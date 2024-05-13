Smiling female skier with white helmet and purple jacket holds skis and poles, snow-covered mountains in background.
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JUFA Hotels
Nálatok a sílécek még a szekrényben vannak? Mi már készen állunk – a tökéletes sípályák csak rátok várnak!

Amikor lehull az első hó mindannyiunkban felerősödik a vágy egy felejthetlen téli vakáció iránt.

A JUFA Hotelekben a saját, személyre szabott téli meséd vár rád – mi ott vagyunk, ahol a síélmény kezdődik. Legyél akár kezdő, akár gyakorlott síelő, nálunk a szállodaajtóból kilépve rögtön elmerülhettek a téli kalandokban. Szállodáink közvetlenül a sípályák mellett, családbarát síterepeken és Ausztria leghóbiztosabb régióiban találhatók. A JUFA Hotelekben azonban a kikapcsolódás nem ér véget a sípályánál: a szabadban töltött nap végén számos szállodánk hangulatos szauna- és pihenőrészleggel várja a felnőtteket, míg a gyerekekre tágas beltéri játszótér és önfeledt szórakozás vár.

Amikor a hőmérséklet csökken, megnő a vágy a porhó, az adventi vásárok, a gyors lesiklások és a pihentető téli túrák iránt.

Már az első hóról és a frissen behavazott mélyhavas lejtőkről álmodsz, vagy a hideg napok beköszöntével inkább téli álomba merülnél? Amikor először hallod meg a közelgő téli szezon előtt a „Last christmas-t”, máris a kedvenc adventi vásárodra, valamint a puncs és a keksz édes illatára gondolsz? Nem számít, hogyan képzeled el a felejthetetlen téli üdülést, a JUFA Hotelekben Vorarlbergtől Burgenlandig számos lehetőséget találsz a téli kikapcsolódásra. Tökéletesen karbantartott sípályák, fantasztikus sítúrák és vadregényes téli tájak jellemzik valamennyi JUFA Hotels körüli területet. Legyen szó síelésről, téli túrázásról, hótalpas túrázásról, sítúrázásról, freeride-ozásról, sífutásról, szánkózásról vagy egyszerűen csak szórakozásról – itt minden lehetőség adott.

5 érv a JUFA Hotelek mellett

1. A JUFA-ban magasan a völgyekben ülő köd felett élvezheted a szabadságot, ideális feltételekkel a mindennapokból való kiszakadáshoz.

2. A JUFA élményekkel teli aktivitásokat kínál, legyen szó sítúráról, hótalpas túráról vagy sífutásról.

3. SalzburgerLandtól, Stájerországon át egészen Montafonig: a JUFA Hotelek számos egyedülálló helyszínen kínál üdülési élményeket.

4. A JUFA a tevékenységek széles skáláját kínálja, ahol mindenki megtalálhatja a saját személyes csúcspontját.

5. Szívd magadba a napot és mozogj! - a JUFA segít abban, hogy aktívan és egészségesen töltsd a telet.

Valódi téli élmények

Hagyjátok hátra a hétköznapokat, irány a téli napsütés!

Legyen szó a gyermekes családokról, laza túrasízőkről, adrenalinfüggőkről, nyugalomra vágyókról vagy igazi városi figurákról – a JUFA Hotelekben minden hobbihoz és (szinte) minden sportághoz megtalálhatjátok a tökéletes üdülési élményt.

Családbarát síterepek

Klasszikus síüdülés.

Szállodák a sípálya mellett

Aktív téli kikapcsolódás

Sífutás, sítúrázás, hótalpas kirándulás.

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Vidám téli kalandok

Szánkózás, téli túrázás, lovas kocsis kirándulás, korcsolyázás

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Az ágyból egyből a sípályára Kora reggel elsőként jutni fel a hegyre, hogy a tökéletesen karbantartott sípályákon szeljétek a havat, mielőtt mások is elindulnának? Téli üdülés autó nélkül és parkolóhely-keresés nélkül? És leginkább azt szeretnétek, ha a hotelszoba ajtaja egyből a sípályára nyíljon?

Pattanj fel a kanapéról és irány a friss levegő!

Téli sportok a JUFA Hotelekben

Több mint 50 JUFA Hotel biztosít kényelmes otthont télen is!

Nincs ok a téli melankóliára! Akár végigmorgod a telet, akár hóimádó vagy, egy dolog garantált: amikor az első tavaszi napsugarak felmelegítik az orrod hegyét, veszel egy mély lélegzetet, elégedetten mosolyogsz és átjár a boldogság.

Az ágytól a pályáig - JUFA Hotel Laterns

A JUFA Hotel Laternsben csak egy síhossznyira van a hegyi felvonóktól. A Gapfohl síterep 27 kilométernyi sípályát kínál, és tökéletes a kezdő családok számára.

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Havas kaland Tirolban? JUFA Hotel Wipptal

A Wipptal a Dolomitok és a Karwendel-hegység között fekszik. A JUFA Hotel Wipptalban egy 400 négyzetméteres beltéri élményvilág és 28 kilométernyi gondozott pálya várja a Bergeralmon.

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Téli kalandok az Almtalban

A JUFA Hotel Grünau im Almtal a Kasberg síterep közelében található. Élvezze a túrasíelést, a hótalpas túrázást és a sétákat az Almsee-tó körül - tökéletes az egész család számára.

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Téli pillanatok a Ski Amadéban - JUFA Hotel Altenmarkt

760 kilométernyi sípálya és 270 felvonó várja a JUFA Hotel Altenmarkt körüli természeti arénában. Túrázási élmény és après-ski benne - a téli sportok szerelmeseinek csúcspontja.

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Síelős szórakozás a Schladminger Planai síterepen

Egyenesen az ágyból a pályára! A JUFA Hotel Schladmingban nemcsak síelni, hanem téli túrázni és szánkózni is lehet. A gyerekek a beltéri játszótéren engedhetik ki a gőzt, míg a szülők a wellnessrészlegben pihenhetnek.

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Téli álmok

Télidő a JUFA hotelekben

Családbarát infrastruktúra, wellnessrészleg a szállodákkban, sportos üdülési élmények

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Ski for Less ajánlat az Almenland régióban, Bruck an der Mur

  • 2–5 éjszaka a JUFA Hotel Bruck an der Mur*** szállodában

  • félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora)

  • síbérletek (minden lefoglalt éjszaka után 1 síbérlet személyenként)

  • wellnessrészleg: infraszauna, bioszauna, finn szauna, gyógynövényes lakónium, fűtött pihenőpad és pihenőrészleg

  • az ajánlat érvényes: 2026. január 7 és február 15. között

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Kapcsolat

JUFA Hotels

Idlhofgasse 74

8021 Graz

telefon: +43 570 838 00

booking@jufahotels.com
www.jufahotels.com
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