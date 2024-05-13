Korcsolyázás Karintiában
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Korcsolyázás Ausztriában
Téli élmények tavon és a városban

Akár befagyott tavakon, hófödte hegycsúcsok között, akár a város közepén, fényfüzérek alatt – a jégen siklás igazi természeti élmény.

Az Ausztria befagyott tavain kialakított természetes jégpályák hangulata egyszerűen varázslatos. A pályák a szabad ég alatt húzódnak, a korcsolyák halk surrogása, a tó végtelen nyugalma és a környező táj látványa – hol havas rétek, hol magas hegyek – különleges élményt ad. A természetben való korcsolyázás Ausztriában páratlan. A jégfelületek általában könnyen megközelíthetők a part menti parkolóktól, és sok helyen padok is vannak a korcsolya felvételéhez. Íme néhány tipp a legszebb természetes jégpályákhoz Ausztriában.

Aki a műjégpályákat kedveli, fényshow-val és zenével kísérve, vagy fedett csarnokban, időjárástól függetlenül is korcsolyázhat. Ausztria számos városában hangulatos, városi jégpályák várnak, ahol különleges környezetben élvezhetitek a csúszást.

Korcsolyázás tartományok szerint

Korcsolyázás egész Ausztriában: a természetes tavaktól a műjégpályákig minden tartomány különleges téli élményeket kínál a csillogó jégen.

Vorarlberg

Tirol

Salzburg tartomány

Karintia

Felső-Ausztria

Alsó-Ausztria

Természetes korcsolyázás tavakon – Ausztria régióiban

Téli varázs Ausztria természetében: befagyott tavakon siklani a havas tájban – csendben, varázslatosan, a természet közepén.

Fertő tó

Közép-Európa egyik legnagyobb természetes jégfelülete – csak tartós fagy esetén járható. A korcsolyázás lehetséges, de mindig saját felelősségre.

Fertő tó

Weissensee

Egy jégmesteri csapat 25 km pályát készít 6,5 km²-en – Európa legnagyobb természetes jégfelülete akár 40 cm vastag, biztonságos jéggel.

Weissensee

Pressegger See

55 hektárnyi természetes jégfelület a Pressegger See mentén: 2,5 km-es körpálya és korcsolyakölcsönzés a hermagori strandnál.

Pressegger See

Ritzensee

Télen a saalfeldeni Ritzensee természetes jégpályává alakul, gondozott felülettel és kilátással a Steinernes Meer hegyeire.

Ritzensee

Almsee

A Grünau im Almtalban fekvő Almsee télen a korcsolyázók kedvelt helye. A jégre lépés saját felelősségre, parkolás csak kijelölt helyeken.

Almsee

Langbathsee

A Vorderer Langbathsee természetes jégpályája általában január közepétől február közepéig alakul ki. Használata saját felelősségre történik.

Langbathsee

Reintalersee

Az Alpbachtal befagyott tavai mesés környezetben csábítanak korcsolyázásra – megfelelő jégvastagság esetén, saját felelősségre.

Reintalersee

Piburger See

Az Ötztalban, Oetz felett egy 2 km hosszú, karbantartott természetes jégpálya vár. Korcsolyabérlés a Piburger See vendéglőnél.

Piburger See

Tristacher See

A Parkhotel Tristacher See közelében, hegyi kilátással lehet korcsolyázni. Ingyenes, saját felelősségre, legalább 20 cm jégvastagság esetén.

Tristacher See

Ahhoz, hogy a tavon biztonságos, teherbíró jégréteg alakuljon ki, több napos kemény fagy szükséges. Alapvetően azonban igaz: a tavon való korcsolyázás mindig saját felelősségre történik.

Környezetvédelmi tippek

Mire figyeljünk korcsolyázáskor a tavakon?

A tavak fontos élőhelyei növényeknek és állatoknak, és Ausztriában kiemelt ökológiai jelentőséggel bírnak. Egy egészséges tórendszer támogatja a biodiverzitást, és hozzájárul a halak és más vízi élőlények fennmaradásához. Ezért vigyázunk a tavakra:

  • Tartsuk tiszteletben a kijelölt védett területeket a növények és állatok számára.

  • Ne hagyjunk szemetet a tónál vagy a környékén.

  • Ne használjuk a tavat vagy a partját toalettként.

  • Ne etessük a halakat és a vízimadarakat – az ételmaradékok felesleges tápanyagterhelést okoznak.

Fenntartható üdülés

Korcsolyázás Ausztria tartományi fővárosaiban

Akik a téli hangulatot a város szívében szeretik átélni: a korcsolyázás történelmi környezetben, csillogó fények között és pezsgő városi életben is igazán varázslatos élmény.

Bécs

Legyen szó a Wiener Eistraumról a Rathausplatzon, a háztetők feletti Engelmann műjégpályáról vagy a történelmi jégpályáról – tiszta téli élmény.

Wien

Klagenfurt

Két jégcsarnok, jégdiszkó és közönségkorcsolya, bérelhető felszereléssel – téli élmény családoknak és barátoknak.

Klagenfurt

Salzburg

Jégvarázs két pályán, kint és bent: 3 600 m² fedett jégfelület a Volksgarten közepén található jégcsarnokban.

Salzburg

Graz

Graz egész évben jégre hív: a Merkur Eisarenában, adventkor pedig a Grazer Winterweltben és a Schlossberg környékén.

Graz

Linz

Linzben a Duna-park jégcsarnok időjárástól függetlenül vár, tágas térrel és igazi téli hangulattal a város közepén.

Linz

Innsbruck

Korcsolyázás Innsbruckban és környékén: műjég- és természetes pályák, valamint a TIWAG jégcsarnok – hegyi panorámával.

Innsbruck

Eisenstadt

Téli hangulat tető alatt és fények között: 2 500 m² fedett jég, szombati diszkó, kezdőknek is ideális figurákkal.

Eisenstadt

Események

A városi fényektől a természetes jégvilágig: a Wiener Eistraum, az Eiszauber Salzburg, a Grazer Winterwelt és a Weissensee-túra varázslatos pillanatokat, zenét és libabőrös élményeket ígér a jégen.

GYIK

Érdemes előre tájékozódni, hogy a természetes jégfelület hivatalosan meg van-e nyitva – a tavak weboldalán vagy a helyi turisztikai irodában.
Ha nincs információ, akkor alapelv: a jégre lépés mindig saját felelősségre történik.

Általában januártól márciusig, az időjárástól és a hőmérséklettől függően.

Íme néhány ismert természetes jégfelület:

Az építészet, a fények és a zene együtt igazi téli hangulatot teremtenek:

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