Országúti kerékpározás Ausztriában
A sebesség élvezete lélegzetelállító természetben
Introduction
Ausztriában legendás hágók, tükörsima aszfalt és még a legedzettebb bringásokat is lenyűgöző táj vár rád. A híres Großglockner kemény próba a vádliknak (comboknak), Salzburg tartomány panorámaútjain és a karintiai tavak mellet pedig igazán élvezetesen lehet haladni.
Mindezt az osztrák bringakultúra teszi lehetővé: tökéletesen karbantartott utak, egyértelmű jelzőtáblák és olyan bringás infrastruktúra, amiről csak álmodni lehet. Nyári forróságban pedig a friss hegyi levegő adja meg az extra löketet – akár egy laza tekeréshez, akár egy nagy alpesi kihíváshoz.
A bringás szállásokon otthonos kényelem és profi felszereltség vár: biztonságos bringatárolók, digitális útvonaltervek, a túra végén helyi finomságok és a jól megérdemelt korsó sör!
Burgenland: végtelen útak a Pannon-síkságon
Tour de Vine
A 82 km hosszú túra a Dél-Burgenland borvidékein vezet keresztül. Az utolsó szakasz a térséghez képest szokatlanul meredek.
Írott-kő Giro
Az alig 60 km hosszú túra mindkét irányban teljesíthető. A legfőbb látnivalók közé tartozik Városszalónak (Stadtschlaining) és város felett elhelyezkedő vár.
Karintia: túrák és régiók Ausztria napfényes déli részén
Három ország két keréken
Egy cappuccino Olaszországban, délutáni uzsonna Szlovéniában, majd vacsora Karintiában. Három ország egy nap alatt országúti kerékpáron.
Fuga300
Programajánló: Országúti kerékpárral 300 kilométeren át gleccsertől a tengerig. Az Alpok-Adria régió egyedülálló útvonalat kínál ehhez a kihíváshoz.
Velo Wörthi-tó
Minden, ami kerékpározás, plusz a Wörthi-tó – ez a kombó garantált élmény. Tapasztalt bringásoknak és azoknak, akik most próbálnák ki az országúti kerékpározást.
Alsó-Ausztria: lenyűgöző útvonalak és régiók
Felső-Ausztria: festői kerékpáros túrák csúcshódításokkal
Bella Vista: túra az Északi-Mészkőalpokban
Az egyik legszebb túra a régióban. A történelmi Steyr óvárosából lenyűgöző dombokon át vezet az út az Északi-Mészkőalpok látványos világába.
3-hágó országúti túra
A 3-hágó országúti túra kemény kihívás, Windischgarstenből indul, Spital am Pyhrn érintésével a Pyhrn-hágón át vezet Liezenbe.
Bad Goisern – Attersee
128 kilométeres túra Salzkammerguton keresztül. Az útvonal két bájos kisvárost, Bad Ischlt és Gmundent is érinti.
Salzburg tartomány: tavak és hegyek váltakozása
Salzburg tartomány – Salzkammergut
Mondsee, Attersee-Attergau, Fuschlsee, Wolfgangsee, Salzburger Seenland és Eugendorf összefogásával egyedülálló országúti kerékpáros régió jött létre.
Biciklis paradicsom Pinzgauban
Bárhol is pattansz nyeregbe a Pinzgauban, a Hohe-Tauern, a zöld pinzgaui hegyek és az Északi-Mészkőalpok lenyűgöző hegyvonulatai minden pedálfordulatnál elkísérnek.
Stájerország: országúti kerékpártúrák a zöld szívében
Kelet-stájerországi kerékpáros régió
Amennyire megterhelő, annyira élvezetes. Minek sietni? Kelet-Stájerország ezernyi látnivalóval és élménnyel vár!
Országúti régió: termál- és vulkánvidék Stájerországban
Szelíd dombok, ameddig a szem ellát. Itt az országúti kerékpárosokra 6.000 kilométernyi út és 14 tematikus kerékpárút vár.
Schladming - Dachstein kerékpáros régió
Forgalommentes utak várják a hegyeken és völgyekben, hogy bejárd őket, és közben gyönyörködj a régió lenyűgöző természeti csodáiban.
Vulkánvidék túra
Magas csúcsokra ne számítsatok, de a dimbes-dombos táj hullámzása és a számos látnivaló igazán vonzóvá teszi ezt a túrát.
Ausztria legkeményebb kerékpárversenye
Augusztusban kerül sor az ország egyik legkeményebb és valószínűleg legérzelmekkel telibb kerékpárversenyére, a Race Around Austria-ra. Az útvonal a határ menti utakon vezet körbe Ausztrián. Nincsenek szakaszok, tehát az idő folyamatosan pörög. A versenyzők összesen 2.200 kilométert és 30.000 méter szintkülönbséget tesznek meg.
A grazi extrém kerékpáros, Christoph Strasser – a 12. verseny kiírás győztese – a Podcastwerkstatt-tal közösen készített egy podcastot a Race Around Austria-ról. Az „Sitzfleisch” első évadában a Strasser által már hatszor megnyert Race Across America adja fő témát.
Tirol: hegyek, kerékpárral a felhőkig
Zillertaler Höhenstraße
Hosszú, meredek és lélegzetelállító kilátás a Tuxi-Alpok, Kitzbüheli-Alpok és Zillertali-Alpok hegyeire – ezek jellemzik ezt az ikonikus útvonalat.
Ötztali gleccserút
Országúti kerékpárral 2.830 méter magasra – az Alpok legmagasabb, aszfaltozott úton elérhető pontjára. 10,5%-os emelkedővel, igazán komoly kihívás a sportosaknak is.
Innsbruck – Kühtai
A 110 kilométeres túra körülbelül 1.720 méter meredek és fárasztó szintemelkedést tartogat, cserébe viszont a lenyűgöző panoráma garantált.
Giro Region 31: Alpbachtal
Távol a forgalmas főutaktól csendes mellék- és országutakon vezet a túra három körrel bejárva az egész régiót.
Vorarlberg: Lenyűgöző kerékpáros túrák meredek emelkedőkkel
Au-Schoppernau-tól a Hochtannberg-hágóig
Tizenegy óra alatt teljesíthető 245 km-es túra az edzettebbek határait is feszegeti, cserébe gyönyörű táj és elképesztő kilátás a jutalom.
Bevezető túra a Schnepfegg-re
A körút ideális kezdőknek és azoknak, akik egy nyugodt 1,5 órát szeretnének a nyeregben tölteni.