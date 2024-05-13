Amikor lehull az első hó mindannyiunkban felerősödik a vágy egy felejthetlen téli vakáció iránt.

A JUFA Hotelekben a saját, személyre szabott téli meséd vár rád – mi ott vagyunk, ahol a síélmény kezdődik. Legyél akár kezdő, akár gyakorlott síelő, nálunk a szállodaajtóból kilépve rögtön elmerülhettek a téli kalandokban. Szállodáink közvetlenül a sípályák mellett, családbarát síterepeken és Ausztria leghóbiztosabb régióiban találhatók. A JUFA Hotelekben azonban a kikapcsolódás nem ér véget a sípályánál: a szabadban töltött nap végén számos szállodánk hangulatos szauna- és pihenőrészleggel várja a felnőtteket, míg a gyerekekre tágas beltéri játszótér és önfeledt szórakozás vár.

Amikor a hőmérséklet csökken, megnő a vágy a porhó, az adventi vásárok, a gyors lesiklások és a pihentető téli túrák iránt.

Már az első hóról és a frissen behavazott mélyhavas lejtőkről álmodsz, vagy a hideg napok beköszöntével inkább téli álomba merülnél? Amikor először hallod meg a közelgő téli szezon előtt a „Last christmas-t”, máris a kedvenc adventi vásárodra, valamint a puncs és a keksz édes illatára gondolsz? Nem számít, hogyan képzeled el a felejthetetlen téli üdülést, a JUFA Hotelekben Vorarlbergtől Burgenlandig számos lehetőséget találsz a téli kikapcsolódásra. Tökéletesen karbantartott sípályák, fantasztikus sítúrák és vadregényes téli tájak jellemzik valamennyi JUFA Hotels körüli területet. Legyen szó síelésről, téli túrázásról, hótalpas túrázásról, sítúrázásról, freeride-ozásról, sífutásról, szánkózásról vagy egyszerűen csak szórakozásról – itt minden lehetőség adott.