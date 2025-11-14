Gastein, Salzburg tartomány
Termálfürdők, hegyi kalandok és síelés – élményekkel teli energikus pihenés
A Gastein-völgy három fő településén az alpesi életérzés egész évben sokféle formában megnyilvánul: Bad Gastein a Belle Époque építészetével és zúgó vízeséseivel nyűgözi le a látogatókat. Bad Hofgastein családbarát túraútvonalakat, kerékpárparkokat és kis hegyi tavakat kínál. Dorfgastein környékén csendes alpesi ösvények, történelmi malmok és regionális kulináris különlegességek várják az ide látogatókat.
Az aktív pihenésre vágyók több mint 600 kilométernyi túraútvonalat fedezhetnek fel a régióban – a tematikus ösvényektől a Gastein Trail-en át a kellemes kerékpártúrákig és a frissítő hegyi tavakig. A családok változatos programokat élvezhetnek aranymosással, hegymászással és játékokkal. A kulináris kínálat a gourmet éttermektől a hütték finomságáig terjed, gyakran lenyűgöző hegyi kilátással. Gastein termálvize, amely jótékony hatásáról ismert, sokféle kezelésre kínál lehetőséget. Télen Gastein sport- és természetparadicsommá változik: síelés, sífutás, téli túrázás és szánkózás garantálja a változatos élményeket.
A Gastein Card ingyenes túrákat, kedvezményes termálfürdő-belépőket és akár 50% kedvezményt biztosít a hegyi vasutakra és programokra. A SalzburgerLand Card több mint 190 látnivalóhoz biztosít ingyenes belépést.
Gastein minden évszakban
Top különlegességek
Termálfürdők és wellness Gasteinben
A forró termálvíz évszázadok óta tör fel a forrásokból, értékes ásványi anyagokkal és optimális mennyiségű radonnal dúsítva. A Felsentherme Bad Gastein fürdőben négy fürdőrészlegre osztott, természetes sziklafalakkal körülvett, élénkítő termálvízbe merülhettek el. A környező hegyekre néző kilátás és a meleg víz kombinációja a termálfürdőben eltöltött időt a teljes kikapcsolódással tölti meg.
A Bad Hofgastein alpesi termálfürdő vízi élményeket, szaunázást és nyugodt pihenőhelyeket kínál – kikapcsolódás a testnek és a léleknek. Akár aktív nyaralóként, egy hegyi túra után, akár pihenni vágyó utazóként – Gastein termálfürdői a regeneráció és az érzéki wellness-élmény helyszínei a Hohe Tauern hegység közepén.
Töltődj fel energiával és vitalitással Gasteinben
A Gastein-völgyben a természet, a mozgás és a revitalizáció egy különleges élménnyé olvad össze. Az erdőfürdőzés során érezhetjük az erdő testre és lélekre gyakorolt élénkítő hatását, amely új energiával tölt fel: sétálj figyelmesen a természetben, vegyél mély lélegzetet és hagyd magad mögött a mindennapokat.
A Gastein-hegységben a jóga ötvözi a könnyed aktivizálást az Alpok erejével, erősíti az egyensúlyt és a belső nyugalmat. Akár visszavonulásként, akár a szabadtéri tevékenységek utáni tudatos regenerálódásként – Gasteinben megtalálod a pihenés és az új energia helyét a természet közepén.
különleges események
Különleges szálláshelyek
Fenntarthatóság Gasteinben
A Gastein-völgyben tiszta lelkiismerettel lehet nyaralni, hiszen a régió környezetbarát közlekedésre törekszik. A történelmi Tauernbahn vasútvonalnak köszönhetően könnyen megközelíthető, a helyi közlekedési hálózat sűrű és jól szervezett, emellett az e-mobilitás is fontos szerepet kap.
A termálvíz hővisszanyerésének alkalmazása szintén a fenntartható gondolkodás és cselekvés iránti elkötelezettséget mutatja. A forrásokból származó forró vizet nemcsak fürdők és wellnesslétesítmények, hanem szállodák és középületek fűtésére is hasznosítják. Ennek köszönhetően értékes energia takarítható meg, miközben a vendégek a termálfürdőkben pihenhetnek, és a források is kímélve maradnak. Itt a fenntarthatóság és a jólét valóban kéz a kézben jár.