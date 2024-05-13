Two road cyclists on a mountain road with curve, mountain panorama and sunlight in the background.
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Országúti kerékpározás Ausztriában
A sebesség élvezete lélegzetelállító természetben

Zöldellő alpesi mezők, merész hegycsúcsok és csillogó tavak – mindezek suhanó látványként tárulnak elénk országúti kerékpáron. Hol? Természetesen Ausztriában!

Ausztriában legendás hágók, tükörsima aszfalt és még a legedzettebb bringásokat is lenyűgöző táj vár rád. A híres Großglockner kemény próba a vádliknak (comboknak), Salzburg tartomány panorámaútjain és a karintiai tavak mellet pedig igazán élvezetesen lehet haladni.

Mindezt az osztrák bringakultúra teszi lehetővé: tökéletesen karbantartott utak, egyértelmű jelzőtáblák és olyan bringás infrastruktúra, amiről csak álmodni lehet. Nyári forróságban pedig a friss hegyi levegő adja meg az extra löketet – akár egy laza tekeréshez, akár egy nagy alpesi kihíváshoz.

A bringás szállásokon otthonos kényelem és profi felszereltség vár: biztonságos bringatárolók, digitális útvonaltervek, a túra végén helyi finomságok és a jól megérdemelt korsó sör!

Burgenland: végtelen útak a Pannon-síkságon

Tour de Vine

A 82 km hosszú túra a Dél-Burgenland borvidékein vezet keresztül. Az utolsó szakasz a térséghez képest szokatlanul meredek.

Tour de Vine

Írott-kő Giro

Az alig 60 km hosszú túra mindkét irányban teljesíthető. A legfőbb látnivalók közé tartozik Városszalónak (Stadtschlaining) és város felett elhelyezkedő vár.

Írott-kő Giro

Sonnenberg Giro

36 változatos, hullámzó kilométer és 305 méter szintemelkedés teszi ezt a túrát kedvelt kerékpáros útvonallá.

Sonnenberg Giro

Karintia: túrák és régiók Ausztria napfényes déli részén

Három ország két keréken

Egy cappuccino Olaszországban, délutáni uzsonna Szlovéniában, majd vacsora Karintiában. Három ország egy nap alatt országúti kerékpáron.

Három ország két keréken

Fuga300

Programajánló: Országúti kerékpárral 300 kilométeren át gleccsertől a tengerig. Az Alpok-Adria régió egyedülálló útvonalat kínál ehhez a kihíváshoz.

Fuga300

Velo Wörthi-tó

Minden, ami kerékpározás, plusz a Wörthi-tó – ez a kombó garantált élmény. Tapasztalt bringásoknak és azoknak, akik most próbálnák ki az országúti kerékpározást.

Velo Wörthi-tó

Klopeini-tó régió

Dél-Karintia egy országúti kerékpáros paradicsom, ahol lankás táj és magas hegyek találkoznak. Ideális mindenkinek, aki szeretne eltekerni a hétköznapok elől.

Klopeini-tó régió

Alsó-Ausztria: lenyűgöző útvonalak és régiók

Mostviertel

A változatos útvonalak az Ötscher, a Hochkar és a Lunzi-tó körül minden erőnléti szinthez megfelelő kihívást tartogatnak.

Mostviertel

Bécsi-Alpok körút

A körút kifejezetten a kihívásokat kereső országúti kerékpárosnak szól, változatos tájakkal, komoly emelkedőkkel. Rajt és cél Bad Schönau-ban.

Bécsi-Alpok körút

Felső-Ausztria: festői kerékpáros túrák csúcshódításokkal

Bella Vista: túra az Északi-Mészkőalpokban

Az egyik legszebb túra a régióban. A történelmi Steyr óvárosából lenyűgöző dombokon át vezet az út az Északi-Mészkőalpok látványos világába.

Bella Bista

3-hágó országúti túra

A 3-hágó országúti túra kemény kihívás, Windischgarstenből indul, Spital am Pyhrn érintésével a Pyhrn-hágón át vezet Liezenbe.

3-hágó országúti túra

Bad Goisern – Attersee

128 kilométeres túra Salzkammerguton keresztül. Az útvonal két bájos kisvárost, Bad Ischlt és Gmundent is érinti.

Bad Goisern – Attersee

Dreisesselberg országúti túra

A kihívásokkal teli biciklitúra lélegzetelállító kilátást ígér, például a Dreisesselberg csúcsáról.

Dreisesselberg országúti túra

Salzburg tartomány: tavak és hegyek váltakozása

Salzburg tartomány – Salzkammergut

Mondsee, Attersee-Attergau, Fuschlsee, Wolfgangsee, Salzburger Seenland és Eugendorf összefogásával egyedülálló országúti kerékpáros régió jött létre.

Salzburg tartomány – Salzkammergut

Biciklis paradicsom Pinzgauban

Bárhol is pattansz nyeregbe a Pinzgauban, a Hohe-Tauern, a zöld pinzgaui hegyek és az Északi-Mészkőalpok lenyűgöző hegyvonulatai minden pedálfordulatnál elkísérnek.

Biciklis paradicsom Pinzgauban

Salzburgi Sportvilág

Ez a sport régió 8 település összefogásának köszönhetően jött létre. A sportszeretőknek garantált szórakozást kínál!

Salzburgi Sportvilág

Stájerország: országúti kerékpártúrák a zöld szívében

Kelet-stájerországi kerékpáros régió

Amennyire megterhelő, annyira élvezetes. Minek sietni? Kelet-Stájerország ezernyi látnivalóval és élménnyel vár!

Kelet-stájerországi bringás régió

Országúti régió: termál- és vulkánvidék Stájerországban

Szelíd dombok, ameddig a szem ellát. Itt az országúti kerékpárosokra 6.000 kilométernyi út és 14 tematikus kerékpárút vár.

Stájer termál- és vulkánvidék

Schladming - Dachstein kerékpáros régió

Forgalommentes utak várják a hegyeken és völgyekben, hogy bejárd őket, és közben gyönyörködj a régió lenyűgöző természeti csodáiban.

Schladming - Dachstein kerékpárral

Vulkánvidék túra

Magas csúcsokra ne számítsatok, de a dimbes-dombos táj hullámzása és a számos látnivaló igazán vonzóvá teszi ezt a túrát.

Vulkánvidék túra

Nemzetipark körtúra három országon keresztül

A túra során Ausztrián, Szlovénián és Magyarországon is keresztül haladunk – középpontban a lenyűgöző természet.

Nemzetipark körtúra
Race Around Austria

Ausztria legkeményebb kerékpárversenye

Augusztusban kerül sor az ország egyik legkeményebb és valószínűleg legérzelmekkel telibb kerékpárversenyére, a Race Around Austria-ra. Az útvonal a határ menti utakon vezet körbe Ausztrián. Nincsenek szakaszok, tehát az idő folyamatosan pörög. A versenyzők összesen 2.200 kilométert és 30.000 méter szintkülönbséget tesznek meg.

A grazi extrém kerékpáros, Christoph Strasser – a 12. verseny kiírás győztese – a Podcastwerkstatt-tal közösen készített egy podcastot a Race Around Austria-ról. Az „Sitzfleisch” első évadában a Strasser által már hatszor megnyert Race Across America adja fő témát.

Tirol: hegyek, kerékpárral a felhőkig

Zillertaler Höhenstraße

Hosszú, meredek és lélegzetelállító kilátás a Tuxi-Alpok, Kitzbüheli-Alpok és Zillertali-Alpok hegyeire – ezek jellemzik ezt az ikonikus útvonalat.

Zillertaler Höhenstraße

Ötztali gleccserút

Országúti kerékpárral 2.830 méter magasra – az Alpok legmagasabb, aszfaltozott úton elérhető pontjára. 10,5%-os emelkedővel, igazán komoly kihívás a sportosaknak is.

Ötztali gleccserút

Innsbruck – Kühtai

A 110 kilométeres túra körülbelül 1.720 méter meredek és fárasztó szintemelkedést tartogat, cserébe viszont a lenyűgöző panoráma garantált.

Innsbruck – Kühtai

Giro Region 31: Alpbachtal

Távol a forgalmas főutaktól csendes mellék- és országutakon vezet a túra három körrel bejárva az egész régiót.

Giro Region 31: Alpbachtal

Lienzni dolomit-kör

122 kilométer, 2.300 méter szintemelkedés és három hágó vár az országútisokra. A maximális 17% emelkedés leküzdésére az utolsó tartalékokra is szükség lesz.

Lienzni dolomit-kör

Vorarlberg: Lenyűgöző kerékpáros túrák meredek emelkedőkkel

Au-Schoppernau-tól a Hochtannberg-hágóig

Tizenegy óra alatt teljesíthető 245 km-es túra az edzettebbek határait is feszegeti, cserébe gyönyörű táj és elképesztő kilátás a jutalom.

Au-Schoppernau – Hochtannberg-hágó

Bevezető túra a Schnepfegg-re

A körút ideális kezdőknek és azoknak, akik egy nyugodt 1,5 órát szeretnének a nyeregben tölteni.

Schnepfegg

Vorarlberg 4-hágó túra

Egy nagyszerű panoráma túra, amely Vorarlberg legszebb völgyein vezet keresztül, és négy hágót is meghódíthatsz.

Vorarlberg 4-hágó túra

Fedezd fel Vorarlberg összes országúti kerékpáros útvonalát.

FAQs

Így pakolj a kerékpáros túrákhoz:

  • Könnyű, jól karbantartott versenykerékpár, hegyi áttétellel

  • Kerékpáros sisak (Ausztriában nem kötelező, de erősen ajánlott)

  • Kerékpáros mez és nadrág különböző időjárási körülményekre

  • Szél- és esőkabát

  • Kar- és lábmelegítők az gyorsan változó hőmérsékletekhez

  • Kesztyűk és kerékpáros napszemüveg UV-védelemmel

  • Magas fényvédő faktorú napkrém

  • Kulacs és energiadús nassolnivalók

  • Okostelefon offline térképekkel vagy kerékpáros computer navigációs funkcióval

  • Kis javítókészlet (pótbelső, multitool, mini pumpa)

  • Elsősegély készlet vészhelyzetekhez

  • Készpénz

Igen, Ausztriában széles választék áll rendelkezésre vezetett kerékpártúrákból:

  • Számos, a kerékpározásra specializálódott utazási iroda kínál vezetett túrákat az osztrák Alpok minden régiójában.

  • Sok kerékpáros szálloda rendszeresen szervez vezetett túrákat vendégeik számára.

  • Vannak túrák különböző teljesítményszintekhez igazodva, kezdőktől a komolyabb kerékpárosokig.

A kerékpározás Ausztriában viszonylag nyugodt élmény! Az ország jól kiépített úthálózata és a túlnyomórészt sima aszfalt ideális körülményeket biztosít. A népszerű kerékpáros régiókban a kerékpárosok szerves részei a közlekedésnek, így az autósok hozzászoktak a jelenlétükhöz. Sok kerékpárút mentén táblák is emlékeztetnek arra, hogy legyenek figyelmesek.

A városokat és főutakat leszámítva kellemesen alacsony a forgalom. Turisztikai központok és a népszerű hágók környéke a főszezonban ugyanakkor zsúfoltabb lehet. A sisak és a láthatósági ruházat viselete javasolt a nagyobb biztonság érdekében.

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