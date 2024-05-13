Zell am See–Kaprun – valódi természeti élmény: síelés és gleccserkalandok, túrák és bringaösvények, családbarát szállodák, Tauern SPA és pihentető órák a Zeller-tónál.

A Zell am See-Kaprun régió igazi természetkincs, ahol kaland, feltöltődés és lenyűgöző tájak találkoznak. A térség ikonikus csúcsa a 3 203 méter magas Kitzsteinhorn, amelyhez nyáron és télen egyaránt könnyedén feljuttok – a Bergbahnen pár perc alatt elvisz a Gipfelwelt 3000 magasságába. Lenyűgöző élmény a K-onnection is, a világ egyik legmodernebb felvonórendszere, amely közvetlenül köti össze Kaprunt a gleccserrel, egész évben gyors és kényelmes hozzáférést biztosítva.

Októbertől egészen kora nyárig természetes gleccserhó várja a síelőket, nyáron pedig a Schmittenhöhe panorámás magaslati promenádja kínál tökéletes túraútvonalat. Lent a völgyben a Zeller See hív csobbanni, SUP-ozni vagy csónakázni – körülötte pedig a régió wellnessvilága segít mélyen kikapcsolni. A családoknak igazi kedvenc a Klammsee körüli tanösvény Kneipp-ponttal és játszótérrel, ahol a természet, a mozgás és a közös élmények kellemes harmóniába rendeződnek.