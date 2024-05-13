Ismert látnivalók, hagyományőrző karácsonyi vásárok és adventi zenei előadások várják a látogatókat télen a Mozart-városban.

Séta a hóborította Mirabell-kertben, lovaskocsikázás az óvárosban... Alig találni még egy olyan várost, ami annyi téli romantikát kínál, mint Salzburg. Bejárhatjuk a hangulatos karácsonyi vásárokat, megmelegíthetjük a kezünket egy bögre forralt borral vagy elfogyaszthatunk egy csésze kávét a hagyományos kávéházak egyikében, végigsétálhatunk a Getreidegassén, benézhetünk egy-egy kézműves boltba az estét pedig lezárhatjuk egy gyertyafényes vacsorával a középkori Hohensalzburg erődben.