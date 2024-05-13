Three laughing people wearing ski helmets and goggles, photographed from below, blue sky in the background.
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Salzburg tartomány
Ezt érdemes megélni.

Hófödte hegyek, csillogó tavak, bájos falvak... Legyen szó sportolásról vagy más szabadidős tevékenységről, itt álmaid telét élheted át.

Salzburgban a hegyek és a téli sportok iránti szeretet nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább. A legendás hegycsúcsok, a világszínvonalú síterületek és a híres sportolók valódi téli otthonná teszik ezt a régiót. Itt a hó egyet jelent az örömmel – az emberek itt valóban a télért élnek.

Változatos kínálat vár: széles sípályák, freeride-lejtők, sífutópályák és romantikus téli túraútvonalak. Egy hegyen töltött aktív nap után töltődj fel hangulatos hegyi hüttékben vagy gyógyító termálfürdőkben – a pihenés garantált.

Salzburg a bajnokok hazája – olyan legendák szülőföldje, mint Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier és Marcel Hirscher. A hagyomány, a szenvedély és a tökéletes infrastruktúra ideális feltételeket teremt mindazok számára, akik szeretik a telet – és akiknek ez az évszak az életük része.

Salzburg tartomány számokban
Síterepek száma65
Pályák hossza összesen (km)2.750
Felvonók száma750
Sífutópályák (km)200
Téli túraútvonalak hossza (km)1.600
Az üdülőhelyek elhelyezkedése800-2.800 m tengerszint feletti magasságban

Téli szezon: 2025. október 11- 2026. május 25.

Salzburg tartomány
Guest mobility Card előnyei

Miért Salzburg?

  • Első a család - Nálunk az egész családnak szóló tevékenységek és családi szállodák találhatók. 90 síiskolában a tapasztalt oktatók vigyáznak a gyerekekre és lankás domboldalakon, barátságos pályákon segítik fejlődésüket.

  • Garantált síélmény - A téli sportok szerelmesei értékelni fogják a hóbiztonságot és a változatos síterepeket: több mint 2000 jól karbantartott pálya és modern felvonó vár.

  • Pályán kívüli szórakozás - Salzburg ideális terep a sítúrázáshoz és freeride síeléshez/ snowboardozáshoz is. Valószínűleg ez az egyik legizgalmasabb dolog, amit Salzburg tartományban kipróbálhattok.

  • Kényelmes és fenntartható közlekedés - a Guest Mobility Tickettel tartózkodásod teljes ideje alatt korlátlanul használhatod a Salzburg Verkehr buszait, vonatait és transzferjáratait, így nincs szükség külön jegyvásárlásra.

Tél SalzburgbanVégtelen síelés kedvező áron

Salzburg tartomány legszebb téli régiói

Dachstein West

St. Johann in Salzburg

Hochkönig

Zell am See - Kaprun

Radstadt

Flachau

Filzmoos

Grossarltal

Obertauern

Salzburger Lungau

FAQ

  1. Autóval

  2. Vonattal
    Budapestről Győrön keresztül Salzburgba naponta több közvetlen járat közlekedik. Innen regionális vonat és busz (ÖBB-Postbus) csatlakozások érhetők el Salzburg tartomány minden részébe.

  3. Újdonság 2025 – Guest Mobility Ticket
    2025. május 1-jétől a Salzburg tartományban megszálló vendégek az egész tartózkodásuk ideje alatt ingyenesen használhatják a tömegközlekedést. A jegyet automatikusan megkapják a szálláshelyen való bejelentkezéskor, és az érvényes az autóbuszokra, S-Bahn járatokra, regionális és egyes távolsági vonatokra is.

Salzburg tartományban mindenki megtalálja a számára megfelelő szállást – a hangulatos panzióktól és családi hotelektől kezdve egészen a fényűző wellness üdülőhelyekig. A hegyek és tavak változatos tájának köszönhetően választhat hagyományos alpesi kunyhót, elegáns városi szállodát Salzburgban vagy modern apartmant közvetlenül a sípálya mellett.

A tartomány 22 sírégiója mind sajátos hangulatot kínál: nyáron túrázás, kerékpározás és kulturális programok, télen havas lejtők és elsőrangú szolgáltatások várják az utazókat. Legyen szó romantikáról, családi nyaralásról vagy aktív hegyi pihenésről – Salzburg tartományban biztosan megtalálja az ideális helyet.

Szállásfoglalás

Salzburg tartomány sokszínű üdülőrégiókat kínál, ahol a hegyek között, friss alpesi levegőn töltheted a szabadságodat. Bármelyik úti célt is választod, lélegzetelállító kilátások, élmények és kalandok, valamint elsőrangú szolgáltatások és lenyűgöző alpesi természet várnak rád. Itt biztosan nem fogsz unatkozni!

Tudj meg többet a régiókról

Kalandok a sípályákon

Grossarltal

Garantált hó, széles pályák, modern felvonók és hangulatos hütték – ez jellemzi a Grossarltal–Dorfgastein sírégiót, amit különösen a családok kedvelnek.

Családoknak

Obertauern

Ausztria egyik leghóbiztosabb síterepe – az elmúlt 30 évben átlagosan 264 cm hóval a legjobbak között van!

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Filzmoos

A legjobb hely a síelés elsajátításához a Ski amadé-ben – képzett oktatók, garantált fejlődés és ideális feltételek az egész családnak.

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St. Johann in Salzburg

Az elektronikus időmérős versenypályán kiderül, ki a leggyorsabb. Vesztettél? A hagyomány szerint a győztest forró csokira kell meghívnod a hüttében!

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Hochkönig

A Königstour 35 km pályát és 6 csúcsot köt össze – sportos kihívás, lélegzetelállító kilátás és hagyományos alpesi finomságok a hegyi hüttékben.

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Flachau

Flachau, a Ski amadé szívében: 760 km pálya, 270 felvonó és kiváló szolgáltatások. Fedezd fel a Snow Space Salzburgot, Shuttleberget és Zauchenseét!

Tisztán a síelés élménye

Zell am See - Kaprun

Síparadicsom 408 km pályával, gleccserekkel és snowparkokkal – minden tudásszintnek, felejthetetlen téli élményekhez!

Síparadicsom karnyújtásnyira!

Dachstein West

A Dachstein West síterep 44 km-nyi pályát kínál, lenyűgöző kilátással a gleccserre és a tavakra. Tökéletes családoknak és síelőknek minden szinten..

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Salzburgi Lungau

A Salzburgi Lungau több mint 1000 méteres magasságban fekszik, így a hó szinte garantált – igazi paradicsom a téli sportok szerelmeseinek.

Irány a téli élmények hazája!

Radstadt

Ideális kiindulópont Ausztria legnépszerűbb síterepeihez – Skibusszal vagy autóval 30 percen belül Obertauernben, Schladmingban vagy Snow Space Salzburgban lehetsz.

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A pályákon kívül

St. Johann in Salzburg

A St. Johann-i Hahnbaum sítúrája két útvonalat, biztonságos terepet és gyönyörű kilátást kínál – tökéletes választás sítúrázóknak és téli sportkedvelőknek.

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Salzburgi Lungau

Romantická zimní krajina v bočních údolích Salcburského Lungau je jako stvořená pro dlouhé jízdy na saních tažených koňmi.

Aktivity mimo sjezdovky

Hochkönig

Élvezd a különleges vacsorát családoddal vagy barátaiddal a felvonóban – páratlan kilátással és helyi ínyencségekkel!

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Zell am See - Kaprun

Egy nap a pályán, majd wellness Zell am See–Kaprunban: szaunák, medencék és masszázsok a Tauern SPA-ban és a hotelekben – igazi alpesi feltöltődés!

Töltődj fel te is!

Grossarltal

Grossarltal nemcsak a sípályákról szól – várnak a sífutóútvonalak, a lovasszánozás, a sítúrák és a BERG-GESUND heti vezetett szabadtéri programjai.

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Dachstein West

A sítúrázás igazi trend lett Ausztriában – ennek jegyében született meg az új Atomic Backland útvonal Russbachban.

Érdekel?

Radstadt

A Salzburgi Sportvilág leghosszabb szánkópályája! A felvonó (a síbérletben benne van) felvisz a hegyre, és hetente kétszer holdfénynél is csúszhatsz.

Hat kilométernyi színtiszta élmény

Flachau

Fedezd fel Flachaut a sípályákon túl: téli túrák, hótalpazás, lovasszán és új, vezetett sportprogramok – aktív, havas kalandok az Alpok szívében!

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Obertauern

Használd ki Obertauern egyedülálló fekvését: csatolj fel a szállásod előtt, és élvezd az első kanyarokat a frissen karbantartott pályákon még reggeli előtt!

Ze svahu na snídani

Filzmoos

Fedezd fel Ausztria első téli túrafaluját és a prémium Rossbrand útvonalat – havas ösvények és lélegzetelállító alpesi panoráma vár!

A téli napfény nyomában

Bennfentes tippek

Tauernrunde gyerekeknek

A híres Tauernrunde a gyerekek számára is elérhető – a kabalafiguráról elnevezett „Bobby” kör rengeteg mókát ígér, a „My Track” pálya pedig a gyakorlott síelők kedvence.

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Filzmoos

Fedezd fel a japán eredetű Yukigassent Filzmoosban – egy izgalmas hógolyócsatát, amit egész télen kipróbálhatsz, vagy nézheted a világbajnokságon Rossbrandban!

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Absolut Park, Flachau

A snowboardosok és freestyle rajongók itt otthon érzik magukat – az Absolut Park több mint 100 elemmel és tökéletesen karbantartott pályákkal vár!

Ausztria legnagyobb snowparkja

Zell am See - Kaprun

A Franzl étterem modern stílust ötvöz rusztikus bájjal – panorámás kilátás, kandallós lounge és császári klasszikusok, mint a bécsi szelet vagy a császármorzsa.

Mint a császári udvarban

Salzburgi Lungau

Három vár hív felfedezni Salzburgi Lungau történelmét és legendáit – mindmáig népszerű kirándulóhelyek, tele múltidéző varázslattal.

Egy darabka történelem

Dachstein West

Russbach az Alpok szívében fekszik – a szánkózás és a snowtubing itt különösen szórakoztató! A gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezik a lendületes lesiklást!

Irány a szánkópálya!

Hochkönig

VIrány a pálya! Gyűjtsd a jelvényeket, majd vegyél részt a havi nyereménysorsoláson! A szezon végén megválasztják a Hochkönig királyát.

Síelős kihívás

St. Johann in Salzburg

A hótalpas túra a téli természet csendjébe repít – fedezd fel az erdők nyugalmát, a vadon élő állatokat és a hófödte csúcsok varázslatos panorámáját.

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Grossarltal

Ilyen a karácsonyvárás Grossarltalban– az adventi vásár a minőségre, hagyományra és hitelességre épít, varázslatos élményt nyújtva az egész családnak.

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Kiemelkedő események a régióban

Jótékonysági sítúra, Dachstein West

2026. 03. 07.
Russbach

A cél minél több szintet gyűjteni, vagy minél több túrát teljesíteni – a beugró egy felmenet sítúrával vagy hótalpakkal.

További információ

Alpine craft fesztivál

2026. március

Alpine Craft Festival a Hochkönigen – hétvége kézműves sörökkel, élő zenével és alpesi hangulattal. Az ízek, élvezetek és barátságos légkör ünnepe.

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Skikeriki

szerdánként az egész téli szezonban
Panoramabahn , Grossarltal

Hajnali síelés a frissen kezelt pályákon napfelkeltében, majd reggeli egy hangulatos hegyi hüttében – tökéletes napkezdés az Alpokban.

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Krampusz felvonulás

2025. 12. 05.
St. Michael im Lungau

Salzburgi Lungau-ban az advent elválaszthatatlan részei a Mikulás, ördögök és angyalok – éld át a hagyományos karácsony előtti felvonulás hangulatát!

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Audi FIS női éjszakai szlalom

2026. 01. 12. – 2026. 01. 13.
Flachau

A világ legjobb szlalomversenyzőinek futama látványos kísérőprogramokkal és fergeteges hangulattal.

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Ski 'n' Brunch

január – február
Schmittenstraße 119, Zell am See

Aki korán kel, tovább síel! Légy te az első a pályán, és jutalmazd meg magad bőséges reggelivel a hegyen.

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Éjszakai őrjárat

minden pénteken
Gerberturm, Radstadt

A radstadti éjszakai őrjárat visszarepít a középkorba – korhű jelmezek, híres dalok és legendák elevenítik meg a város varázslatos múltját.

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Szezonnyitó 2025

2025. 11. 28. – 2025. 12. 05.
Obertauern

Amikor lehull az első hó, a hegyeket fehérbe borítja a tél, és Obertauern pályái újra megtelnek élettel – kezdődik a tél, és a 2025-ös szezonnyitó izgalmasabb lesz, mint valaha!

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Különleges élmények

St. Johann in Salzburg egész évben programokkal vár – kulturális, hagyományőrző és egyházi ünnepekkel. Találd meg a neked valót az eseménynaptárban!

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Kapcsolat

SalzburgerLand Tourismus GmbH

Wiener Bundesstraße 23

5300 Hallwang

telefon: +43662668844

info@salzburgerland.com
www.salzburgerland.com
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