AlpenParks Carpe Solem - nappali
  1. Homepage
  2. Tél Ausztriában
  3. AlpenParks Carpe Solem apartmanok

AlpenParks Carpe Solem apartmanok
Itt valóra válnak a tökéletes üdülésről szőtt álmok

Családi síelés a Salzburgi Lungau régióban

Az AlpenParks Carpe Solem apartmanház 41 napfényes, akár tíz fő befogadására is alkalmas apartmannal várja a látogatókat. Igény esetén rendelhető reggeli, síbusszal pedig néhány perc alatt több síterep is elérhető: Fanningberg, Großeck-Speiereck, Katschberg és Obertauern. A kínálatot az apartmanházhoz kapcsolódó vitál- és wellnessközpont teszi teljessé.

  • Elhelyezkedés: a szálloda az ausztriai Salzburg tartományban, a Mariapfarr körül elterülő lélegzetelállító alpesi táj kellős közepén található. A vendégek élvezhetik a gyönyörű természetet és a környék nyugalmát.

  • Kényelmes apartmanok: a szálláshely tágas, csúcsminőségű és modern felszereltségű apartmanokat kínál.

  • Reggeli: igény esetén ízletes reggeli rendelhető.

  • Wellnessoázis

  • Vendéglátás és szolgáltatások. az AlpenParks Carpe Solem hamisítatlan vendégszeretetével és kiváló szolgáltatásaival minden vendéget levesz a lábáról.

  • Az ár tartalmazza a LungauCard üdülési kártyát.

Reggeli igényelhető

Kiváló elhelyzkedés

Ingyenes síbusszal elérhető síterepek

  • Fanningberg (6 km)

  • Großeck-Speiereck (6,5 km)

  • Aineck/Katschberg (20 km)

  • Obertauern (24 km)

Webkamera
Ajánlatcsomagok és foglalás
Kényelmes apartmanok szívélyes vendégszeretet
Samsunn wellnessközpont

Wellnessoázis

A pihenésről és kikapcsolódásról az apartmanházhoz közvetlen átjáróval kapcsolódó Samsunn wellnessközpont gondoskodik. Kétszintes szaunavilág, gőzfürdő, pezsgőfürdő, infraszauna, Kneipp-kabin, kozmetikai kezelések és különböző masszázsok várják itt a pihenni vágyókat.

Olvass tovább
LungauCard üdülési kártya A Lungau-kártya benne van a szállásárban. A Lungau-kártyával ingyenesen vagy jelentős kedvezménnyel vehetők igénybe a közlekedési eszközök, kirándulóhelyek, aktív programok és további attrakciók a régió egész területén.

LungauCard

Tudj meg többet

Kirándulóhelyek és érdekességek a régióban

Salzburgi Lungau Bioszféra Park

A regionalitás és a fenntarthatóság fontos szerepet játszik a régióban, amely számos séta- és túraútvonallal rendelkezik.

Csendes éj Múzeum

A Mariapfarrban található, zarándokhelynek számító plébánia és Csendes éj múzeum részletesen bemutatja Joseph Mohr történetét és dalszövegét.

Finstergrün vára

A Ramingsteinban, egy meredek sziklán álló nevezetesség a vezetett túrák mellett érdekes látnivalókat, sziklamászási lehetőséget és helyi ínyencségeket is kínál.

Mauterndorf kastélya

A 13. századból származó középkori kastély egykor a hercegi érsekek nyári rezidenciájaként szolgált. Az erődített toronyból lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra.

Kontakt

AlpenParks Hotel & Apartment Carpe Solem

Pfarrstraße 15

5571 Mariapfarr Österreich

telefon: +43 6473 21200

carpesolem@alpenparks.at
www.alpenparks.at/carpesolem
Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények