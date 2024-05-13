Salzburg
A világ színpada télen
Introduction
Séta a hóborította Mirabell-kertben, lovaskocsikázás az óvárosban... Alig találni még egy olyan várost, ami annyi téli romantikát kínál, mint Salzburg. Bejárhatjuk a hangulatos karácsonyi vásárokat, megmelegíthetjük a kezünket egy bögre forralt borral vagy elfogyaszthatunk egy csésze kávét a hagyományos kávéházak egyikében, végigsétálhatunk a Getreidegassén, benézhetünk egy-egy kézműves boltba az estét pedig lezárhatjuk egy gyertyafényes vacsorával a középkori Hohensalzburg erődben.
Introduction
A Salzburgi Karácsonyi Vásár a világ egyik legrégebbi karácsonyi vására, amelynek hagyománya több mint 500 évre nyúlik vissza és jelenlegi formájában is már több mint 45 éve létezik.
A Salzburgi Karácsonyi Vásáron a termékek 95%-a Salzburgból származik.
Salzburgban található egy Karácsonyi Múzeum és egy karácsonyfadísz-üzlet is.
Ami Salzburgban kihagyhatatlan
Krampuszok és maskarások
A november végén és december elején tartott krampusz- és maskarás felvonulások a salzburgi tél különleges fénypontjai közé tartoznak.
Hagyományőrző adventi és karácsonyi vásárok
Az adventi kínálatot meghitt karácsonyi koncertek és a hagyományos Adventi Éneklés teszi teljessé.
Gasztronómia és shopping
Mozart-golyó, hagyományőrző éttermek, hangulatos kávéházak, családi kézműves vállalkozások... A belvárosban 800 üzlet kínál első osztályú minőséget.
Salzburg-kártya ajánlatcsomag
Salzburg-kártya ajánlatcsomag 3 éjszaka 72 órás Salzburg-kártyával már 205 eurótól
Salzburg-kártya ajánlatcsomag 2 éjszaka választott szállodában 48 órás Salzburg-kártyával már 135 eurótól
Városlátogatás síeléssel kombinálva
Érvényes síbérlettel ingyen vehetők igénybe a tömegközlekedési eszközök, amelyekkel Salzburg tartomány bármely részéről eljuthatunk a Snow Space Flachau síterepre, illetve a Gasteini sírégióba.
Kiemelt események a városban
Take the A-Train: 2024. szeptember 5–15.
Rupertikirtag: 2024. szeptember 20–24.
Múzeumok éjszakája: 2024. október 5.
Jazz & The City: 2024. október 17–20.
Classic Expo: 2024. október 18–20.
30 éves a Hegyifilm fesztivál: 2024. november 8–19.
Mozart-hetek 2025: 2025. január 23. – február 2.
100 éves a Természet Háza
A 100 éves Természet Háza a megújult hüllőállatkerttel várja a látogatókat.
10 éves a Dómnegyed
The colours of La Serenissima - Velencei mesterek művei a bécsi Kunsthistorisches Museumból
Megtekinthető: 2025. február 6-ig
10 éves a Dómnegyed
Jubileumi programok a 10 éves Dómnegyedben
20 éves a Modern Művészetek Múzeuma a Mönchsbergen
A „Tér a fejünkben“ és „Az erők szabad játéka“ c. kiállítások 2025. február 2-ig megtekinthetők.
Dómkoncertek
Salzburg mindig szép, és mindig azt hisszük, hogy pont most a legszebb!Hermann Bahr, író
Adventi és karácsonyi programok
Koncertek
Salzburgi adventi éneklés a Fesztiválszínházban “Hit, remény, szeretet!” 2024. november 29. – december 15.
Eredeti Salzburgi Advent® „Az adventi hangulat“: 2024. november 30. – december 15.
Salzburgi Hirtenadvent „Mária álma“: 2024. december 6–15.
Salzburgi adventi szerenádok „Mindig egy kis fénnyel több“: 2024. november 11. – december 22.
Koncertek a Salzburgi várban: 2024. november 23. – december 25.
Salzburgi fúvós koncertek: 2024. november 21. – december 19.
Vásárok
Karácsonyi vásár a Dóm téren és a Residenzplatz-on: 2024. november 21. – 2025. január 1.
Hellbrunni Adventi Varázslat: 2024. november 21. – december 24.
Karácsonyi vásár a Mirabell téren: 2024. november 21. – december 24.
Sternadvent: 2024. november 21. – 2025. január 6.
Advent a Hohensalzburg várban: 2024. november 29. – december 22.
Téli fesztivál 2024/25: 2024. november 27. – 2025. január 6.
Szilveszter az óvárosban, az adventi vásár keretében: 2024. december 31. – 2025. január 1.
Koncertek
Salzburgi adventi éneklés a Fesztiválszínházban “Hit, remény, szeretet!” 2024. november 29. – december 15.
Eredeti Salzburgi Advent® „Az adventi hangulat“: 2024. november 30. – december 15.
Salzburgi Hirtenadvent „Mária álma“: 2024. december 6–15.
Salzburgi adventi szerenádok „Mindig egy kis fénnyel több“: 2024. november 11. – december 22.
Koncertek a Salzburgi várban: 2024. november 23. – december 25.
Salzburgi fúvós koncertek: 2024. november 21. – december 19.
Vásárok
Karácsonyi vásár a Dóm téren és a Residenzplatz-on: 2024. november 21. – 2025. január 1.
Hellbrunni Adventi Varázslat: 2024. november 21. – december 24.
Karácsonyi vásár a Mirabell téren: 2024. november 21. – december 24.
Sternadvent: 2024. november 21. – 2025. január 6.
Advent a Hohensalzburg várban: 2024. november 29. – december 22.
Téli fesztivál 2024/25: 2024. november 27. – 2025. január 6.
Szilveszter az óvárosban, az adventi vásár keretében: 2024. december 31. – 2025. január 1.
Salzburg - valódi téli romantika
Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg
telefon: +43-662-88987-0