Introduction
5* -os üdülőhely amely a legjobb feltételeket kínálja a téli üdüléshez: sípálya és felvonó közvetlenül a szálloda mellett, "Edelsports Rental" kölcsönző, sítároló helyben, síelés után pedig egyenesen a wellness vár.
A Dilly Resort Windischgarstenben található, nem messze Felső-Ausztria két legszebb síterepétől: a Wurzeralm és a Hinterstoder síterepektől. Kellő mennyiségű hó, érintetlen természet, változatos sípályák – aki erre vágyik, itt jó helyen jár. A síelés azonban nem csupán az egyetlen kikapcsolódási forma egy felső-ausztriai aktív üdülés során. A hóborította téli táj a sípályákon kívül is számos programlehetőséget kínál: elsőként nyomot hagyni a hóborította hegyoldalon – akár túrabakancsban vagy hótalpakkal, akár szánkóval vagy sífutó lécekkel – igazán felemelő érzés.
A Hotel Dilly különlegességei
Ski-in/ski-out a Dilly Resortban
Ingyenes napi transzfer a Wurzeralm és Hinterstoder síterepekre és sífutópályáihoz.
Wellness 6000 m²-en
6.000 m²-es wellness és spa részleg három részleggel: 2 felnőtt fürdő, családi SPA aquaparkkal, 7 úszómedence, 17 szauna és relaxációs kabinok.
Kikapcsolódás szeptembertől márciusig 5=4
Időszakok:
2024.10.06 –10.10
2024.10.13 –10.17
2024.11.10 –11.15
2024.11.17 –11.22
2024.11.24 –11.29
2024.12.01 –12.06
2024.12.08 –12.13
2024.12.15 –12.20
2025.03.09 –03.30
5 éjszaka Dilly kényeztető ellátással „alkoholmentes all inklusive” csomaggal, személyenként 800 eurótól
Wellness a hegyekben
2 éjszaka Dilly kényeztető ellátással „all inklusive alkoholmentes” csomaggal
Napi ingyenes sí- és sífutó transzfer a két síterepre: a Wurzeralmra és a Hinterstoderre.
SKI-IN/SKI-OUT ajánlat
3 éjszaka „alkoholmentes all inklusive” csomaggal
A szálloda saját, ingyenes sítaxija minden nap vár, hogy közvetlenül a völgyállomásra vigyen és onnan ismét felvegyen.
Üdülés Dilly Resortban
4 éjszaka Dilly kényeztető ellátással „alkoholmentes all inklusive” csomaggal
2025.01.30. – 02.23.
Wellness a hegyekben
2 éjszaka Dilly kényeztető ellátással „all inklusive alkoholmentes” csomaggal
Napi ingyenes sí- és sífutó transzfer a két síterepre: a Wurzeralmra és a Hinterstoderre.
SKI-IN/SKI-OUT ajánlat
3 éjszaka „alkoholmentes all inklusive” csomaggal
A szálloda saját, ingyenes sítaxija minden nap vár, hogy közvetlenül a völgyállomásra vigyen és onnan ismét felvegyen.
Üdülés Dilly Resortban
4 éjszaka Dilly kényeztető ellátással „alkoholmentes all inklusive” csomaggal
2025.01.30. – 02.23.
Téli vakáció három generációnakA Dilly Ausztria szívében, a Kalkalpen Nemzeti Park régió központjában, Felső-Ausztriában található. Wellness-oázis, síhotel, nemzeti parki üdülőhely vagy tökéletes hely egy családi üdüléshez – a Dilly több annál, hogy egy kategóriába helyezd.
Téli csodaország távol a nyüzsgéstől
22 kilométernyi napsütötte sípálya, hangulatos hütték és vonzó családi ajánlatok. Minden nap igénybe veheted a Dilly Resort ingyenes buszjáratát, amely egyenesen a sípályákra vagy a sífutópályákra visz!
Wellness
Szabadulj meg a stressztől és legyél egyszerűen boldog: gyere el a Dilly Resort egyedülálló wellness-oázisába, ahol minden kívánságod valóra válik.
Családi szálloda
A Luki kalandpark 5000 m²-es szabadtéri területen terül el, ahol az állatsimogatóban pónik, nyulak, szamarak és sok más állat várja a látogatókat. A gondtalan pihenésről a szeretetteljes gyermekfelügyelet gondoskodik Luki gyermekklubjában, ahol 2 éves kortól várják a gyermekeket és a tinédzsereket.
Gasztronómia
Ebédidőben hideg és meleg büfé várja a vendégeket: ízletes saláták, meleg levesek és főételek, édes finomságok a cukrászdából és alkoholmentes gyümölcslevek az italszökőkútból. Az este 6 fogásos vacsorát kínálunk, részben büfé vagy tematikus büfé formájában.
Dilly - Nationalpark Resort
Pyhrnstraße 14
4580 Windischgarsten
telefon: +43 7562 5264