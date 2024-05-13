View from Volksgarten to Kunsthistorisches Museum Vienna, park path with roses and benches, people sitting
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Bécs
Ahol a művészet, a kultúra és az életöröm egyesül

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Bécs az építészet, a zene és a szívélyes báj tökéletes elegye. Egy város, amely régi és új avantgárddal inspirál, és amelyet érdemes felfedezni.

Bécs: a világ egyik legélhetőbb városa!

Ha a Kahlenberg hegyről lenézünk a Dunára, minden érzékünkkel érezhetjük Bécset. Szőlőültetvényeket láthatunk, mögöttük pedig a közép-európai metropolisz építészeti öröksége ragyog. Fél évezreden keresztül itt írták a világtörténelmet – és a művészettörténetet is.

Bécs történelmi városképe szinte egyedülálló a nagyvárosok között, tele barokk és az alapítási időszakból származó pompás épületekkel. A bécsi Ringstraßén tett utazás során megcsodálhatjátok az Állami Operaház, a Művészeti és Természettudományi Múzeum, a Parlament, a Burgtheater és a Városháza épületét.

A város szívében a gótikus Szent István-székesegyház árnyékában a középkor egy darabkája látható. A Habsburg-kor kastélyai és parkjai – például a Schönbrunni kastély a Gloriette-tel és az állatkerttel, a Belvedere, valamint a hatalmas Hofburg épületegyüttese a császári lakosztályokkal, a Sisi Múzeummal és az Ezüstkamarával – a városnak birodalmi megjelenést kölcsönöznek, amit a szecesszió gyönyörű építészeti alkotásai egészítenek ki.

Életminőség az ínyenceknek

„Bécs, Bécs, csak te egyedül / Légy mindig álmaim városa” – szól a híres bécsi dal, amely szavakba önti azt, amit egy kanadai-amerikai tanácsadó cég hivatalosan is megerősített: Bécs egy csodálatos város, különösen magas életminőséggel – a világ legélhetőbb városai közé tartozik.

Adatok és tények a városról
Lakosság:kb. 1,8 millió (Ausztria legnagyobb városa)
Tartományi főváros:Bécs egyszerre tartomány és tartományi főváros
Terület: kb. 415 km2
Tengerszint feletti magasság:151 m (Lobau) és 542 m (Hermannskogel)
Kilátóhelyek:Duna-torony, Szent István-székesegyház, Hermannskogel

A bécsi óriáskerék a világ egyik legrégebbi óriáskereke, amely látványos kilátást kínál a városra. Bécs ikonikus szimbóluma és a Práterben tett látogatás egyik fénypontja.

Érdekességek Bécsről

Top különlegességek

Schönbrunni kastély

Práter

Spanyol lovasiskola

Belvedere

Zeneegylet

Szent István-székesegyház

Hofburg: Regierungszentrum mit Charme

Bécsi Állami Operaház

Riesenrad: Bitte, alle einsteigen!

Kahlenberg: Weitblick über Wien

Aktivitások Bécsben és környékén

Kirándulástippek

Tipps für 3 Tage in Wien

Hajókirándulások

Vezetett városnéző túrák

Vezetett kerékpártúrák

A szecessziótól a modernig

Városnéző túrák a Vienna Sightseeinggel

Kirándulóhelyek a környéken

A zene a levegőben van

Bécs: a zene városa

A zene városának számító Bécsben a Bécsi Filharmonikusok a város legismertebb jelképei közé tartoznak. A világ minden tájáról érkező karmesterek számára megtiszteltetés, ha vezényelhetik az Újévi Koncertet a Bécsi Zeneegylet „Aranytermében” – ebben az akusztikailag egyedülálló teremben. A Bécsi Fiúkórus pedig énekével nyűgözi le világszerte a közönséget.

Bécs azonban nem csak a klasszikus zenéről szól: a Porgy & Bess jazzklubban lüktet a jazzélet, míg a Duna-csatornánál elektronikus dallamok pezsdítik fel az éjszakát.

Karácsony idején Bécs templomai varázslatos hangokat keltenek életre. Legyen szó klasszikus kórusokról vagy ünnepi orgonajátékról, a templomi koncertek meghitt légkörrel töltik meg a várost és elhozzák a karácsony varázsát Bécs szívébe.

Különleges események

Bécsi Fesztivál

2025. 05. 16. – 2025. 06. 22.
Bécs

A kortárs fesztivál nemcsak saját produkciókat kínál, hanem világpremiereket és nemzetközi alkotásokat is a színház, zene, tánc és művészet területéről.

Bécsi Fesztivál

Film Fesztivál

2025. 06. 28. – 2025. 08. 31.
Rathausplatz Wien Bécsi Rathausplatz, 1005 Bécs

A Rathausplatzon megrendezett filmfesztivál egyedülálló kombinációt kínál nagy zenei produkciókból és első osztályú, szabadtéri gasztronómiából.

Film Fesztivál

Viennale

2025. 10. 16. – 2025. 10. 28.
Bécs

A filmezés műfajában különös figyelmet fordítanak a dokumentumfilmekre, a rövidfilmekre és a crossover műfaj kísérleti alkotásaira.

Viennale

Hírességek

Schubert dallamai Bécsben

Schubert dallamai időtlen tisztelgést jelentenek szülővárosa előtt, miközben zenéjében mindig ott rejlik egy csipetnyi szomorúság.

Franz Schubert

Bécsi Filharmonikusok

A Bécsi Filharmonikusok - már a név hangzása is zene a fülnek. A világhírű zenekar fellépéseit mindenütt izgatottan és meghatódottan várják.

Bécsi Filharmonikusok

Mozart

Séta Mozart Bécsében - a Schönbrunni kastélytól a Szent Marx temetőig.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

Miután Bécset választotta új otthonának, Beethoven életének nagy részét ebben a városban töltötte. Egy zenei utazás az időben.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

Johann Strauss

Receptek

Bécsi szelet

Ezzel a recepttel egészen biztosan úgy sikerül majd a bécsi szelet, mint az eredeti. A titok a vajzsírban rejlik. Ettől lesz a bécsi szelet olyan omlós és ropogós.

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Tafelspitz

A bécsi tafelspitz titka: a marhahúst keresztben szeleteljük fel és burgonyarösztivel, valamint metélőhagymás mártással tálaljuk.

Tafelspitz

Fiákergulyás

Ezzel a recepttel a fiákergulyás olyan ízű lesz, mint az eredeti bécsi verziója. A titok: virslivel, tükörtojással és csemegeuborkával kell tálalni.

Fiákergulyás

Sacher-torta

Ezzel a recepttel a Sacher-torta könnyen elkészíthető és ugyanolyan jó ízű lesz, mint az eredeti. A titok: a bevonatot a megfelelő hőmérsékleten kell a tortára önteni.

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Különleges szálláshelyek

Boutiquehotel Harmonie: 4-Sterne mit Kunstkonzept

Hotel Sans Souci: Design von yoo mit 5-Sternen

Boutiquehotel Stadthalle: 3-Sterne Öko-Hotel

Hotel Daniel: Designhotel in Belvedere Nähe

Hotel Sacher: Historisches Ambiente hinter der Oper 5-Sterne

Andaz Vienna Am Belvedere: Moderne Kunst und Design

Hilton Vienna Waterfront: Historisches Gebäude an der Donau

Boutique Hotel Altstadt Vienna: Moderne Kunst und 4-Sterne

Bécs: egy zöld város

Fenntarthatóság Bécsben

A fák

A Bécsi Városi Kertek munkatársainak igazán sok dolguk van, hiszen mintegy félmillió fát gondoznak. Ezek között található 95 000 fasori és utcai fa, 188 400 parkban álló fa, 1 900 üzemi területen lévő fa, valamint körülbelül 200 000 erdei fa, például a Bécsi Práter területén.

Gazdaságok a nagyvárosban

Bécsben körülbelül 800 gazdaság működik, ahonnan több uborka származik, mint Ausztria többi részéről együttvéve. Hasonlóan kimagasló az arány a padlizsán, a petrezselyem, a paradicsom és a paprika esetében is.

Zöldterületek

Rét, park, szőlő, erdő, mező és kert: a Bécsi-erdőnek és a Duna árterének köszönhetően Bécs teljes területének majdnem fele zöldterület. A legzöldebb kerület Hietzing, ahol az alapterület 70%-át zöldfelület borítja.

Fenntartható közlekedés

Bécsben 162 tömegközlekedési vonal üzemel, amelyeket évente több mint 966 millió utas használ. A bécsiek különösen fenntarthatóan közlekednek: 73 százalékuk tömegközlekedéssel jár munkába, 44 százalékuk gyalogol, 13 százalékuk kerékpárral közlekedik és mindössze 33 százalékuk választja az autót.

Mobilitás és kényelem Bécsben

Bécs kedvezménykártyái

A látogatók kedvezményeket, ingyenes belépést, tömegközlekedési lehetőségeket és számos kedvezményes ajánlatot élvezhetnek már az első naptól kezdve.

Vienna City Card

Vienna Pass

Vienna Flexi Pass

Vienna Welcome Card

FAQ

  • Práter

  • Spanyol Lovasiskola

  • Belvedere

  • Zeneegylet (Musikverein)

  • Schönbrunn

  • Bécsi Állami Operaház (Wiener Staatsoper)

  • Szent István-székesegyház (Stephansdom)

  • Bécsi Szépművészeti Múzeum

A bécsi turisztikai kínálat a kerékpározástól és túrázástól a vízi sportokig terjed, mint például a kenuzás, vízibiciklizés vagy vitorlázás.

A Bécsi Turisztikai Hivatal honlapján egy átfogó rendezvénynaptár található.

Ami igazán különlegessé teszi Bécset, az a művészet, a kultúra, az építészet, a zene és a város megkapó hangulatának egyedi keveréke. Bécsben nemcsak életben tartják a hagyományokat, sok helyen ügyesen ötvözik azt modern elemekkel is.

5 ok, amiért Bécsben kiemelkedő az életminőség.

  1. A természet könnyen elérhető

    Mindössze 15 perc alatt eljuthattok a belvárosból a legközelebbi kirándulóhelyekre.

  2. Zökkenőmentes tömegközlekedés

    A bécsiek imádják a tömegközlekedésüket. Hétvégén a metró például egész éjjel közlekedik.

  3. Ivóvíz a csapból

    Az ivóvíz közvetlenül Alsó-Ausztria és Stájerország alpesi forrásvidékeiről érkezik a városba.

  4. A város rendkívül tiszta

    Az utcák, parkok és közterek bámulatosan tiszták: a szemétszállítás és takarítás példásan működik.

  5. Csak szép nyugodtan, komótosan

    Talán a kávéházak és a borozók (Heuriger) hagyományai alakították ki ezt a mentalitást: itt senki sem kapkod.

Für einen ersten Wien Besuch reichen zwei bis drei Tage, um zentrale Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt sowie Schloss Schönbrunn zu entdecken.

Wer Kultur und Museen intensiver erleben, die Kaffeehauskultur auskosten und Zeit für Genuss einplanen möchte, sollte vier bis fünf Tage vorsehen. So bleibt auch die Zeit für Ausflüge in die Umgebung, etwa entlang der Donau oder in die Wachau.

Ja, Wien zählt zu den grünsten Großstädten Europas. Parks und Gärten wie Stadtpark, Volksgarten oder Burggarten schaffen Erholungsräume mitten in der Stadt. Mit dem Prater, dem Wienerwald, der Donauinsel und der Alten Donau ermöglicht Wien zudem vielfältige Natur- und Wassererlebnisse – von Spaziergängen bis zu Outdooraktivitäten am Wasser.

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