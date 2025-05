Heiligenstadt mint a jólét helye

A Probusgasse 6-ban található a Bécsi Múzeum egy másik helyszíne: a Beethoven Múzeum. Beethoven idejében a 19. kerületben található terület még Bécs külvárosa volt - ma már a városközpont szerves része. Volt itt egy gyógyfürdő, ahol Beethoven gyógyulást vagy legalábbis enyhülést remélt egyre súlyosbodó siketségéből.

A Beethoven múzeummá alakított helyiségekben több mint 250 négyzetméteren hat fejezetben merülhetünk el az életében: Megérkezés, Gyógyulás, Zeneszerzés, Keresés, Előadás és Hagyaték. A fejezetek mindegyike a művész egy-egy aspektusát és akkori lakhelyének egy részét mutatja be. Beethoven 1802-ben itt írta meg "Heiligenstadti testamentumát", a közelgő siketségtől való félelemtől hajtva. Ezeket az utolsó sorokat azonban soha nem küldte el testvéreinek. Itt fejezte be 3. szimfóniáját, az Eroicát is. Később legnagyobb művén, a 9. szimfónián is ezen a helyen dolgozott.