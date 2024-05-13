Tudományosan bizonyított: a síelők szexik

Egy nemzetközi tanulmány feketén-fehéren bizonyítja: a sífotók a legnépszerűbb fotók a társkereső alkalmazásokban. Több match, több jobbra húzás – a hó nyilvánvalóan hatással van a jó hangulatra.

Miért? Mert a sífotók kalandot, szórakozást és „meg tudom csinálni” energiát sugároznak. És pont ez az, ami vonzóvá teszi őket: emberek, akik kipróbálnak valami újat, nevetnek, elesnek, felállnak, és közben még jól is néznek ki.

Röviden: a síelés menővé tesz. És igen – egy kicsit szexivé is!

A pillanatfelvételekhez egyébként nem kell profi szintű tudás. Ausztria a tökéletes hely azok számára, akik egyszerűen csak valami újat szeretnének kilóbálni. Új tél, új érzés – és talán egy új pár is.