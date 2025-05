Kisváros és természet

Élete során Egon Schiele mindig kisvárosokat választott lakóhelyül: először Krumaut, majd Neulengbachot a Bécsi-erdőben (Alsó-Ausztria).

A Bécsi-erdő ma is, mint egykor, szelíd dombok, erdős lankák és zöld környezetben fekvő, kis falvak alkotta vidék, nem messze Bécstől. Bizonyára ez az előnyös elhelyezkedés győzte meg a jobb életminőségre törekvő Schielét is. A festő ide vonult vissza, hogy élvezhesse a természetet és zavartalanul dolgozhasson, távol Bécs zajos nagyvárosától. Ebben az időszakban születtek olyan jelentős művei, mint a „Remeték”, a „Táj hollókkal” vagy a „Gyászoló nő”, de számos expresszív tájkép és fa portré is, mint például a „Téli fa”.