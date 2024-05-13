Albertina
Titkos tipp Bécs szívében
Introduction
Az ALBERTINA Ausztria egyik leglátogatottabb művészeti múzeuma, amely a világ minden tájáról vonzza a látogatókat. A változatos kiállítási program a középkortól napjainkig mutat be művészeti alkotásokat. A második helyszín, az ALBERTINA modern a kortárs és modern művészet első számú bécsi múzeumának számít.
A Bécs szívében található Albertina a modern művészet élvezetét ötvözi a császári stílusjegyekkel. A nemzetközi rangú művészeti múzeum a Hofburg része és egy történelmi, egykori Habsburg palotában kapott helyet.
A világ minden tájáról érkező művészetkedvelők nagyra értékelik az Albertinát széleskörű kínálatáért és színvonalas, változatos kiállítási programjáért. Osztrák és nemzetközi művészet, a középkortól napjainkig, egyedülálló kiállítási tárgyak a világ minden tájáról. Az Albertina név nemcsak egy épületet és egy művészeti múzeumot jelent, hanem mindenekelőtt a világ egyik legrégebbi, legnagyobb és legismertebb grafikai gyűjteményét is.
Páratlan és egyedülálló: nem véletlen, hogy az Albertina 2018-ban felkerült a „világ 7 városi csodájának” listájára.
A második helyszín, az Albertina modern 2020-ban nyílt meg és azóta Bécs első számú modern és kortárs művészeti helyszínévé vált. További információk
Nyitva tartás
Naponta | 10:00 és 18:00 óra között
Szerda és péntek | 10:00 és 21:00 óra között
ÚJDONSÁG: 3. helyszín
Albertina Klosterneuburg
A klosterneuburgi ALBERTINA Múzeum megnyitásával az ALBERTINA egy fontos célt tűzött ki maga elé: hozzáférhetővé tenni az 1945 utáni gyűjtemény nagy részét a nagyközönség számára.
3. helyszín: Albertina Klosterneuburg
Chagall
Marc Chagall (1887–1985) a 20. század egyik leghíresebb művésze, akinek egyedülálló alkotói pályája 1905-től az 1980-as évekig tartott. Vicebszkben (a mai Fehéroroszország területén fekvő város), egy ortodox zsidó család gyermekeként nőtt fel, korai gyermekkori élményeu mindig is meghatározóak voltak a művészetére.
Az ALBERTINA múzeumban látható, a művész valamennyi alkotói szakaszából mintegy 100 művet felvonultató bemutató az élet legeredetibb és leguniverzálisabb témáinak feltárására összpontosít, a „lehetetlen lehetőségek” sokféleségével.
Erwin Wurm
Erwin Wurm (*1954 Bruck/Mur) ma az egyik legsikeresebb és legismertebb nemzetközi kortárs művész. 70. születésnapja alkalmából az ALBERTINA MODERN-ben először látható átfogó retrospektív tárlat, amely az összes művészeti ágat felölelő, sokrétű életművét mutatja be.
A kiállítás Wurm művészi pályafutásának minden szakaszából vonultat fel kulcsfontosságú műveket és a korai, 1980-as évekbeli szobraitól egészen a legfrissebb alkotásokig terjed. A kiállítást átfogó katalógus kíséri, amely – az ünnepi alkalomhoz illően – Erwin Wurm művészi pályafutásának eddigi legfontosabb állomásait is dokumentálja.
Alfred Kubin
A kiállítás Alfred Kubin (1877–1959) életének és munkásságának meghatározó témáját, a gonosz világát mutatja be. Műveiben a gonosz esztétikája az idill ellenpólusának, a visszataszító valóság szándékos elfojtásának bizonyul. Kubin mélyen pesszimista beállítottsága arra késztette, hogy rajzain szinte kizárólag az emberi psziché sötétebb oldalait tárja fel. Védtelenül találja magát szemben a hátborzongató álomjelenségekkel és a nőiségtől, a szexualitástól, az éjszakától és a sorsnak való kiszolgáltatottságtól való félelmével. Sötét vízióinak csapdájában a gonosz kimeríthetetlen volt számára és az életét is meghatározta.
A kiállítás az ALBERTINA mintegy 1800 rajzot tartalmazó gyűjteményéből került összeállításra.
Robert Longo
Robert Longo monumentális fotórealista festményeiről ismert: erőteljes, dinamikus szénrajzok, amelyek virtuóz technikájukkal és a motívum vizuális erejével ragadják meg a nézőt.
A rajzok drámai fény- és árnyékhatásai a tárgyak plaszticitását és a tér mélységét hangsúlyozzák. A motívumot egyszerre teszik valóságossá és valótlanná. A papírba dörzsölt szén gazdag feketesége minden fényt elnyel.
Kiemelt látnivalók az Albertinában
Vezetett túrák és további programok
Tökéletes programok felnőtteknek, gyerekeknek és iskolai csoportoknak.
Okostelefon-guide
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Habsburg dísztermek
Élvezze a császári hangulatot az ALBERTINA múzeumban, amely mintegy 100 évig a Habsburg főhercegek és főhercegnők rezidenciája volt.
Albertina
Albertinaplatz 1
1009 Bécs
telefon: +43153483-0