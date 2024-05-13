6. Hogy néz ki a tervezés folyamata? Mely tényezőket elengedhetetlen figyelembe venni egy sítúra, vagy akár egy sínap tervezésnél?

A tervezés során első körben informálódni kell az aktuális viszonyokról, megkeressük az aktuális időjárás előrejelzést, továbbá, hogy milyen volt az időjárás az elmúlt napokban. Tájékozódunk a lavina jelentésből (lawinen.report) a szöveges összefoglalót is részletesen elolvasva. A fejrészben azontúl, hogy mekkora a várható lavinaveszély azt is leírják, hogy mi a fő lavinaprobléma és az mely expoziciókat, valamint magassági zónákat érinti elsősorban. Tehát összefoglalva a mekkora?, a miféle?, és a hol? kérdés-hármasra kapjuk meg a válaszokat a jelentésben (wie?/was?/wo?). A további szövegben a veszélyes helyek pontosabb leírására kerül sor, majd a hótakaróról és az arra befolyással bíró időjárási tényezőkről kapunk hasznos infókat.

A várható időjárás és lavinaveszély tükrében kiválasztjuk a terep adottságaiból adódóan alkalmas túrát, amely mellőzi a lavinajelentésben említett kritikus helyeket. Az útvonal tervezése során figyelembe vesszük, hogy kikkel indulunk túrázni (sítudás, kondíció, tapasztalat, elvárások).

Fontos, hogy mindenkinek teljes felszerelése legyen és azt alkalmazni is tudja. Készítsünk egy időtervet szünetekkel, tartalékokkal. Legyen B- esetleg C útvonal opciónk is, amennyiben a kiszemelt túra valami oknál fogva nem lenne lehetséges. Például kiszaladunk az időből, valakinek a csapatból erőnléti problémái adódnak, vagy a lavinahelyzet kockázatosabb, mint amire elsődlegesen számítottunk.

A túra során többféle stratégia létezik a lavinaveszélyes terepen való haladás kockázatainak csökkentésére. Ilyenek például a stop or go, a Snowcard, a Grafikus redukciós módszer, vagy a klasszikus Werner Munter féle 3x3 metódus. Ezek valamelyikének elsajátításához érdemes egy lavinaismereti tanfolyamra ellátogatni.

Fontos, hogy az ember rugalmas legyen, tudjon alkalmazkodni a helyszínen az aktuális viszonyokhoz és ne ragaszkodjon mindenáron a kiszemelt céljához. Ideális esetben nem indítunk el a túra során lavinákat, ugyanakkor visszajelzés híján azt is csak találgathatjuk, hogy mennyire voltunk közel egy ilyen eseményhez. Aki kellő mértékben defenzív és nem vonakodik alkalom adtán visszafordulni vagy a túraútvonalán módosítani, annak még lesz lehetősége a továbbiakban újra nekifutni a félbehagyott, vagy módosított túrának, ezt ne felejtsük.

7. Mit tanácsolsz az ügyes, sípályákról alkalomadtán letérő síelőknek?

Mielőtt a fekete pálya széléről beleugranál friss hóba, érdemes elszámolni magadban háromig és végiggondolni, milyen veszélyek lehetnek a pályától akár nem messze. Sajnos gyakran látni olyan síelőket, akik a tudatlanság teljes nyugalmával térnek le sípályákról, alapvető biztonsági felszerelés (lavina jeladó, szonda, lapát) nélkül – ez mind magukra, mind másokra nézve súlyos következményekkel járhat.

Mindenképpen lavina felszereléssel induljunk útnak és tájékozódjunk a lavinajelentésből, ha a pályán kívül szeretnénk síelni. A biztosított pályákat elhagyva már nem a sípálya-kezelőt terheli a felelősség, hanem saját felelősségre megyünk. Magunk is elindíthatunk egy lavinát amennyiben meredekebb (jellemzően 30° feletti) terepen síelünk (info: a fekete pályák 40% meredekségnél kezdődnek, ami kb. 22°-nak felel meg).

Gleccsersíterepen a kezelt pályákról letérve számolnunk kell a gleccserhasadékokkal és azok veszélyeivel. A szezon kezdetén ezek még sokszor nyitottak, de ha be is lennének fedve, jó eséllyel nem képződtek még olyan stabil hóhidak rajtuk, hogy egy síelőt elbírjanak.

Freeride síterepeken jellemzően szoktak lenni lavina check- pontok a keresőeszköz kontrollálására, egyes helyeken vannak gyakorlópályák is keresési tréninghez. Mindenképpen sajátítsuk el a biztonsági felszerelés rutinszerű használatát, mert a keresésnél, mentésnél rengeteg időt el lehet pazarolni. Sokan lebecsülik a kiásás erő- és időigényességét is. Ha valakit eltemet a lavina, 10 perc után rohamosan csökken az esélye annak, hogy ne fulladjon meg, már amennyiben a lavinát túlélte. Iyen esetben rendkívül gyorsan és összehangoltan kell a társaknak dolgozni, mert nagyon kevés idő áll rendelkezésre. Nem a megfelelő pillanat arra, hogy "na, most megnézek egy Youtube videót, hogy hogyan is kell ezt csinálni."

A kötelező biztonsági felszerelésen túl az airbag hátizsák is igen népszerű felszerelés napjainkban. Viselése ugyan nem jelent túlélési garanciát, de segítségével nagyobb eséllyel maradunk a felszínen lavinába kerülés esetén, azaz kisebb a valószínűsége, hogy viselőjét teljesen betemesse a hó.

+1 Szimbiózisban a természettel: miért lehet egy vezetett sítúra mentálisan is kikapcsolódás?

Az érintetlen téli tájban, hóban való menetelés nemcsak fizikai erőfeszítést, hanem meditatív hatást is kiválthat: lehetőséget ad arra, hogy elmerüljünk gondolatainkban, összhangba kerüljünk a természettel, végső soron önmagunkkal. Ugyanakkor a hó, a terep és az időjárás változásainak figyelemmel kísérése, valamint a döntések meghozatala fokozott koncentrációt és figyelmet igényel. Ebből a szempontból a vezető szerepe kulcsfontosságú, hiszen ő átvállalja ezeket a feladatokat, lehetővé téve a kliensek számára, hogy jobban átéljék a pillanatot és a természet szépségét. A fizikai erőfeszítéseinkért pedig az egyedülálló kilátás és a jól megérdemelt lesiklás a jutalmunk.