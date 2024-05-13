Aerial view of Kunsthaus Graz with blue biomorphic façade amid old town, Mur river, red tile roofs.
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Graz
Nyári vakáció egy UNESCO‑világörökségi helyszínen

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Graz a Schlossberg, a gasztronómia és a design háromszögében mutatja meg magát: kis boltok, kávézók és kreatív sarkok rejtett belső udvarokkal.

Graz felfedezéséhez a legjobb kiindulópont a Schlossberg. Az óvárosból 260 lépcsőfok vagy a Schlossberg sikló visz fel Graz népszerű kilátóhegyére. A város nevezetességétől, az Óratoronytól remek kilátás nyílik Grazra. Az ínyencfővárosban érdemes a napot egy ízletes reggelivel kezdeni az aiola upstairs étteremben. Ezt követően a városnézés során nemcsak az óváros háztetőit vagy a lenyűgöző épületek homlokzatait csodálhatjátok meg, hanem a rejtett belső udvarokat is érdemes felfedezni. A Kaiser-Josef-Platz népszerű találkozóhely, ahol egy pohár bor mellett friss regionális finomságokat kóstolhattok, egyenesen a piacról.

Graz a City of Design címet nem címkeként, hanem hozzáállásként viseli: kreatív, praktikus, meglepő. A történelmi óváros és a kortárs építészet között az élmények gyakran a házból kilépve már a küszöbön elkeződnek – például a 7 Summits túráin, a várost körülölelő hét kilátóhegyen, ahol mozgás, panoráma és városélmény találkozik.

A város emellett kerékpározásra és mountain bike‑ozásra is csábít– a városi útvonalaktól a környékbeli ösvényekig. A Mur mentén pedig Graz érezhetően lelassul: tavak, vízisport és part menti pihenőhelyek hívogatnak kikapcsolódásra. Közöttük parkok és kertek húzódnak, hogy csendes menedéket nyújtsanak a nyüzsgő városi élet közepén.

Adatok és tények a városról
Lakosság:kb. 289 000
Tartományi főváros:Stájerország tartományi fővárosa
Terület:127 km², ebből 40 % zöld terület
Tengerszint feletti magasság:365 m
KilátóhelySchlossberg
A graziak házi hegye:Schöckl (1445 m)

A Kastner & Öhler áruház 6. emeletén a „Das Freiblick” kávézó teraszáról a legjobb kilátást élvezhetitek a grazi óvárosra.

Graz: adatok és számok

Top különlegességek

Kunsthaus Graz: „A barátságos idegen“

Freiblick: reggeli Graz háztetői felett

Schlossberg az Óratoronnyal: kirándulás a kilátóhegyre

Harangjáték: 24 harang dallama

Mura-sziget: ringatózás egy kagylón a Mura folyón

Fedezzétek el a belső udvarokat

Eggenberg kastély: UNESCO Világörökség

Aktív kikapcsolódás Grazban és környékén

Kirándulástippek

Városnéző séták és körutak: fedezzétek fel a rejtett zugokat

Városnézés az óvárosban: impozáns épületek, modern építeszet

Gasztronómiai körutak: Schlossberg-től a Bauernmarkt-ig

A Lendviertel‑en át: fiatalos, városi, kreatív

UNESCO City of Design

A hagyomány és a modernitás közti izgalmas feszültség teljesen magától értetődően határozza meg Graz arculatát. Ez a kettősség ott van az Uhrturm és a Kunsthaus látványosságai között, a kultúrában a Styriarte és a steirischer herbst fesztiválok között, vagy a múzeumokban a Landeszeughaustól egészen a BRUSEUM‑ig. Évszázadok választják el egymástól a világörökséget és a kortárs művészetet – és éppen ez a váltakozás adja a város különleges vonzerejét. Egy könnyed séta során a Grazi Landhaus reneszánsz épületétől pillanatok alatt a kreatív Lendviertel-ben találhatjuk magunkat.

Graz UNESCO City of Design

Kirándulások a környéken

Különleges események

Diagonale

Graz

A Diagonale, az osztrák film fesztiválja egy olyan fórumként működik, ahol az osztrák filmalkotások kerülnek bemutatásra és megvitatásra.

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styriarte

Stájerország

Az évente megrendezett nemzetközi zenei fesztivál a nyári hónapokban klasszikus zenét mutat be történelmi helyszíneken. A program a barokk operáktól és nagyzenekari művektől a kortárs produkciókig és a kamarazenéig terjed.

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"La Strada" Fesztivál

Graz

Ez a fesztivál szenvedéllyel és elkötelezettséggel tölti meg a város utcáit, tereit és belső udvarait. A programban utcaszínház, bábszínház, újcirkusz és közösségi művészeti projektek szerepelnek.

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Aufsteirern Fesztivál

Graz

Egy hétvégére Grazban minden a stájer kultúráról szól: a tartományi főváros utcáit megtöltik a hagyományok, a népszokások, az ének, a tánc, a zene és a közösségi élmények.

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steirischerherbst’26

Graz

Ez a kortárs művészeti fesztivál a képzőművészet, a performansz, a színház, a zene és az elméleti diskurzus találkozásának bemutatása. Programja társadalmi és politikai kérdéseket vizsgál, kritikus és gondolatébresztő megközelítésben.

További információk

Graz Marathon

Graz

A résztvevők és a nézők évről évre fantasztikus hangulatot teremtenek a Graz óvárosán átvezető, festői maratoni útvonal mentén. A kísérőprogramok, a gasztronómiai kínálat és a zenei „hotspotok” a pályán és azon kívül is gondoskodnak a szórakozásról.

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Nemzetközi Szarvasgomba Fesztivál

Graz

Grazban a szarvasgomba világa kerül a középpontba: válogatott éttermek exkluzív fogásai, a Paradeishof szarvasgombapiacának különlegességei és a Leechwald vezetett túrái kínálnak egyedülálló élményeket a gourmet‑közönségnek.

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Gasztronómia Grazban

Das Kunsthauscafé: a kreatív közeg találkozóhelye

Freiblick: reggeli Graz háztetői felett

Starcke Haus: ínyenc étterem a Schlossbergen

Genießerei: friss alapanyagok a termelői piacról

Edegger-Tax: udvari pékség a város szívében

Frankowitsch: zsömlék és a legfinomabb cukrászsütemények

Die Herzl Weinstube: régi, klasszikus stájer vendéglő

Receptek

Stájer rántott csirke

Próbáljátok ki a stájer konyha egyik klasszikusát: rántott csirke Johann Lafer receptje alapján.

Stájer rántott csirke

Stájer rántott csirke salátával

A recept titka: a Sulmtal baromfi. Ezzel a recepttel a rántott csirke pont olyan ízű lesz, mint az eredeti stájerországi.

Stájer rántott csirke salátával

Különleges szálláshelyek

Grand Hotel Wiesler: A belvárosban, 5 csillag

Schlossberghotel: A grazi Schlossberg-en, 4 csillag

kai36: szikla és folyó között - medencével, 5 csillag

Palais-Hotel Erzherzog Johann: A belvárosban, 4 csillag

harry’s home: a grazi smart cityben, 4 csillag

Kulturális élmények és mobilitás

Graz-kártya

A Graz-kártya segítségével egyszerre élvezhetitek a teljes mobilitást és a kulturális élményeket. Kényelmesen juthattok el vonattal, villamossal vagy busszal a múzeumokhoz és nevezetességekhez – tökéletes választás az egész család számára! Elérhető 24, 48 vagy 72 órás változatban.

Főbb előnyök:

  • Ingyenes utazás a 101-es tarifazónán belül, beleértve a repülőteret is.

  • Ingyenes utazás a Schlossberg siklóval és a Schlossberg lifttel.

  • Ingyenes belépés számos múzeumba.

  • Ingyenes óvárosi séta.

  • Kedvezmények Grazban és környékén.

  • 2 gyerekjegy (15 éves korig) ingyenesen jár minden felnőttjegy mellé.

Graz-kártya

FAQ

Graz könnyedén megközelíthető vonattal, autóval, busszal vagy akár repülővel. A repülőtér busszal és vonattal is összeköttetésben áll a belvárossal. Vonattal Bécsből mintegy 2,5 óra alatt értek Grazba, autóval pedig az A2-es vagy az A9-es autópályán. A helyszínen buszok és villamosok állnak rendelkezésetekre – Graz Carddal ráadásul díjmentesen.

Graz felfedezéséhez két-három napot ajánlunk.

  • Egy nap alatt bejárható a Schlossberg, az Óratorony és az óváros.

  • Két nap esetén jut idő a Kunsthausra, a Murinselre és az Eggenberg‑kastélyra is.

  • Három nap vagy egy hosszú hétvége pedig ideális arra, hogy a környékre is kiránduljatok, és igazán elmerüljetek a kulináris élvezetekben.

A történelmi és modern látnivalók különleges keveréke teszi Grazot egyedülállóvá, ahol a művészet, a kultúra és az innováció harmonikusan találkoznak egymással.

  • Schlossberg és Óratorony: Graz jelképe, ahonnan páratlan kilátás nyílik a városra. A Schlossbergbahn siklóval vagy a Schlossberg lifttel kényelmesen juthatunk fel a Schlossberg tetejére.

  • Graz óvárosa: az UNESCO világörökség része, amely lenyűgöző történelmi épületeivel, szűk utcácskáival és hangulatos tereivel csábít izgalmas felfedezőtúrára.

  • Mura-sziget: egy modern építészeti csoda a Mura folyón – félig sziget, félig híd –, ahol kávézó és színpad is várja a látogatókat.

  • Grazi Művészetek Háza: a „barátságos idegen” néven ismert futurisztikus épület, amely a modern művészetet innovatív dizájnnal ötvözi.

  • Eggenberg-kastély: egy lenyűgöző barokk kastély csodálatos kerttel, amely szintén az UNESCO világörökség részét képezi.

  • Főtér és városháza: a város szíve, lenyűgöző építészettel és pezsgő hangulattal.

Graz sokszínűsége a kultúra, történelem, modern építészet és kiemelkedő gasztronómia találkozásában rejlik, ami lenyűgözővé teszi a várost.

  • UNESCO világörökség: Graz óvárosa az UNESCO világörökség része, köszönhetően jól megőrzött történelmi épületeinek és bájos kis utcáinak.

  • City of Design: Graz az UNESCO „City of Design” címet is magáénak tudhatja, köszönhetően kreatív színtereinek, valamint innovatív építészeti projektjeinek, mint például a Grazi Művészetek Háza és a Mura-sziget.

  • Gasztronómia: Graz Ausztria „ínyencfővárosa”, ahol regionális specialitások és a friss termelői piacok kínálata várja az ínyenceket.

  • Egyetemi város: számos egyetemével és főiskolájával Graz pezsgő diákélettel bír, amely különleges lendületet ad a város mindennapjainak.

  • Eggenberg-kastély: az UNESCO világörökség részét képező barokk kastély lenyűgöző építészete és gyönyörű kertjei garantáltan magával ragadják a látogatókat.

Ausztria kulináris fővárosaként Graz első osztályú éttermek, vendéglők és hangulatos kávézók lenyűgöző választékát kínálja. Íme néhány tipp a város gasztronómiai kínálatának felfedezéséhez:

  • Der Steirer: modern stílusú stájer konyhát kínáló vendéglő.

  • Die Herzl vendéglő: stájer konyhát kínál hangulatos környezetben.

  • Aiola Upstairs: nemcsak regionális specialitásokat kínál, hanem lélegzetelállító kilátást is a városra.

  • Genießerei am Markt: regionális termékeket kínál modern környezetben.

  • A Frankowitsch valóságos intézménynek számít Grazban és legendás zsemléiről ismert.

  • A Hofbäckerei Edegger-Tax Graz legrégebbi péksége, amely kézzel készített pékáruiról ismert.

  • Kaffee Weitzer: stílusos kávézó az azonos nevű történelmi szállodában.

  • Az „Omas Teekanne” egy hangulatos kávézó, kilátással az óratoronyra.

A Graz Tourismus hivatalos weboldalán áttekintést találtok az aktuális grazi eseményekről, többek között az alábbiakról:

  • A Stájer Őszi Fesztivál a nemzetközi művészet és kultúra ünnepe.

  • styriate – klasszikus és barokk zenei fesztivál az Eggenberg-kastélyban.

  • A Grazi Opera Ausztria egyik vezető operaháza, amely a klasszikus operáktól és operettektől kezdve a modern produkciókig változatos programot kínál.

  • Aufsteirern: a stájer népi kultúra fesztiválja, amely nemcsak népzenét és néptáncot kínál, a fesztiválon a régió hagyományos finomságait is meg lehet kóstolni.

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