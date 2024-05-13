Introduction
A Bodeni-tó partján fekvő Bregenz mindig is sokat profitált elhelyezkedéséből, hiszen Közép-Európa harmadik legnagyobb tava természetes összekötő kapocsként szolgál a szomszédos országok között. A Bodeni-tó 2000 év óta biztosítja a kereskedelmet és a kulturális eszmecserét a városnak, így Bregenz egy olyan hely, ahol a hagyomány és a fejlődés kéz a kézben jár.
Ezt tükrözi Vorarlberg tartományi fővárosának legújabb erőssége is: a modern építészet. Olyan nemzetközi építészek valósították meg itt elképzeléseiket, mint Hans Hollein, Jean Nouvel és Peter Zumthor. Az igazi stílus azonban a „vorarlbergi építészektől” származik – tiszta vonalak, sok fa és a környékre jellemző egyszerű, modern elegancia. Épületeik nemcsak a városképet, hanem az egész környéket is jellemzik és nagyszerűen tükrözik vissza a régió életérzését: két lábbal a földön álló, de kozmopolita, hagyományos, ugyanakkor jövőbe mutató.
A Bodeni-tó végtelennek tűnő vízfelszíne és a letisztult, egyszerű építészet varázslatos kölcsönhatása egyedi karaktert kölcsönöz Bregenznek.
A Bregenzi Ünnepi Játékok minden évben újra és újra látványos díszletekkel, magas színvonalú produkciókkal és lenyűgöző pillanatokkal várja a kultúra iránt rajongókat, közvetlenül a vízparton.
Bregenz: adatok és számok
Top különlegességek
Sportos aktivitások Bregenzben és környékén
Kirándulástippek
Bregenzi Ünnepi Játékok
A bregenzi tavi színpad minden évben lenyűgöző kulisszával várja a vendégeket. Ezen a különleges helyszínen kerül megrendezésre a Bregenzi Ünnepi Játékok, ami évtizedek óta garanciát jelent a feledhetetlen operaélményre. Erről nagynevű, elismert művészek és rendezők, valamint a Bécsi Szimfonikusok nemzetközi zenekara gondoskodik.
2025-ben Carl Maria von Weber „A bűvös vadász” (Der Freischütz) című operáját mutatják be a tavi színpadon. Látványos és elbűvölő produkció, amely látványos színpadtechnikával várja a közönséget.
Különleges események
Bregenzi tavasz
Az ismert táncformációk kiemelkedő koreográfiákkal mutatnak utat a kortárs tánc jövője felé.
Bregenzi Ünnepi Játékok
A Bregenzi Ünnepi Játékok történetében először mutatják be Carl Maria von Weber „A bűvös vadász” (Der Freischütz) című operáját a látványosan kialakított tavi színpadon.
Bregenzi Kikötőfesztivál
A bregenzi kikötőben megrendezett gasztronómiai és kulturális fesztivál sétára, szórakozásra.
Gasztronómia Bregenzben
Különleges szálláshelyek
Társadalmi fenntarthatóság a Mangold étterem, a Bodeni-tónál
A Bodeni-tó partján, a Lochauban található Mangold étteremben a hagyományőrzés találkozik a modernitással, amit minden egyes falatnál érezni is lehet. A konyha az újragondolt regionalitásra összpontosít, friss, helyi alapanyagokkal dolgozik, amelyeket innovatív módon használnak fel. A kulináris minőség mellett az étterem különös hangsúlyt fektet a társadalmi fenntarthatóságra - a munkaidő tekintetében is.
Az éttermet évek óta egy elkötelezett házaspár vezeti, akik soha nem tévesztették szem elől a vendégek elkápráztatására irányuló elképzelésüket. Aki a következő üdülését Vorarlbergben töltené, mindenképpen tervezzen egy látogatást a Mangoldba, hogy részese legyen a különleges hangulatnak és a kiváló kiszolgálásnak.
Voralberg kártya
A Vorarlbergi vendégkártyával kényelmesen fedezhetitek fel Bregenzet: legyen szó akár a Pfänderre való ingyenes hegy- és völgymenetről a hegyi felvonóval, kedvezményes múzeumi belépőkről vagy kikapcsolódásról a Bodeni-tónál - a kártya számos kedvezményt kínál. Így teljes mértékben kiélvezhetitek a kultúrát, a természetet és a szabadidős tevékenységeket a régióban.