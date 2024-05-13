Hotel Dilly

Ski-in/ski-out a hegyekben, a szállodához tartozó saját szánkópályája és vezetett természetjáró túrák a nemzeti parkban.

5* -os üdülőhely amely a legjobb feltételeket kínálja a téli üdüléshez: sípálya és felvonó közvetlenül a szálloda mellett, "Edelsports Rental" kölcsönző, sítároló helyben, síelés után pedig egyenesen a wellness vár.

A Dilly Resort Windischgarstenben található, nem messze Felső-Ausztria két legszebb síterepétől: a Wurzeralm és a Hinterstoder síterepektől. Kellő mennyiségű hó, érintetlen természet, változatos sípályák – aki erre vágyik, itt jó helyen jár. A síelés azonban nem csupán az egyetlen kikapcsolódási forma egy felső-ausztriai aktív üdülés során. A hóborította téli táj a sípályákon kívül is számos programlehetőséget kínál: elsőként nyomot hagyni a hóborította hegyoldalon – akár túrabakancsban vagy hótalpakkal, akár szánkóval vagy sífutó lécekkel – igazán felemelő érzés.