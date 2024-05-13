Gyerekek játszanak önfeledten egy alpesi legelőn - Moarhofalm, Schladming, Stájerország
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Túrázás gyerekekkel Ausztriában: kalandokkal teli természet
Gyerekbarát túraútvonalak az egész család számára – hegyek, tavak és erdők között

Ausztria természete valódi játszótér a kíváncsi felfedezők számára – gyerekbarát túraútvonalakkal és életreszóló emlékekkel.

Az Ausztriában tett kirándulások élményei nem halványulnak el nyom nélkül az emlékeink közül. Az élmények itt túlmutatnak a pillanaton – felejthetetlen gyermekkori emlékek születnek, amelyek illatokból, ízekből, hangokból, mozgásból és képekből állnak össze. A zöld táj, a friss levegő és a sok ismeretlen benyomás, a közös nevetés és az együttlét mind hozzájárulnak ahhoz, hogy új szinapszisok jöjjenek létre az agyban – ezt nevezzük úgy: "The Austrian Synapse". Ezek az élmények – egy kirándulás, egy piknik a vízparton, vagy egy jóízűen elfogyasztott házi joghurt az alpesi legelőn – mélyen belénk égnek és megmaradnak.

Aki családdal indul útnak, az a saját tempójában fedezi fel Ausztriát. Ámulni, nevetni, bátran nekivágni – itt minden lépés tudatos élmény. A gyerekbarát túraösvényeken a természet igazi kalanddá válik: hangyales, kavicsdobálás a vízbe, önfeledt nevetés az erdőben.

A könnyed erdei sétáktól a finom emelkedőkön át a kreatív tematikus útvonalakig mindenki megtalálja a kedvencét – sok helyen pedig babakocsival is kényelmesen, akadálymentesen bejárhatóak a útvonalak. Legyen szó egynapos kiruccanásról vagy többnapos túráról – a természet teret ad a közös növekedésnek, a könnyedségnek és a nyári örömöknek. Ami pedig sosem fog kimenni a gondolataidból: ez az osztrák életérzés.

A legszebb családi túrák a tartományokban

Karintia

Alsó-Ausztria

Felső-Ausztria

Salzburg tartomány

Stájerország

Tirol

Vorarlberg

A legszebb tematikus túraútvonalak gyerekeknek

Fisser Gonde természeti tanösvény

Hatalmas sziklatömbök mentén, információs állomásokat és rejtvényeket, valamint egy kilátót is tartogatva a túrázóknak. Menetidő: 1,5-2 óra. Távolság: 1,57 km

Fisser Gonde természeti tanösvény

Muntafuner Gaglawege túraút

A kalandok a legkülönfélébb módokon várnak: a kis felfedezők hátizsákkal, távcsővel és iránytűvel felszerelkezve indulnak túrázni a Montafon régióban.

Muntafuner Gaglawege túraút

Flori élmény ösvénye

Salzburg tartományban egy vidám játékállomásokkal, hívogató pihenőhelyekkel és gyönyörű kilátópontokkal teli körút vár rátok. Menetidő: 1,45 óra, távolság: 2,21 km.

Flori élmény ösvénye

Sattelberg - a ramsaui „gyermekhegy”

15 állomás nyújt tájékoztatást a régió természeti értékeiről. Fedezzétek fel a stájer túraútvonal mentén elrejtett kincseket! Menetidő: 2,15 óra, távolság: 4,5 km.

Sattelberg

Blockheide Natúrpark

A Waldviertel Natúrpark útvonalai híres ingókövekhez, óriás sziklákhoz, kőlabirintushoz és kilátótoronyhoz vezetnek. (Az útvonalak hossza 2,9 és 5,6 km).

Blockheide Natúrpark

„Az érzékek útja” Haag am Hausruckban

Felső-Ausztriában egy könnyű családi túraútvonal hívogat közös felfedezésre és ámulatba ejtő élményekre, összesen 26 állomással. Menetidő: kb. 1 óra; Távolság: 3,5 km.

Az érzékek útja

Stubai lombház tanösvény

A tiroli lombház tanösvény „törpelakásával” mászásra, kalandozásra és felfedezésre invitál. Keressétek meg az elrejtett kincses térképet! Menetidő 2 óra, távolság 6 km.

Stubai lombház tanösvény

Túrázás gyerekekkel tavakhoz, vízesésekhez és szurdokokhoz

Aqua Trail BergWasser Nassfeld

Egy élményút 1900 méteres magasságban: vízi állomások, játszóterek és lenyűgöző kilátás teszik ideálissá a családok számára – akár babakocsival is. Távolság: 2,5 km.

Aqua Trail BergWasser

Túra a Breitach-szurdokban

Természeti gyöngyszem: a jól karbantartott ösvényről lenyűgöző kilátás nyílik a vadvizekre és a meredek sziklafalakra - 6,2 kilométer hosszú, menetidő: 2,2 óra.

Breitach-szurdok

Wusel-Seeweg az Achensee-nél

Egy családbarát tóparti útvonal 16 játékos, rejtvényes és hangszerekkel felszerelt állomással – ideális túrázáshoz vagy kerékpározáshoz, közvetlenül a vízparton.

Wusel-Seeweg

Túrázás a Gosausee körül

Csodás körtúra: 4,2 kilométer hosszú séta meredek sziklafalak és tiszta vizű patakok mentén, részben erdőben. Menetidő: óra.

A Gosausee körtúra

Túrázás a Tscheppa-szurdokban

Itt sok mindent felfedezhettek: ritka virágokat, vízeséseket és függőhidakat, amelyekről csodálatos kilátás nyílik. A túraút 1,5 kilométer hosszú, menetidő: 3,5 óra.

Tscheppa-szurdok

Wilde Wasser

A tematikus útvonal az Untertal völgyből indul, majd lépcsőkön és hidakon keresztül, vízesések mentén vezet egészen a Riesachsee tóig. Menetidő: 2,3 óra, távolság: 7 km.

Wilde Wasser

Mese-parti sétány a Weissensee-nél

Hét olvasni való meseállomás és művészi szobrok teszik ezt a rövid parti utat fantáziadús családi élménnyé. Menetidő: 0,8 óra, távolság: 1,7 km.

Mese-parti sétány

Túrázás vizek mentén

A Lechuferwegtől a Litzbach élményútig: családbarát vízi utak folyókhoz és szurdokokhoz – játékos, változatos, természetközeli élmény.

Túrázás vizek mentén

Vad vizek útja

A víz élménye annak minden formájában: források, tavak és vízesések. Árvizeken átívelő függőhidak. Micsoda természeti élmény! 3 lehetséges szakasz; 9,6 km; 5,1 óra.

Vadvízi tanösvény

Többnapos túrák kalandvágyó családoknak

3 napos családi vándortúra a Großarl-völgyben

3 napos családi túra az Alpbachtal völgyben

3 napos hütte-túra Leutaschban

Mi kerüljön a gyerekek hátizsákjába?

A legkisebbek is szeretnének kivenni a részüket a túrázásból, és egy saját hátizsákkal igazán felnőttnek érezhetik magukat. Fontos azonban, hogy a bepakolt hátizsák súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10%-át – különben hamar túl nehézzé válik, és a gyaloglás megterhelő lesz a lábaiknak.

A következő dolgokat mindenképpen érdemes bepakolni a gyerekeknek – legyen szó akár a saját hátizsákjukról, akár a felnőttekéről:

  • Esővédő ruházat

  • Újratölthető kulacs

  • Energiát adó rágcsálnivalók

  • Sapka a nap ellen

  • Meleg polár mellény

  • Naptej

Könnyed útvonalak családoknak: túrázás babakocsival

A babakocsis túrázás során örök élmények születnek: a lankás ösvények, az erdő illata, a tópart és a játszóterek teret adnak a könnyed családi kirándulásnak – ideális választás a legkisebbekkel való első közös túrákhoz.

Alsó-Ausztria

Felső-Ausztria

Tirol

Saalachtal

Bregenzerwald

Montafon

Családi túrázás vonattal A kényelmes vonattal való megérkezést követően az okos mobilitási megoldásoknak köszönhetően zökkenőmentesen utazhatunk tovább a szállodáig vagy a kirándulóhelyekig. Ez az első perctől kezdve tehermentesít minket és a környezetet egyaránt.

FAQs

Ahhoz, hogy a családi túrázás mindenki számára szép emlék maradjon, pontosan figyelembe kell venni a gyerekek teherbírását és kívánságait. Fontos, hogy a túrát mindig a csoport leggyengébb tagjához igazítsuk, és tartsunk rendszeres szüneteket.

Tipp: Válasszatok kifejezetten családoknak szánt tematikus útvonalakat! Ezek olyan állomásokkal rendelkeznek, ahol automatikusan megállhattok pihenni, a gyerekek figyelmét pedig lekötik az ott felfedezhető újdonságok – így a kirándulás mindenki számára élmény lesz!

Elfáradtak a gyereklábak és alábbhagyott a lelkesedés? Ezekkel az egyszerű ötletekkel a túrázás újra élmény lesz a kicsiknek – a rövid pihenők pedig felejthetetlen pillanatokká válnak:

  • Rendszeres ivás és nassolás: Egy kis energia azonnal megemeli a hangulatot.

  • Ügyességi feladatok az út mentén: Egyensúlyozás, ugrándozás, szlalomozás vagy akár hátrafelé gyaloglás.

  • Túradalok és mini-versenyek: Lépésszámlálás vagy közös rímkeresés.

  • Kreatív szünetek: Építsetek kőtornyot, vagy fedezzetek fel vadon élő állatokhoz köthető nyomokat az erdőben.

  • Piknik a következő padnál: Egy rövid pihenőnek is óriási hatása van!

A legtöbb gyerekbarát túraútvonal májustól októberig nyitva tart. A legszebb a kora nyár, júniusban és júliusban, amikor virágzanak az alpesi legelők, és az enyhe időjárás tökéletes feltételeket teremt a gyerekekkel való túrázáshoz.

Népszerű úticélok családi túrázáshoz Ausztriában:

  • Karintia: Weissensee

  • Salzburg tartomány: Großarltal

  • Stájerország: Schladming-Dachstein

  • Tirol: Alpbachtal, Wilder Kaiser, Serfaus-Fiss-Ladis

  • Vorarlberg: Bregenzerwald, Montafon

Mindegyik régió gyerekbarát túraútvonalakkal és változatos, gyerekeknek szóló túralehetőségekkel várja a látogatókat.

Környezetvédelmi tippek

Miképpen lehet a gyerekeket lelkesíteni a természet iránt?

A túrázás során játékos módon lelkesíthetjük a gyerekeket a klíma- és a környezetvédelem iránt. Így hamar megértik, milyen értékes és védendő a természet.

  • A természet, mint kaland: magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a természet egy igazi kalandjátszótér, amire vigyáznunk kell. A túra során izgalmas növényeket, állatokat és titokzatos erdei ösvényeket fedezhetnek fel.

  • A környezet, mint tankönyv: használjuk ki a túrát arra, hogy játékos formában beszéljünk a környezetvédelemről. Meséljünk arról, hogyan járulhatunk hozzá a természet megóvásához például a szemetelés elkerülésével vagy a növények megkímélésével.

  • Felelősségvállalás: gyűjtsetek együtt szemetet, szervezzetek apró „környezetvédelmi küldetéseket”. Érdemes a gyerekeknek elmagyarázni, hogyan vállalhatnak felelősséget a saját cselekedeteikért.

  • Szórakozás és kreativitás: legyünk kreatívak, készítsünk együtt természet ihlette alkotásokat, írjunk környezetvédelmi naplót. Így a környezettudatosság játékosan válik kézzel foghatóvá és mélyen megmarad az emlékezetben.

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