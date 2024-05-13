A császári hangulat és a modern művészet párosa teszi a város szívében található Albertinát egy egyedülálló „bécsi intézménnyé”.

Az ALBERTINA Ausztria egyik leglátogatottabb művészeti múzeuma, amely a világ minden tájáról vonzza a látogatókat. A változatos kiállítási program a középkortól napjainkig mutat be művészeti alkotásokat. A második helyszín, az ALBERTINA modern a kortárs és modern művészet első számú bécsi múzeumának számít.

A Bécs szívében található Albertina a modern művészet élvezetét ötvözi a császári stílusjegyekkel. A nemzetközi rangú művészeti múzeum a Hofburg része és egy történelmi, egykori Habsburg palotában kapott helyet.

A világ minden tájáról érkező művészetkedvelők nagyra értékelik az Albertinát széleskörű kínálatáért és színvonalas, változatos kiállítási programjáért. Osztrák és nemzetközi művészet, a középkortól napjainkig, egyedülálló kiállítási tárgyak a világ minden tájáról. Az Albertina név nemcsak egy épületet és egy művészeti múzeumot jelent, hanem mindenekelőtt a világ egyik legrégebbi, legnagyobb és legismertebb grafikai gyűjteményét is.

Páratlan és egyedülálló: nem véletlen, hogy az Albertina 2018-ban felkerült a „világ 7 városi csodájának” listájára.

A második helyszín, az Albertina modern 2020-ban nyílt meg és azóta Bécs első számú modern és kortárs művészeti helyszínévé vált. További információk