Woman cross-country skiing with ski poles, sunglasses and headband, snow-capped mountain peaks in the background.
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Sífutás Ausztriában
A tél nyomában

A sífutás remek lehetőség a havas táj felfedezésére. És az ideális helyszín hozzá? Természetesen Ausztria hegyei és völgyei.

A sífutás Ausztriában egyet jelent a csendes téli világba való belemerüléssel, ahol az idő és a gyorsaság nem számít. Kilométer hosszú sífutópályák vezetnek a havas völgyeken át, befagyott patakok és ragyogó hegyi tájak mellett. Akár Sportgasteinban, 1600 méteres tengerszint feletti magasságban, akár a napsütötte magaslati sífutópályák mentén – itt a síélmény közvetlenül a szálloda ajtaja előtt kezdődik.

A hó jó fekvésű helyeken egészen tavaszig megmarad, a természet érintetlenül vár. Aki az igazit keresi és az új élményeket értékeli, az sífutás közben Ausztriában egy kivételesen nyugodt kalandban vehet részt.

Sífutás a tartományokban

Alsó-Ausztria: sífutás az Elő-Alpokban

Az egész régióban szerveznek a kezdőknek olyan napokat, ahol kipróbálhatják magukat sífutásban és hasznos tippekkel gazdagodhatnak.

Alsó-Ausztria

Salzburg tartomány: a nap legjobb indítása

A sífutás szerelmesei több mint 2200 kilométer hivatalos, klasszikus és szabadstílusú freeride pályán hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek.

Salzburg tartomány

Vorarlberg: az ország nyugati részén

Az alpesi fennsík magaslati sífutópályákkal és egy sífutó központtal várja a szabadidős és versenyszintű sífutókat.

Vorarlberg

Felső-Ausztria: téli élvezetek sportolóknak

A téli sífutóparadicsom a Böhmerwald-tól egészen a Salzkammergutig húzódik.

Felső-Ausztria

Karintia: a Nap felé

Nagyszerű sífutópályák várják a sportolni vágyókat a Hohe Tauern Nemzeti Parkban, a Weissensee-nél és Ausztria legdélebben fekvő tartományának további régióiban is.

Karintia

Tirol: a legjobb „rugalmas munkaidő-feltételek”

Akár klasszikus, akár szabad stílusban: a hóbiztos Tirol a különböző nehézségi fokú sífutópályák széles választékát kínálja.

Tirol

Stájerország: kimagasló teljesítmény

17 sífutórégió viseli a minőségi pályajelzést – a kiváló pályák, tanfolyamok és kölcsönzői szolgáltatásoknak köszönhetően.

Stájerország

Ausztria legjobb sífutó régiói

Bécsi Alpok

A 100 kilométeres sífutópálya hálózat összeköti Wechsel, Schneeberg és Hohe Wand településeket – változatos tereppel, számtalan pihenőhellyel és fantasztikus kilátással.

Bécsi Alpok

Ischgl-Galtür

Az Ischgl és Galtür közötti sífutópálya-hálózat 80 összefüggő kilométerből áll, és Tirol 10 legnépszerűbb sífutó régiója közé tartozik.

Ischgl-Galtür

Seefeld régió

A hóbiztos, 1200 méter magasan fekvő fennsíkon 245 kilométernyi sífutópálya várja a különböző szintű síelőket.

Seefeld régió

Lungau

A napsütötte magaslatokon és a hóbiztos területeken a Lungau 150 kilométernyi sífutópályát kínál minden nehézségi fokozatban – ideális pihenésre és kihívásokhoz.

Lungau

Saalfelden-Leogang

Sífutás, ahogy csak szeretnéd – ezt kínálja a 150 km-es pályahálózat. A salzburgi Pinzgau Nordic Parkja mindenkit elvarázsol.

Saalfelden-Leogang

Ramsau

Akár 220 km sífutópályával csábít a Ramsau am Dachstein napsütötte fennsíkja. Tipp: a gleccserpálya 2700 méteres magasságban.

Ramsau

Achensee

A gyönyörű Achensee környéke több mint 230 kilométernyi sífutópályával, 45 kilométernyi szánkópályával és 2 kilométernyi kutyás sífutópályával várja a látogatókat.

Achensee

Mühlviertel

A Schöneben bei Ulrichsbergben található Nordische Zentrum Böhmerwald közel 80 kilométernyi sífutópályával ideális feltételeket kínál minden szintű sífutónak.

Mühlviertel

Bregenzerwald

320 kilométernyi sífutópálya áll rendelkezésre. Különösen kiterjedtek a Hittisau-Balderschwang (80 km), Au-Schoppernau (63 km) és Sulzberg-Oberreute (40 km) területek.

Bregenzerwald

1000 méteren: a legszebb magaslati sífutópályák

Magaslati sífutópálya Brixenben

A 2,8 kilométeres sífutópálya 1300 méter magasan fut, lenyűgöző kilátással. Előnye: a magasság miatt tavaszig kiválóak a hóviszonyok.

Magaslati sífutópálya Brixenben

Gnadenalm sífutópálya Obertauernben

1300 méter felett hóbiztos, szélvédett és gyönyörű táj: a sífutópálya több mint 20 kilométer hosszú és igazán jó szórakozást nyújt.

Gnadenalm sífutópálya

Magaslati sípálya az Arthurhausnál, Hochkönigben

Az 1,5–3 kilométer hosszú sífutópálya egy klasszikus és egy gyorskorcsolyás pályából áll. A legmagasabb pontja 1589 méter tengerszint feletti magasságban található.

Magaslati sípálya Hochkönig

Predigstuhl sífutópálya Bad Goisernben

Az 1000 méteren fekvő pálya igazi ínyencség. A tágas Goiserertal 40 kilométer sífutópályát kínál a teljesítmény- és élményorientált sportolóknak.

Predigstuhl sífutópálya

Magaslati sífutópálya Silvretta Stausee

Vorarlberg legmagasabb sífutópályája 2032 méteren, a lenyűgöző tájban, a Stausee körül található. Nyolc pálya összesen 22,5 km távon.

Silvretta Stausee sífutópálya

Turracher Höhe a Nockbergen

Változatos sífutópályák: könnyűtől a nehézig, 1763 és 1798 méter tengerszint feletti magasság között. Még nincs tapasztalatod? Itt tanfolyamokat is kínálnak.

Turracher Höhe

Sífutó központ a Pitztaler gleccseren

Az öt kilométer hosszú sífutópályán klasszikus és gyorskorcsolya stílusban lehet csúszni. A magassági edzés 2690 és 2740 méter között zajlik.

Pitztaler sífutó központ

Rittisberg 1500 magaslati sífutópálya Ramsau am Dachsteinban

Az 5,2 km hosszú sífutópálya 1500–1600 méter magasan vezet, és páratlan kilátást nyújt a Dachsteinre, a Radstädter Tauernre és az Ennstal festői völgyére.

Rittisberg magaslati sífutópálya
Tudtad?

Sífutópálya védjegy

Stájerországban, Karintiában és Tirolban a meghatározott kritériumoknak megfelelő sífutópályákat úgynevezett „Loipengütesiegellel”, vagyis sífutópálya védjeggyel jelölik. Az elismerést azok a sífutópályák kapják meg, amelyek 80 napon át átlagosan kb. 10 cm-es hótakaróval rendelkeznek. Ezen kívül a sífutópályáknak további minőségi előírásoknak is meg kell felelniük, mint például a jelzések, a minimális hosszúság és szélesség, valamint a karbantartás.

5 tipp az élményteli sífutáshoz

Jeges körülmények között

Állj a síléc közepére! Ha a súlypontod túlságosan elöl van, csúszni fog a síléc, elveszíted a talajfogást és előrebillensz. Tartsd a karjaid a testedhez közel.

Lejtőn lefelé

Elengedhetetlenül fontos, hogy a cipő jól tartson. Hajlítsd be a térdeid, a botokat nyújtsd hátrafelé és állj egyenesen a sílécen, hogy elkerüld az oldalra billenést.

Emelkedőn felfelé

Halszálkázás. Amikor a bal láb ellöki magát, a jobb karral segítünk, és fordítva. Tartsd a karodat a lehető legközelebb a testedhez, hogy stabilabb legyen a súlypontod.

Bemelegítés

A célzott gyakorlatok aktiválják a szükséges izmokat: nyújtsd ki a lábad, lendítsd a karod, körözz a medencéddel. 

A felszerelés

A hobbi sífutók a szélesebb allround síléceket használják, amelyek talpán a kicsúszást megakadályozó pikkelyek találhatók. Az ambiciózus sífutók válasszák a folyamatos csúszófelülettel rendelkező skating léceket.

FAQ

Ausztria kiváló feltételekkel rendelkezik a sífutáshoz. A sokszínű táj, a fenséges hegyek és az idilli völgyek változatos terepet kínálnak a sífutóknak. A jól karbantartott sífutópályák, amelyek az ország számos régiójában megtalálhatók, kezdőknek és haladóknak egyaránt ideálisak.

Az útvonalak mentén a vendégek barátságos vendéglátókkal találkozhatnak, akik tippekkel és történetekkel állnak rendelkezésre, és barátságos légkört teremtenek. A hangulatos hütték népszerű pihenőhelyek, ahol regionális finomságok és forró italok teszik teljessé a sportos napot. A lenyűgöző természet, a kiválóan karbantartott pályák és a vendégszerető emberek kombinációja Ausztriát ideális úti céllá teszi a sífutás szerelmeseinek.

Ausztriában nagyszerű feltételek várják a sífutás kedvelőit. A változatos táj a fejedelmi hegyekkel és idilli völgyekkel tökéletes terepet kínál a sífutáshoz. Az ország számos régióját átszelő, jól karbantartott sífutópályák mind a kezdők, mind a haladó sífutók számára ideálisak. A sífutópályák mentén a vendégek barátságos vendéglátókkal találkozhatnak, akik érdekes tippekkel és történetekkel teremtenek barátságos légkört. A hangulatos hütték a sífutás közben beiktatott pihenők kedvelt célpontjai, ahol regionális finomságok és forró italok segítenek új energiával feltöltődni. A lenyűgöző természet, a tökéletesen karbantartott sífutópályák és a vendégszerető emberek kombinációja teszi Ausztriát ideális úti céllá a sífutást kedvelők számára.

Az üdülővendégek Ausztria számos régiójában kipróbálhatják a sífutást. Ehhez nincs szükség drága felszerelésre. Minden nagyobb üdülőrégióban lehet sífutó léceket és botokat bérelni - akár gyermekek számára is. Egyes szállodákban is kínálnak sífutó felszerelést a vendégeknek. Érdemes érdeklődni, mert a téli sportok nagyszerű szórakozást jelentenek.

Egyes sífutópályák használatáért és karbantartásáért használati díjat kell fizetni, mások viszont ingyenesek. Az ezzel kapcsolatos információk a vonatkozó turisztikai régiók weboldalain találhatók.

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