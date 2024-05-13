Üdvözlünk Stájerország egyik legtrendibb síközpontjában, ahol a tökéletesen karbantartott sípályák a legmagasabb minőséget képviselik.

A Murau régió télen tökéletes úti cél az aktív kikapcsolódásra vágyóknak. A modern hóágyúrendszerek optimális feltételeket biztosítanak a sípályákon, a felvonók és ülőliftek pedig biztonságosan szállítják a hegyállomásokra a vendégeket, akik változatos pályákon síelhetnek vissza a völgybe.

A régió síterepei:

Turracher Höhe: Változatos téli paradicsom 1800 méteren

a freestyle világkupáknak otthont adó Kreischberg

az igazi magashegyi karakterű Lachtal

az igazi természeti élményt nyújtó Grebenzen in St. Lambrecht

Tonnerhüttenlift - ahol még szánkózni is lehet

Tonneralmlifte in Krakau - ideális családi választás

familienskilift Schöder - kezdőknek a legjobb választás

A Murau régióban a sípályákon kívül is rengeteg téli programlehetőség várja a vendégeket. Legyen szó snowtubingról Kreischbergen, szánkózásról a Zirbitzkogelen vagy egy körről a Nocky Flitzer alpesi hullámvasúton, a Turracher Höhen – a muraui hegyeket hangos nevetés zengi be. A csendesebb dolgokat kedvelő vendégeket romantikus lovas szános kirándulás és téli túraútvonalak várják.