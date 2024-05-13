Sífutás Ausztriában
A tél nyomában
Introduction
A sífutás Ausztriában egyet jelent a csendes téli világba való belemerüléssel, ahol az idő és a gyorsaság nem számít. Kilométer hosszú sífutópályák vezetnek a havas völgyeken át, befagyott patakok és ragyogó hegyi tájak mellett. Akár Sportgasteinban, 1600 méteres tengerszint feletti magasságban, akár a napsütötte magaslati sífutópályák mentén – itt a síélmény közvetlenül a szálloda ajtaja előtt kezdődik.
A hó jó fekvésű helyeken egészen tavaszig megmarad, a természet érintetlenül vár. Aki az igazit keresi és az új élményeket értékeli, az sífutás közben Ausztriában egy kivételesen nyugodt kalandban vehet részt.
Sífutás a tartományokban
Alsó-Ausztria: sífutás az Elő-Alpokban
Az egész régióban szerveznek a kezdőknek olyan napokat, ahol kipróbálhatják magukat sífutásban és hasznos tippekkel gazdagodhatnak.
Salzburg tartomány: a nap legjobb indítása
A sífutás szerelmesei több mint 2200 kilométer hivatalos, klasszikus és szabadstílusú freeride pályán hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek.
Vorarlberg: az ország nyugati részén
Az alpesi fennsík magaslati sífutópályákkal és egy sífutó központtal várja a szabadidős és versenyszintű sífutókat.
Felső-Ausztria: téli élvezetek sportolóknak
A téli sífutóparadicsom a Böhmerwald-tól egészen a Salzkammergutig húzódik.
Karintia: a Nap felé
Nagyszerű sífutópályák várják a sportolni vágyókat a Hohe Tauern Nemzeti Parkban, a Weissensee-nél és Ausztria legdélebben fekvő tartományának további régióiban is.
Tirol: a legjobb „rugalmas munkaidő-feltételek”
Akár klasszikus, akár szabad stílusban: a hóbiztos Tirol a különböző nehézségi fokú sífutópályák széles választékát kínálja.
Ausztria legjobb sífutó régiói
Bécsi Alpok
A 100 kilométeres sífutópálya hálózat összeköti Wechsel, Schneeberg és Hohe Wand településeket – változatos tereppel, számtalan pihenőhellyel és fantasztikus kilátással.
Ischgl-Galtür
Az Ischgl és Galtür közötti sífutópálya-hálózat 80 összefüggő kilométerből áll, és Tirol 10 legnépszerűbb sífutó régiója közé tartozik.
Seefeld régió
A hóbiztos, 1200 méter magasan fekvő fennsíkon 245 kilométernyi sífutópálya várja a különböző szintű síelőket.
Lungau
A napsütötte magaslatokon és a hóbiztos területeken a Lungau 150 kilométernyi sífutópályát kínál minden nehézségi fokozatban – ideális pihenésre és kihívásokhoz.
Saalfelden-Leogang
Sífutás, ahogy csak szeretnéd – ezt kínálja a 150 km-es pályahálózat. A salzburgi Pinzgau Nordic Parkja mindenkit elvarázsol.
Ramsau
Akár 220 km sífutópályával csábít a Ramsau am Dachstein napsütötte fennsíkja. Tipp: a gleccserpálya 2700 méteres magasságban.
Achensee
A gyönyörű Achensee környéke több mint 230 kilométernyi sífutópályával, 45 kilométernyi szánkópályával és 2 kilométernyi kutyás sífutópályával várja a látogatókat.
Mühlviertel
A Schöneben bei Ulrichsbergben található Nordische Zentrum Böhmerwald közel 80 kilométernyi sífutópályával ideális feltételeket kínál minden szintű sífutónak.
1000 méteren: a legszebb magaslati sífutópályák
Magaslati sífutópálya Brixenben
A 2,8 kilométeres sífutópálya 1300 méter magasan fut, lenyűgöző kilátással. Előnye: a magasság miatt tavaszig kiválóak a hóviszonyok.
Gnadenalm sífutópálya Obertauernben
1300 méter felett hóbiztos, szélvédett és gyönyörű táj: a sífutópálya több mint 20 kilométer hosszú és igazán jó szórakozást nyújt.
Magaslati sípálya az Arthurhausnál, Hochkönigben
Az 1,5–3 kilométer hosszú sífutópálya egy klasszikus és egy gyorskorcsolyás pályából áll. A legmagasabb pontja 1589 méter tengerszint feletti magasságban található.
Predigstuhl sífutópálya Bad Goisernben
Az 1000 méteren fekvő pálya igazi ínyencség. A tágas Goiserertal 40 kilométer sífutópályát kínál a teljesítmény- és élményorientált sportolóknak.
Magaslati sífutópálya Silvretta Stausee
Vorarlberg legmagasabb sífutópályája 2032 méteren, a lenyűgöző tájban, a Stausee körül található. Nyolc pálya összesen 22,5 km távon.
Turracher Höhe a Nockbergen
Változatos sífutópályák: könnyűtől a nehézig, 1763 és 1798 méter tengerszint feletti magasság között. Még nincs tapasztalatod? Itt tanfolyamokat is kínálnak.
Sífutó központ a Pitztaler gleccseren
Az öt kilométer hosszú sífutópályán klasszikus és gyorskorcsolya stílusban lehet csúszni. A magassági edzés 2690 és 2740 méter között zajlik.
Sífutópálya védjegy
Stájerországban, Karintiában és Tirolban a meghatározott kritériumoknak megfelelő sífutópályákat úgynevezett „Loipengütesiegellel”, vagyis sífutópálya védjeggyel jelölik. Az elismerést azok a sífutópályák kapják meg, amelyek 80 napon át átlagosan kb. 10 cm-es hótakaróval rendelkeznek. Ezen kívül a sífutópályáknak további minőségi előírásoknak is meg kell felelniük, mint például a jelzések, a minimális hosszúság és szélesség, valamint a karbantartás.
5 tipp az élményteli sífutáshoz
Jeges körülmények között
Állj a síléc közepére! Ha a súlypontod túlságosan elöl van, csúszni fog a síléc, elveszíted a talajfogást és előrebillensz. Tartsd a karjaid a testedhez közel.
Lejtőn lefelé
Elengedhetetlenül fontos, hogy a cipő jól tartson. Hajlítsd be a térdeid, a botokat nyújtsd hátrafelé és állj egyenesen a sílécen, hogy elkerüld az oldalra billenést.
Emelkedőn felfelé
Halszálkázás. Amikor a bal láb ellöki magát, a jobb karral segítünk, és fordítva. Tartsd a karodat a lehető legközelebb a testedhez, hogy stabilabb legyen a súlypontod.
Bemelegítés
A célzott gyakorlatok aktiválják a szükséges izmokat: nyújtsd ki a lábad, lendítsd a karod, körözz a medencéddel.
A felszerelés
A hobbi sífutók a szélesebb allround síléceket használják, amelyek talpán a kicsúszást megakadályozó pikkelyek találhatók. Az ambiciózus sífutók válasszák a folyamatos csúszófelülettel rendelkező skating léceket.