Síelés, snowboardozás, laza baráti- vagy családi kikapcsolódás: a Nassfeld környéki hóparadicsomban mindenki megtalálja a számítását. #Nassfeldstyle

Itt még a nap is többet süt, mint bárhol máshol. És ez nem is csoda: elvégre a Nassfeld síterep egész Ausztria egyik legcsodálatosabb szeglete! Legyen szó síelésről vagy snowboardozásról, új energiával való feltöltődésről vagy hüttézésről: a Sun Ski World sokoldalú síterepén mindenki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódást.



A siker receptje: a hó, a nap és a téli kalandok tökéletes kombinációja! A 110 kilométernyi, minden nehézségi fokban rendelkezésre álló sípálya tökéletes feltételeket kínál mindenkinek, a kezdőktől egészen a profikig. A hangulatos alpesi hütték és a kulináris élvezetek széles választéka további extrát jelentenek a hegyi élmények mellé. Fentről nézve pedig a nassfeldi állandó vendég, a napsütés, a boldog pillanatokat is megfelelő perspektívába helyezi.

Ma che bello! Az Olaszországhoz való közelsége miatt a karintiai síterep nagyszerű tipp mindazoknak, akik nem csak a nyári vakáción szeretnék magukba szívni az olasz életérzést.