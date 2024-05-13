A sífutás remek lehetőség a havas táj felfedezésére. És az ideális helyszín hozzá? Természetesen Ausztria hegyei és völgyei.

A sífutás Ausztriában egyet jelent a csendes téli világba való belemerüléssel, ahol az idő és a gyorsaság nem számít. Kilométer hosszú sífutópályák vezetnek a havas völgyeken át, befagyott patakok és ragyogó hegyi tájak mellett. Akár Sportgasteinban, 1600 méteres tengerszint feletti magasságban, akár a napsütötte magaslati sífutópályák mentén – itt a síélmény közvetlenül a szálloda ajtaja előtt kezdődik.

A hó jó fekvésű helyeken egészen tavaszig megmarad, a természet érintetlenül vár. Aki az igazit keresi és az új élményeket értékeli, az sífutás közben Ausztriában egy kivételesen nyugodt kalandban vehet részt.