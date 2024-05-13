Téli panoráma Salzburgban
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Salzburg
A világ színpada télen

Ismert látnivalók, hagyományőrző karácsonyi vásárok és adventi zenei előadások várják a látogatókat télen a Mozart-városban.

Séta a hóborította Mirabell-kertben, lovaskocsikázás az óvárosban... Alig találni még egy olyan várost, ami annyi téli romantikát kínál, mint Salzburg. Bejárhatjuk a hangulatos karácsonyi vásárokat, megmelegíthetjük a kezünket egy bögre forralt borral vagy elfogyaszthatunk egy csésze kávét a hagyományos kávéházak egyikében, végigsétálhatunk a Getreidegassén, benézhetünk egy-egy kézműves boltba az estét pedig lezárhatjuk egy gyertyafényes vacsorával a középkori Hohensalzburg erődben.

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5 érv Salzburg mellett

Tudtad, hogy...?

  • A Salzburgi Karácsonyi Vásár a világ egyik legrégebbi karácsonyi vására, amelynek hagyománya több mint 500 évre nyúlik vissza és jelenlegi formájában is már több mint 45 éve létezik.

  • A Salzburgi Karácsonyi Vásáron a termékek 95%-a Salzburgból származik.

  • Salzburgban található egy Karácsonyi Múzeum és egy karácsonyfadísz-üzlet is.

Ami Salzburgban kihagyhatatlan

Krampuszok és maskarások

A november végén és december elején tartott krampusz- és maskarás felvonulások a salzburgi tél különleges fénypontjai közé tartoznak.

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Hagyományőrző adventi és karácsonyi vásárok

Az adventi kínálatot meghitt karácsonyi koncertek és a hagyományos Adventi Éneklés teszi teljessé.

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Gasztronómia és shopping

Mozart-golyó, hagyományőrző éttermek, hangulatos kávéházak, családi kézműves vállalkozások... A belvárosban 800 üzlet kínál első osztályú minőséget.

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Salzburgi galuska és almás rétes

Tűrd fel az ingujjat egy főzőtanfolyamra és készítsd el Salzburg tartomány két legnépszerűbb desszertjét!

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Tölts egy téli hétvégét Salzburgban!

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Városlátogatás síeléssel kombinálva

Érvényes síbérlettel ingyen vehetők igénybe a tömegközlekedési eszközök, amelyekkel Salzburg tartomány bármely részéről eljuthatunk a Snow Space Flachau síterepre, illetve a Gasteini sírégióba.

Snow Space FlachauGastein sírégió

Kiemelt események a városban

  • Take the A-Train: 2024. szeptember 5–15.

  • Rupertikirtag: 2024. szeptember 20–24.

  • Múzeumok éjszakája: 2024. október 5.

  • Jazz & The City: 2024. október 17–20.

  • Classic Expo: 2024. október 18–20.

  • 30 éves a Hegyifilm fesztivál:  2024. november 8–19.

  • Mozart-hetek 2025: 2025. január 23. – február 2.

Adventi varázslatMozart városában

100 éves a Természet Háza

A 100 éves Természet Háza a megújult hüllőállatkerttel várja a látogatókat.

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10 éves a Dómnegyed

The colours of La Serenissima - Velencei mesterek művei a bécsi Kunsthistorisches Museumból

Megtekinthető: 2025. február 6-ig

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10 éves a Dómnegyed

Jubileumi programok a 10 éves Dómnegyedben

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20 éves a Modern Művészetek Múzeuma a Mönchsbergen

A „Tér a fejünkben“ és „Az erők szabad játéka“ c. kiállítások 2025. február 2-ig megtekinthetők.

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Dómkoncertek

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Salzburg mindig szép, és mindig azt hisszük, hogy pont most a legszebb!

Hermann Bahr, író

Adventi és karácsonyi programok

Koncertek

  • Salzburgi adventi éneklés a Fesztiválszínházban “Hit, remény, szeretet!” 2024. november 29. – december 15.

  • Eredeti Salzburgi Advent® „Az adventi hangulat“: 2024. november 30. – december 15.

  • Salzburgi Hirtenadvent „Mária álma“: 2024. december 6–15.

  • Salzburgi adventi szerenádok „Mindig egy kis fénnyel több“: 2024. november 11. – december 22.

  • Koncertek a Salzburgi várban: 2024. november 23. – december 25.

  • Salzburgi fúvós koncertek: 2024. november 21. – december 19.

Vásárok

  • Karácsonyi vásár a Dóm téren és a Residenzplatz-on: 2024. november 21. – 2025. január 1.

  • Hellbrunni Adventi Varázslat: 2024. november 21. – december 24.

  • Karácsonyi vásár a Mirabell téren: 2024. november 21. – december 24.

  • Sternadvent: 2024. november 21. – 2025. január 6.

  • Advent a Hohensalzburg várban: 2024. november 29. – december 22.

  • Téli fesztivál 2024/25: 2024. november 27. – 2025. január 6.

  • Szilveszter az óvárosban, az adventi vásár keretében: 2024. december 31. – 2025. január 1.

Salzburg - valódi téli romantika

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Kapcsolat
salzburg.info

Tourismus Salzburg GmbH

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

telefon: +43-662-88987-0

tourist@salzburg.info
salzburg.info
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