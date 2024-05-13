Síelés a Nassfelden
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A karintiai Nassfeld síterep
Ahol a nap, a hó és a legjobb pályák találkoznak #Nassfeldstyle

Síelés, snowboardozás, laza baráti- vagy családi kikapcsolódás: a Nassfeld környéki hóparadicsomban mindenki megtalálja a számítását. #Nassfeldstyle

Itt még a nap is többet süt, mint bárhol máshol. És ez nem is csoda: elvégre a Nassfeld síterep egész Ausztria egyik legcsodálatosabb szeglete! Legyen szó síelésről vagy snowboardozásról, új energiával való feltöltődésről vagy hüttézésről: a Sun Ski World sokoldalú síterepén mindenki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódást.


A siker receptje: a hó, a nap és a téli kalandok tökéletes kombinációja! A 110 kilométernyi, minden nehézségi fokban rendelkezésre álló sípálya tökéletes feltételeket kínál mindenkinek, a kezdőktől egészen a profikig. A hangulatos alpesi hütték és a kulináris élvezetek széles választéka további extrát jelentenek a hegyi élmények mellé. Fentről nézve pedig a nassfeldi állandó vendég, a napsütés, a boldog pillanatokat is megfelelő perspektívába helyezi.

Ma che bello! Az Olaszországhoz való közelsége miatt a karintiai síterep nagyszerű tipp mindazoknak, akik nem csak a nyári vakáción szeretnék magukba szívni az olasz életérzést.

A régió számokban
SíterepekNassfeld + Weissensee, Kötschach-Mauthen és Weißbriach családi síterepei
Pályák hossza110 + 15 km a környező kis síterepeken
Sífutópályák180 km
Síliftek száma28 + 10 a környező kis síterepeken
Síiskolák3 Nassfelden + további 3 a környező kis síterepeken
Legmagasabb pontTrogkofel, 2.280 m
Hütték25
Időjárás
Felvonók
Nassfeld KarintiábanKülönleges. Sokoldalú. Élményteli.

Mi várja a vendégeket a Nassfeld síterepen?

110 km sípálya, 28 modern felvonó

Legyen kék, piros vagy fekete: a top 10 síterep egyikén egyetlen sípályán sem kell kétszer lesiklani! A sípályák kiindulópontjai pedig gyorsan és biztonságosan elérhetők!

A sípályák áttekintése

100 %-os hóbiztosság

A Nassfeld síterepen garantált a kellő mennyiségű hó – átlagosan 7–8 méter! Ha Holle anyó egy kis szünetet tartana, 460 hóágyú áll készenlétben.

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25 síkunyhó és étterem

A regionális finomságoktól a mediterrán ínyencségekig – itt mindenki ízletes fogások várnak. A kínálat részét képzik az après ski partik is!

Kulináris élvezetek Nassfelden

FAQ

Nassfeld Karintia legnagyobb síterepe és Ausztria egyik legnagyobbja. Íme a síelők számára legfontosabb előnyei és látnivalói:

  • 110 kilométernyi kék, piros és fekete sípálya

  • 28 felvonó és sílift
     Gyors és biztonságos feljutás a következő sípálya kiindulópontjára – nagyobb kényelem és még több idő a sípályán!

  • 25 hütte és étterem Ausztriában és Olaszországban
     A regionális finomságoktól a mediterrán ínyencségekig változatos gasztronómiai kínálat várja a síelőket a hegyen. És persze nem hiányozhat a kínálatból a síelés utáni lazítás, az après-ski sem!

  • 100 százalékban hóbiztos
     A Nassfelden garantált a megfelelő hóvastagság – évente átlagosan 7–8 méternyi természetes hóval! És ha Holle anyó épp pihenőt tartana, 460 ultramodern hóágyú áll bevetésre készen.

  • Napsütés, napsütés, napsütés
     Évente átlagosan 100 órával több napsütés, mint az Alpok északi oldalán – tökéletes a téli napfürdőzéshez, valamint az élményteli, napfényes síeléshez. Tipp: a napszemüveget semmiképp se felejtsétek otthon!

  • További élmények: két Skimovie versenypálya a lesiklások rögzítésével, sebességmérő pálya fotóponttal, Nassfeld Snowpark, éjszakai sípályák, élmény- és hullámpályák látványos attrakciókkal és kalandokkal.

A pályák fénypontjai

A Nassfeld síterep tökéletes családi síparadicsom. A 110 kilométernyi pályából 13 kék pálya, összesen több mint 12 kilométer hosszan kínál gondtalan síelési lehetőséget a kezdőknek és a családosoknak. Emellett három családbarát síterep is található a közvetlen közelben: Weißbriach, Kötschach-Mauthen és Weissensee.

A Nassfeld családoknak

A modern infrastruktúrán túl – amellyel sok osztrák síközpont büszkélkedhet – a Nassfeldet a felhőtlen égbolt teszi igazán különlegessé: évente több mint 850 napsütéses óra várja itt az üdülővendégeket! Ráadásul az olasz határ közelsége sajátos hangulatot kölcsönöz a régiónak – nemcsak az éghajlat, hanem a mediterrán életérzés révén is.

Webkamera

Milyen téli élmények várják a nem síelőket a Nassfelden?

A Nassfeld síterep és környéke azoknak is számos lehetőséget kínál, akik nem csak síléccel vagy snowboarddal szeretnék felfedezni a téli világot: 

· Hótalpas túrázás

Hótalpakat a helyi síiskolákban és egyes szálláshelyeken is lehet bérelni.

· Sífutás

A Nassfelden, a Weissensee-nél és Lesachtalban ámulatba ejtő, 180 kilométer hosszú sífutópálya-hálózat várja a téli sportok kedvelőit.

· Korcsolyázás természetes jégpályákon

Korcsolyázhatunk a befagyott Pressegger See jegén vagy Európa legnagyobb természetes jégpályáján, a Weissensee-n.

· Szánkózás

A Nassfeld–Pressegger See régióban hat különböző szánkópálya várja a látogatókat. A legtöbb helyen szánkóbérlés is igénybe vehető, öt pálya ráadásul esti világítással is rendelkezik – Weißbriachban pedig külön shuttle-járat segíti a hegyre történő feljutást.

· Lovas szános kirándulás

Egy hangulatos lovas szános kirándulás feledhetetlen élmény az egész családnak – és tökéletes alkalom a meghitt pillanatokra és az összebújásra.

· Alpesi wellness és pihenés

A szálláshelyek wellnessrészlegei sokféle lehetőséget kínálnak a testi-lelki feltöltődésre és kikapcsolódásra.

Élmények a sípályákon kívül

Különlegességek a hegyen

A mélyhavas síelés élménye

Legyen szó széles lejtőkről vagy szűk erdei szakaszokról - ltt még a felvonók is hozzáférést biztosítanak néhány érintetlen freeride-terephez.

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Fotópontok és a Nassfeld mozi

"Egy mosolyt kérek!" - ez a mottó a nassfeldi fotópontokon! Egy ilyen üdülőrégióban nem nehéz nagy mosolyt csalni az ember arcára.

Mehr über diese Orte

Nassfeld Challenge

Szereted a kihívásokat? Gyűjts jelvényeket és nyerj nagyszerű díjakat a Nassfeld Challenge-en. Egyszerűen regisztrálj, teljesítsd a futamokat és nyerj díjakat!

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Éjszakai síelés a Nassfeld síterepen

Nassfelden a móka naplemente után is folytatódik: az éjszakai síelés az Alpok egyik leghosszabb kivilágított pályáján felejthetetlen "varázslatos pillanatokat" okoz!

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Programok a sípályán kívül

Hova térhetünk be pihenni?

A legszebb hütték

Milyen lenne egy nap a sípályákon hüttézés nélkül? Biztosan csak fele olyan szép! Különösen, ha az Alpok legnagyobb napozóteraszán vagyunk... A Nassfeld síterepen 850 óra napsütés vár a vendégekre. Tökéletes helyszín a több mint 1000 napozóágyon való lazításhoz!

Mi nem hiányozhat még? A kulináris élmények! Ezt pedig ezüsttálcán kínálják a vendégeknek a Nassfeld síterep 25 hangulatos síkunyhójában és hegyi éttermében. A különleges kulináris élményekről a régió gazdáitól származó olyan kiváló minőségű alapanyagok gondoskodnak, mint a Gailtali sonka és szalonna, a Gailtali alpesi sajt, a kovászos kenyér, a karintiai tészták vagy a helyi vizekből származó halak... nos, máris összefutott a nyál a szájában?

Legyen szó ebédről a családdal, egy falatozásról baráti társaságban vagy egy après ski partiról: a nassfeldi hütték és hegyi éttermek ideális hangulatot kínálnak ahhoz, hogy a síeléssel töltött nap tökéletes legyen. Üdvözöljük a nassfeldi hüttékben és hegyi éttermekben, jöjjön be hozzánk és érezze jól magát!

25 hütte és sípálya-étterem

Mediterrán szenvedély és karintiai konyhaművészet

Mindössze egy lesiklásnyira, közvetlenül az országhatár túloldalán autentikus olasz éttermek csábítanak pizzával, tésztával, tenger gyümölcseivel és friss adriai hallal.

Főzni és (ki)próbálni

A legjobb gasztronómiai tippek

Legyen szó a Gailtali szalonnáról, az alpesi sajtról vagy a Kärntner Kasnudelről, a karintiai töltött tésztatáskáról – az első Slow Food Travel régióban a jó ízlés az úr.

Még többet a karintiai konyháról

Kilátópontok

Panoráma terasz és Sky Plate kilátóplatform

Aki igazán intenzíven szeretné átélni a hegyek varázsát és a tériszony sem jelent számára akadályt, az kimerészkedhet a Gartnerkofel egyedi Sky Plate kilátóplatformjára.

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Fotópontok és a Nassfeld Mozi

Kilátás a Sun Ski Worldre a Karni-Alpokra, a Gailtalra és a Júliai-Alpokra.

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Események

A zene és a napsütés találkozása - #Nassfeldstyle

Februártól a ragyogó napsütés, a tavaszias hóviszonyok és a zenei programok tökéletes hangulatot teremtenek az élményteli napsütéses síeléshez. Délelőtt még élvezhetjük a sípályákat, délben pedig jöhet a jól megérdemelt lazítás a napsütötte alpesi teraszokon.

Síelés, napsütés és zene

Gartnerkofel Trophy 2027

A FIS versenyeknek is otthont adó sípályán megrendezett óriás-műlesiklás mintegy 100 kapuval, korlátozott számú indulóval, valamint női és férfi pénzdíjakkal várja a versenyzőket. A futamot eredményhirdetés, majd After-Race Party követi a Schneemann bárban.

Gartnerkofel Trophy 2027

Megközelítés

Szállások

Események Nassfelden

Panoráma térkép
Kapcsolat

NLW Tourismus Marketing GmbH

Wulfeniaplatz 1

9620 Hermagor

telefon: +43 42858 241

info@nassfeld.at
www.nassfeld.at
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