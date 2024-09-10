AlpenParks Carpe Solem apartmanok
Itt valóra válnak a tökéletes üdülésről szőtt álmok
Introduction
Az AlpenParks Carpe Solem apartmanház 41 napfényes, akár tíz fő befogadására is alkalmas apartmannal várja a látogatókat. Igény esetén rendelhető reggeli, síbusszal pedig néhány perc alatt több síterep is elérhető: Fanningberg, Großeck-Speiereck, Katschberg és Obertauern. A kínálatot az apartmanházhoz kapcsolódó vitál- és wellnessközpont teszi teljessé.
Elhelyezkedés: a szálloda az ausztriai Salzburg tartományban, a Mariapfarr körül elterülő lélegzetelállító alpesi táj kellős közepén található. A vendégek élvezhetik a gyönyörű természetet és a környék nyugalmát.
Kényelmes apartmanok: a szálláshely tágas, csúcsminőségű és modern felszereltségű apartmanokat kínál.
Reggeli: igény esetén ízletes reggeli rendelhető.
Wellnessoázis
Vendéglátás és szolgáltatások. az AlpenParks Carpe Solem hamisítatlan vendégszeretetével és kiváló szolgáltatásaival minden vendéget levesz a lábáról.
Az ár tartalmazza a LungauCard üdülési kártyát.
Reggeli igényelhető
Kiváló elhelyzkedés
Fanningberg (6 km)
Großeck-Speiereck (6,5 km)
Aineck/Katschberg (20 km)
Obertauern (24 km)
Wellnessoázis
A pihenésről és kikapcsolódásról az apartmanházhoz közvetlen átjáróval kapcsolódó Samsunn wellnessközpont gondoskodik. Kétszintes szaunavilág, gőzfürdő, pezsgőfürdő, infraszauna, Kneipp-kabin, kozmetikai kezelések és különböző masszázsok várják itt a pihenni vágyókat.
LungauCard
Kirándulóhelyek és érdekességek a régióban
Salzburgi Lungau Bioszféra Park
A regionalitás és a fenntarthatóság fontos szerepet játszik a régióban, amely számos séta- és túraútvonallal rendelkezik.
Csendes éj Múzeum
A Mariapfarrban található, zarándokhelynek számító plébánia és Csendes éj múzeum részletesen bemutatja Joseph Mohr történetét és dalszövegét.
Finstergrün vára
A Ramingsteinban, egy meredek sziklán álló nevezetesség a vezetett túrák mellett érdekes látnivalókat, sziklamászási lehetőséget és helyi ínyencségeket is kínál.
Mauterndorf kastélya
A 13. századból származó középkori kastély egykor a hercegi érsekek nyári rezidenciájaként szolgált. Az erődített toronyból lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra.
AlpenParks Hotel & Apartment Carpe Solem
Pfarrstraße 15
5571 Mariapfarr Österreich
telefon: +43 6473 21200