Lebensgefühl - élményteli kerékpártúra Ausztriában
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Kerékpározás Ausztriában
Életöröm két keréken

Zúgó folyók mentén, lankás dombvidéken vagy kihívást jelentő hegyi ösvényeken: a kerékpározás Ausztriában nem csupán közlekedési mód, hanem életérzés.

Felfedezni és újra-újra átélni 

A kerékpározás nemcsak egészséges, hanem a szabadság megélésének egyik legboldogabb formája. Ausztria pedig tökéletes helyszín ehhez. Jelzett útvonalakon tekerhetünk festői tájakon át és kristálytiszta vizű tavak mentén, hegyekre kapaszkodhatunk fel, feszegetve a saját határainkat vagy éppen pihentető tempóban fedezhetjük fel Ausztria történelmi városait és bájos falvait. Ausztria kerékpáros és hegyikerékpáros útvonalai behálózzák mind a kilenc tartományt, számos látnivalót és pihenési lehetőséget kínálva az üdülővendégeknek.

Legyen szó néhány órás bringatúráról vagy többnapos kirándulásról, minden pedálfordulattal egyre boldogabbá válunk. Mert a kerékpározás Ausztriában nemcsak helyeket köt össze – hanem az embereket is.

Kerékpáros üdülés Ausztriában

Országúti kerékpározás

" Boldogság két keréken és a szabadság felemelő érzése. Amik megmaradnak, azok a legszebb emlékek, az elsuhanó táj látványa és az örökké fújó menetszél érzése."

Országúti kerékpározás

Gravelbiken

" Az Ausztriát átszelő Gravel-Austria-Route változatos útvonalon halad, amelyen kavicsos és aszfaltos szakaszok váltakoznak.

Gravelbiken

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