Síelés a Stuhlecken
  1. Homepage
  2. Tél Ausztriában
  3. Téli kikapcsolódás Magas-Stájerországban

Téli kikapcsolódás Magas-Stájerországban
Síhegyek, kulináris élmények és hagyományőrző események

Akár síelés közben, akár hófödte téli tájakon barangolva, akár a régió finomságait kóstolgatva – Magas-Stájerország megfizethető téli kikapcsolódást kínál a családoknak.

Síelés a maga sokszínűségében – Síélmények minden tudásszinthez

Legyen szó családi üdülésről, élményekkel teli sínapokról vagy sportos kihívásról, Stájerország legészakkeletibb régiójában, Magas-Stájerországban, mindenki megtalálja a számára ideális síterepet. A Stuhleck, a Mariazeller Bürgeralpe, a Brunnalm – Hohe Veitsch, a Schwabenbergarena Turnau és a régió további síterepei kiválóan karbantartott sípályákkal, szívélyes vendégszeretettel, regionális finomságokkal és lenyűgöző alpesi panorámával várják a téli sportok szerelmeseit. Minőségi téli kikapcsolódás kiváló ár-érték aránnyal.

A régió számokban
Síterepek száma10
Sípályák70+ km
Sífutópályák104 km
Sífelvonók6 fős ülőlift: 2 | 4 fős ülőlift: 6 | 2 fős ülőlift: 1 | csákányos felvonó: 19 | kabinos felvonó
Sífelvonók gyerekeknek3
Síiskolák száma5
A régió legmagasabb hegyeHochschwab (2277 m)
Legnagyobb síterepStuhleck

Magas-Stájerország képekben

A téli kínálat fénypontjai

Miért érdemes ellátogatni Magas-Stájerországba?

  • Minőségi téli üdülés elérhető áron: a családbarát síterepek, a hangulatos szálláshelyek és a szívélyes vendégszeretet vonzó téli úti céllá teszik Magas-Stájerországot. A minőség, az élmények és a kiváló ár-érték arány itt kéz a kézben járnak.

  • Sokszínű téli élmények, rövid távolságok: a kis távolságoknak köszönhetően a különféle programok és kirándulóhelyek könnyedén összekapcsolhatók, így minden egyes nap az egyéni igények szerint alakítható.

  • A természet, mint a feltöltődés forrása: a hófödte erdők, a kristálytiszta hegyi levegő és a lenyűgöző panoráma ideális környezetet teremtenek ahhoz, hogy magunk mögött hagyjuk a hétköznapokat és átéljük a tél szépségét.

Üdülés Magas-StájerországbanTermészetközeli élmények

Magas-Stájerország legjobb síterepei

4 nagy és számos kisebb síterep a régióban

Mariazeller Bürgeralpe

Családbarát sípályák, lélegzetelállító panoráma és síélmények minden tudásszinthez.

Mariazeller Bürgeralpe

Stuhleck

Mindössze egy órányira Bécstől – sokszínű téli sportélmények minden tudásszinthez.

Stuhleck

Brunnalm – Hohe Veitsch

Családias hangulat, napsütötte sípályák és felhőtlen sínapok csodás természeti környezetben.

Brunnalm – Hohe Veitsch

Schwabenbergarena Turnau

A Schwabenbergarena Turnau a professzionális edzésfeltételeket ötvözi a családbarát síélményekkel.

Schwabenbergarena Turnau

Kis síterepek. Feledhetetlen téli élmények.

Magas-Stájerország kisebb síterepei a nagy síközpontoktól távol csábítanak nyugodt és önfeledt téli kikapcsolódásra.

Magas-Stájerország kisebb síterepei

Több tél. Több Ausztria. Több Magas-Stájerország.

  • A mariazelli advent Ausztria egyik legjelentősebb hagyományokkal rendelkező adventi vására. 2026. november 19. és december 20. között ünnepi díszbe öltözött standokkal, kézműves termékekkel, zenével és kulináris különlegességekkel várja a látogatókat.

  • Regionális termékek: a mürzstegi Wildkollektiv és a mariazelli Ötscherhirsch kínálatának középpontjában a régió vadjaiból készített, kiváló minőségű termékek állnak. A Mariazeller Käseladen válogatott sajtkülönlegességekkel várja a vásárlókat, míg a Bruck an der Murban található Sardineum a haldelikáteszek világába kalauzol. A sörkedvelők olyan kézműves sörkülönlegességeket fedezhetnek fel, mint a Miaztoi Bräu. A Caj. Arzberger likőrmanufaktúrában készül az eredeti mariazelli gyomorkeserű, míg a „Zur Gnadenmutter” gyógyszertár 1780 óta állítja elő a híres Mariazeller Magentropfen gyomorcseppeket. Emellett nagy hagyományokra visszatekintő gyógynövénylikőrök is készülnek itt, köztük a Ranti Putanti.

  • Magas-Stájerországban sokszínű kulturális örökséggel találkozhatunk. Az olyan történelmi városok, mint Bruck an der Mur, Kapfenberg és Kindberg, valamint Mariazell izgalmas betekintést kínálnak a térség történelmébe, építészetébe és kultúrájába. Különösen érdemes felkeresni a régió múzeumait, köztük a WinterSportMuseumot (TélSportMúzeum), a SÜDBAHN Museumot (Déli Vasút Múzeum), a Brahms Múzeumot, a Heimathaus Mariazell helytörténeti múzeumot, a „nature4future” természettudományi múzeumot, valamint a Mariazelli Bazilika kincstárait.

Pályán kívüli tevékenységek széles választéka

Hangulatos adventi hétvége számos, az árban foglalt élménnyel

Mariazelli adventi csomag 2026
Téli síelős hétvége az Appelhofban

Családi élmények a hóban – síbérlettel és téli kalandokkal

A Neuberg an der Mürzben található Appelhof családi szálloda síelős hétvégi ajánlatcsomagja gondtalan téli kikapcsolódást kínál az egész családnak. Az ajánlat két éjszaka szállást tartalmaz teljes körű all inclusive ellátással, kétnapos síbérletet a Niederalpl síterepre, valamint számos téli programot, többek között sífutást, korcsolyázást és szánkózást. A puncs és forralt bor mellett eltöltött meghitt tábortűzi esték pedig igazán hangulatossá teszik a téli pihenést.

Időszak: a 2026/27-es téli szezon (péntektől vasárnapig)
Ár: érdeklődésre

Foglalj most!

A legjobb tippek

Kilátópontok / fotóhelyszínek

A Stuhleck csúcsa: panoráma a Rax, a Schneeberg, a Semmering és a Fischbachi-Alpok vonulataira, valamint Bécs és Burgenland irányába.

Oberkapfenberg vára és a brucki Schlossberg: kilátás Bruck an der Murra, Kapfenbergre és a Mürz-völgyre.

Schneealm: téli élmények a régió egyik legszebb magashegyi fennsíkján.

Sieberwarte kilátó Neuberg an der Mürzben: rövid kapaszkodó, páratlan panoráma.

Bennfentes tipp

Téli túra az aflenzi Wirtshaus Piererguthoz: Aflenz központjából mintegy 1,5 kilométeres téli túra vezet a Kurparkon és a szabadtéri strand mellett elhaladva a Wirtshaus Piererguthoz. A túra során körülbelül 190 méter szintkülönbséget kell leküzdeni.

Hochsteiermark minden érzékszervünkre hat: kulináris élmények, amelyek jóval túlmutatnak egy egyszerű éttermi látogatáson.

Korcsolyázás természetes jégen a Stanzi-tavon: a Dorfgasthof Oberer Gesslbauer és a Wirtshaus Webergut regionális specialitásokkal csábít kellemes, ízekben gazdag pihenőre.

További fénypontok

WinterSportMuseum (TélSportMúzeum): fedezd fel a téli sportok történetét ott, ahol minden elkezdődött.

Hótalpas Yooner-túra: a téli túrázás és a szánkózás örömét egyesítő, különleges élmény a természetben.

Jégtekézés: a régió mintegy 50 jégteke-pályája gondoskodik a vidám, hangulatos esti kikapcsolódásról.

Jégfürdőzés, jégbúvárkodás, lékhorgászat és jégfalmászás: aki nem riad vissza a hidegtől, kipróbálhatja a jégfürdőzést, a jégbúvárkodást, a lékhorgászatot vagy akár a jégfalmászást is – fedezd fel te is a tél extrém oldalát!

Aktuális események

Adventi vásárok Magas-Stájerországban

2026. 11. 14. – 2026. 12. 20.
Hochsteiermark

2026. november 14. és december 20. között Magas-Stájerországot meghitt adventi hangulat járja át.

További információ

Mariazelli újévi vásár

2026. 12. 26. – 2027. 01. 05.
Mariazell

2026. december 25. és 2027. január 3. között a mariazelli főtér az ínyencek, a családok és a téli kikapcsolódásra érkező vendégek kedvelt találkozóhelyévé válik.

További információ

Fényvarázs a mariazelli Bürgeralpén

2026. 11. 19. – 2027. 01. 06.
Mariazeller Bürgeralpe

Az este fénypontja a kilátótoronynál megrendezett látványos, zenére komponált lézershow.

További információ

Téli rendezvények a Stuhlecken

2026. 12. 20. – 2027. 02. 27.
Stuhleck

A téli szezon december 10-én indul a Stuhlecken. Szilveszterkor a W11 panorámaétterem köszönti az új évet, a programok sorát pedig a „Bergadvent”, Stájerország legmagasabban fekvő karácsonyi vására is gazdagítja.

További információ

Grand Prix NostalSki

2027. 01. 23.
Stuhleck

2027. január 23-án a mürzzuschlagi WinterSportMuseum (Télisportmúzeum) a NostalSkiTeam Mürzzuschlag fennállásának 30. évfordulója alkalmából a Stuhlecken tartott Grand Prix NostalSki nosztalgia síversenyre várja az érdeklődőket.

További információ
A zöld szív érted dobog

Ausztria zöld szíve téli üdülésre csábít

Télen a „zöld szív” egyik legszebb arcát mutatja. Miközben odakint dér borítja az erdőket, a frissen karbantartott sípályák már az első lesiklókra várnak, az éttermekből és hüttékből pedig melengető, tökmagolajjal ízesített levesek, nyílt tűzön sült gesztenye és hosszan érlelt szalonna illata száll. A stájer konyha tartalmas, melengető és ízekben gazdag fogásokkal teszi még élvezetesebbé a telet, egy síeléssel vagy hótalpas túrázással töltött aktív nap végén nincs is jobb dolog egy hangulatos és ízletes vacsoránál.

A termálfürdők melengető vizében történő lazítás vagy az ezernyi fényben ragyogó városokban tett séta szintén felüdítő kikapcsolódást kínál. Különleges hangulatot árasztanak a karácsonyi vásárok, ahol fahéj és pirított mandula illata tölti meg  a levegőt, miközben a legkülönbözőbb helyeken zene és kórusének csendül fel. A kézműves portékák és a helyi termékek új gazdára lelnek, a forralt bor átmelegíti a kezeket, a beszélgetések pedig szinte sosem érnek véget. Így fonódik össze a stájer adventben a szívélyesség, a vendégszeretet és a meghittség jóleső érzése – körös-körül vidám nyüzsgés, melegség és otthonos hangulat vár.

Fedezd fel a stájer tél változatos kínálatát! A zöld szív érted dobog.

Stájerország télen

Megközelítés

Rendezvények

Síterepek

Szállások
Kapcsolat
Magas-Stájerország

Erlebnisregion Hochsteiermark

Herzog-Ernst-Gasse 2

8600 Bruck an der Mur

telefon: +43 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at
www.steiermark.com
Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények