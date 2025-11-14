  1. Homepage
  2. Úti célok Ausztriában
  3. Régiók
  4. Gastein

Gastein, Salzburg tartomány
Termálfürdők, hegyi kalandok és síelés – élményekkel teli energikus pihenés

Gastein gyógyfürdői a Hohe Tauern régióban fekszenek. A wellness és az alpesi kultúra ötvözi a történelmet és a természetet a családok és az élvezetek kedvelői számára.

A Gastein-völgy három fő településén az alpesi életérzés egész évben sokféle formában megnyilvánul: Bad Gastein a Belle Époque építészetével és zúgó vízeséseivel nyűgözi le a látogatókat. Bad Hofgastein családbarát túraútvonalakat, kerékpárparkokat és kis hegyi tavakat kínál. Dorfgastein környékén csendes alpesi ösvények, történelmi malmok és regionális kulináris különlegességek várják az ide látogatókat.

Az aktív pihenésre vágyók több mint 600 kilométernyi túraútvonalat fedezhetnek fel a régióban – a tematikus ösvényektől a Gastein Trail-en át a kellemes kerékpártúrákig és a frissítő hegyi tavakig. A családok változatos programokat élvezhetnek aranymosással, hegymászással és játékokkal. A kulináris kínálat a gourmet éttermektől a hütték finomságáig terjed, gyakran lenyűgöző hegyi kilátással. Gastein termálvize, amely jótékony hatásáról ismert, sokféle kezelésre kínál lehetőséget. Télen Gastein sport- és természetparadicsommá változik: síelés, sífutás, téli túrázás és szánkózás garantálja a változatos élményeket.

Rövid információk Gasteinről
Fekvés: a Salzburgi Alpokban, a Hohe Tauern Nemzeti Park szélén
Magasság:830- 1.600 méter között
Lakosság:kb. 12.000 fő (2025)
Városok:Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein
Túraútvonalak: több mint 600 km
Sípályák:több mint 200 km
Termálforrások:17 db
Legmagasabb hegy:Gamskarkogel (2.467 méter)
Utazás
Események

A Gastein Card ingyenes túrákat, kedvezményes termálfürdő-belépőket és akár 50% kedvezményt biztosít a hegyi vasutakra és programokra. A SalzburgerLand Card több mint 190 látnivalóhoz biztosít ingyenes belépést.

Gastein minden évszakban

Top különlegességek

Bad Gastein: a Belle Époque és a modern életstílus

Stubnerkogel függőhíd: Európa legmagasabban fekvő hídja

Gasteiner Heilstollen: 2,5 kilométernyi hegyi klíma

Bad Gasteiner vízesés: 341 méter természeti erő 3 szinten

Gamskarkogel: Európa legmagasabb zöld hegye, 2467 méteren

Gasteiner termálvíz: 46 °C-ig, radonban gazdag

Gadaunerer-szurdok: vadregényes ösvény a magaslati úton

Gastein síterep: téli sportok és kiváló wellness

Böckstein Bányamúzeum: bemutató erőmű és aranymosás

Jégmászás Gasteinben: népszerű hely a magas hegyekben

Tevékenységek Gasteinben

Pihenés a hegyek és a víz között

Termálfürdők és wellness Gasteinben

A forró termálvíz évszázadok óta tör fel a forrásokból, értékes ásványi anyagokkal és optimális mennyiségű radonnal dúsítva. A Felsentherme Bad Gastein fürdőben négy fürdőrészlegre osztott, természetes sziklafalakkal körülvett, élénkítő termálvízbe merülhettek el. A környező hegyekre néző kilátás és a meleg víz kombinációja a termálfürdőben eltöltött időt a teljes kikapcsolódással tölti meg.

A Bad Hofgastein alpesi termálfürdő vízi élményeket, szaunázást és nyugodt pihenőhelyeket kínál – kikapcsolódás a testnek és a léleknek. Akár aktív nyaralóként, egy hegyi túra után, akár pihenni vágyó utazóként – Gastein termálfürdői a regeneráció és az érzéki wellness-élmény helyszínei a Hohe Tauern hegység közepén.

Bad Gastein sziklafürdőBad Hofgastein termálfürdő
Erdőfürdőzés és jóga a természetben

Töltődj fel energiával és vitalitással Gasteinben

A Gastein-völgyben a természet, a mozgás és a revitalizáció egy különleges élménnyé olvad össze. Az erdőfürdőzés során érezhetjük az erdő testre és lélekre gyakorolt élénkítő hatását, amely új energiával tölt fel: sétálj figyelmesen a természetben, vegyél mély lélegzetet és hagyd magad mögött a mindennapokat.

A Gastein-hegységben a jóga ötvözi a könnyed aktivizálást az Alpok erejével, erősíti az egyensúlyt és a belső nyugalmat. Akár visszavonulásként, akár a szabadtéri tevékenységek utáni tudatos regenerálódásként – Gasteinben megtalálod a pihenés és az új energia helyét a természet közepén.

Erdőfürdőzés GasteinbenAlpesi jóga Gasteinben

különleges események

Különleges szálláshelyek

Hotel Post Post 4*, Bad Hofgastein: alepsi hangulat

Berghotel Hauserbauer, Dorfgastein: 4 csillag 1080 méteren

Hotel Miramonte, Bad Gastein: design és alpesi elegancia

Europäischer Hof, Bad Gastein: stílusos, 4*

Straubinger Grand Hotel, Bad Gastein: vízesés, 5*

Hotel BLÜ, Bad Hofgastein: kulináris élvezetek

Urban Nature Hotel, Bad Gastein: alpesi életmód, 4*

Salzburger Hof, Bad Gastein: Elegáns, 4*S

Hotel Mondi, Bad Gastein: alpesi elegancia, 4*

Hotel Sendlhofer’s, Bad Hofgastein: menedékhely az Alpokban

Klímavédelemi információk

Fenntarthatóság Gasteinben

A Gastein-völgyben tiszta lelkiismerettel lehet nyaralni, hiszen a régió környezetbarát közlekedésre törekszik. A történelmi Tauernbahn vasútvonalnak köszönhetően könnyen megközelíthető, a helyi közlekedési hálózat sűrű és jól szervezett, emellett az e-mobilitás is fontos szerepet kap.

A termálvíz hővisszanyerésének alkalmazása szintén a fenntartható gondolkodás és cselekvés iránti elkötelezettséget mutatja. A forrásokból származó forró vizet nemcsak fürdők és wellnesslétesítmények, hanem szállodák és középületek fűtésére is hasznosítják. Ennek köszönhetően értékes energia takarítható meg, miközben a vendégek a termálfürdőkben pihenhetnek, és a források is kímélve maradnak. Itt a fenntarthatóság és a jólét valóban kéz a kézben jár.

Fenntarthatóság GasteinbenFenntarthatóság utazás

FAQs

A Gastein-völgy a SalzburgerLand területén húzódik, közvetlenül a Hohe Tauern Nemzeti Park peremén, három településsel: Dorfgastein, Bad Hofgastein és Bad Gastein. A völgy 830 és 1 600 méter közötti magasságban terül el, látványos hegyek ölelésében. A régió legmagasabb csúcsa az Ankogel (3 252 méter), míg a völgy látképét leginkább a Gamskarkogel (2 467 méter) határozza meg. A Gastein-völgy így ideális úti cél túrázáshoz, síeléshez, wellnesshez és családi pihenéshez – legyen szó termálfürdőkről, hegyi programokról vagy klasszikus gyógyüdülésről.

A Gastein-völgy különleges termálvize miatt vált ismertté: 17 forrás tör fel akár 2 000 méteres mélységből, ásványokban gazdagon és enyhe radontartalommal. Ez a víz jótékonyan hat az izmokra, az ízületekre és az általános közérzetre. A termálvíz erejét közvetlenül is át lehet élni a Bad Gastein-i Felsentherme-ben, a Bad Hofgastein-i Alpentherme-ben vagy a Gasteiner Heilstollenben. Legyen szó wellnessről, síelés utáni lazításról vagy egy hegyi túra végéről – a termálvíz a gasteini életérzés egyik alapja.

A téli Gastein-völgyben mintegy 200 kilométernyi sípálya vár a Ski amadé sírégió részeként. Számos téli túraútvonal vezet a völgyben, és a bad gasteini, illetve bad hofgasteini termálfürdőkben a meleg termálvízben lehet feltöltődni. Szánkózásra, sífutásra és hótalpas kirándulásokra is van lehetőség. A Gastein-völgy így a hegyek között kínál aktív pihenést és wellnessélményt egy helyen.

A Gastein-völgyben több mint 600 kilométernyi túraútvonal vár nyaralás során, mellettük alpesi legelők, hegyi tavak és olyan élmények, mint a hegyi jóga. A kultúra iránt érdeklődők szabadtéri koncerteket, művészeti fesztiválokat és alpesi kulturális programokat találnak. A völgy túrázást, természetközeli élményeket, wellnesst és nyugodt pihenést kínál az alpesi környezetben.

A Gastein-völgy könnyen megközelíthető: autóval a Böckstein–Mallnitz Tauern-alagúton keresztül lehet bejutni a völgybe. Vonattal Dorfgastein, Bad Hofgastein és Bad Gastein állomásai biztosítanak csatlakozást, így autó nélkül is kényelmesen megérkezhettek.

Ez is érdekelhet titeket

Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények