Hotel Goldried
Megérkezni, fellélegezni és ellazulni
Introduction
A régió földrajzi elhelyezkedése önmagában is különleges: Kelet-Tirol érintetlen hegyvidéki tájai és a Hohe Tauern Nemzeti Park vadregényes természeti környezete számtalan különleges élményt kínál a pihenni vágyóknak. Kelet-Tirol más: őszintébb, egyszerűbb.
A Hotel Goldried az Alpok egyik legszebb fekvésű szállodája: 1000 méteres magasságban található. A Hohe Tauern Nemzeti Park csodás természeti környezetében, fantasztikus kilátással a kelet-tiroli Matrei városra.
A tágas, fényárban úszó kétágyas szobákban és apartmanokban a vendégek könnyedén ellazulhatnak.
A különféle téli sportok (síelés, sífutás, szánkózás stb.) mellett a félpanziós ellátás keretén belül regionális finomságokkal kényeztetjük a vendégeket, akik a Goldried SPA-ban töltődhetnek fel új energiával.
Grossglockner Skiresort:
Kelet-Tirol legnagyobb síterepe tökéletes feltételeket kínál a síeléshez kezdőknek és a sportos síelőknek egyaránt
17 ultramodern felvonó
44,6 kilométernyi változatos sípálya
2600 méteres magasság felett
Muhbar: a szálloda Apresski bárja közvetlenül a sípálya aljában várja a vendégeket
„Spritz up your life!” - panorámateraszunk a mottónak megfelelően napsütésben tökéletes helyszín egy pohár italhoz. Kezdd a délutánt egy kávéval és süteménnyel, a kora estét egy pohár Hugóval, vacsora után pedig kérj egy digestifet.
Goldried SPA
Egy SPA, amely segít kiszakadni a mindennapokból.
fedett medence (10 x 7 m) és infinity szabadtéri medence
beltéri és kültéri pezsgőfürdő
gyermekmedence
finn szauna
bioszauna
gőzfürdő
infrakabin
pihenőhelyek
lounge
A masszázsok széles választéka jót tesz a fáradt izmoknak és ízületeknek egy aktív nap után.
Tökéletesen karbantartott sífutópályák
Nem kell, hogy profi sífutók legyetek, akár kezdőként is meg tudjátok tenni az első métereket sífutó léceken.
A havon való könnyed siklás egy rendkívül harmonikus mozgássorozat eredménye, amely során minden izomcsoportot egyenletesen használunk, serkentjük a vérkeringést és erősítjük a szívet. Ehhez jön még a kelet-tiroli hegyek csodálatos világa: a téli táj szépsége mindenkit magával ragad.
További aktivitások és látnivalók
Introduction
Restaurant Eatery
A félpanziós ellátás részeként változatos, regionális termékekből álló svédasztalos reggelit kínálunk, este pedig 4 fogásos menüt szolgálunk fel, salátabüfével és választható főétellel. A változatosságról és a különleges kulináris élményekről olyan tematikus estek gondoskodnak, mint a falusi ízek, a sült oldalas vagy a grill-estek.
Hirschenstube à la carte étterem
A hagyományos tiroli stílusban kialakított Hirschenstube étteremnek köszönhetően a nem szállóvendégeknek is lehetősége nyílik arra, hogy megismerkedjenek a konyhánkkal. A hangsúly a klasszikus osztrák konyhán van, ami azonban modern módon is értelmezhető. Az Ausztriára összpontosító borkínálatunkban mindenki megtalálhatja az ételhez illő bort is. Személyre szabott és szívélyes kiszolgálásunk teszi teljessé az élményt. Borospincénkben különleges alkalmakra is tartogatunk ritkaságokat.
Hotel Goldried
Goldriedstraße 15
9971 Matrei in Osttirol Österreich
telefon: +434875 6113