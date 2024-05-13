Hótalpas túrázás a Turracher Höhén
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Murau régió
Jót tesz neked.

Üdvözlünk Stájerország egyik legtrendibb síközpontjában, ahol a tökéletesen karbantartott sípályák a legmagasabb minőséget képviselik.

A Murau régió télen tökéletes úti cél az aktív kikapcsolódásra vágyóknak. A modern hóágyúrendszerek optimális feltételeket biztosítanak a sípályákon, a felvonók és ülőliftek pedig biztonságosan szállítják a hegyállomásokra a vendégeket, akik változatos pályákon síelhetnek vissza a völgybe.

A régió síterepei:

  • Turracher Höhe: Változatos téli paradicsom 1800 méteren

  • a freestyle világkupáknak otthont adó Kreischberg

  • az igazi magashegyi karakterű Lachtal

  • az igazi természeti élményt nyújtó Grebenzen in St. Lambrecht

  • Tonnerhüttenlift - ahol még szánkózni is lehet

  • Tonneralmlifte in Krakau - ideális családi választás

  • familienskilift Schöder - kezdőknek a legjobb választás

A Murau régióban a sípályákon kívül is rengeteg téli programlehetőség várja a vendégeket. Legyen szó snowtubingról Kreischbergen, szánkózásról a Zirbitzkogelen vagy egy körről a Nocky Flitzer alpesi hullámvasúton, a Turracher Höhen – a muraui hegyeket hangos nevetés zengi be. A csendesebb dolgokat kedvelő vendégeket romantikus lovas szános kirándulás és téli túraútvonalak várják.

A régió számokban
Síterepek4
Családi sífelvonók 3
Sípályák150 kilométer
Sífutópályák170 km
Téli túraútvonalak180 km
Felvonók száma68
Síiskolák11
Legmagasabb pont2.770 m
Hütték és éttermek176
Megközelítés
Szállás
Események
Síiskolák
Webkamerák
Síterepek

A régió különlegességei

Szánkózás hegyre fel. Egyedülálló élmény!

Nincs kedved a felhúzni a hegyre a szánkót? Murauban a csákányos felvonó segítségével a szánkón ülve felhúznak a hegyre és már száguldhattok is lefelé!

Szánkózz felvonóval!

Sítúrázás

...a Frauenalpe lélegzetelállító természeti környezetében tett sítúrán különleges élmények várnak a sportolókra. A túra után érdemes betérni a Murauer hüttébe.

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7 síhegy teli tökéletes sípályával

A muraui 7 síhegyen messze földön a legszebb sípályák találhatók. A skiresort.de 5 csillaggal díjazta a síterepet.

A síterephez

Tél teljes szívből

A sípályán, a hüttében, sífutás vagy hótalpas túra közben - itt rengeteg felfedezni való akad!

Top hegyi élmények

Fedezd fel a téli változatosságot a Murau régióban: a szórakozás és a változatosság garantált, felejthetetlen élményeket kínál.

A sípályákon túl

Fedezd fel a téli változatosságot és a számos kikapcsolódási lehetőséget a sípályákon kívül!

Lovaskocsival a téli tájon át

A Putzenbacher család St. Peter am Kammersberg idilli természeti tájain keresztül vezeti Önt, és megmutatja Önnek a varázslatos Murau régiót.

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Sífutás

A tökéletesen előkészített pályákon való sífutás közben minden lélegzetvétellel egyre inkább átjár bennünket a csend. A sífutás balzsam a léleknek és a gondolataiknak.

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Snowtubing Kreischbergen

Közvetlenül a kabinos felvonó felső állomásán sílécről vagy deszkáról "tubera" válthatsz és a három lezárt pálya egyikén száguldhatsz lefelé!

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Szállásajánlatok a régióban

Ajánlatok és foglalás

Top hütték és kilátópontok

Nézd meg a legjobb hüttéket és kilátópontokat: élvezd a régió csodálatos panorámáját és finomságait!

Sas a Kreischberg-hegyen

Különlegesség: modern építészet, ínyenc ételek, lélegzetelállító kilátás.

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s' Hüttenplatzerl

Különlegesség: teljes szívvel vezetett családi vállalkozás, 1836 méter magasan, közvetlenül a sípályán. Regionális, szezonális és házias termékek.

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Grebenzen csúcs

Kilátás St. Lambrechtre és a környező hegyekre.

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Frauenalpen csúcs

Kilátás a Tauern masszívra, tiszta időben egészen a Großglocknerig.

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Kiemelkedő esemény

FIS Snowboard és Freeski Világkupa – Kreischberg 2027

08. – 09.01.2027
Am Kreischberg Kreischbergstraße  1, 8861 St. Lorenzen ob Murau

A FIS Snowboard és Freeski Világkupa alkalmával a világ legjobb snowboard és sí freestylerei vetélkednek egymással a Kreischbergen.

A Freestyle Világkupára
Sokszínű téli üdülőhely 1800 méteren

Turracher Höhe

Ausztria egyik leghóbiztosabb sírégiója, amely novembertől májusig sokszínű téli üdülőparadicsomként várja a vendégeket

Családi élmények a sípályákon 

Az 1,5 kilométer hosszú snowpark négy pályával várja a freestyle szerelmeseit és a Funcross parkkal együtt a freestyle-szcéna egyik kedvelt találkozóhelye. Az XXL-Funslope kisebb ugratókkal, hullámokkal, alagutakkal és további izgalmas elemekkel gondoskodik a szórakozásról. Ez a világ egyik leghosszabb ilyen pályája, amely minden tudásszinthez tartogat élményeket. A Nocky’s WinterZeit gyermekpályán Nocky, a Turracher Höhe kabalafigurája és barátai kísérik a gyerekeket lesiklás közben.

Ínyencfogások  az alpesi hüttékben

A hangulatos alpesi hüttékben friss, helyi alapanyagokból készült stájer és karintiai specialitások közül válogathatnak a vendégek. Az autentikus, meghitt hütték világában a vendég és vendéglátó közötti személyes kapcsolat áll a középpontban.

A sípályákon túl

A kikapcsolódásra vágyókat négy, összesen 15 kilométer hosszú sífutópálya várja. Aki inkább gyalog fedezné fel a téli tájat, romantikus téli vagy hótalpas túrára indulhat a vastag hótakaróba burkolózó cirbolyafenyveseken és alpesi réteken át, emellett a három befagyott hegyi tavat is körbe lehet járni. A lendületesebb élmények kedvelői pedig az 1,6 kilométer hosszú Nocky Flitzer alpesi hullámvasúton adhatják át magukat a száguldás örömének.

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Bennfentes tipp

Különleges szolgáltatás: sípályakomornyik

A különleges „sípályakomornyik” több mint 20 éve gondoskodik arról, hogy a téli üdülés valóban gondtalan legyen. Egész nap a vendégek rendelkezésére áll és apró figyelmességekkel lepi meg őket: zsebkendővel, naptejjel, édességgel vagy akár egy pohár proseccóval, tavasszal pedig házi készítésű fagylalttal. A 19 partnerszálláshely valamelyikén megszálló vendégek ráadásul díjmentesen vehetnek részt a komornyik által kísért szervezett élményprogramokon.

További információ
Kulináris tipp

Sör egy jó házból

A város szívében, a feljegyzések szerint annak legrégebbi épületében jött létre egy átfogó felújítást követően ez az új találkozóhely, ahol a történelmi múlt és a sörfőzés hagyománya különleges módon fonódik egymásba.

A régió sörkultúrája
A zöld szív érted dobog

Ausztria zöld szíve téli üdülésre csábít

Télen a „zöld szív” egyik legszebb arcát mutatja. Miközben odakint dér borítja az erdőket, a frissen karbantartott sípályák már az első lesiklókra várnak, az éttermekből és hüttékből pedig melengető, tökmagolajjal ízesített levesek, nyílt tűzön sült gesztenye és hosszan érlelt szalonna illata száll. A stájer konyha tartalmas, melengető és ízekben gazdag fogásokkal teszi még élvezetesebbé a telet, egy síeléssel vagy hótalpas túrázással töltött aktív nap végén nincs is jobb dolog egy hangulatos és ízletes vacsoránál.

A termálfürdők melengető vizében történő lazítás vagy az ezernyi fényben ragyogó városokban tett séta szintén felüdítő kikapcsolódást kínál. Különleges hangulatot árasztanak a karácsonyi vásárok, ahol fahéj és pirított mandula illata tölti meg  a levegőt, miközben a legkülönbözőbb helyeken zene és kórusének csendül fel. A kézműves portékák és a helyi termékek új gazdára lelnek, a forralt bor átmelegíti a kezeket, a beszélgetések pedig szinte sosem érnek véget. Így fonódik össze a stájer adventben a szívélyesség, a vendégszeretet és a meghittség jóleső érzése – körös-körül vidám nyüzsgés, melegség és otthonos hangulat vár.

Fedezd fel a stájer tél változatos kínálatát! A zöld szív érted dobog.

Stájerország télen
Kapcsolat

Tourismusverband Murau

Liechtensteinstraße 3-5

8850 Murau

telefon: +43 3532 2720

info@regionmurau.at
www.steiermark.com
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