Téli kikapcsolódás Magas-Stájerországban
Síhegyek, kulináris élmények és hagyományőrző események
Introduction
Síelés a maga sokszínűségében – Síélmények minden tudásszinthez
Legyen szó családi üdülésről, élményekkel teli sínapokról vagy sportos kihívásról, Stájerország legészakkeletibb régiójában, Magas-Stájerországban, mindenki megtalálja a számára ideális síterepet. A Stuhleck, a Mariazeller Bürgeralpe, a Brunnalm – Hohe Veitsch, a Schwabenbergarena Turnau és a régió további síterepei kiválóan karbantartott sípályákkal, szívélyes vendégszeretettel, regionális finomságokkal és lenyűgöző alpesi panorámával várják a téli sportok szerelmeseit. Minőségi téli kikapcsolódás kiváló ár-érték aránnyal.
Magas-Stájerország képekben
Miért érdemes ellátogatni Magas-Stájerországba?
Minőségi téli üdülés elérhető áron: a családbarát síterepek, a hangulatos szálláshelyek és a szívélyes vendégszeretet vonzó téli úti céllá teszik Magas-Stájerországot. A minőség, az élmények és a kiváló ár-érték arány itt kéz a kézben járnak.
Sokszínű téli élmények, rövid távolságok: a kis távolságoknak köszönhetően a különféle programok és kirándulóhelyek könnyedén összekapcsolhatók, így minden egyes nap az egyéni igények szerint alakítható.
A természet, mint a feltöltődés forrása: a hófödte erdők, a kristálytiszta hegyi levegő és a lenyűgöző panoráma ideális környezetet teremtenek ahhoz, hogy magunk mögött hagyjuk a hétköznapokat és átéljük a tél szépségét.
Magas-Stájerország legjobb síterepei4 nagy és számos kisebb síterep a régióban
Mariazeller Bürgeralpe
Családbarát sípályák, lélegzetelállító panoráma és síélmények minden tudásszinthez.
Brunnalm – Hohe Veitsch
Családias hangulat, napsütötte sípályák és felhőtlen sínapok csodás természeti környezetben.
Schwabenbergarena Turnau
A Schwabenbergarena Turnau a professzionális edzésfeltételeket ötvözi a családbarát síélményekkel.
Több tél. Több Ausztria. Több Magas-Stájerország.
A mariazelli advent Ausztria egyik legjelentősebb hagyományokkal rendelkező adventi vására. 2026. november 19. és december 20. között ünnepi díszbe öltözött standokkal, kézműves termékekkel, zenével és kulináris különlegességekkel várja a látogatókat.
Regionális termékek: a mürzstegi Wildkollektiv és a mariazelli Ötscherhirsch kínálatának középpontjában a régió vadjaiból készített, kiváló minőségű termékek állnak. A Mariazeller Käseladen válogatott sajtkülönlegességekkel várja a vásárlókat, míg a Bruck an der Murban található Sardineum a haldelikáteszek világába kalauzol. A sörkedvelők olyan kézműves sörkülönlegességeket fedezhetnek fel, mint a Miaztoi Bräu. A Caj. Arzberger likőrmanufaktúrában készül az eredeti mariazelli gyomorkeserű, míg a „Zur Gnadenmutter” gyógyszertár 1780 óta állítja elő a híres Mariazeller Magentropfen gyomorcseppeket. Emellett nagy hagyományokra visszatekintő gyógynövénylikőrök is készülnek itt, köztük a Ranti Putanti.
Magas-Stájerországban sokszínű kulturális örökséggel találkozhatunk. Az olyan történelmi városok, mint Bruck an der Mur, Kapfenberg és Kindberg, valamint Mariazell izgalmas betekintést kínálnak a térség történelmébe, építészetébe és kultúrájába. Különösen érdemes felkeresni a régió múzeumait, köztük a WinterSportMuseumot (TélSportMúzeum), a SÜDBAHN Museumot (Déli Vasút Múzeum), a Brahms Múzeumot, a Heimathaus Mariazell helytörténeti múzeumot, a „nature4future” természettudományi múzeumot, valamint a Mariazelli Bazilika kincstárait.
Pályán kívüli tevékenységek széles választéka
Hangulatos adventi hétvége számos, az árban foglalt élménnyel
Családi élmények a hóban – síbérlettel és téli kalandokkal
A Neuberg an der Mürzben található Appelhof családi szálloda síelős hétvégi ajánlatcsomagja gondtalan téli kikapcsolódást kínál az egész családnak. Az ajánlat két éjszaka szállást tartalmaz teljes körű all inclusive ellátással, kétnapos síbérletet a Niederalpl síterepre, valamint számos téli programot, többek között sífutást, korcsolyázást és szánkózást. A puncs és forralt bor mellett eltöltött meghitt tábortűzi esték pedig igazán hangulatossá teszik a téli pihenést.
Időszak: a 2026/27-es téli szezon (péntektől vasárnapig)
Ár: érdeklődésre
A legjobb tippek
Kilátópontok / fotóhelyszínek
A Stuhleck csúcsa: panoráma a Rax, a Schneeberg, a Semmering és a Fischbachi-Alpok vonulataira, valamint Bécs és Burgenland irányába.
Oberkapfenberg vára és a brucki Schlossberg: kilátás Bruck an der Murra, Kapfenbergre és a Mürz-völgyre.
Schneealm: téli élmények a régió egyik legszebb magashegyi fennsíkján.
Sieberwarte kilátó Neuberg an der Mürzben: rövid kapaszkodó, páratlan panoráma.
Bennfentes tipp
Téli túra az aflenzi Wirtshaus Piererguthoz: Aflenz központjából mintegy 1,5 kilométeres téli túra vezet a Kurparkon és a szabadtéri strand mellett elhaladva a Wirtshaus Piererguthoz. A túra során körülbelül 190 méter szintkülönbséget kell leküzdeni.
Hochsteiermark minden érzékszervünkre hat: kulináris élmények, amelyek jóval túlmutatnak egy egyszerű éttermi látogatáson.
Korcsolyázás természetes jégen a Stanzi-tavon: a Dorfgasthof Oberer Gesslbauer és a Wirtshaus Webergut regionális specialitásokkal csábít kellemes, ízekben gazdag pihenőre.
További fénypontok
WinterSportMuseum (TélSportMúzeum): fedezd fel a téli sportok történetét ott, ahol minden elkezdődött.
Hótalpas Yooner-túra: a téli túrázás és a szánkózás örömét egyesítő, különleges élmény a természetben.
Jégtekézés: a régió mintegy 50 jégteke-pályája gondoskodik a vidám, hangulatos esti kikapcsolódásról.
Jégfürdőzés, jégbúvárkodás, lékhorgászat és jégfalmászás: aki nem riad vissza a hidegtől, kipróbálhatja a jégfürdőzést, a jégbúvárkodást, a lékhorgászatot vagy akár a jégfalmászást is – fedezd fel te is a tél extrém oldalát!
Kilátópontok / fotóhelyszínek
A Stuhleck csúcsa: panoráma a Rax, a Schneeberg, a Semmering és a Fischbachi-Alpok vonulataira, valamint Bécs és Burgenland irányába.
Oberkapfenberg vára és a brucki Schlossberg: kilátás Bruck an der Murra, Kapfenbergre és a Mürz-völgyre.
Schneealm: téli élmények a régió egyik legszebb magashegyi fennsíkján.
Sieberwarte kilátó Neuberg an der Mürzben: rövid kapaszkodó, páratlan panoráma.
Bennfentes tipp
Téli túra az aflenzi Wirtshaus Piererguthoz: Aflenz központjából mintegy 1,5 kilométeres téli túra vezet a Kurparkon és a szabadtéri strand mellett elhaladva a Wirtshaus Piererguthoz. A túra során körülbelül 190 méter szintkülönbséget kell leküzdeni.
Hochsteiermark minden érzékszervünkre hat: kulináris élmények, amelyek jóval túlmutatnak egy egyszerű éttermi látogatáson.
Korcsolyázás természetes jégen a Stanzi-tavon: a Dorfgasthof Oberer Gesslbauer és a Wirtshaus Webergut regionális specialitásokkal csábít kellemes, ízekben gazdag pihenőre.
További fénypontok
WinterSportMuseum (TélSportMúzeum): fedezd fel a téli sportok történetét ott, ahol minden elkezdődött.
Hótalpas Yooner-túra: a téli túrázás és a szánkózás örömét egyesítő, különleges élmény a természetben.
Jégtekézés: a régió mintegy 50 jégteke-pályája gondoskodik a vidám, hangulatos esti kikapcsolódásról.
Jégfürdőzés, jégbúvárkodás, lékhorgászat és jégfalmászás: aki nem riad vissza a hidegtől, kipróbálhatja a jégfürdőzést, a jégbúvárkodást, a lékhorgászatot vagy akár a jégfalmászást is – fedezd fel te is a tél extrém oldalát!
Aktuális események
Adventi vásárok Magas-Stájerországban
2026. november 14. és december 20. között Magas-Stájerországot meghitt adventi hangulat járja át.
Mariazelli újévi vásár
2026. december 25. és 2027. január 3. között a mariazelli főtér az ínyencek, a családok és a téli kikapcsolódásra érkező vendégek kedvelt találkozóhelyévé válik.
Fényvarázs a mariazelli Bürgeralpén
Az este fénypontja a kilátótoronynál megrendezett látványos, zenére komponált lézershow.
Téli rendezvények a Stuhlecken
A téli szezon december 10-én indul a Stuhlecken. Szilveszterkor a W11 panorámaétterem köszönti az új évet, a programok sorát pedig a „Bergadvent”, Stájerország legmagasabban fekvő karácsonyi vására is gazdagítja.
Ausztria zöld szíve téli üdülésre csábít
Télen a „zöld szív” egyik legszebb arcát mutatja. Miközben odakint dér borítja az erdőket, a frissen karbantartott sípályák már az első lesiklókra várnak, az éttermekből és hüttékből pedig melengető, tökmagolajjal ízesített levesek, nyílt tűzön sült gesztenye és hosszan érlelt szalonna illata száll. A stájer konyha tartalmas, melengető és ízekben gazdag fogásokkal teszi még élvezetesebbé a telet, egy síeléssel vagy hótalpas túrázással töltött aktív nap végén nincs is jobb dolog egy hangulatos és ízletes vacsoránál.
A termálfürdők melengető vizében történő lazítás vagy az ezernyi fényben ragyogó városokban tett séta szintén felüdítő kikapcsolódást kínál. Különleges hangulatot árasztanak a karácsonyi vásárok, ahol fahéj és pirított mandula illata tölti meg a levegőt, miközben a legkülönbözőbb helyeken zene és kórusének csendül fel. A kézműves portékák és a helyi termékek új gazdára lelnek, a forralt bor átmelegíti a kezeket, a beszélgetések pedig szinte sosem érnek véget. Így fonódik össze a stájer adventben a szívélyesség, a vendégszeretet és a meghittség jóleső érzése – körös-körül vidám nyüzsgés, melegség és otthonos hangulat vár.
Fedezd fel a stájer tél változatos kínálatát! A zöld szív érted dobog.
Erlebnisregion Hochsteiermark
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telefon: +43 3862 55020