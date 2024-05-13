Országúti kerékpározás Ausztriában

Zöldellő alpesi mezők, merész hegycsúcsok és csillogó tavak – mindezek suhanó látványként tárulnak elénk országúti kerékpáron. Hol? Természetesen Ausztriában!

Ausztriában legendás hágók, tükörsima aszfalt és még a legedzettebb bringásokat is lenyűgöző táj vár rád. A híres Großglockner kemény próba a vádliknak (comboknak), Salzburg tartomány panorámaútjain és a karintiai tavak mellet pedig igazán élvezetesen lehet haladni.

Mindezt az osztrák bringakultúra teszi lehetővé: tökéletesen karbantartott utak, egyértelmű jelzőtáblák és olyan bringás infrastruktúra, amiről csak álmodni lehet. Nyári forróságban pedig a friss hegyi levegő adja meg az extra löketet – akár egy laza tekeréshez, akár egy nagy alpesi kihíváshoz.

A bringás szállásokon otthonos kényelem és profi felszereltség vár: biztonságos bringatárolók, digitális útvonaltervek, a túra végén helyi finomságok és a jól megérdemelt korsó sör!