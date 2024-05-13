Hochkönig régió a Salzburg tartományban
Családi nyaralás alpesi túrázással, síeléssel és élményekkel a hegyekben
A Hochkönig régió igazi alpesi kultúrát, helyi gasztronómiát és családias vendégszeretetet képvisel. Maria Alm, Dienten és Mühlbach települései lenyűgöző hegyvidéki környezetben fekszenek, ahol a természetben folytatott tevékenységek és a kulináris élmények szorosan összefonódnak – egy olyan nyaralást kínálva, amelynek hatását még sokáig érezni lehet. A fenntarthatóság, a nyugalom és az autentikus találkozások teszik igazán különlegessé a Hochkönigben eltöltött időt.
Nyáron az élet az alpesi tájak felé hív: túraútvonalakon és csúcsokra vezető ösvényeken, MTB-vel vagy e-biciklivel az alpesi legelőkön át, esetleg gyógynövényes túrákon az illatos hegyi réteken keresztül. Aki szeretné, egy hangulatos hegyi hüttében helyi fogásokkal zárhatja a napot. A HochkönigCard számtalan lehetőséget kínál – a hegyi felvonóktól a szabadtéri medencékig. Télen a régió a Ski amadé részeként vár: 120 kilométernyi sípálya, 34 felvonó és rengeteg lehetőség családoknak, síelőknek és a kikapcsolódás szerelmeseinek. Legyen szó a legendás Königstourról vagy egy menedékházban töltött pihenőről, itt minden évszakban összekapcsolódik a természet, a család és az élvezet.
A HochkönigCard számos szolgáltatást és kedvezményt kínál a hegyi vasutak, szabadtéri uszodák és egyéb tevékenységek tekintetében Maria Alm, Dienten és Mühlbach területén.
Kényeztető ételek a Hochkönigben
A Hochkönigben minden évszak kicsit más ízű. Az ég és az alpesi rétek, az erdők és a hegycsúcsok között egy olyan konyha bontakozik ki, amely mélyen gyökerezik a régióban, ugyanakkor mer újat kipróbálni. Itt a természet lesz a kamra. Akár a völgyben, stílusos alpesi hangulatban, akár a gerincen, ahonnan messzire ellátni: a Hochkönigben az élvezet mindig a szabadság érzésével is jár.
Éttermek a völgyben, kilátással a Hochkönig panorámájára, alpesi kunyhók a hegyekben és ínyenc tippek.
A Ski amadé sípályák és az alpesi ínyenc állomások ötvözik a téli kalandokat a regionális kulináris élvezetekkel.
Regionális alpesi specialitások panorámás kilátással és a régió finomságai a völgyi éttermekben.
Kerékpárral a hegyekben és a völgyekben, regionális termékek élvezete a kunyhókban, panoráma és a természet élvezete.
Friss, regionális konyha családok és ínyencek számára – regionális, szezonális és fenntartható.
Fenntartható élmények a Hochkönig régióban
A Hochkönig régió megmutatja, milyen is a fenntartható nyaralás: a 13 alpesi legelőn tett gyógynövénytúrák során friss növényeket gyűjthettek, megtudhatjátok, hogyan használják ezeket a konyhában vagy gyógyfüvekként, és a helyszínen élvezhetitek az alpesi leveseket. Télen a hótalpas túrák, a vezetett sítúrák és a pályákon kívüli szánkózások csendes, természetközeli élményekre invitálnak. A kultúrát és a hagyományokat ünnepeken, valamint kézműves-bemutatókon keresztül ismerhetitek meg Maria Almban, Dientenben és Mühlbachban. A különleges energiájú helyek, például a csendes hegyi tavak vagy kilátópontok lehetőséget adnak a megállásra és az érintetlen természetben való elmélyülésre. A túra- és síbuszok pedig környezetbarát közlekedést biztosítanak.
Ezek a fenntartható programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy megóvjuk a természetet, karbantartsuk az útvonalakat, és a régió a jövő generációi számára is élő és vonzó maradjon.