Hófödte hegyek, csillogó tavak, bájos falvak... Legyen szó sportolásról vagy más szabadidős tevékenységről, itt álmaid telét élheted át.

Salzburgban a hegyek és a téli sportok iránti szeretet nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább. A legendás hegycsúcsok, a világszínvonalú síterületek és a híres sportolók valódi téli otthonná teszik ezt a régiót. Itt a hó egyet jelent az örömmel – az emberek itt valóban a télért élnek.

Változatos kínálat vár: széles sípályák, freeride-lejtők, sífutópályák és romantikus téli túraútvonalak. Egy hegyen töltött aktív nap után töltődj fel hangulatos hegyi hüttékben vagy gyógyító termálfürdőkben – a pihenés garantált.

Salzburg a bajnokok hazája – olyan legendák szülőföldje, mint Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier és Marcel Hirscher. A hagyomány, a szenvedély és a tökéletes infrastruktúra ideális feltételeket teremt mindazok számára, akik szeretik a telet – és akiknek ez az évszak az életük része.