Korcsolyázás Ausztriában
Téli élmények tavon és a városban
Introduction
Az Ausztria befagyott tavain kialakított természetes jégpályák hangulata egyszerűen varázslatos. A pályák a szabad ég alatt húzódnak, a korcsolyák halk surrogása, a tó végtelen nyugalma és a környező táj látványa – hol havas rétek, hol magas hegyek – különleges élményt ad. A természetben való korcsolyázás Ausztriában páratlan. A jégfelületek általában könnyen megközelíthetők a part menti parkolóktól, és sok helyen padok is vannak a korcsolya felvételéhez. Íme néhány tipp a legszebb természetes jégpályákhoz Ausztriában.
Aki a műjégpályákat kedveli, fényshow-val és zenével kísérve, vagy fedett csarnokban, időjárástól függetlenül is korcsolyázhat. Ausztria számos városában hangulatos, városi jégpályák várnak, ahol különleges környezetben élvezhetitek a csúszást.
Korcsolyázás tartományok szerintKorcsolyázás egész Ausztriában: a természetes tavaktól a műjégpályákig minden tartomány különleges téli élményeket kínál a csillogó jégen.
Természetes korcsolyázás tavakon – Ausztria régióibanTéli varázs Ausztria természetében: befagyott tavakon siklani a havas tájban – csendben, varázslatosan, a természet közepén.
Fertő tó
Közép-Európa egyik legnagyobb természetes jégfelülete – csak tartós fagy esetén járható. A korcsolyázás lehetséges, de mindig saját felelősségre.
Weissensee
Egy jégmesteri csapat 25 km pályát készít 6,5 km²-en – Európa legnagyobb természetes jégfelülete akár 40 cm vastag, biztonságos jéggel.
Pressegger See
55 hektárnyi természetes jégfelület a Pressegger See mentén: 2,5 km-es körpálya és korcsolyakölcsönzés a hermagori strandnál.
Ritzensee
Télen a saalfeldeni Ritzensee természetes jégpályává alakul, gondozott felülettel és kilátással a Steinernes Meer hegyeire.
Almsee
A Grünau im Almtalban fekvő Almsee télen a korcsolyázók kedvelt helye. A jégre lépés saját felelősségre, parkolás csak kijelölt helyeken.
Langbathsee
A Vorderer Langbathsee természetes jégpályája általában január közepétől február közepéig alakul ki. Használata saját felelősségre történik.
Reintalersee
Az Alpbachtal befagyott tavai mesés környezetben csábítanak korcsolyázásra – megfelelő jégvastagság esetén, saját felelősségre.
Piburger See
Az Ötztalban, Oetz felett egy 2 km hosszú, karbantartott természetes jégpálya vár. Korcsolyabérlés a Piburger See vendéglőnél.
Ahhoz, hogy a tavon biztonságos, teherbíró jégréteg alakuljon ki, több napos kemény fagy szükséges. Alapvetően azonban igaz: a tavon való korcsolyázás mindig saját felelősségre történik.
Mire figyeljünk korcsolyázáskor a tavakon?
A tavak fontos élőhelyei növényeknek és állatoknak, és Ausztriában kiemelt ökológiai jelentőséggel bírnak. Egy egészséges tórendszer támogatja a biodiverzitást, és hozzájárul a halak és más vízi élőlények fennmaradásához. Ezért vigyázunk a tavakra:
Tartsuk tiszteletben a kijelölt védett területeket a növények és állatok számára.
Ne hagyjunk szemetet a tónál vagy a környékén.
Ne használjuk a tavat vagy a partját toalettként.
Ne etessük a halakat és a vízimadarakat – az ételmaradékok felesleges tápanyagterhelést okoznak.
Korcsolyázás Ausztria tartományi fővárosaibanAkik a téli hangulatot a város szívében szeretik átélni: a korcsolyázás történelmi környezetben, csillogó fények között és pezsgő városi életben is igazán varázslatos élmény.
Bécs
Legyen szó a Wiener Eistraumról a Rathausplatzon, a háztetők feletti Engelmann műjégpályáról vagy a történelmi jégpályáról – tiszta téli élmény.
Klagenfurt
Két jégcsarnok, jégdiszkó és közönségkorcsolya, bérelhető felszereléssel – téli élmény családoknak és barátoknak.
Salzburg
Jégvarázs két pályán, kint és bent: 3 600 m² fedett jégfelület a Volksgarten közepén található jégcsarnokban.
Graz
Graz egész évben jégre hív: a Merkur Eisarenában, adventkor pedig a Grazer Winterweltben és a Schlossberg környékén.
Linz
Linzben a Duna-park jégcsarnok időjárástól függetlenül vár, tágas térrel és igazi téli hangulattal a város közepén.
Innsbruck
Korcsolyázás Innsbruckban és környékén: műjég- és természetes pályák, valamint a TIWAG jégcsarnok – hegyi panorámával.