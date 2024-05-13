Hotel Goldried
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Hotel Goldried
Megérkezni, fellélegezni és ellazulni

Megérkezni - mély lélegzetet venni - feltöltődni - ez vár a vendégekre a Hotel Goldriedben.

A régió földrajzi elhelyezkedése önmagában is különleges: Kelet-Tirol érintetlen hegyvidéki tájai és a Hohe Tauern Nemzeti Park vadregényes természeti környezete számtalan különleges élményt kínál a pihenni vágyóknak. Kelet-Tirol más: őszintébb, egyszerűbb.

A Hotel Goldried az Alpok egyik legszebb fekvésű szállodája: 1000 méteres magasságban található. A Hohe Tauern Nemzeti Park csodás természeti környezetében, fantasztikus kilátással a kelet-tiroli Matrei városra.

A tágas, fényárban úszó kétágyas szobákban és apartmanokban a vendégek könnyedén ellazulhatnak.

A különféle téli sportok (síelés, sífutás, szánkózás stb.) mellett a félpanziós ellátás keretén belül regionális finomságokkal kényeztetjük a vendégeket, akik a Goldried SPA-ban töltődhetnek fel új energiával.

Grossglockner Skiresort:

Kelet-Tirol legnagyobb síterepe tökéletes feltételeket kínál a síeléshez kezdőknek és a sportos síelőknek egyaránt

  • 17 ultramodern felvonó

  • 44,6 kilométernyi változatos sípálya

  • 2600 méteres magasság felett

  • Muhbar: a szálloda Apresski bárja közvetlenül a sípálya aljában várja a vendégeket

„Spritz up your life!” - panorámateraszunk a mottónak megfelelően napsütésben tökéletes helyszín egy pohár italhoz. Kezdd a délutánt egy kávéval és süteménnyel, a kora estét egy pohár Hugóval, vacsora után pedig kérj egy digestifet.

Csomagajánlatok és foglalás:
Pole Position Kelet-Tirol – végre újra lehet síelni
Hegyi karácsony Matrei-ban
iSkiHIt – pár napos síüdülés
Skiwoche Classic
Samsunn wellnessközpont

Goldried SPA

Egy SPA, amely segít kiszakadni a mindennapokból.

  • fedett medence (10 x 7 m) és infinity szabadtéri medence

  • beltéri és kültéri pezsgőfürdő

  • gyermekmedence

  • finn szauna

  • bioszauna

  • gőzfürdő

  • infrakabin

  • pihenőhelyek

  • lounge

 A masszázsok széles választéka jót tesz a fáradt izmoknak és ízületeknek egy aktív nap után.

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A Matrei-i Tauernhausnál

Tökéletesen karbantartott sífutópályák

Nem kell, hogy profi sífutók legyetek, akár kezdőként is meg tudjátok tenni az első métereket sífutó léceken.

A havon való könnyed siklás egy rendkívül harmonikus mozgássorozat eredménye, amely során minden izomcsoportot egyenletesen használunk, serkentjük a vérkeringést és erősítjük a szívet. Ehhez jön még a kelet-tiroli hegyek csodálatos világa: a téli táj szépsége mindenkit magával ragad.

Pályák Matrei-ben

További aktivitások és látnivalók

Szánkózás

Amit kicsik és nagyok egyaránt élveznek.

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Lienz városa

A természet és a városi élet találkozóhelye

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Grossglockner Skiresort

Kelet-Tirol legnagyobb síterepe 2800 méteren

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Aktív téli üdülés télen

Sífutás, sítúrázás, téli kirándulási- és további lehetőségek

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Kulináris élvezetek

Restaurant Eatery

A félpanziós ellátás részeként változatos, regionális termékekből álló svédasztalos reggelit kínálunk, este pedig 4 fogásos menüt szolgálunk fel, salátabüfével és választható főétellel. A változatosságról és a különleges kulináris élményekről olyan tematikus estek gondoskodnak, mint a falusi ízek, a sült oldalas vagy a grill-estek.

Hirschenstube à la carte étterem

A hagyományos tiroli stílusban kialakított Hirschenstube étteremnek köszönhetően a nem szállóvendégeknek is lehetősége nyílik arra, hogy megismerkedjenek a konyhánkkal. A hangsúly a klasszikus osztrák konyhán van, ami azonban modern módon is értelmezhető. Az Ausztriára összpontosító borkínálatunkban mindenki megtalálhatja az ételhez illő bort is. Személyre szabott és szívélyes kiszolgálásunk teszi teljessé az élményt. Borospincénkben különleges alkalmakra is tartogatunk ritkaságokat.

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Kontakt

Hotel Goldried

Goldriedstraße 15

9971 Matrei in Osttirol Österreich

telefon: +434875 6113

info@goldried.at
www.goldried.at
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