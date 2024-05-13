Hotel Samerhof

Éld át a tökéletes síelés élményét a téli üdülőparadicsomunkban! Az akciódús síeléstől a fűtött vizű SKY-medencében eltöltött pihentető pillanatokig!

Síelés a nassfeldi síterepen, szállás a sípályák közvetlen közelében és önfeledt családi szórakozás! Ez a mi Family all inclusive csomagunk a családok számára. Élvezzétek a központi elhelyezkedés nyújtotta előnyöket: a szálloda mindössze 3–5 perc sétára található a sípályáktól és a Millenium Expressz felvonótól. A síközpont minden létesítménye könnyen megközelíthető akár gyalogosan is. Szállodai sítárolónk közvetlenül a sípálya mellett található és ingyenesen áll a szállóvendégek rendelkezésére. Vendégeinket regionális ételekkel és frissen készített fogások széles választékával kényeztetjük, menük gyermekeknek is! A gyermekek és a tizenévesek is jól szórakozhatnak szállodánk saját gyermek- és ifjúsági klubjában, valamint a beltéri mászóteremben. A téli sportok után a vendégek modern wellnessrészlegünkben lazíthatják el megfáradt izmaikat, a kínálatban többek között nyugtató masszázsok is szerepelnek. A családok számára saját Family SPA-t kínálunk. Fűtött vizű sky-medencénk 15 méteres magasságban található, kilátással a sípályákra. A Family All Inclusive ajánlatcsomag keretében egész nap kiváló minőségű italokat és Samerhof teljes ellátást kínálunk. A párok és egyedül utazók a Samerhof félpanzió PLUS opciót is foglalhatják. Egyedülálló és átfogó all inclusive szolgáltatásokat kínálunk a síterep legjobb helyén!