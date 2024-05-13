Itt az ideje, hogy a wellnesst és a síelést a lehető legnagyobb harmóniában élvezd, a Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge régióban!

Üdv a Skikarusell-ben: 1 régió - 5 síterep vár! A régióban foglalható szállásokról könnyedén eléred mind az öt kedvelt síterepet. A Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge turisztikai régió egy igazi téli üdülőparadicsom az Karintiai Nockberge UNESCO Bioszféra Park szívében, amely a télisportok szerelmeseinek és a kikapcsolódni vágyóknak egyaránt számos tevékenységet kínál. Egyedülálló módon ötvözi a sportolási lehetőségeket és a pihenést.

A sípályákon és azokon kívül is széleskörű kínálat garantálja a felejthetetlen téli üdülést az egész család számára. Akár a sípályákon élvezitek a lesiklást, akár sífutóléccel vagy hótalpakon fedezitek fel a téli tájat, akár a termálfürdők egyikében pihentek – itt mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Bad Kleinkirchheim, Turracher Höhe, Sportberg Goldeck, Hochrindl és Falkert – ez az öt síterület összesen több mint 200 kilométernyi tökéletesen karbantartott pályát kínál a kezdőknek és profiknak egyaránt, emellett elegendő mennyiségű havat és sok napsütéses órát is ígérnek a téli vakáció idejére.

Látogass el a Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge régióba és tapasztald meg a téli üdülést, amely nem hagy kívánnivalót maga után. Fedezd fel az egyedülálló természetet, az első osztályú sportolási lehetőségeket és a termálfürdők regeneráló hatását.