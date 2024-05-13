Bécs az építészet, a zene és a szívélyes báj tökéletes elegye. Egy város, amely régi és új avantgárddal inspirál, és amelyet érdemes felfedezni.

Bécs: a világ egyik legélhetőbb városa!

Ha a Kahlenberg hegyről lenézünk a Dunára, minden érzékünkkel érezhetjük Bécset. Szőlőültetvényeket láthatunk, mögöttük pedig a közép-európai metropolisz építészeti öröksége ragyog. Fél évezreden keresztül itt írták a világtörténelmet – és a művészettörténetet is.

Bécs történelmi városképe szinte egyedülálló a nagyvárosok között, tele barokk és az alapítási időszakból származó pompás épületekkel. A bécsi Ringstraßén tett utazás során megcsodálhatjátok az Állami Operaház, a Művészeti és Természettudományi Múzeum, a Parlament, a Burgtheater és a Városháza épületét.

A város szívében a gótikus Szent István-székesegyház árnyékában a középkor egy darabkája látható. A Habsburg-kor kastélyai és parkjai – például a Schönbrunni kastély a Gloriette-tel és az állatkerttel, a Belvedere, valamint a hatalmas Hofburg épületegyüttese a császári lakosztályokkal, a Sisi Múzeummal és az Ezüstkamarával – a városnak birodalmi megjelenést kölcsönöznek, amit a szecesszió gyönyörű építészeti alkotásai egészítenek ki.

Életminőség az ínyenceknek

„Bécs, Bécs, csak te egyedül / Légy mindig álmaim városa” – szól a híres bécsi dal, amely szavakba önti azt, amit egy kanadai-amerikai tanácsadó cég hivatalosan is megerősített: Bécs egy csodálatos város, különösen magas életminőséggel – a világ legélhetőbb városai közé tartozik.