Four people on sledges on a toboggan run with hands raised in the air, snow-covered mountains in background.
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Szánkópályák Ausztriában
Magasra fel, gyorsan le - micsoda szórakozás az egész családnak!

Hótalppal, felvonóval, vagy szánkótaxival. A csúcsra érkezőket alpesi kunyhók és izgalmas szánkópályák várják. A gyönyörű kilátás közben pedig csak ráadás!

Az osztrákok szeretik a telet, a hangulatos családi kirándulásokat, a kiadós falatokat, a havat - és persze a sok szórakozást a friss levegőn és a hegyekben. A szánkózás mindezt egy fedél alatt egyesíti. Ezért olyan népszerűek Ausztriában a szánkópályák, amelyek a legtöbb alpesi régióban jól kiépítettek. De még Bécsben is vannak szánkópályák jelentős dombokon, parkokban vagy a város szélén.

A szánkózás kalandos élmény, amikor egy természetes szánkópályán vagy éjszakai szánkópályán nagy üdvrivalgással megyünk lefelé. És családbarát élmény, ha felvonó vagy szánkótaxi áll rendelkezésre. Akárhogyan is jutsz el a starthoz: ha felérsz a csúcsra, általában lélegzetelállító panorámára számíthatsz a környező hegyekre.

És persze a szánkózás szerelmesei úgy választhatják ki úti céljukat, hogy egy hegyi hüttében sajtgombóclevesre és császármorzsára való megállást is tervezhetnek. A változatos szánkópályák Ausztria-szerte alkalmasak a gyermekes családok és a tapasztalt szánkósok számára egyaránt. Aligha lehet közelebb kerülni a tipikus osztrák téli élményhez, a sok nevetéssel és az összetartozás érzésével.

5 legjobb szánkópálya Ausztriában

Szánkózás Karintiában

Éjszakai szánkózás Karintiában: Szánkózás a holdfényben

A karintiai Hohe Tauern Nemzeti Park üdülőrégióban számos tökéletesen előkészített szánkópálya várja. Ha különösen kalandvágyó: itt éjszakai szánkózásra is van lehetőség.

Éjszakai szánkózás Karintiában

Nassfeld-Pressegger tó környéke

A dombtetőre vezető úton a szánkózni vágyók egy kellemes sétával hangolódhatnak a rájuk váró élményekre. Szánkókölcsönzési lehetőséget a pályák bejáratánál biztosítanak.

Nassfeld-Pressegger tó

Katschberg Lieser-Maltatal régió

A szánkózás egyszerűen minden téli üdülés része a karintiai Katschberg régióban. A völgyben vagy a hegyen különböző útvonalakon természetes szánkópályák találhatók.

Katschberg Lieser-Maltatal

Szánkózás Bad Kleinkirchheimben

Hogy tetszik: Szánkózós szórakozás napközben? Vagy inkább a változatos éjszakai szánkópályákat kedveled? Vagy egy száguldás a Kaiserburg görkoris bobpályáján?

Bad Kleinkirchheim

Szánkózás Felső-Ausztriában

Trockentann szánkópálya Bad Goisernben

Bad Goisern természetes szánkópályán lebonyolított világbajnokságnak is otthont adott már. A Trockentann szánkópálya a szánkósok kedvencei közé tartozik.

Trockentann szánkópálya

Természetes szánkópálya Zottensbergben

A szánkózás kiemelt szerepet játszik a Pyhrn-Priel üdülőrégió téli kínálatában is. Az éjszakai világításnak köszönhetően akár sötétedés után is vidám kikapcsolódás lehet.

Természetes szánkópálya Zottensberg

Természetes szánkópálya Hinterstoder

A központtól nem messze található a természetes szánkópálya, amely este 11 óráig kivilágított. Szánkózás minden korosztály számára, nappal és éjszaka.

Szánkópálya Hinterstoder

Szánkózás Salzburg tartományban

Wildkogel-Arena

Micsoda kaland! Itt található a világ leghosszabb kivilágított szánkópályája: 14 kilométer hosszú, 1300 méteres magasságkülönbséggel, este 10 óráig kivilágítva.

Wildkogel-Arena

Werfenweng

Sportos felfelé és gyors lefelé - ez a mottója a számos hajtűkanyarral rendelkező természetes szánkópályának. Ha lazítani szeretne, foglaljon szánkótaxit.

Werfenweng

Wagrain-Kleinarl

Az 1758 méteres tengerszint feletti magasságban található, gyalogosan megközelíthető természetes szánkópálya a Salzburger Sportwelt leghosszabbja.

Wagrain-Kleinarl

Zell am See-Kaprun régió

Akár napközben a családdal, akár este a holdfényben egy romantikus szánkópályán kettesben: a szórakozás garantált a különböző szánkópályákon.

Zell am See-Kaprun régió

A Salzburgi Saalachtal

A Salzburgi Saalachtalban közel 10 kilométer hosszú természetes szánkópályák és a megfelelő felszerelés kölcsönző állomások találhatók.

A Salzburgi Saalachtal

Saalbach régió

Szánkózás 3 különböző szánkópályán: Spielberghaus, Maisalm vagy Reiterkogel - éjszakai szánkópályák is vannak világítással.

Saalbach régió

Szánkózás Alsó-Ausztriában

Szánkós kaland Semmeringben

A 3 kilométer hosszú, kivilágított pálya fantasztikus építményekkel, alagutakkal és mágikus fényeffektekkel gondoskodik a különleges élményekről napközben és sötétben is.

Szánkós kaland Semmeringben

Szánkózás Annabergben

Annabergben az éjszakai baglyokat is szívesen látják: ha a hóviszonyok megfelelőek, a Reidl sípálya lejtője minden szombat este kivilágított szánkópályává alakul át.

Szánkózás Annabergben

St. Corona Wechselben

A Wexl Aréna téli kalandparkba szóló belépővel minden szánkórajongó az egész napot a szánkópályán töltheti.

St. Corona Wechselben

Szánkózás Stájerországban

Schladming-Dachstein régió

A szánkózás - a síelés mellett - talán a legnépszerűbb sport a régióban. Aki pedig nappal szeret szánkózni, azt az éjszakai szánkózás is izgalomba hozza.

Schladming-Dachstein régió

Rittisberg

Élvezd a 3,5 kilométeres kivilágított éjszakai szánkópályát. A felvonó felvisz a csúcsra, ahol szánkókölcsönző és frissítőmegálló is található.

Rittisberg

Galsterberg

Ha egy kis téli varázslatra vágysz az 5 kilométeres természetes szánkópályán, akkor Galsterberg a megfelelő hely: elsöprő és kanyargós, nappali és esti szánkópályák.

Galsterberg

Szánkózás Tirolban

Zillertal

Akár napsütésben, akár a csillagos égbolt alatt: Zillertal 48 kilométernyi karbantartott szánkópályával rendelkezik, amelyből 28 kilométer éjszaka kivilágított.

Zillertal

Stubaital

A Stubai-völgyben 12 szánkópálya rendelkezik a természetes szánkópálya jóváhagyási pecsétjével, amelyek közül néhány éjszaka kivilágított.

Stubaital

Tiroli felvidék

Nauders ad otthont Tirol leghosszabb, 8 kilométeres szánkópályájának. A 2200 méter magasan fekvő rajthoz felvonóval lehet feljutni, szánkókölcsönzés a hegyi állomáson.

Tiroli felvidék

Ischgl

Ischgl éjszakai szánkópályája a Silvrettabahnnál napközben zárva van. Minden a 7 kilométernyi éjszakai szánkózási szórakozásra összpontosul 2320 méteres magasságban.

Ischgl
Fenntarthatósági tippek

Környezetvédelem és téli utazás

  • Válassz fenntartható sípályát

  • Foglalj környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező szállodába

  • Töltsd téli vakációd egy biofarmon

  • Tervezd meg utazásod vonattal

  • Használd a fenntartható mobilitást a sípályán

  • Bérelj sífelszerelést (öko-szabványokkal)

  • Maradj a pályán (a természet érdekében)!

  • Élvezd a regionális, szezonális és bio ételeket

  • Próbáld ki a lassú téli tevékenységeket

Fenntarthatóság a téli vakáción

Szánkózás Vorarlbergben

Großes Walsertal bioszférapark

Sonntag-Steinban az ülőfelvonó hegyállomásától egy 4,8 kilométer hosszú szánkópálya vezet az Oberpartnom, Unterpartnom és Steinbild alpesi legelőkön át

Großes Walsertal bioszférapark

Laterns

4 kilométer hosszú szánkópályán 355 méternyi szintkülönbséget hagyhatunk a hátunk mögött.

Laterns

Bregenzi-erdő

A Bregenzi-erdei természetes szánkópályák napközben éppúgy szórakoztatóak a gyermekek számára, mint este a völgybe száguldó baráti társaságok számára.

Bregenzi-erdő

Golm Montafonban

Kanyarodj! A 3 kilométer hosszú természetes szánkópálya lenyűgöző 21 hajtűkanyarral és akár 13%-os lejtéssel rendelkezik. Vandansban szánkókölcsönzésre van lehetőség.

Golm Montafonban

FAQ

A világ leghosszabb kivilágított szánkópályája a Salzburg tartományban található Wildkogel Arénában található: 14 kilométer hosszú, 1300 méteres magasságkülönbséggel és este 22 óráig kivilágítva.

Wildkogel-Aréna

Igen, Bécsben tényleg lehet szánkózni! A városnak több szánkódombja is van, amelyeket elegendő hó esetén lehet használni. A népszerű helyek közé tartoznak a következők:

  • Hohe Warte

  • Jesuitenwiese a Praterben

  • Kaffeehausberg a Dehneparkban

  • Kurpark Oberlaa

  • Schafberg

  • Pötzleinsdorfer Schlosspark

  • Cobenzl / Am Himmel

  • Lainzer Tiergarten

  • Türkenschanzpark

Szánkózás Bécsben

Éjszakai szánkózás Salzburg tartományban

Éjszakai szánkózás Tirolban

Éjszakai szánkózás Stájerországban

Éjszakai szánkózás Felső-Ausztriában

Éjszakai szánkózás Alsó-Ausztriában

Éjszakai szánkózás Vorarlbergben

Felkészülni, kész, tél! A téli e-könyv ingyenesen letölthető (német nyelven)

Téli e-könyv letölthető

5 legjobb szánkópálya Ausztriában

Katschberg Lieser-Maltatal régió: szánkózás nappal és éjszak

Silberregion Karwendel a leghosszabb szánkópályával Tirolban

Hochkönig régió: gyors szánkózás az egész család számára

Murau régió: ülőfelvonó pálya vagy természetvédelmi park szá

Brandnertal: az éjszakai szánkózástól a szánkószafariig

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