Salzburg tartomány
Ezt érdemes megélni.
Introduction
Salzburgban a hegyek és a téli sportok iránti szeretet nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább. A legendás hegycsúcsok, a világszínvonalú síterületek és a híres sportolók valódi téli otthonná teszik ezt a régiót. Itt a hó egyet jelent az örömmel – az emberek itt valóban a télért élnek.
Változatos kínálat vár: széles sípályák, freeride-lejtők, sífutópályák és romantikus téli túraútvonalak. Egy hegyen töltött aktív nap után töltődj fel hangulatos hegyi hüttékben vagy gyógyító termálfürdőkben – a pihenés garantált.
Salzburg a bajnokok hazája – olyan legendák szülőföldje, mint Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier és Marcel Hirscher. A hagyomány, a szenvedély és a tökéletes infrastruktúra ideális feltételeket teremt mindazok számára, akik szeretik a telet – és akiknek ez az évszak az életük része.
Téli szezon: 2025. október 11- 2026. május 25.
Miért Salzburg?
Első a család - Nálunk az egész családnak szóló tevékenységek és családi szállodák találhatók. 90 síiskolában a tapasztalt oktatók vigyáznak a gyerekekre és lankás domboldalakon, barátságos pályákon segítik fejlődésüket.
Garantált síélmény - A téli sportok szerelmesei értékelni fogják a hóbiztonságot és a változatos síterepeket: több mint 2000 jól karbantartott pálya és modern felvonó vár.
Pályán kívüli szórakozás - Salzburg ideális terep a sítúrázáshoz és freeride síeléshez/ snowboardozáshoz is. Valószínűleg ez az egyik legizgalmasabb dolog, amit Salzburg tartományban kipróbálhattok.
Kényelmes és fenntartható közlekedés - a Guest Mobility Tickettel tartózkodásod teljes ideje alatt korlátlanul használhatod a Salzburg Verkehr buszait, vonatait és transzferjáratait, így nincs szükség külön jegyvásárlásra.
Salzburg tartomány legszebb téli régiói
FAQ
Kalandok a sípályákon
Grossarltal
Garantált hó, széles pályák, modern felvonók és hangulatos hütték – ez jellemzi a Grossarltal–Dorfgastein sírégiót, amit különösen a családok kedvelnek.
Obertauern
Ausztria egyik leghóbiztosabb síterepe – az elmúlt 30 évben átlagosan 264 cm hóval a legjobbak között van!
Filzmoos
A legjobb hely a síelés elsajátításához a Ski amadé-ben – képzett oktatók, garantált fejlődés és ideális feltételek az egész családnak.
St. Johann in Salzburg
Az elektronikus időmérős versenypályán kiderül, ki a leggyorsabb. Vesztettél? A hagyomány szerint a győztest forró csokira kell meghívnod a hüttében!
Hochkönig
A Königstour 35 km pályát és 6 csúcsot köt össze – sportos kihívás, lélegzetelállító kilátás és hagyományos alpesi finomságok a hegyi hüttékben.
Flachau
Flachau, a Ski amadé szívében: 760 km pálya, 270 felvonó és kiváló szolgáltatások. Fedezd fel a Snow Space Salzburgot, Shuttleberget és Zauchenseét!
Zell am See - Kaprun
Síparadicsom 408 km pályával, gleccserekkel és snowparkokkal – minden tudásszintnek, felejthetetlen téli élményekhez!
Dachstein West
A Dachstein West síterep 44 km-nyi pályát kínál, lenyűgöző kilátással a gleccserre és a tavakra. Tökéletes családoknak és síelőknek minden szinten..
Salzburgi Lungau
A Salzburgi Lungau több mint 1000 méteres magasságban fekszik, így a hó szinte garantált – igazi paradicsom a téli sportok szerelmeseinek.
A pályákon kívül
St. Johann in Salzburg
A St. Johann-i Hahnbaum sítúrája két útvonalat, biztonságos terepet és gyönyörű kilátást kínál – tökéletes választás sítúrázóknak és téli sportkedvelőknek.
Salzburgi Lungau
Romantická zimní krajina v bočních údolích Salcburského Lungau je jako stvořená pro dlouhé jízdy na saních tažených koňmi.
Hochkönig
Élvezd a különleges vacsorát családoddal vagy barátaiddal a felvonóban – páratlan kilátással és helyi ínyencségekkel!
Zell am See - Kaprun
Egy nap a pályán, majd wellness Zell am See–Kaprunban: szaunák, medencék és masszázsok a Tauern SPA-ban és a hotelekben – igazi alpesi feltöltődés!
Grossarltal
Grossarltal nemcsak a sípályákról szól – várnak a sífutóútvonalak, a lovasszánozás, a sítúrák és a BERG-GESUND heti vezetett szabadtéri programjai.
Dachstein West
A sítúrázás igazi trend lett Ausztriában – ennek jegyében született meg az új Atomic Backland útvonal Russbachban.
Radstadt
A Salzburgi Sportvilág leghosszabb szánkópályája! A felvonó (a síbérletben benne van) felvisz a hegyre, és hetente kétszer holdfénynél is csúszhatsz.
Flachau
Fedezd fel Flachaut a sípályákon túl: téli túrák, hótalpazás, lovasszán és új, vezetett sportprogramok – aktív, havas kalandok az Alpok szívében!
Obertauern
Használd ki Obertauern egyedülálló fekvését: csatolj fel a szállásod előtt, és élvezd az első kanyarokat a frissen karbantartott pályákon még reggeli előtt!
Bennfentes tippek
Tauernrunde gyerekeknek
A híres Tauernrunde a gyerekek számára is elérhető – a kabalafiguráról elnevezett „Bobby” kör rengeteg mókát ígér, a „My Track” pálya pedig a gyakorlott síelők kedvence.
Filzmoos
Fedezd fel a japán eredetű Yukigassent Filzmoosban – egy izgalmas hógolyócsatát, amit egész télen kipróbálhatsz, vagy nézheted a világbajnokságon Rossbrandban!
Absolut Park, Flachau
A snowboardosok és freestyle rajongók itt otthon érzik magukat – az Absolut Park több mint 100 elemmel és tökéletesen karbantartott pályákkal vár!
Zell am See - Kaprun
A Franzl étterem modern stílust ötvöz rusztikus bájjal – panorámás kilátás, kandallós lounge és császári klasszikusok, mint a bécsi szelet vagy a császármorzsa.
Salzburgi Lungau
Három vár hív felfedezni Salzburgi Lungau történelmét és legendáit – mindmáig népszerű kirándulóhelyek, tele múltidéző varázslattal.
Dachstein West
Russbach az Alpok szívében fekszik – a szánkózás és a snowtubing itt különösen szórakoztató! A gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezik a lendületes lesiklást!
Hochkönig
VIrány a pálya! Gyűjtsd a jelvényeket, majd vegyél részt a havi nyereménysorsoláson! A szezon végén megválasztják a Hochkönig királyát.
St. Johann in Salzburg
A hótalpas túra a téli természet csendjébe repít – fedezd fel az erdők nyugalmát, a vadon élő állatokat és a hófödte csúcsok varázslatos panorámáját.
Kiemelkedő események a régióban
Jótékonysági sítúra, Dachstein West
A cél minél több szintet gyűjteni, vagy minél több túrát teljesíteni – a beugró egy felmenet sítúrával vagy hótalpakkal.
Alpine craft fesztivál
Alpine Craft Festival a Hochkönigen – hétvége kézműves sörökkel, élő zenével és alpesi hangulattal. Az ízek, élvezetek és barátságos légkör ünnepe.
Skikeriki
Hajnali síelés a frissen kezelt pályákon napfelkeltében, majd reggeli egy hangulatos hegyi hüttében – tökéletes napkezdés az Alpokban.
Krampusz felvonulás
Salzburgi Lungau-ban az advent elválaszthatatlan részei a Mikulás, ördögök és angyalok – éld át a hagyományos karácsony előtti felvonulás hangulatát!
Audi FIS női éjszakai szlalom
A világ legjobb szlalomversenyzőinek futama látványos kísérőprogramokkal és fergeteges hangulattal.
Ski 'n' Brunch
Aki korán kel, tovább síel! Légy te az első a pályán, és jutalmazd meg magad bőséges reggelivel a hegyen.
Éjszakai őrjárat
A radstadti éjszakai őrjárat visszarepít a középkorba – korhű jelmezek, híres dalok és legendák elevenítik meg a város varázslatos múltját.
Szezonnyitó 2025
Amikor lehull az első hó, a hegyeket fehérbe borítja a tél, és Obertauern pályái újra megtelnek élettel – kezdődik a tél, és a 2025-ös szezonnyitó izgalmasabb lesz, mint valaha!
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstraße 23
5300 Hallwang
telefon: +43662668844