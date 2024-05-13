Graz a Schlossberg, a gasztronómia és a design háromszögében mutatja meg magát: kis boltok, kávézók és kreatív sarkok rejtett belső udvarokkal.

Graz felfedezéséhez a legjobb kiindulópont a Schlossberg. Az óvárosból 260 lépcsőfok vagy a Schlossberg sikló visz fel Graz népszerű kilátóhegyére. A város nevezetességétől, az Óratoronytól remek kilátás nyílik Grazra. Az ínyencfővárosban érdemes a napot egy ízletes reggelivel kezdeni az aiola upstairs étteremben. Ezt követően a városnézés során nemcsak az óváros háztetőit vagy a lenyűgöző épületek homlokzatait csodálhatjátok meg, hanem a rejtett belső udvarokat is érdemes felfedezni. A Kaiser-Josef-Platz népszerű találkozóhely, ahol egy pohár bor mellett friss regionális finomságokat kóstolhattok, egyenesen a piacról.

Graz a City of Design címet nem címkeként, hanem hozzáállásként viseli: kreatív, praktikus, meglepő. A történelmi óváros és a kortárs építészet között az élmények gyakran a házból kilépve már a küszöbön elkeződnek – például a 7 Summits túráin, a várost körülölelő hét kilátóhegyen, ahol mozgás, panoráma és városélmény találkozik.

A város emellett kerékpározásra és mountain bike‑ozásra is csábít– a városi útvonalaktól a környékbeli ösvényekig. A Mur mentén pedig Graz érezhetően lelassul: tavak, vízisport és part menti pihenőhelyek hívogatnak kikapcsolódásra. Közöttük parkok és kertek húzódnak, hogy csendes menedéket nyújtsanak a nyüzsgő városi élet közepén.