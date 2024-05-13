Zúgó folyók mentén, lankás dombvidéken vagy kihívást jelentő hegyi ösvényeken: a kerékpározás Ausztriában nem csupán közlekedési mód, hanem életérzés.

Felfedezni és újra-újra átélni

A kerékpározás nemcsak egészséges, hanem a szabadság megélésének egyik legboldogabb formája. Ausztria pedig tökéletes helyszín ehhez. Jelzett útvonalakon tekerhetünk festői tájakon át és kristálytiszta vizű tavak mentén, hegyekre kapaszkodhatunk fel, feszegetve a saját határainkat vagy éppen pihentető tempóban fedezhetjük fel Ausztria történelmi városait és bájos falvait. Ausztria kerékpáros és hegyikerékpáros útvonalai behálózzák mind a kilenc tartományt, számos látnivalót és pihenési lehetőséget kínálva az üdülővendégeknek.

Legyen szó néhány órás bringatúráról vagy többnapos kirándulásról, minden pedálfordulattal egyre boldogabbá válunk. Mert a kerékpározás Ausztriában nemcsak helyeket köt össze – hanem az embereket is.