A Stuhleck csúcsa: panoráma a Rax, a Schneeberg, a Semmering és a Fischbachi-Alpok vonulataira, valamint Bécs és Burgenland irányába.

Oberkapfenberg vára és a brucki Schlossberg: kilátás Bruck an der Murra, Kapfenbergre és a Mürz-völgyre.

Schneealm: téli élmények a régió egyik legszebb magashegyi fennsíkján.

Sieberwarte kilátó Neuberg an der Mürzben: rövid kapaszkodó, páratlan panoráma.