Kilátás Bregenzre és a Boden-tóra
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Bregenz
Hagyomány, modern építészet és városi sokszínűség tökéletes harmóniában

Téli üdülés
A Bodeni-tó partján fekvő Bregenz elsősorban a Bregenzi Ünnepi Játékok, valamint modern építészete kapcsán vonzza a látogatókat.

A Bodeni-tó partján fekvő Bregenz mindig is sokat profitált elhelyezkedéséből, hiszen Közép-Európa harmadik legnagyobb tava természetes összekötő kapocsként szolgál a szomszédos országok között. A Bodeni-tó 2000 év óta biztosítja a kereskedelmet és a kulturális eszmecserét a városnak, így Bregenz egy olyan hely, ahol a hagyomány és a fejlődés kéz a kézben jár.

Ezt tükrözi Vorarlberg tartományi fővárosának legújabb erőssége is: a modern építészet. Olyan nemzetközi építészek valósították meg itt elképzeléseiket, mint Hans Hollein, Jean Nouvel és Peter Zumthor. Az igazi stílus azonban a „vorarlbergi építészektől” származik – tiszta vonalak, sok fa és a környékre jellemző egyszerű, modern elegancia. Épületeik nemcsak a városképet, hanem az egész környéket is jellemzik és nagyszerűen tükrözik vissza a régió életérzését: két lábbal a földön álló, de kozmopolita, hagyományos, ugyanakkor jövőbe mutató.

A Bodeni-tó végtelennek tűnő vízfelszíne és a letisztult, egyszerű építészet varázslatos kölcsönhatása egyedi karaktert kölcsönöz Bregenznek. 

Adatok és tények a városról
Lakosság:kb. 29600 (2024-es adat)
Tartományi főváros:Bregenz, Vorarlberg tartományi fővárosa
Terület: kb. 29,50 km²
Tengerszint feletti magasság:427 m
Kilátóhely:Pfänder (1064m)

A Bregenzi Ünnepi Játékok minden évben újra és újra látványos díszletekkel, magas színvonalú produkciókkal és lenyűgöző pillanatokkal várja a kultúra iránt rajongókat, közvetlenül a vízparton.

Bregenz: adatok és számok

Top különlegességek

A felvonóval kényelmesen elérhető a legszebb kilátás

Naplemente lépcsők a mólónál (Sunsetstufen)

Bregenzi Művészetek Háza

Bregenzi kikötő: a Bodeni-tó kapuja és a kalandok kezdete

Vorarlberg Múzeum: művészet, történelem és modern építészet

Pipeline Bregenz: idilli sétány közvetlenül a tó partján

Fischersteg Bregenz

Sportos aktivitások Bregenzben és környékén

Kirándulástippek

Városnéző túrák

Sétahajózás és városnézés a Bodeni-tónál

Bregenz tószínpad

Bregenzi Ünnepi Játékok

A bregenzi tavi színpad minden évben lenyűgöző kulisszával várja a vendégeket. Ezen a különleges helyszínen kerül megrendezésre a Bregenzi Ünnepi Játékok, ami évtizedek óta garanciát jelent a feledhetetlen operaélményre. Erről nagynevű, elismert művészek és rendezők, valamint a Bécsi Szimfonikusok nemzetközi zenekara gondoskodik.

2025-ben Carl Maria von Weber „A bűvös vadász” (Der Freischütz) című operáját mutatják be a tavi színpadon. Látványos és elbűvölő produkció, amely látványos színpadtechnikával várja a közönséget.

Bregenzi Ünnepi JátékokBécsi Szimfonikusok

Kirándulások a környéken

Különleges események

Bregenzi tavasz

Festspielhaus Bregenz, 6900 Bregenz

Az ismert táncformációk kiemelkedő koreográfiákkal mutatnak utat a kortárs tánc jövője felé.

Bregenzi tavasz

Bregenzi Ünnepi Játékok

2025. 07. 16. – 2025. 08. 17.
Bregenzi tavi színpad, 6897 Bregenz

A Bregenzi Ünnepi Játékok történetében először mutatják be Carl Maria von Weber „A bűvös vadász” (Der Freischütz) című operáját a látványosan kialakított tavi színpadon.

Bregenzi Ünnepi Játékok

Bregenzi Kikötőfesztivál

Bregenzi kikötő, 6900 Bregenz

A bregenzi kikötőben megrendezett gasztronómiai és kulturális fesztivál sétára, szórakozásra.

Bregenzi Kikötőfesztivál

A gyerekek városa

2025. 06. 14.
Bregenzi belváros, 6900 Bregenz

Kreatív workshopok, izgalmas játékok és rengeteg szórakozás a gyerekeknek: egy felfedezésekkel és kalandokkal teli nap az egész család számára.

A gyerekek városa

Gasztronómia Bregenzben

Wirtshaus am See

Gasztronómiai élmények a tóparton: a házi készítésű „Käseknöpfle”, a frissen fogott halak, vagy a Riebelknödel csak néhány az ízletes kínálatból.

Wirtshaus am See

Bregenzi termelői piac

A termelői piacon pénteken 08:00 és 10:00 óra között Vorarlberg regionális és szezonális termékeit kínálják.

Bregenzi piacok

Különleges szálláshelyek

Grand Hotel Bregenz

Hotel Schwärzler

Egy felelősségteljes étterem

Társadalmi fenntarthatóság a Mangold étterem, a Bodeni-tónál

A Bodeni-tó partján, a Lochauban található Mangold étteremben a hagyományőrzés találkozik a modernitással, amit minden egyes falatnál érezni is lehet. A konyha az újragondolt regionalitásra összpontosít, friss, helyi alapanyagokkal dolgozik, amelyeket innovatív módon használnak fel. A kulináris minőség mellett az étterem különös hangsúlyt fektet a társadalmi fenntarthatóságra - a munkaidő tekintetében is.

Az éttermet évek óta egy elkötelezett házaspár vezeti, akik soha nem tévesztették szem elől a vendégek elkápráztatására irányuló elképzelésüket. Aki a következő üdülését Vorarlbergben töltené, mindenképpen tervezzen egy látogatást a Mangoldba, hogy részese legyen a különleges hangulatnak és a kiváló kiszolgálásnak.

Mangold étterem
Bregenzi felfedezések

Voralberg kártya

A Vorarlbergi vendégkártyával kényelmesen fedezhetitek fel Bregenzet: legyen szó akár a Pfänderre való ingyenes hegy- és völgymenetről a hegyi felvonóval, kedvezményes múzeumi belépőkről vagy kikapcsolódásról a Bodeni-tónál - a kártya számos kedvezményt kínál. Így teljes mértékben kiélvezhetitek a kultúrát, a természetet és a szabadidős tevékenységeket a régióban.

Vorarlberg Card

FAQ

Bregenz, Vorarlberg fővárosa, számos különleges látnivalót kínál. A természet, a kultúra és a történelem egyedülálló kombinációja teszi Bregenzet igazán izgalmas úti céllá.

  • Bregenzi kikötő és sétány

  • Kunsthaus Bregenz (KUB) – Modern művészetek háza

  • Martinsturm –a város történelmi jelképe

  • Pfänder – a város házi hegye lenyűgöző kilátó- és túracélpont

  • Vorarlberg Múzeum – kulturális kincsek egyedülálló gyűjteménye

Naprakész információk a Bregenzben zajló eseményekről és rendezvényekről a rendezvénynaptárban találhatók.

A szabadtéri sportok rajongói számára Bregenz nyári kínálata kihagyhatatlan lehetőségeket kínál. Az alábbi sporttevékenységek kedvelőinek mindenképp megéri ellátogatni a városba:

  • Túrázás

  • Hegyi- és túrakerékpározás

  • Úszás a Bodeni-tóban

  • Sziklamászás és hegymászás

  • Stand-up paddling

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  • Kulturális és sportesemények