Megérkezni - mély lélegzetet venni - feltöltődni - ez vár a vendégekre a Hotel Goldriedben.

A régió földrajzi elhelyezkedése önmagában is különleges: Kelet-Tirol érintetlen hegyvidéki tájai és a Hohe Tauern Nemzeti Park vadregényes természeti környezete számtalan különleges élményt kínál a pihenni vágyóknak. Kelet-Tirol más: őszintébb, egyszerűbb.

A Hotel Goldried az Alpok egyik legszebb fekvésű szállodája: 1000 méteres magasságban található. A Hohe Tauern Nemzeti Park csodás természeti környezetében, fantasztikus kilátással a kelet-tiroli Matrei városra.

A tágas, fényárban úszó kétágyas szobákban és apartmanokban a vendégek könnyedén ellazulhatnak.

A különféle téli sportok (síelés, sífutás, szánkózás stb.) mellett a félpanziós ellátás keretén belül regionális finomságokkal kényeztetjük a vendégeket, akik a Goldried SPA-ban töltődhetnek fel új energiával.

Grossglockner Skiresort:

Kelet-Tirol legnagyobb síterepe tökéletes feltételeket kínál a síeléshez kezdőknek és a sportos síelőknek egyaránt

17 ultramodern felvonó

44,6 kilométernyi változatos sípálya

2600 méteres magasság felett

Muhbar: a szálloda Apresski bárja közvetlenül a sípálya aljában várja a vendégeket

„Spritz up your life!” - panorámateraszunk a mottónak megfelelően napsütésben tökéletes helyszín egy pohár italhoz. Kezdd a délutánt egy kávéval és süteménnyel, a kora estét egy pohár Hugóval, vacsora után pedig kérj egy digestifet.