Szánkópályák Ausztriában

Hótalppal, felvonóval, vagy szánkótaxival. A csúcsra érkezőket alpesi kunyhók és izgalmas szánkópályák várják. A gyönyörű kilátás közben pedig csak ráadás!

Az osztrákok szeretik a telet, a hangulatos családi kirándulásokat, a kiadós falatokat, a havat - és persze a sok szórakozást a friss levegőn és a hegyekben. A szánkózás mindezt egy fedél alatt egyesíti. Ezért olyan népszerűek Ausztriában a szánkópályák, amelyek a legtöbb alpesi régióban jól kiépítettek. De még Bécsben is vannak szánkópályák jelentős dombokon, parkokban vagy a város szélén.

A szánkózás kalandos élmény, amikor egy természetes szánkópályán vagy éjszakai szánkópályán nagy üdvrivalgással megyünk lefelé. És családbarát élmény, ha felvonó vagy szánkótaxi áll rendelkezésre. Akárhogyan is jutsz el a starthoz: ha felérsz a csúcsra, általában lélegzetelállító panorámára számíthatsz a környező hegyekre.

És persze a szánkózás szerelmesei úgy választhatják ki úti céljukat, hogy egy hegyi hüttében sajtgombóclevesre és császármorzsára való megállást is tervezhetnek. A változatos szánkópályák Ausztria-szerte alkalmasak a gyermekes családok és a tapasztalt szánkósok számára egyaránt. Aligha lehet közelebb kerülni a tipikus osztrák téli élményhez, a sok nevetéssel és az összetartozás érzésével.