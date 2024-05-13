Biztonságban a hegyen
Kisokos téli alpesi kalandokhoz
Introduction
Legyen szó sítúrázásról, freeride síelésről és snowboardozásról, vagy akár hótalpas túrázásról, ezek a kalandok alapos felkészülést, tudatosságot és óvatosságot igényelnek. Az alpesi környezet télen sajátos kihívásokat rejt, ezért fontos, hogy mindig körültekintően tervezzük meg túráinkat és nagy hangsúlyt fektessünk a biztonságra.
A téli hegyekben (a nyári túrázáskor figyelembe vett biztonsági tényezők mellett) a hóval borított lejtőkön az egyik legnagyobb veszélyt a lavinák jelentik. Ezért olyan alpesi terepen, amely a biztosított sípályáktól távol esik – akár a pályáról közvetlenül letérve – szem előtt kell tartanunk ennek kockázatát.
Ausztriában a hegyivezetővel való túrázás nemcsak biztonságot ad, hanem lehetőséget is kínál arra, hogy biztonságos keretek között feszegessük határainkat és a lehető legtöbbet hozzunk ki az élményből. Tudásuk, tapasztalatuk és helyismeretük segít abban, hogy a természet szépségeit felfedezve valóban felejthetetlen kalandban legyen részünk. Ha azonban magunk indulunk útnak vezető nélkül, elengedhetetlen a megfelelő felkészülés és tudás, hogy biztos alapokkal vághassunk neki a kihívásoknak.
Cikkünkben ebből a szempontból adunk támpontokat és az alpesi kalandok biztonságos élvezetére buzdítunk titeket télen is.
„Tévhit, hogy azok túráznak hegyivezetővel, akik semmit sem tudnak”
Egy nap hegyivezetővelVáltozatos, izgalmas, biztonságos.
Introduction
Miért jó hegyivezetővel túrázni?
Kevesek által ismert helyekre is eljuthatunk. A vezető kiemelkedő tudással, tapasztalattal és helyismerettel rendelkezik, ismeri az aktuális hóviszonyokat, megfelelően interpretálja a lavinajelentésben leírtakat és ezek függvényében tervezi meg az optimális túrát – a résztvevők tudását, kondícióját és kívánságát is figyelembe véve.
Mit csinálhatunk hegyivezetővel Ausztriában?
Télen az összes olyan sporthoz, mely során csupán érintőlegesen is lavinaveszélyes vagy alpesi veszélyeket tartogató terepen mozgunk, ajánlott képzett vezetőt fogadni: ide tartozik a freeride, sítúrázás, hótalpas túrázás, valamint a jégmászás is. Aki lavinaismereti tanfolyamon szeretne részt venni, vagy a pályán kívüli síelésben szeretne technikailag fejlődni, az is jól jár egy Bergführerrel. Nekik az év többi részében magashegyi túrák, hegy- és sziklamászás a szakterületük, melyekhez Ausztria szintén ideális célpont.
Milyen aktivitásokhoz érdemes vezetőt fogadni?
Freeride síelés/ snowboardozás
Sítúrázás
Síalpinizmus/ Téli magashegyi túrázás
Hótalpas túrázás egyes eseteiben
Jégmászás
Pályán kívüli síelés technikájának elsajátítása
Lavinaismereti tanfolyam
Tudtad?
Az IFMGA (International Federation of Mountain Guides Associations) a Hegyivezető Szövetségek Nemzetközi Szervezete. Az IFMGA hegyivezetők a világ legmagasabban képzett, nemzetközileg elismert hegyivezetői.
Mit vigyünk magunkkal?Amennyiben a biztosított sípályákon kívüli, hóval fedett alpesi terepen tartózkodunk, adott sporttevékenységtől függő felszerelés mellett mindig szükséges, hogy az alapvető lavinabiztonsági felszerelés nálunk legyen és használni is tudjuk.
Felszerelés
Az adott sporthoz szükséges sporteszközök, megfelelő méretű hátizsák
Sisak és védőfelszerelések
Elsősegélycsomag
Izofólia - bivakzsák: pár plusz gramm, azonban életet menthet
Lavinafelszerelés
Megfelelő és elegendő étel-ital
Elegendő folyadék: amikor felfelé tartotok több folyadékra lesz szükségetek, mint egy szokásos sínap során
Folyamatos, energiadús táplálék
Pl: magvak, műzliszelet, szárított gyümölcsök
Ne feledkezz meg a napvédelemről!
A napsugarak különösen intenzívek a hegyen, és a hó visszaveri a napfényt. Soha ne induljatok útnak naptej és napszemüveg nélkül!
Alapvető biztonsági felszerelés
Miből áll?
Lavina jeladó
Szonda
Lapát
Ez a három együtt alkotja az alapvető biztonsági felszerelést: egyik sem ér sokat a másik nélkül. Ezen felül opcionális, hasznos felszerelés az airbag hátizsák.
Tipp: ma már sok helyen tudtok bérelni felszerelést, például Intersport üzletekben, egyes Alpenverein irodákban, valamint a legtöbb vezetett túrán vagy kurzuson igényelhettek.
Érdekesség: a biztonsági felszerelés használatának széleskörű elterjedése óta folyamatosan csökken a halálos lavinabalesetek száma.
Tudtad?
Hol találkozhatunk lavinával?
A lavinák jellemzően 30 foknál meredekebb lejtőkön indulhatnak el.
Hogyan értelmezzük a lavina előrejelzést?
A lavinaveszély mértékét nemzetközileg 5-ös skálán jelölik. Azt azonban kevesebben tudják, hogy a veszély fokozat növekedésével exponenciálisan növekszik.
Mely lavinák jelentenek ránk veszélyt?
Azt a lavinatípust, mely ránk is veszélyt jelenthet alpesi terepen való tartózkodáskor, legtöbbször mi magunk oldhatjuk ki.
Jó tudni
Introduction
A sportág kezd egyre népszerűbbé válni: Egyre több télisport-rajongó fedezi fel a sítúrázás nyújtotta élményeket. Nem is csoda, hiszen kevés sportág esetében kerülhet az ember ennyire közel a természethez, mint itt.
A sítúrázást kezdetben a pálya közelében ajánlott kipróbálni. Itt biztonságban vagytok a nyílt alpesi terep veszélyeitől és a sítúrázás szinte mindig lehetséges - nem véletlen, hogy Ausztriában sokan indulnak el kijelölt időben a pályákon munka után mint edzés, vagy társasági tevékenység. Azonban legyünk óvatosak: a sítúrázóknak, akik a sípálya szélén haladnak felfelé, mindig egymás mögött kell hogy haladjanak, és tekintettel kell lenniük a síelőkre.
Kijelölt pályán való sítúrázáshoz
1. Tartsátok be a figyelmeztető jelzéseket és a helyi előírásokat
2. Figyeljetek a pályák vagy pályarészek lezárására
3. Csak a pálya szélén és egymás mögött haladjatok felfelé
4. Csak belátható helyeken és kellő követési távolsággal keresztezzétek a sípályát
5. A frissen preparált sípályáknak csak a szélén csússzatok le. Az éjszaka során lefagyott nyomok súlyosan ronthatják a pálya minőségét
6. Legkésőbb 22:30-ig vagy a felvonótársaság által meghatározott más időpontig hagyjátok el a pályákat
7. Legyetek láthatóak! Vigyetek fejlámpát, fényvisszaverő ruházatot sötétben, vagy ha a látási viszonyok rosszak. Jó tudni: azokon a pályákon melyeket épp ratrakolnak, tilos és életveszélyes haladni!
8. Csak a kifejezetten sípályatúrákra kijelölt pályákat használjátok (tájékozódás az adott síterep honlapján)
9. Kutyát ne vigyetek a sípályákra
10. Használjátok a kijelölt parkolókat és ne felejtsetek el parkolási díjat fizetni
A tervezés alapvető tényezői
Időjárási- és hóviszonyok
Időjárásjelentés elolvasása és a lavinajelentésben foglaltak értelmezése.
Terep
A túraútvonal megtervezése térképen. Hol és milyen meredeken haladunk, hol vannak a túra kritikus pontjai a lavinajelentés alapján?
Emberi tényezők
Kikkel indulunk útnak?
Mekkora a csoport és milyen fizikai és lelki erőnlétben vannak a résztvevők?
Ki hozza meg a döntéseket?
Hasznos oldalak
Bergrettung Österreich - segélyhívószám 140
Térképek és tervezőplatformok:
Tanfolyamok és tudástárak:
Safety lab snow (angol nyelven is)
Alpenverein képzések (német nyelven)
Saac (német és angol nyelvű képzések)