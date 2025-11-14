Gastein gyógyfürdői a Hohe Tauern régióban fekszenek. A wellness és az alpesi kultúra ötvözi a történelmet és a természetet a családok és az élvezetek kedvelői számára.

A Gastein-völgy három fő településén az alpesi életérzés egész évben sokféle formában megnyilvánul: Bad Gastein a Belle Époque építészetével és zúgó vízeséseivel nyűgözi le a látogatókat. Bad Hofgastein családbarát túraútvonalakat, kerékpárparkokat és kis hegyi tavakat kínál. Dorfgastein környékén csendes alpesi ösvények, történelmi malmok és regionális kulináris különlegességek várják az ide látogatókat.

Az aktív pihenésre vágyók több mint 600 kilométernyi túraútvonalat fedezhetnek fel a régióban – a tematikus ösvényektől a Gastein Trail-en át a kellemes kerékpártúrákig és a frissítő hegyi tavakig. A családok változatos programokat élvezhetnek aranymosással, hegymászással és játékokkal. A kulináris kínálat a gourmet éttermektől a hütték finomságáig terjed, gyakran lenyűgöző hegyi kilátással. Gastein termálvize, amely jótékony hatásáról ismert, sokféle kezelésre kínál lehetőséget. Télen Gastein sport- és természetparadicsommá változik: síelés, sífutás, téli túrázás és szánkózás garantálja a változatos élményeket.