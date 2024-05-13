Skier turning with powder snow spraying, snow-covered mountains and pine trees in the background.

Éld át a telet úgy, ahogyan szereted 

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Woman in sunglasses eating a salad on a snowy wooden terrace with a glass of white wine beside her.
Találd meg a téli boldogságot: akár a pályán, akár sífutás közben, akár egy wellness-központban – éld át a telet Ausztriában!

Adrenalinlöketre vágysz a sípályán? A porhavat éreznéd a síléceid alatt? Vagy inkább a varázslatos csendet élveznéd egy fáklyás túrán? Ausztriában megtalálod a személyes téli boldogságod. A sportos kalandoktól a termálfürdőinkben eltöltött pihentető, jóleső pillanatokig minden télrajongó talál magának megfelelő élményeket. Tedd felejthetetlenné az idei telet, és fedezd fel azt a sokszínűséget, amelyet csak Ausztria tud nyújtani.

Tippek a téli üdüléshez

Téli tevékenységek Ausztriában

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Téli élmények a sípályán kívül

Ausztria számos téli élményt kínál a sípályákon kívül is

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