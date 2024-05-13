Akár befagyott tavakon, hófödte hegycsúcsok között, akár a város közepén, fényfüzérek alatt – a jégen siklás igazi természeti élmény.

Az Ausztria befagyott tavain kialakított természetes jégpályák hangulata egyszerűen varázslatos. A pályák a szabad ég alatt húzódnak, a korcsolyák halk surrogása, a tó végtelen nyugalma és a környező táj látványa – hol havas rétek, hol magas hegyek – különleges élményt ad. A természetben való korcsolyázás Ausztriában páratlan. A jégfelületek általában könnyen megközelíthetők a part menti parkolóktól, és sok helyen padok is vannak a korcsolya felvételéhez. Íme néhány tipp a legszebb természetes jégpályákhoz Ausztriában.

Aki a műjégpályákat kedveli, fényshow-val és zenével kísérve, vagy fedett csarnokban, időjárástól függetlenül is korcsolyázhat. Ausztria számos városában hangulatos, városi jégpályák várnak, ahol különleges környezetben élvezhetitek a csúszást.