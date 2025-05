Tirol

Luxus és kényelem kutyával

Gradonna****s Mountain Resort, Kelet-Tirol

Gradonna****s Mountain Resort, egy autómentes üdülőhely, amely a kutyáknak maximális mozgást kínál egy álomszerű táj kellős közepén. A 4 csillagos superior szálloda és a luxus faházak számos kényelmi szolgáltatást kínálnak a négylábúaknak, többek között jutalomfalatokat, etetőtálakat és egy kutya szállítóboxot, pihe-puha törölközővel.

Hotel Klosterbräu***** a tiroli Seefeldben

A Hotel Klosterbräuban a kutyáknak saját étterem és külön reggelizőhelyiség áll rendelkezésre. Érkezéskor a négylábú vendégek a szobájukban kutyatálat és egy megfelelő méretű, kényelmes fekvőhelyet találnak, valamint egy kutyatörülközőt a szárítkozáshoz. Kérésre olyan szobák is foglalhatóak, amelyek közvetlen kertkapcsolattal rendelkeznek. A szálloda egész területén etető- és itatótálak vannak kihelyezve, valamint kutya menükártya és kutyatáp is elérhető. Kérésre kutyafelügyeletet biztosítanak, a sportos kutyák számára pedig agility edzőpálya is rendelkezésre áll. A közelben állatorvos is van, ezenkívül túraútvonalak gondoskodnak a megfelelő mozgástér biztosításáról, valamint a közeli Wildsee-ben fürdésre is lehetőség nyílik.

Aktív nyaralás kutyáknak és gazdiknak

Hotel Riederhof**** a tiroli Oberlandban

A Hotel Riederhof kifejezetten a négylábú vendégek jólétét célozta meg, így számos előnyt kínál a kutyák számára: kutyasétáltató szolgálat, 1000 m²-es kutyajátszótér fürdőtóval, kutyakozmetikus, kutyamosó állomás, vezetett túrák és mobil kutyaiskola. A szobában kutyatakarók, kutyatálak, valamint ágytakaró állnak rendelkezésre. A kutyák a szobában maradhatnak, vagy gazdájukat az étterembe is elkísérhetik.

Hotel Lärchenhof****S Seefeldben, Tirol

A Seefeldi fennsíkon található Hotel Lärchenhof egy kutyabarát wellnesshotel, ahol a négylábú kedvenceket szívélyesen, üdvözlő finomsággal, saját etető- és itatótállal, valamint egy kényelmes fekvőhellyel a szobában fogadják. A szálloda tágas parkja rengeteg helyet kínál a szaladgálásra és számos séta- és túraútvonal indul közvetlenül a bejárat elől, amely a környék közös felfedezésére invitálja a kutyát és gazdáját. Télen az Olympiaregion Seefeldben található speciális kutyás sífutópálya gondtalan sífutó szórakozást nyújt ember és kutya számára.

Wellness és kikapcsolódás a négylábú kedvenceknek

Hotel Magdalena****, Zillertal

A kutyabarát wellnesshotel, a Hotel Magdalena nem számít fel külön díjat a kutyákért és számos inkluzív szolgáltatást kínál, például kutyafekhelyet és kutyatálat a szobában. A házi kedvencek és gazdáik olyan különleges extrákat is élvezhetnek, mint a kutyákkal kapcsolatos irodalmat tartalmazó olvasósarok és egy mobil kutyakozmetikus szolgáltatások. A kutyák számára fürdőtó, közvetlenül a bejárat elől induló sétaútvonalak, kutyajátszótér és kutyamosdó is rendelkezésre áll. Vezetett kutyás túrák teszik teljessé a kínálatot.

Panoramahotel Inntalerhof**** Seefeldben, Tirol

A Panoramahotel Inntalerhofban nagy szeretettel fogadják a négylábú kedvenceket. A gazdik stresszmentes nyaralása érdekében a szálloda számos kényelmi szolgáltatást kínál a kutyák számára: üdvözlő finomságok a szobában, itató és kutyatörölközők a bejáratnál, valamint egy csomag kutyapiszok zacskó. Peter Oberhollenzer okleveles állattrénerrel együttműködve tréningek és programok is szerepelnek a kínálatban. A szálloda az öt mancsos „kutyabarát hely tanúsítványt” is kiérdemelte.

Családias vendéglátás kutyákkal

Hotel Johanna az Ötztal szívében.

Az Ötztalban található Hotel Johanna szállodában a gazdik és a kutyák egyaránt otthon érzik magukat. Ebben a családi kézben lévő szállodában a kutyákat nem csak megtűrik, hanem szívélyesen fogadják, ami különösen kellemessé teszi a tartózkodást mindenki számára.

Romantikhotel Böglerhof**** Alpbachban

A Romantikhotel Böglerhofban a kutyákat érkezéskor üdvözlő csomaggal fogadják, amely tartalmaz egy kényelmes kutyakosarat, jutalomfalatokat, itató- és etetőtálat, kutyatörölközőt, egy információs brosúrát az alpbachi kutyatartók számára és kutyapiszok zacskót. A recepció munkatársai szívesen adnak felvilágosítást a kutyás sétaútvonalakról, köztük egy kifejezetten kutyás túraútvonalról.

Természeti élmények a vízparton

Alpenhotel Kitzbühel

Az Alpenhotel Kitzbühel közvetlenül a Schwarzsee partján található és pihentető üdülést kínál a természet közepén a kutyatulajdonosoknak és négylábú kedvenceiknek egyaránt. A szálloda közvetlen közeléből számos sétaútvonal indul, amelyek közös felfedezőtúrákra invitálják a kutyákat és gazdáikat egyaránt.

Hotel Natürlich, Fiss

A Hotel Natürlich egy állatbarát szálloda három földszinti kutyaszobával, amelyek mindegyike saját terasszal és füves területtel rendelkezik. Amit a szálloda kínál: egy kutyakosár, egy kutyamosdó és közvetlenül a bejárat elől induló sétaútvonalak. A faluban szervezett séták és kutyabarát állomások is várják a kutyákat és gazdájukat.