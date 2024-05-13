Introduction
Graz felfedezéséhez a legjobb kiindulópont a Schlossberg. Az óvárosból 260 lépcsőfok vagy a Schlossberg sikló visz fel Graz népszerű kilátóhegyére. A város nevezetességétől, az Óratoronytól remek kilátás nyílik Grazra. Az ínyencfővárosban érdemes a napot egy ízletes reggelivel kezdeni az aiola upstairs étteremben. Ezt követően a városnézés során nemcsak az óváros háztetőit vagy a lenyűgöző épületek homlokzatait csodálhatjátok meg, hanem a rejtett belső udvarokat is érdemes felfedezni. A Kaiser-Josef-Platz népszerű találkozóhely, ahol egy pohár bor mellett friss regionális finomságokat kóstolhattok, egyenesen a piacról.
Graz a City of Design címet nem címkeként, hanem hozzáállásként viseli: kreatív, praktikus, meglepő. A történelmi óváros és a kortárs építészet között az élmények gyakran a házból kilépve már a küszöbön elkeződnek – például a 7 Summits túráin, a várost körülölelő hét kilátóhegyen, ahol mozgás, panoráma és városélmény találkozik.
A város emellett kerékpározásra és mountain bike‑ozásra is csábít– a városi útvonalaktól a környékbeli ösvényekig. A Mur mentén pedig Graz érezhetően lelassul: tavak, vízisport és part menti pihenőhelyek hívogatnak kikapcsolódásra. Közöttük parkok és kertek húzódnak, hogy csendes menedéket nyújtsanak a nyüzsgő városi élet közepén.
A Kastner & Öhler áruház 6. emeletén a „Das Freiblick” kávézó teraszáról a legjobb kilátást élvezhetitek a grazi óvárosra.
Graz: adatok és számok
Top különlegességek
Kirándulástippek
UNESCO City of Design
A hagyomány és a modernitás közti izgalmas feszültség teljesen magától értetődően határozza meg Graz arculatát. Ez a kettősség ott van az Uhrturm és a Kunsthaus látványosságai között, a kultúrában a Styriarte és a steirischer herbst fesztiválok között, vagy a múzeumokban a Landeszeughaustól egészen a BRUSEUM‑ig. Évszázadok választják el egymástól a világörökséget és a kortárs művészetet – és éppen ez a váltakozás adja a város különleges vonzerejét. Egy könnyed séta során a Grazi Landhaus reneszánsz épületétől pillanatok alatt a kreatív Lendviertel-ben találhatjuk magunkat.
Különleges események
Diagonale
A Diagonale, az osztrák film fesztiválja egy olyan fórumként működik, ahol az osztrák filmalkotások kerülnek bemutatásra és megvitatásra.
styriarte
Az évente megrendezett nemzetközi zenei fesztivál a nyári hónapokban klasszikus zenét mutat be történelmi helyszíneken. A program a barokk operáktól és nagyzenekari művektől a kortárs produkciókig és a kamarazenéig terjed.
"La Strada" Fesztivál
Ez a fesztivál szenvedéllyel és elkötelezettséggel tölti meg a város utcáit, tereit és belső udvarait. A programban utcaszínház, bábszínház, újcirkusz és közösségi művészeti projektek szerepelnek.
Aufsteirern Fesztivál
Egy hétvégére Grazban minden a stájer kultúráról szól: a tartományi főváros utcáit megtöltik a hagyományok, a népszokások, az ének, a tánc, a zene és a közösségi élmények.
steirischerherbst’26
Ez a kortárs művészeti fesztivál a képzőművészet, a performansz, a színház, a zene és az elméleti diskurzus találkozásának bemutatása. Programja társadalmi és politikai kérdéseket vizsgál, kritikus és gondolatébresztő megközelítésben.
Graz Marathon
A résztvevők és a nézők évről évre fantasztikus hangulatot teremtenek a Graz óvárosán átvezető, festői maratoni útvonal mentén. A kísérőprogramok, a gasztronómiai kínálat és a zenei „hotspotok” a pályán és azon kívül is gondoskodnak a szórakozásról.
Gasztronómia Grazban
Receptek
Különleges szálláshelyek
Graz-kártya
A Graz-kártya segítségével egyszerre élvezhetitek a teljes mobilitást és a kulturális élményeket. Kényelmesen juthattok el vonattal, villamossal vagy busszal a múzeumokhoz és nevezetességekhez – tökéletes választás az egész család számára! Elérhető 24, 48 vagy 72 órás változatban.
Főbb előnyök:
Ingyenes utazás a 101-es tarifazónán belül, beleértve a repülőteret is.
Ingyenes utazás a Schlossberg siklóval és a Schlossberg lifttel.
Ingyenes belépés számos múzeumba.
Ingyenes óvárosi séta.
Kedvezmények Grazban és környékén.
2 gyerekjegy (15 éves korig) ingyenesen jár minden felnőttjegy mellé.