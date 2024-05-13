Utazás autóval és motorkerékpárral
Introduction
Figyelem!
2025. április 5-től a ragadós száj- és körömfájás terjedését megelőző elővigyázatossági intézkedésként lezártak 21 határátkelőt Ausztria és Magyarország között.
Az intézkedés előreláthatóan május 30-ig marad érvényben.
Frissítve: 2025.05.21
Megengedett legnagyobb sebességek
Optimális közlekedési viszonyoknál, amennyiben közlekedési jelzőtáblák másként nem korlátozzák, Ausztriában az alábbi sebességkorlátozások érvényesek:
Személygépkocsik, motorkerékpárok és lakóautók 3,5 tonnáig:
lakott területen 50 km/h
lakott területen kívül 100 km/h
autóúton 100 km/h illetve 130 km/h – Kérjük, tartsátok be a vonatkozó sebességkorlátozást.
autópályán 130 km/h
További sebességkorlátozások, pl. a 3,5 tonna feletti járművek, pótkocsis autók vagy könnyű járművek esetében az ÖAMTC sebességtáblázatában találhatók.
A legfontosabb közlekedési szabályok
Az ausztriai közúti közlekedési szabályok és közúti jelzések általában megfelelnek más európai országok közlekedési szabályainak.
Figyelem: Ausztriában minden autópályán és autóúton kötelező az útdíj!
Az Európai Gazdasági Térség valamennyi országából és az EU tagállamaiból származó vezetői engedélyeket Ausztriában korlátlan ideig elismerik, ezért azokat nem kell átíratni. Az Európai Gazdasági Térségen kívül kiállított vezetői engedélyek az Ausztriába való megérkezéstől számított 12 hónapig érvényesek, feltéve, hogy a tulajdonos betöltötte a 18. életévét.
Figyelem: ha a vezetői engedély nem német nyelvű, az csak nemzetközi vezetői engedéllyel vagy fordítással együtt érvényes.
Introduction
A biztonsági öv használata Ausztriában kötelező. A 14 év alatti, 135 cm-nél kisebb gyermekek csak megfelelő gyermekülésben szállíthatók. Személygépkocsikban és kombikban (az úgynevezett „minibuszokban” is) ülésenként csak 1 gyermek szállítható, akit az életkorának és méretének megfelelően kell rögzíteni.
Vezetés közben telefonálni csak kihangosító rendszerrel szabad, amelynek egy kézzel is működtethetőnek kell lennie, és semmilyen módon nem akadályozhatja a vezetést.
Ausztriában a motorkerékpárosok számára kötelező a bukósisak viselése. Emellett nekik is szükséges az autópálya matrica, és a tompított fényszórókat napközben is be kell kapcsolni vezetés közben.
Minden járművezetőnek mindig magánál kell tartania egy elsősegélycsomagot, egy figyelmeztető háromszöget és egy fényvisszaverő mellényt, és ezeket közlekedési ellenőrzés esetén fel kell tudnia mutatni.
A lakott területeken kívüli osztrák utakon biztonsági mellényt kell viselni. Ez azt jelenti, hogy a járművezetőknek fényvisszaverő mellényt kell viselniük, amikor üzemzavar vagy baleset esetén az úttestre lépnek. Ajánlott, hogy minden utazónak rendelkezésre álljon egy fényvisszaverő mellény.
Ittas vezetés
Ausztriában a véralkoholszintnek a jogszabályban előírt 0,5 ezrelék alatt kell lennie, illetve a próbaidős vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint a teherautó- és buszvezetők esetében a 0,1 ezrelékes határérték érvényes. Aki alkoholos befolyásoltság alatt vezet autót, annak súlyos pénzbírságra és a vezetői engedélye bevonására kell számítania.
Téli felszerelés személygépkocsik számára
Ausztriában november 1. és április 15. között kötelező a járművek téli felszereltsége. A járművet mind a négy kerékre téli gumiabroncsokkal kell felszerelni vagy legalább két hajtott kerékre hólánccal kell rendelkezni.
A téli gumiabroncsok Ausztriában csak akkor minősülnek téli felszerelésnek, ha az „M+S” feliratot megtalálható rajtuk, és a futófelület mélysége meghaladja a 4 mm-t. Ez vonatkozik az egész évben használható gumiabroncsokra és a szöges gumiabroncsokra is.
Hólánc csak akkor engedélyezett, ha az utat teljesen vagy majdnem teljesen hó vagy jég borítja. A hóláncok magunkkal hordása nem kötelező, de ajánlott, ha alpesi vidékre utazunk. Ha a „Hólánc kötelező” közlekedési tábla előírja a hólánc használatát, akkor azt minden jármű hajtott kerekére fel kell szerelni. Ezért kérjük, indulás előtt ellenőrizzétek az időjárási körülményeket és a közlekedési szolgálatok aktuális jelentéseit.
Benzinkutak Ausztriában
A benzinkutakon 91-es oktánszámú ólmozatlan normál benzint, Euro Super (95-ös oktánszámú ólmozatlan benzin) és Super Plus (98-as oktánszámú ólmozatlan benzin), valamint dízelüzemanyagot árulnak. Az ólmozott benzin értékesítése Ausztriában tilos, de a benzinkutakon kapható adalékanyag a katalizátorral nem rendelkező járművek számára. További 10 liter adómentesen szállítható egy tartalék kannában. Az aktuális benzinárak, az e-töltőállomások és egyéb tippek megtalálhatók az ÖAMTC honlapján.
Aktuális közlekedési hírek
A Hitradio Ö3 rádióállomás félóránként közöl közlekedési információkat Ausztria egész területéről, valamint a szomszédos országok fő útvonalairól. Akut veszélyhelyzetek - pl. tévesen közlekedő járművezetők - esetén a rádióműsor azonnal megszakad és az információ elhangzik az összes többi ORF rádióadóban. A 0800 600 601 vagy a *300-as számon (Ausztria egész területén ingyenes) éjjel-nappal lehet forgalmi bejelentést tenni.
A Hitradio Ö3 frekvenciatérképe
Az Ö3 forgalmi szolgálatán vagy az ASFINAG forgalmi jelentésein keresztül online is megtalálható minden információ. Az ÖAMTC autóklub is kínál közlekedési előrejelzéseket, dugónaptárt és egyéb hasznos információkat.
Szabályok a forgalmi dugókban
Amint forgalmi dugó alakul ki, előzetesen ki kell alakítani egy mentősávot, hogy a mentőjárművek vészhelyzetben gyorsan haladhassanak. A forgalmi sávok számától függetlenül a bal szélső és a tőle jobbra lévő sáv között kell kialakítani a mentősávot. Ennek elmulasztása és a segélykérő járművek akadályozása súlyos büntetést von maga után.
A legfontosabb segélyhívó telefonszámok áttekintése
Európai segélyhívó telefonszám: 112
Segélyhívó számok Ausztriában:
Tűzoltóság: 122
Rendőrség: 133
Mentők: 144
Üzemzavar-elhárítási segélyhívó szolgáltatások Ausztriában:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Hegyimentők: 140
E-mobilitás AusztriábanAz ausztriai e-töltőállomások áttekintése
Motorkerékpárral Ausztrián keresztülA hívogató tóvidékektől a hatalmas alpesi hágókon át a festői dombvidékekig – Ausztria változatos tájak sokaságát ígéri. Fedezd fel a panorámaútvonalakat, a bennfentes kulináris tippeket és látnivalókat!
Introduction
A rövid távú parkolási zónákban a parkolás időtartama változó, és a zóna elején van feltüntetve. A közlekedési táblákat nem kell minden kereszteződésben megismételni.
Beutazási és vámszabályok Ausztriában
Annak érdekében, hogy semmi se álljon a nyugodt utazás útjába, itt találtok fontos információkat a vámszabályokról, a határátlépési szabályokról és a háziállatokkal való ausztriai utazásról.