Zell am See-Kaprun a Salzburg tartományban
Síelés, túrázás, wellness és családi nyaralás a Zellersee és a Kitzsteinhorn környékén
Introduction
A Zell am See-Kaprun régió igazi természetkincs, ahol kaland, feltöltődés és lenyűgöző tájak találkoznak. A térség ikonikus csúcsa a 3 203 méter magas Kitzsteinhorn, amelyhez nyáron és télen egyaránt könnyedén feljuttok – a Bergbahnen pár perc alatt elvisz a Gipfelwelt 3000 magasságába. Lenyűgöző élmény a K-onnection is, a világ egyik legmodernebb felvonórendszere, amely közvetlenül köti össze Kaprunt a gleccserrel, egész évben gyors és kényelmes hozzáférést biztosítva.
Októbertől egészen kora nyárig természetes gleccserhó várja a síelőket, nyáron pedig a Schmittenhöhe panorámás magaslati promenádja kínál tökéletes túraútvonalat. Lent a völgyben a Zeller See hív csobbanni, SUP-ozni vagy csónakázni – körülötte pedig a régió wellnessvilága segít mélyen kikapcsolni. A családoknak igazi kedvenc a Klammsee körüli tanösvény Kneipp-ponttal és játszótérrel, ahol a természet, a mozgás és a közös élmények kellemes harmóniába rendeződnek.
Az ALPIN CARD három prémium síterepet egyesít 408 kilométernyi sípályával.
A SOMMER CARD kedvezményeket és különleges ajánlatokat kínál.
Zell am See-Kaprun teljes szépségében
Top különlegességek
A legendás Kitzsteinhorn
3200 méteres magasságban a kapruni Kitzsteinhorn valódi játszótere a klasszikus szabadtéri kalandoknak: túraösvények, mountain bike-útvonalak és mászóútak vezetnek a magashegyi tájakon át, a Gipfelwelt 3000 és a „Top of Salzburg” kilátó pedig különleges rálátást ad a gleccser és az Alpok világára. A nemzeti park ranger által vezetett túrák betekintést nyújtanak a jég, a kőzetformák és az alpesi növényvilág titkaiba.
Télen 23 felvonó tárja fel a sírégiót: 61 kilométernyi pálya, freeride-útvonalak és snowparkok várják a családokat és a profikat egyaránt. A sportélmények után a wellnessrészlegekkel felszerelt hotelek – élükön a Tauern SPA Kaprunnal – tökéletes helyet kínálnak a feltöltődéshez. Kaprun és a Zeller See környékén pedig további látnivalók és programok teszik teljessé az élményt.
különleges események
Gasztronómiai élmények Zell am See-Kaprunban
A gleccser, a hegyek és a tó között egy olyan életérzés bontakozik ki Zell am See-Kaprunban, amelynek középpontjában a kulináris élvezet áll. Itt az alpesi konyha találkozik a modern, kreatív fogásokkal – a hangulatos hegyi ételektől egészen a kifinomult csúcsgasztronómiáig. A hegytetőkön pedig minden falat még intenzívebb élménnyé válik.
A Kitzsteinhorni csúcsétteremben, Salzburg tartomány legmagasabban fekvő vendéglátóhelyén, 3 000 méteres panoráma mellett kóstolhatjátok a régió különlegességeit. A Schmittenhöhe több gourmet-állomással vár, míg aki az igazán magas szintű élvezeteket keresi – akár nagy magasságban is –, a térség 9 Hauben minősítéssel ellátott éttermében talál rá a kulináris kifinomultságra. Az egész évet átszövik a gasztronómiai események is, ahol a természet közepén válik igazi élménnyé az ízek felfedezése.
Különleges szálláshelyek
Fenntartható nyaralás Zell am See-Kaprunban
Aki a nyaralás alatt is figyel a fenntarthatóságra és a környezetkímélő közlekedésre, Zell am See–Kaprunban jó helyen jár. A vasút, a Guest Mobility Ticket, a téli regionális síbuszok és az ÖBB-transzfer mind hozzájárulnak a klímabarát érkezéshez. A Schmittenhöhe és a Kitzsteinhorn felvonói pedig 100%-ban megújuló energiával működnek – így az utazás felfelé és lefelé is zöld marad.
A magashegyi víztározók további energiát biztosítanak, és számos szálláshely, valamint helyi vállalkozás rendelkezik tanúsított fenntarthatósági minősítéssel. Így a közlekedés, az energiaellátás és a minősített szolgáltatók együtt gondoskodnak arról, hogy a régió hosszú távon is megőrizze magas életminőségét – a vendégek és a helyiek számára egyaránt.