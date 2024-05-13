Hotel Samerhof

Introduction
Síelés a nassfeldi síterepen, szállás a sípályák közvetlen közelében és önfeledt családi szórakozás! Ez a mi Family all inclusive csomagunk a családok számára. Élvezzétek a központi elhelyezkedés nyújtotta előnyöket: a szálloda mindössze 3–5 perc sétára található a sípályáktól és a Millenium Expressz felvonótól. A síközpont minden létesítménye könnyen megközelíthető akár gyalogosan is. Szállodai sítárolónk közvetlenül a sípálya mellett található és ingyenesen áll a szállóvendégek rendelkezésére. Vendégeinket regionális ételekkel és frissen készített fogások széles választékával kényeztetjük, menük gyermekeknek is! A gyermekek és a tizenévesek is jól szórakozhatnak szállodánk saját gyermek- és ifjúsági klubjában, valamint a beltéri mászóteremben. A téli sportok után a vendégek modern wellnessrészlegünkben lazíthatják el megfáradt izmaikat, a kínálatban többek között nyugtató masszázsok is szerepelnek. A családok számára saját Family SPA-t kínálunk. Fűtött vizű sky-medencénk 15 méteres magasságban található, kilátással a sípályákra. A Family All Inclusive ajánlatcsomag keretében egész nap kiváló minőségű italokat és Samerhof teljes ellátást kínálunk. A párok és egyedül utazók a Samerhof félpanzió PLUS opciót is foglalhatják. Egyedülálló és átfogó all inclusive szolgáltatásokat kínálunk a síterep legjobb helyén!
Hotel apartman "Mini" 2 fő részére 132 eurótól
Különleges élmények a Hotel Samerhofben
Wellness & SPA
A Samerhof Spa a tökéletes kikapcsolódás élményét nyújtja: hetente többször különleges szaunafelöntések illóolajokkal, nyugtató masszázsok, változatos szaunavilág számos szaunával, egy fűtött vizű sky-medence kilátással a sípályákra, modern fitneszterem és egy exkluzív Family Spa terület csak a családok számára. Látogass el Samerhof üzletünkbe is és vigyél haza ajándékként különleges illóolajokat és sókat.
Családoknak
A Samerhofban felügyelettel rendelkező gyermekklub várja a családokat, ahol a szórakozás és a játék áll a középpontban. Több nyelven beszélő, képzett gyermekfelügyelők biztosítják a pihentető kikapcsolódást az egész család számára. A különleges látnivalók közé tartozik a szálloda saját mászóterme, a modern gyermekmozi, a Family SPA és a tinik számára kialakított Teens Area. A Samerhof egy igazán aktív alpesi családi programot kínál az Alpok déli részén! További előny: kedvezményes gyermeksíoktatás, mindössze 3 perces sétára a szállodától.
Gasztronómia
Kulináris kínálatunk olyan élelmiszereken alapul, amelyek nagyrészt közvetlenül a környékbeli gazdáktól származnak. Legyen szó húsról, halról vagy zöldségről – mindent szeretettel készítünk el és igyekszünk a régióból beszerezni, ami tökéletesen illeszkedik környezetvédelmi filozófiánkhoz is. Élvezzétek az igényes kiszolgálást 5 fogásos menü formájában és a félpanzió+ ellátást, amely délutáni kávét és süteményt is tartalmaz.
Wellness & SPA
A Samerhof Spa a tökéletes kikapcsolódás élményét nyújtja: hetente többször különleges szaunafelöntések illóolajokkal, nyugtató masszázsok, változatos szaunavilág számos szaunával, egy fűtött vizű sky-medence kilátással a sípályákra, modern fitneszterem és egy exkluzív Family Spa terület csak a családok számára. Látogass el Samerhof üzletünkbe is és vigyél haza ajándékként különleges illóolajokat és sókat.
Családoknak
A Samerhofban felügyelettel rendelkező gyermekklub várja a családokat, ahol a szórakozás és a játék áll a középpontban. Több nyelven beszélő, képzett gyermekfelügyelők biztosítják a pihentető kikapcsolódást az egész család számára. A különleges látnivalók közé tartozik a szálloda saját mászóterme, a modern gyermekmozi, a Family SPA és a tinik számára kialakított Teens Area. A Samerhof egy igazán aktív alpesi családi programot kínál az Alpok déli részén! További előny: kedvezményes gyermeksíoktatás, mindössze 3 perces sétára a szállodától.
Gasztronómia
Kulináris kínálatunk olyan élelmiszereken alapul, amelyek nagyrészt közvetlenül a környékbeli gazdáktól származnak. Legyen szó húsról, halról vagy zöldségről – mindent szeretettel készítünk el és igyekszünk a régióból beszerezni, ami tökéletesen illeszkedik környezetvédelmi filozófiánkhoz is. Élvezzétek az igényes kiszolgálást 5 fogásos menü formájában és a félpanzió+ ellátást, amely délutáni kávét és süteményt is tartalmaz.
Még több élmény a Hotel Samerhofban
A legjobb helyen a település központjában, a sípályák közvetlen közelében,. A síterep minden létesítménye könnyen megközelíthető gyalogosan is.
NONPLUS ULTRA aktívprogram vezetett lovaglással gyerekeknek, lovas szános kirándulással, hegymászással és éjszakai szánkózással....
A rugalmas érkezés és távozás megkönnyíti az üdülés megtervezését.
JÁTSZÓHÁZ & animációs programok magyar, cseh, szlovák, angol és német nyelven.
Fűtött sítároló közvetlenül a sípályánál, síiskola és síkölcsönző 10% kedvezménnyel.
Vezetett síelés gyerekeknek, akik már tudnak síelni.
Kulináris élvezetek a Samerhofban (regionális, bio).
Saját beltéri mászóterem, gyerekmozi, SKY medence, családi SPA, gyerekklub, tiniklub, és még sok minden más.
Változatos program a nem síelők számára is, többek között masszázsok, szaunafelöntések, fitneszterem, szánkózás és vezetett lámatúrák.
Fedett és ingyenes parkolóhelyek a szállodában (nem a szomszédos házaknál) történő foglalások esetén.
„A Samerhof felülmúlta várakozásainkat. A késő esti szánkózós kalandoktól kezdve a pihentető szaunafelöntésekig – minden tökéletesen volt megszervezve. Különösen nagy hatással volt ránk a mindig segítőkész feel good manager, aki felejthetetlenné tette a síelésünket.”vendég
Hotel Samerhof
Tröpolach 7 (Jenig)
9631 Nassfeld-Presseggersee
telefon: +43 4285 523-20