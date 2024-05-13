Murau régió
Jót tesz neked.
Introduction
A Murau régió télen tökéletes úti cél az aktív kikapcsolódásra vágyóknak. A modern hóágyúrendszerek optimális feltételeket biztosítanak a sípályákon, a felvonók és ülőliftek pedig biztonságosan szállítják a hegyállomásokra a vendégeket, akik változatos pályákon síelhetnek vissza a völgybe.
Turracher Höhe: Változatos téli paradicsom 1800 méteren
a freestyle világkupáknak otthont adó Kreischberg
az igazi magashegyi karakterű Lachtal
az igazi természeti élményt nyújtó Grebenzen in St. Lambrecht
Tonnerhüttenlift - ahol még szánkózni is lehet
Tonneralmlifte in Krakau - ideális családi választás
familienskilift Schöder - kezdőknek a legjobb választás
A Murau régióban a sípályákon kívül is rengeteg téli programlehetőség várja a vendégeket. Legyen szó snowtubingról Kreischbergen, szánkózásról a Zirbitzkogelen vagy egy körről a Nocky Flitzer alpesi hullámvasúton, a Turracher Höhen – a muraui hegyeket hangos nevetés zengi be. A csendesebb dolgokat kedvelő vendégeket romantikus lovas szános kirándulás és téli túraútvonalak várják.
A régió különlegességei
Szánkózás hegyre fel. Egyedülálló élmény!
Nincs kedved a felhúzni a hegyre a szánkót? Murauban a csákányos felvonó segítségével a szánkón ülve felhúznak a hegyre és már száguldhattok is lefelé!
Sítúrázás
...a Frauenalpe lélegzetelállító természeti környezetében tett sítúrán különleges élmények várnak a sportolókra. A túra után érdemes betérni a Murauer hüttébe.
Tél teljes szívbőlA sípályán, a hüttében, sífutás vagy hótalpas túra közben - itt rengeteg felfedezni való akad!
Top hegyi élményekFedezd fel a téli változatosságot a Murau régióban: a szórakozás és a változatosság garantált, felejthetetlen élményeket kínál.
A sípályákon túlFedezd fel a téli változatosságot és a számos kikapcsolódási lehetőséget a sípályákon kívül!
Lovaskocsival a téli tájon át
A Putzenbacher család St. Peter am Kammersberg idilli természeti tájain keresztül vezeti Önt, és megmutatja Önnek a varázslatos Murau régiót.
Sífutás
A tökéletesen előkészített pályákon való sífutás közben minden lélegzetvétellel egyre inkább átjár bennünket a csend. A sífutás balzsam a léleknek és a gondolataiknak.
Szállásajánlatok a régióban
Top hütték és kilátópontokNézd meg a legjobb hüttéket és kilátópontokat: élvezd a régió csodálatos panorámáját és finomságait!
s' Hüttenplatzerl
Különlegesség: teljes szívvel vezetett családi vállalkozás, 1836 méter magasan, közvetlenül a sípályán. Regionális, szezonális és házias termékek.
Kiemelkedő esemény
Turracher Höhe
Ausztria egyik leghóbiztosabb sírégiója, amely novembertől májusig sokszínű téli üdülőparadicsomként várja a vendégeket
Családi élmények a sípályákon
Az 1,5 kilométer hosszú snowpark négy pályával várja a freestyle szerelmeseit és a Funcross parkkal együtt a freestyle-szcéna egyik kedvelt találkozóhelye. Az XXL-Funslope kisebb ugratókkal, hullámokkal, alagutakkal és további izgalmas elemekkel gondoskodik a szórakozásról. Ez a világ egyik leghosszabb ilyen pályája, amely minden tudásszinthez tartogat élményeket. A Nocky’s WinterZeit gyermekpályán Nocky, a Turracher Höhe kabalafigurája és barátai kísérik a gyerekeket lesiklás közben.
Ínyencfogások az alpesi hüttékben
A hangulatos alpesi hüttékben friss, helyi alapanyagokból készült stájer és karintiai specialitások közül válogathatnak a vendégek. Az autentikus, meghitt hütték világában a vendég és vendéglátó közötti személyes kapcsolat áll a középpontban.
A sípályákon túl
A kikapcsolódásra vágyókat négy, összesen 15 kilométer hosszú sífutópálya várja. Aki inkább gyalog fedezné fel a téli tájat, romantikus téli vagy hótalpas túrára indulhat a vastag hótakaróba burkolózó cirbolyafenyveseken és alpesi réteken át, emellett a három befagyott hegyi tavat is körbe lehet járni. A lendületesebb élmények kedvelői pedig az 1,6 kilométer hosszú Nocky Flitzer alpesi hullámvasúton adhatják át magukat a száguldás örömének.
Különleges szolgáltatás: sípályakomornyik
A különleges „sípályakomornyik” több mint 20 éve gondoskodik arról, hogy a téli üdülés valóban gondtalan legyen. Egész nap a vendégek rendelkezésére áll és apró figyelmességekkel lepi meg őket: zsebkendővel, naptejjel, édességgel vagy akár egy pohár proseccóval, tavasszal pedig házi készítésű fagylalttal. A 19 partnerszálláshely valamelyikén megszálló vendégek ráadásul díjmentesen vehetnek részt a komornyik által kísért szervezett élményprogramokon.
Sör egy jó házból
A város szívében, a feljegyzések szerint annak legrégebbi épületében jött létre egy átfogó felújítást követően ez az új találkozóhely, ahol a történelmi múlt és a sörfőzés hagyománya különleges módon fonódik egymásba.
Ausztria zöld szíve téli üdülésre csábít
Télen a „zöld szív” egyik legszebb arcát mutatja. Miközben odakint dér borítja az erdőket, a frissen karbantartott sípályák már az első lesiklókra várnak, az éttermekből és hüttékből pedig melengető, tökmagolajjal ízesített levesek, nyílt tűzön sült gesztenye és hosszan érlelt szalonna illata száll. A stájer konyha tartalmas, melengető és ízekben gazdag fogásokkal teszi még élvezetesebbé a telet, egy síeléssel vagy hótalpas túrázással töltött aktív nap végén nincs is jobb dolog egy hangulatos és ízletes vacsoránál.
A termálfürdők melengető vizében történő lazítás vagy az ezernyi fényben ragyogó városokban tett séta szintén felüdítő kikapcsolódást kínál. Különleges hangulatot árasztanak a karácsonyi vásárok, ahol fahéj és pirított mandula illata tölti meg a levegőt, miközben a legkülönbözőbb helyeken zene és kórusének csendül fel. A kézműves portékák és a helyi termékek új gazdára lelnek, a forralt bor átmelegíti a kezeket, a beszélgetések pedig szinte sosem érnek véget. Így fonódik össze a stájer adventben a szívélyesség, a vendégszeretet és a meghittség jóleső érzése – körös-körül vidám nyüzsgés, melegség és otthonos hangulat vár.
Fedezd fel a stájer tél változatos kínálatát! A zöld szív érted dobog.
Tourismusverband Murau
Liechtensteinstraße 3-5
8850 Murau
telefon: +43 3532 2720