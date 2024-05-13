Introduction
Bécs: a világ egyik legélhetőbb városa!
Ha a Kahlenberg hegyről lenézünk a Dunára, minden érzékünkkel érezhetjük Bécset. Szőlőültetvényeket láthatunk, mögöttük pedig a közép-európai metropolisz építészeti öröksége ragyog. Fél évezreden keresztül itt írták a világtörténelmet – és a művészettörténetet is.
Bécs történelmi városképe szinte egyedülálló a nagyvárosok között, tele barokk és az alapítási időszakból származó pompás épületekkel. A bécsi Ringstraßén tett utazás során megcsodálhatjátok az Állami Operaház, a Művészeti és Természettudományi Múzeum, a Parlament, a Burgtheater és a Városháza épületét.
A város szívében a gótikus Szent István-székesegyház árnyékában a középkor egy darabkája látható. A Habsburg-kor kastélyai és parkjai – például a Schönbrunni kastély a Gloriette-tel és az állatkerttel, a Belvedere, valamint a hatalmas Hofburg épületegyüttese a császári lakosztályokkal, a Sisi Múzeummal és az Ezüstkamarával – a városnak birodalmi megjelenést kölcsönöznek, amit a szecesszió gyönyörű építészeti alkotásai egészítenek ki.
Életminőség az ínyenceknek
„Bécs, Bécs, csak te egyedül / Légy mindig álmaim városa” – szól a híres bécsi dal, amely szavakba önti azt, amit egy kanadai-amerikai tanácsadó cég hivatalosan is megerősített: Bécs egy csodálatos város, különösen magas életminőséggel – a világ legélhetőbb városai közé tartozik.
A bécsi óriáskerék a világ egyik legrégebbi óriáskereke, amely látványos kilátást kínál a városra. Bécs ikonikus szimbóluma és a Práterben tett látogatás egyik fénypontja.
Érdekességek Bécsről
Top különlegességek
Kirándulástippek
Bécs: a zene városa
A zene városának számító Bécsben a Bécsi Filharmonikusok a város legismertebb jelképei közé tartoznak. A világ minden tájáról érkező karmesterek számára megtiszteltetés, ha vezényelhetik az Újévi Koncertet a Bécsi Zeneegylet „Aranytermében” – ebben az akusztikailag egyedülálló teremben. A Bécsi Fiúkórus pedig énekével nyűgözi le világszerte a közönséget.
Bécs azonban nem csak a klasszikus zenéről szól: a Porgy & Bess jazzklubban lüktet a jazzélet, míg a Duna-csatornánál elektronikus dallamok pezsdítik fel az éjszakát.
Karácsony idején Bécs templomai varázslatos hangokat keltenek életre. Legyen szó klasszikus kórusokról vagy ünnepi orgonajátékról, a templomi koncertek meghitt légkörrel töltik meg a várost és elhozzák a karácsony varázsát Bécs szívébe.
Különleges események
Bécsi Fesztivál
A kortárs fesztivál nemcsak saját produkciókat kínál, hanem világpremiereket és nemzetközi alkotásokat is a színház, zene, tánc és művészet területéről.
Film Fesztivál
A Rathausplatzon megrendezett filmfesztivál egyedülálló kombinációt kínál nagy zenei produkciókból és első osztályú, szabadtéri gasztronómiából.
Hírességek
Schubert dallamai Bécsben
Schubert dallamai időtlen tisztelgést jelentenek szülővárosa előtt, miközben zenéjében mindig ott rejlik egy csipetnyi szomorúság.
Bécsi Filharmonikusok
A Bécsi Filharmonikusok - már a név hangzása is zene a fülnek. A világhírű zenekar fellépéseit mindenütt izgatottan és meghatódottan várják.
Beethoven
Miután Bécset választotta új otthonának, Beethoven életének nagy részét ebben a városban töltötte. Egy zenei utazás az időben.
Receptek
Bécsi szelet
Ezzel a recepttel egészen biztosan úgy sikerül majd a bécsi szelet, mint az eredeti. A titok a vajzsírban rejlik. Ettől lesz a bécsi szelet olyan omlós és ropogós.
Tafelspitz
A bécsi tafelspitz titka: a marhahúst keresztben szeleteljük fel és burgonyarösztivel, valamint metélőhagymás mártással tálaljuk.
Fiákergulyás
Ezzel a recepttel a fiákergulyás olyan ízű lesz, mint az eredeti bécsi verziója. A titok: virslivel, tükörtojással és csemegeuborkával kell tálalni.
Különleges szálláshelyek
Fenntarthatóság Bécsben
A fák
A Bécsi Városi Kertek munkatársainak igazán sok dolguk van, hiszen mintegy félmillió fát gondoznak. Ezek között található 95 000 fasori és utcai fa, 188 400 parkban álló fa, 1 900 üzemi területen lévő fa, valamint körülbelül 200 000 erdei fa, például a Bécsi Práter területén.
Gazdaságok a nagyvárosban
Bécsben körülbelül 800 gazdaság működik, ahonnan több uborka származik, mint Ausztria többi részéről együttvéve. Hasonlóan kimagasló az arány a padlizsán, a petrezselyem, a paradicsom és a paprika esetében is.
Zöldterületek
Rét, park, szőlő, erdő, mező és kert: a Bécsi-erdőnek és a Duna árterének köszönhetően Bécs teljes területének majdnem fele zöldterület. A legzöldebb kerület Hietzing, ahol az alapterület 70%-át zöldfelület borítja.
Fenntartható közlekedés
Bécsben 162 tömegközlekedési vonal üzemel, amelyeket évente több mint 966 millió utas használ. A bécsiek különösen fenntarthatóan közlekednek: 73 százalékuk tömegközlekedéssel jár munkába, 44 százalékuk gyalogol, 13 százalékuk kerékpárral közlekedik és mindössze 33 százalékuk választja az autót.
Bécs kedvezménykártyái
A látogatók kedvezményeket, ingyenes belépést, tömegközlekedési lehetőségeket és számos kedvezményes ajánlatot élvezhetnek már az első naptól kezdve.