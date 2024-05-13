A karintiai Nassfeld síterep
Ahol a nap, a hó és a legjobb pályák találkoznak #Nassfeldstyle
Introduction
Itt még a nap is többet süt, mint bárhol máshol. És ez nem is csoda: elvégre a Nassfeld síterep egész Ausztria egyik legcsodálatosabb szeglete! Legyen szó síelésről vagy snowboardozásról, új energiával való feltöltődésről vagy hüttézésről: a Sun Ski World sokoldalú síterepén mindenki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódást.
A siker receptje: a hó, a nap és a téli kalandok tökéletes kombinációja! A 110 kilométernyi, minden nehézségi fokban rendelkezésre álló sípálya tökéletes feltételeket kínál mindenkinek, a kezdőktől egészen a profikig. A hangulatos alpesi hütték és a kulináris élvezetek széles választéka további extrát jelentenek a hegyi élmények mellé. Fentről nézve pedig a nassfeldi állandó vendég, a napsütés, a boldog pillanatokat is megfelelő perspektívába helyezi.
Ma che bello! Az Olaszországhoz való közelsége miatt a karintiai síterep nagyszerű tipp mindazoknak, akik nem csak a nyári vakáción szeretnék magukba szívni az olasz életérzést.
Mi várja a vendégeket a Nassfeld síterepen?
110 km sípálya, 28 modern felvonó
Legyen kék, piros vagy fekete: a top 10 síterep egyikén egyetlen sípályán sem kell kétszer lesiklani! A sípályák kiindulópontjai pedig gyorsan és biztonságosan elérhetők!
100 %-os hóbiztosság
A Nassfeld síterepen garantált a kellő mennyiségű hó – átlagosan 7–8 méter! Ha Holle anyó egy kis szünetet tartana, 460 hóágyú áll készenlétben.
FAQ
Különlegességek a hegyen
A mélyhavas síelés élménye
Legyen szó széles lejtőkről vagy szűk erdei szakaszokról - ltt még a felvonók is hozzáférést biztosítanak néhány érintetlen freeride-terephez.
Fotópontok és a Nassfeld mozi
"Egy mosolyt kérek!" - ez a mottó a nassfeldi fotópontokon! Egy ilyen üdülőrégióban nem nehéz nagy mosolyt csalni az ember arcára.
Nassfeld Challenge
Szereted a kihívásokat? Gyűjts jelvényeket és nyerj nagyszerű díjakat a Nassfeld Challenge-en. Egyszerűen regisztrálj, teljesítsd a futamokat és nyerj díjakat!
Programok a sípályán kívül
A legszebb hütték
Milyen lenne egy nap a sípályákon hüttézés nélkül? Biztosan csak fele olyan szép! Különösen, ha az Alpok legnagyobb napozóteraszán vagyunk... A Nassfeld síterepen 850 óra napsütés vár a vendégekre. Tökéletes helyszín a több mint 1000 napozóágyon való lazításhoz!
Mi nem hiányozhat még? A kulináris élmények! Ezt pedig ezüsttálcán kínálják a vendégeknek a Nassfeld síterep 25 hangulatos síkunyhójában és hegyi éttermében. A különleges kulináris élményekről a régió gazdáitól származó olyan kiváló minőségű alapanyagok gondoskodnak, mint a Gailtali sonka és szalonna, a Gailtali alpesi sajt, a kovászos kenyér, a karintiai tészták vagy a helyi vizekből származó halak... nos, máris összefutott a nyál a szájában?
Legyen szó ebédről a családdal, egy falatozásról baráti társaságban vagy egy après ski partiról: a nassfeldi hütték és hegyi éttermek ideális hangulatot kínálnak ahhoz, hogy a síeléssel töltött nap tökéletes legyen. Üdvözöljük a nassfeldi hüttékben és hegyi éttermekben, jöjjön be hozzánk és érezze jól magát!
Mediterrán szenvedély és karintiai konyhaművészet
Mindössze egy lesiklásnyira, közvetlenül az országhatár túloldalán autentikus olasz éttermek csábítanak pizzával, tésztával, tenger gyümölcseivel és friss adriai hallal.
Kilátópontok
Panoráma terasz és Sky Plate kilátóplatform
Aki igazán intenzíven szeretné átélni a hegyek varázsát és a tériszony sem jelent számára akadályt, az kimerészkedhet a Gartnerkofel egyedi Sky Plate kilátóplatformjára.
Események
A zene és a napsütés találkozása - #Nassfeldstyle
Februártól a ragyogó napsütés, a tavaszias hóviszonyok és a zenei programok tökéletes hangulatot teremtenek az élményteli napsütéses síeléshez. Délelőtt még élvezhetjük a sípályákat, délben pedig jöhet a jól megérdemelt lazítás a napsütötte alpesi teraszokon.
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