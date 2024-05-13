Szánkópályák Ausztriában
Magasra fel, gyorsan le - micsoda szórakozás az egész családnak!
Introduction
Az osztrákok szeretik a telet, a hangulatos családi kirándulásokat, a kiadós falatokat, a havat - és persze a sok szórakozást a friss levegőn és a hegyekben. A szánkózás mindezt egy fedél alatt egyesíti. Ezért olyan népszerűek Ausztriában a szánkópályák, amelyek a legtöbb alpesi régióban jól kiépítettek. De még Bécsben is vannak szánkópályák jelentős dombokon, parkokban vagy a város szélén.
A szánkózás kalandos élmény, amikor egy természetes szánkópályán vagy éjszakai szánkópályán nagy üdvrivalgással megyünk lefelé. És családbarát élmény, ha felvonó vagy szánkótaxi áll rendelkezésre. Akárhogyan is jutsz el a starthoz: ha felérsz a csúcsra, általában lélegzetelállító panorámára számíthatsz a környező hegyekre.
És persze a szánkózás szerelmesei úgy választhatják ki úti céljukat, hogy egy hegyi hüttében sajtgombóclevesre és császármorzsára való megállást is tervezhetnek. A változatos szánkópályák Ausztria-szerte alkalmasak a gyermekes családok és a tapasztalt szánkósok számára egyaránt. Aligha lehet közelebb kerülni a tipikus osztrák téli élményhez, a sok nevetéssel és az összetartozás érzésével.
5 legjobb szánkópálya Ausztriában
Szánkózás Karintiában
Éjszakai szánkózás Karintiában: Szánkózás a holdfényben
A karintiai Hohe Tauern Nemzeti Park üdülőrégióban számos tökéletesen előkészített szánkópálya várja. Ha különösen kalandvágyó: itt éjszakai szánkózásra is van lehetőség.
Nassfeld-Pressegger tó környéke
A dombtetőre vezető úton a szánkózni vágyók egy kellemes sétával hangolódhatnak a rájuk váró élményekre. Szánkókölcsönzési lehetőséget a pályák bejáratánál biztosítanak.
Katschberg Lieser-Maltatal régió
A szánkózás egyszerűen minden téli üdülés része a karintiai Katschberg régióban. A völgyben vagy a hegyen különböző útvonalakon természetes szánkópályák találhatók.
Szánkózás Felső-Ausztriában
Trockentann szánkópálya Bad Goisernben
Bad Goisern természetes szánkópályán lebonyolított világbajnokságnak is otthont adott már. A Trockentann szánkópálya a szánkósok kedvencei közé tartozik.
Természetes szánkópálya Zottensbergben
A szánkózás kiemelt szerepet játszik a Pyhrn-Priel üdülőrégió téli kínálatában is. Az éjszakai világításnak köszönhetően akár sötétedés után is vidám kikapcsolódás lehet.
Szánkózás Salzburg tartományban
Wildkogel-Arena
Micsoda kaland! Itt található a világ leghosszabb kivilágított szánkópályája: 14 kilométer hosszú, 1300 méteres magasságkülönbséggel, este 10 óráig kivilágítva.
Werfenweng
Sportos felfelé és gyors lefelé - ez a mottója a számos hajtűkanyarral rendelkező természetes szánkópályának. Ha lazítani szeretne, foglaljon szánkótaxit.
Wagrain-Kleinarl
Az 1758 méteres tengerszint feletti magasságban található, gyalogosan megközelíthető természetes szánkópálya a Salzburger Sportwelt leghosszabbja.
Zell am See-Kaprun régió
Akár napközben a családdal, akár este a holdfényben egy romantikus szánkópályán kettesben: a szórakozás garantált a különböző szánkópályákon.
A Salzburgi Saalachtal
A Salzburgi Saalachtalban közel 10 kilométer hosszú természetes szánkópályák és a megfelelő felszerelés kölcsönző állomások találhatók.
Szánkózás Alsó-Ausztriában
Szánkós kaland Semmeringben
A 3 kilométer hosszú, kivilágított pálya fantasztikus építményekkel, alagutakkal és mágikus fényeffektekkel gondoskodik a különleges élményekről napközben és sötétben is.
Szánkózás Annabergben
Annabergben az éjszakai baglyokat is szívesen látják: ha a hóviszonyok megfelelőek, a Reidl sípálya lejtője minden szombat este kivilágított szánkópályává alakul át.
Szánkózás Stájerországban
Schladming-Dachstein régió
A szánkózás - a síelés mellett - talán a legnépszerűbb sport a régióban. Aki pedig nappal szeret szánkózni, azt az éjszakai szánkózás is izgalomba hozza.
Rittisberg
Élvezd a 3,5 kilométeres kivilágított éjszakai szánkópályát. A felvonó felvisz a csúcsra, ahol szánkókölcsönző és frissítőmegálló is található.
Szánkózás Tirolban
Zillertal
Akár napsütésben, akár a csillagos égbolt alatt: Zillertal 48 kilométernyi karbantartott szánkópályával rendelkezik, amelyből 28 kilométer éjszaka kivilágított.
Stubaital
A Stubai-völgyben 12 szánkópálya rendelkezik a természetes szánkópálya jóváhagyási pecsétjével, amelyek közül néhány éjszaka kivilágított.
Tiroli felvidék
Nauders ad otthont Tirol leghosszabb, 8 kilométeres szánkópályájának. A 2200 méter magasan fekvő rajthoz felvonóval lehet feljutni, szánkókölcsönzés a hegyi állomáson.
Környezetvédelem és téli utazás
Válassz fenntartható sípályát
Foglalj környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező szállodába
Töltsd téli vakációd egy biofarmon
Tervezd meg utazásod vonattal
Használd a fenntartható mobilitást a sípályán
Bérelj sífelszerelést (öko-szabványokkal)
Maradj a pályán (a természet érdekében)!
Élvezd a regionális, szezonális és bio ételeket
Próbáld ki a lassú téli tevékenységeket
Szánkózás Vorarlbergben
Großes Walsertal bioszférapark
Sonntag-Steinban az ülőfelvonó hegyállomásától egy 4,8 kilométer hosszú szánkópálya vezet az Oberpartnom, Unterpartnom és Steinbild alpesi legelőkön át
Bregenzi-erdő
A Bregenzi-erdei természetes szánkópályák napközben éppúgy szórakoztatóak a gyermekek számára, mint este a völgybe száguldó baráti társaságok számára.