Zell am See-Kaprun a Salzburg tartományban
Síelés, túrázás, wellness és családi nyaralás a Zellersee és a Kitzsteinhorn környékén

Zell am See–Kaprun – valódi természeti élmény: síelés és gleccserkalandok, túrák és bringaösvények, családbarát szállodák, Tauern SPA és pihentető órák a Zeller-tónál.

A Zell am See-Kaprun régió igazi természetkincs, ahol kaland, feltöltődés és lenyűgöző tájak találkoznak. A térség ikonikus csúcsa a 3 203 méter magas Kitzsteinhorn, amelyhez nyáron és télen egyaránt könnyedén feljuttok – a Bergbahnen pár perc alatt elvisz a Gipfelwelt 3000 magasságába. Lenyűgöző élmény a K-onnection is, a világ egyik legmodernebb felvonórendszere, amely közvetlenül köti össze Kaprunt a gleccserrel, egész évben gyors és kényelmes hozzáférést biztosítva.

Októbertől egészen kora nyárig természetes gleccserhó várja a síelőket, nyáron pedig a Schmittenhöhe panorámás magaslati promenádja kínál tökéletes túraútvonalat. Lent a völgyben a Zeller See hív csobbanni, SUP-ozni vagy csónakázni – körülötte pedig a régió wellnessvilága segít mélyen kikapcsolni. A családoknak igazi kedvenc a Klammsee körüli tanösvény Kneipp-ponttal és játszótérrel, ahol a természet, a mozgás és a közös élmények kellemes harmóniába rendeződnek.

Rövid információk Zell am See-Kaprun régióról
Elhelyezkedés:a Salzburgi tartomány Pinzgau régiójában
Magasság:757 méter
Lakosság:kb. 10.200 Zell am See (2025)
Felvonók és síliftek:53
Síterepek:3
Túraútvonalak:több, mint 400 km
Gleccser és legmagasabb hegy:Kitzsteinhorn (3.203 méter)
Utazás
Rendezvények

Az ALPIN CARD három prémium síterepet egyesít 408 kilométernyi sípályával.

A SOMMER CARD kedvezményeket és különleges ajánlatokat kínál.

Zell am See-Kaprun teljes szépségében

Top különlegességek

Gipfelwelt 3000: Salzburg legmagasabban fekvő kirándulóhelye

Tauern SPA Kaprun: termálpihenés 4 csillagos resortban

Kaprun vára: 12. századi ikonikus látnivaló

Schmittenhöhe: családi hegy, síterep és túraparadicsom

Sigmund Thun Klamm: lenyűgöző természeti látványosság

Zeller See: természet és feltöltődés Zell am See-ben

Kaprun kalandja: a magashegyi víztározók természeti csodái

Pinzgauer Lokalbahn: történelmi vonatút a Salzach-völgyben

Programok Zell am See–Kaprun régióban

Kaprun feletti gleccserek

A legendás Kitzsteinhorn

3200 méteres magasságban a kapruni Kitzsteinhorn valódi játszótere a klasszikus szabadtéri kalandoknak: túraösvények, mountain bike-útvonalak és mászó­útak vezetnek a magashegyi tájakon át, a Gipfelwelt 3000 és a „Top of Salzburg” kilátó pedig különleges rálátást ad a gleccser és az Alpok világára. A nemzeti park ranger által vezetett túrák betekintést nyújtanak a jég, a kőzetformák és az alpesi növényvilág titkaiba.

Télen 23 felvonó tárja fel a sírégiót: 61 kilométernyi pálya, freeride-útvonalak és snowparkok várják a családokat és a profikat egyaránt. A sportélmények után a wellnessrészlegekkel felszerelt hotelek – élükön a Tauern SPA Kaprunnal – tökéletes helyet kínálnak a feltöltődéshez. Kaprun és a Zeller See környékén pedig további látnivalók és programok teszik teljessé az élményt.

Kitzsteinhorn

különleges események

Étkezés, italok és élvezetek

Gasztronómiai élmények Zell am See-Kaprunban

A gleccser, a hegyek és a tó között egy olyan életérzés bontakozik ki Zell am See-Kaprunban, amelynek középpontjában a kulináris élvezet áll. Itt az alpesi konyha találkozik a modern, kreatív fogásokkal – a hangulatos hegyi ételektől egészen a kifinomult csúcsgasztronómiáig. A hegytetőkön pedig minden falat még intenzívebb élménnyé válik.

A Kitzsteinhorni csúcsétteremben, Salzburg tartomány legmagasabban fekvő vendéglátóhelyén, 3 000 méteres panoráma mellett kóstolhatjátok a régió különlegességeit. A Schmittenhöhe több gourmet-állomással vár, míg aki az igazán magas szintű élvezeteket keresi – akár nagy magasságban is –, a térség 9 Hauben minősítéssel ellátott éttermében talál rá a kulináris kifinomultságra. Az egész évet átszövik a gasztronómiai események is, ahol a természet közepén válik igazi élménnyé az ízek felfedezése.

Hütték és alpesi legelőkKulináris események

Különleges szálláshelyek

Zaglgut Hotel & Chalet Kaprunban: 1000 méteres magasságban

The Kaprun Edition: luxus faházak és lakosztályok

Hotel Neue Post: hagyomány Zell am See-ben, 4 csillag

Grand Hotel Zell am See: exkluzív félsziget, 4 csillag

Hotel & Apartment Central: alpesi stílus Zell am See-ben

Vaya Apartments Kaprun: központi, Kitzsteinhorn-kilátással

Sportresort Alpenblick: 4* superior szálloda Zell am See-ben

Mobilitás és megújuló energia

Fenntartható nyaralás Zell am See-Kaprunban

Aki a nyaralás alatt is figyel a fenntarthatóságra és a környezetkímélő közlekedésre, Zell am See–Kaprunban jó helyen jár. A vasút, a Guest Mobility Ticket, a téli regionális síbuszok és az ÖBB-transzfer mind hozzájárulnak a klímabarát érkezéshez. A Schmittenhöhe és a Kitzsteinhorn felvonói pedig 100%-ban megújuló energiával működnek – így az utazás felfelé és lefelé is zöld marad.

A magashegyi víztározók további energiát biztosítanak, és számos szálláshely, valamint helyi vállalkozás rendelkezik tanúsított fenntarthatósági minősítéssel. Így a közlekedés, az energiaellátás és a minősített szolgáltatók együtt gondoskodnak arról, hogy a régió hosszú távon is megőrizze magas életminőségét – a vendégek és a helyiek számára egyaránt.

Fenntarthatóság Zell am See-banFenntartható téli nyaralás

FAQs

A legfenntarthatóbb érkezési mód a vonat: a Zell am See-i pályaudvar közvetlenül a városközpontban található. Sok szállás gyalog is könnyen elérhető, Kaprunba és a környező településekre pedig buszok és a Pinzgauer Lokalbahn visz tovább. A Guest Mobility Ticket révén a vendégek a SalzburgerLand teljes tömegközlekedését ingyen használhatják a tartózkodás ideje alatt.

A Kitzsteinhorn és a Schmittenhöhe túra- és bringaútvonalaitól a Zellersee vízi sportjaiig, a golfon és a terepfutáson át egészen a családi programokig számtalan élmény és látnivaló vár rátok.

Zell am See–Kaprun három síterepével, snowboardlehetőségeivel, sítúráival, sífutópályáival, téli túraútvonalaival és szánkópályáival igazi téli élményvilágot kínál. A kezdők lankás gyakorlótereitől a kihívást jelentő fekete pályákig mindenki megtalálja a saját tempóját. A pályákon túl is bőven akad mozgás és természetközeli élmény: téli túraösvények és hangulatos szánkópályák várják a látogatókat.

Zell am See–Kaprun kulináris kínálata a hangulatos alpesi hüttéktől a Kitzsteinhorn csúcsán található, Salzburg tartomány legmagasabban fekvő étterméig, valamint kiváló, többcsillagos éttermekig terjed. Legyen szó egyszerű, helyi fogásokról vagy elegáns, kifinomult konyháról, a régió mindenütt a helyi alapanyagokra és a lenyűgöző hegyi környezetre épít – így az ízélmény mindig különleges.

Zell am See–Kaprun a fenntarthatóságra, a környezetbarát közlekedésre, a megújuló energiára és tanúsítottan zöld vállalkozásokra épít. A vendégek vasúttal, Guest Mobility Tickettel, síbuszokkal vagy ÖBB-transzferrel érkezhetnek és közlekedhetnek. A felvonók 100% zöldárammal működnek, a magashegyi víztározók biztosítják az energiát, és számos helyi szolgáltató viseli az Osztrák Környezetvédelmi Védjegyet.

