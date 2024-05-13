Biztonsági óvintézkedések az osztrák utakon

A biztonsági öv használata Ausztriában kötelező. A 14 év alatti, 135 cm-nél kisebb gyermekek csak megfelelő gyermekülésben szállíthatók. Személygépkocsikban és kombikban (az úgynevezett „minibuszokban” is) ülésenként csak 1 gyermek szállítható, akit az életkorának és méretének megfelelően kell rögzíteni.

Vezetés közben telefonálni csak kihangosító rendszerrel szabad, amelynek egy kézzel is működtethetőnek kell lennie, és semmilyen módon nem akadályozhatja a vezetést.

Ausztriában a motorkerékpárosok számára kötelező a bukósisak viselése. Emellett nekik is szükséges az autópálya matrica, és a tompított fényszórókat napközben is be kell kapcsolni vezetés közben.

Minden járművezetőnek mindig magánál kell tartania egy elsősegélycsomagot, egy figyelmeztető háromszöget és egy fényvisszaverő mellényt, és ezeket közlekedési ellenőrzés esetén fel kell tudnia mutatni.

A lakott területeken kívüli osztrák utakon biztonsági mellényt kell viselni. Ez azt jelenti, hogy a járművezetőknek fényvisszaverő mellényt kell viselniük, amikor üzemzavar vagy baleset esetén az úttestre lépnek. Ajánlott, hogy minden utazónak rendelkezésre álljon egy fényvisszaverő mellény.

Ittas vezetés

Ausztriában a véralkoholszintnek a jogszabályban előírt 0,5 ezrelék alatt kell lennie, illetve a próbaidős vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint a teherautó- és buszvezetők esetében a 0,1 ezrelékes határérték érvényes. Aki alkoholos befolyásoltság alatt vezet autót, annak súlyos pénzbírságra és a vezetői engedélye bevonására kell számítania.