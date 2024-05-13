Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge
Skikarussell, ahol egy szállásról akár 5 síterepre eljuthatsz.
Introduction
Üdv a Skikarusell-ben: 1 régió - 5 síterep vár! A régióban foglalható szállásokról könnyedén eléred mind az öt kedvelt síterepet. A Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge turisztikai régió egy igazi téli üdülőparadicsom az Karintiai Nockberge UNESCO Bioszféra Park szívében, amely a télisportok szerelmeseinek és a kikapcsolódni vágyóknak egyaránt számos tevékenységet kínál. Egyedülálló módon ötvözi a sportolási lehetőségeket és a pihenést.
A sípályákon és azokon kívül is széleskörű kínálat garantálja a felejthetetlen téli üdülést az egész család számára. Akár a sípályákon élvezitek a lesiklást, akár sífutóléccel vagy hótalpakon fedezitek fel a téli tájat, akár a termálfürdők egyikében pihentek – itt mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Bad Kleinkirchheim, Turracher Höhe, Sportberg Goldeck, Hochrindl és Falkert – ez az öt síterület összesen több mint 200 kilométernyi tökéletesen karbantartott pályát kínál a kezdőknek és profiknak egyaránt, emellett elegendő mennyiségű havat és sok napsütéses órát is ígérnek a téli vakáció idejére.
Látogass el a Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge régióba és tapasztald meg a téli üdülést, amely nem hagy kívánnivalót maga után. Fedezd fel az egyedülálló természetet, az első osztályú sportolási lehetőségeket és a termálfürdők regeneráló hatását.
A környék legjobb síterepei
Bad Kleinkirchheim 103 kilométernyi tökéletesen karbantartott sípályahálózatáról és két helyi termálfürdőjéről ismert, amelyek egy aktív síeléssel töltött nap után ideális kikapcsolódási lehetőséget kínálnak. A St. Kathrein Family & Health Spa a karintiai fürdők közül a legnagyobb vízfelülettel rendelkezik, a Römerbad pedig a három szinten található szauna- és wellnesslétesítmények széles választékával nyűgözi le vendégeit. A Turracher Höhe változatos sípályákkal és a látványos „Nocky Flitzer” alpesi hullámvasúttal várja a síelőket, amely egész évben garantálja a szórakozást. A Goldeck sporthegy panorámás sípályákkal és verhetetlen ajánlatokkal vonzza a látogatókat, míg a Hochrindl és a Falkert elsősorban a hangulatos síelésre vágyó családok és kezdők körében népszerűek.
A régió számokban
Pályák hossza
Bad Kleinkirchheim: 103
Turracher Höhe: 43
Goldeck: 25,5
Hochrindl: 21
Falkert: 11
Sífutópályák
Összesen mintegy 100 km (Turracher Höhe, Hochrindl, Falkert, Bad Kleinkirchheim, Millstätter See) karbantartott sífutópálya
Téli túrázás
Több mint 100 km téli túraútvonal
Termálfürdők és tóparti wellness
Bad Kleinkirchheim sípályáin kívül két helyi termálfürdőjéről ismert, amelyek egy aktív síeléssel töltött nap után ideális kikapcsolódási lehetőséget kínálnak. A St. Kathrein Family & Health Spa a karintiai fürdők közül a legnagyobb vízfelülettel rendelkezik, a Römerbad pedig a három szinten található szauna- és wellnesslétesítmények széles választékával nyűgözi le vendégeit.
A Bad Kleinkirchheim-i termálfürdők mellett a Millstätter See Fürdőház és a spittali Drautalperle élményfürdő is pihenésre invitál. A Millstätter See Fürdőház egyedülálló kilátást kínál a tóra és a környező hegyekre, míg a Drautalperle fürdőzési és wellnesslehetőségek széles választékával várja a vendégeket.
A sípályákon kívül is számos lehetőség vár!A sífutókat kiterjedt pályahálózat várja, a téli túrázók és a hótalpas kirándulók karbantartott ösvényeken fedezhetik fel az érintetlen természetet. A vezetett sítúrák különleges kalandokat kínálnak, a régió befagyott tavain pedig a korcsolyázók találnak otthonra.
Felejthetetlen téli pillanatok
A széles sípályák, a hangulatos hegyi kunyhók és a meleg, barátságos légkör. Itt, Bad Kleinkirchheimben jó nekem.Franz Klammer
Találkozz az osztrák sílegendával, akinek a karrierje itt, Bad Kleinkirchheimban kezdődött!
Hópehelyfondü az üvegkupolában
A fondü olyan kulináris élmény, amelyen szívesen osztozunk a barátokkal és a családdal. Aligha van más étel, amelyet egy nagyobb társasággal is órákon át lehet élvezni. A Goldeck sporthegy lábánál lévő Marhube-on a jól bevált klasszikust az üvegkupolában tálalják akár hat személy számára. Mi legyen – hús vagy sajt? A Millstätti-tó melletti téli csodavilágban egy felejthetetlen „villás mártogatós” élmény vár akár hat személyre.
Introduction
A Biwak Himmel a Goldeck sporthegyen romantikus alpesi élményt kínál két fő részére. Itt megtapasztalhatjátok a természet nyugalmát, miközben egy kényelmes bivakban tölthetitek az éjszakát. Ideális pároknak, akik a csillagok alatt szeretnének pihenni.
Bivakolás – egy éjszaka a csillagok alatt
Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH
Hauptstraße 4/2
9545 Radenthein
telefon: +43 4246 37444