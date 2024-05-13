Hochkönig régió a Salzburg tartományban
Családi nyaralás alpesi túrázással, síeléssel és élményekkel a hegyekben

Családi időtöltés a Hochkönigben – nyáron túrázással, télen síeléssel. A természeti élmények itt mindig kulináris élvezetekkel párosulnak.

A Hochkönig régió igazi alpesi kultúrát, helyi gasztronómiát és családias vendégszeretetet képvisel. Maria Alm, Dienten és Mühlbach települései lenyűgöző hegyvidéki környezetben fekszenek, ahol a természetben folytatott tevékenységek és a kulináris élmények szorosan összefonódnak – egy olyan nyaralást kínálva, amelynek hatását még sokáig érezni lehet. A fenntarthatóság, a nyugalom és az autentikus találkozások teszik igazán különlegessé a Hochkönigben eltöltött időt.

Nyáron az élet az alpesi tájak felé hív: túraútvonalakon és csúcsokra vezető ösvényeken, MTB-vel vagy e-biciklivel az alpesi legelőkön át, esetleg gyógynövényes túrákon az illatos hegyi réteken keresztül. Aki szeretné, egy hangulatos hegyi hüttében helyi fogásokkal zárhatja a napot. A HochkönigCard számtalan lehetőséget kínál – a hegyi felvonóktól a szabadtéri medencékig. Télen a régió a Ski amadé részeként vár: 120 kilométernyi sípálya, 34 felvonó és rengeteg lehetőség családoknak, síelőknek és a kikapcsolódás szerelmeseinek. Legyen szó a legendás Königstourról vagy egy menedékházban töltött pihenőről, itt minden évszakban összekapcsolódik a természet, a család és az élvezet.

Rövid információk a Hochkönig régióról
Fekvés:St. Johann im Pongau régió, a Salzburgi tartományban
Magasság:800 és 2941 m között
Lakosság:kb. 4300 fő (2025)
Városok Maria Alm, Dienten és Mühlbach
Sípályák hossza:120 km
Túraútvonalak:340 km
Legmagasabb hegy:Hochkönig (2.941 m)
A HochkönigCard számos szolgáltatást és kedvezményt kínál a hegyi vasutak, szabadtéri uszodák és egyéb tevékenységek tekintetében Maria Alm, Dienten és Mühlbach területén.

A Hochkönig régió számos arca

Top különlegességek

Hochkeil síterep: 100% természetes hó a sípályák élvezetéhez

Königstour síkörút: 6 csúcs, 35 kilométer profiknak

Tom Almhütte: gasztronómia és építészet 1400 méteren

Hochkönig hintapark: családi szórakozás 1600 méteren

Dienten: természeti és kulináris élvezetek családoknak

Kino am Berg: 8 mozifotel kilátással a hegyekre

Triefen vízesés Hinterthal: természeti látványosság a hegyen

Prinzenberg Natrun Maria Almban: panorámás erdei kötélpark

Mühlbach Hochkönig Múzeum: 4000 év bányászati történelem

Kulináris csemegék az év során

Kényeztető ételek a Hochkönigben

A Hochkönigben minden évszak kicsit más ízű. Az ég és az alpesi rétek, az erdők és a hegycsúcsok között egy olyan konyha bontakozik ki, amely mélyen gyökerezik a régióban, ugyanakkor mer újat kipróbálni. Itt a természet lesz a kamra. Akár a völgyben, stílusos alpesi hangulatban, akár a gerincen, ahonnan messzire ellátni: a Hochkönigben az élvezet mindig a szabadság érzésével is jár.

Éttermek a völgyben, kilátással a Hochkönig panorámájára, alpesi kunyhók a hegyekben és ínyenc tippek.

A Ski amadé sípályák és az alpesi ínyenc állomások ötvözik a téli kalandokat a regionális kulináris élvezetekkel.

Regionális alpesi specialitások panorámás kilátással és a régió finomságai a völgyi éttermekben.

Kerékpárral a hegyekben és a völgyekben, regionális termékek élvezete a kunyhókban, panoráma és a természet élvezete.

Friss, regionális konyha családok és ínyencek számára – regionális, szezonális és fenntartható.

Különleges szálláshelyek

AlpenParks Hotel & Apartment, Mühlbach: kényelem & természet

Hotel Hochkönigin, Maria Alm: 4* szálloda

Aldina Club Hochkönig, Mühlbach: Távlatokkal teli utazás

Hotel Eder, Maria Alm: 4* lifestyle hotel

Hotel EdeR FriDa, Maria Alm: Család, gyermekbarát szálloda

Hotel Morgenzeit, Maria Alm: Wellness, kert, medence

Übergossene Alm Resort, Dienten: 4*

Hotel SEPP, Maria Alm: Csak felnőtteknek, wellness, panoráma

Gyógynövények, kultúra és mobilitás

Fenntartható élmények a Hochkönig régióban

A Hochkönig régió megmutatja, milyen is a fenntartható nyaralás: a 13 alpesi legelőn tett gyógynövénytúrák során friss növényeket gyűjthettek, megtudhatjátok, hogyan használják ezeket a konyhában vagy gyógyfüvekként, és a helyszínen élvezhetitek az alpesi leveseket. Télen a hótalpas túrák, a vezetett sítúrák és a pályákon kívüli szánkózások csendes, természetközeli élményekre invitálnak. A kultúrát és a hagyományokat ünnepeken, valamint kézműves-bemutatókon keresztül ismerhetitek meg Maria Almban, Dientenben és Mühlbachban. A különleges energiájú helyek, például a csendes hegyi tavak vagy kilátópontok lehetőséget adnak a megállásra és az érintetlen természetben való elmélyülésre. A túra- és síbuszok pedig környezetbarát közlekedést biztosítanak.

Ezek a fenntartható programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy megóvjuk a természetet, karbantartsuk az útvonalakat, és a régió a jövő generációi számára is élő és vonzó maradjon.

FAQ

A Hochkönig régió a Salzburgi tartományban, St. Johann im Pongau kerületben található.

Maria Alm, Dienten és Mühlbach am Hochkönig településeket foglalja magában, és a Ski amadé sírégió része.

A Hochkönig az autentikus alpesi kultúrát, az ízletes kulináris élvezeteket és a családias vendégszeretetet képviseli. A régió lenyűgöző hegyvidéki tájakat, fenntarthatóságot és igazi vendégszeretetet ötvöz.

A Hochkönigben egész évben van valami program:

Igen. A Hochkönig régió különösen családbarátnak számít. Kalandhegyek, gyermekbarát túraútvonalak, játszóterekkel ellátott alpesi legelők és családi vállalkozások által üzemeltetett szálláshelyek gondoskodnak a pihentető családi pihenésről nyáron és télen egyaránt.

A HochkönigCard egy vendégkártya, amely számos előnyt kínál: ingyenes felvonóutak, ingyenes belépők, kedvezmények szabadidős programokra és regionális bónusz szolgáltatások.

