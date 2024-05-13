Snow-covered old town of Graz from bird's-eye view, town hall with dome tower in foreground.
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Graz télen
Téli üdülés a gasztronómia fővárosában: karácsonyi vásárok az óvárosban, a Schlossbergen és a Kunsthaus környékén

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Barangoljatok az ünnepi díszbe öltöztetett utcákon, szívjátok magatokba a téli hangulatot és látogassatok el a hangulatos kávézókba és a karácsonyi vásárokra.

Télen és különösen karácsonykor Graz téli csodaországgá változik: mindenütt fények ragyognak és a város történelmi terei ünnepi pompájukban tündökölnek. Az adventi vásárok a puncs és a mézeskalács finom illatával csábítják a látogatókat, miközben halk zene és vidám nevetés fokozza a meghitt hangulatot.

Graz felfedezéséhez a legjobb kiindulópont a Schlossberg. Az óvárosból 260 lépcsőfok vagy a Schlossberg felvonó visz fel Graz népszerű kilátóhegyére. A város nevezetességétől, az óratoronytól remek kilátás nyílik a városra.

A városról
Népesség:kb. 305 200 fő
Tartományi főváros:Stájerország tartományi fővárosa
Terület:127 km², ebből 40% zöldterület
Tengerszint feletti magasság:365 m
Kilátóhely:Schlossberg
Graz hegye:Schöckl (1445 m)

Városnézéskor ne csak a gyönyörű házak homlokzatát vagy az óváros háztetőit nézzétek meg felülről, hanem fedezzétek fel a rejtett udvarokat is.

Graz télen minden nézőpontból

Top különlegességek

Advent Grazban: karácsonyi vásárok, látnivalók, események

Grazi Schlossberg az óratoronnyal: kilátás az óvárosra

Mura-sziget: egy kagylón lebegve a Mura folyó közepén

Belső udvarok felfedezése: pillantsatok be a homlokzat mögé!

Graz, a gasztronómia fővárosa: a legjobb kulináris címek

Téli programok Grazban és környékén

Kirándulástippek

Városnézések és körutazások

Városnézés a kreatív Lendviertelben

Óvárosi séta: meglepően történelmi és modern

„The friendly alien“

Kunsthaus Graz

A graziak szeretettel nevezik a Kunsthaus Grazot „a barátságos idegennek”. Hatalmas cseppként hullott a városba 2003-ban, amikor Graz Európa Kulturális Fővárosa volt. Az egyetemi város modern mérföldkövévé vált, és ellentmondásos külsejével éppúgy kitűnik, mint kiállításainak belső értékeivel. Az úgynevezett fúvókák – ormányszerű nyílások – egyikén keresztül a látogatók megpillanthatják az óratornyot. Az építészek így tudatosan teremtettek kapcsolatot a város két legfontosabb látnivalója között. A városközpont felé néző, megvilágított homlokzat lehetővé teszi a művészek és kurátorok számára, hogy kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek a városi térrel.

A Kunsthauscafé a grazi kreatív szcéna, a diákok és természetesen a kortárs művészet barátainak kedvelt találkozóhelye.

Különleges események

Mountainfilm Graz

Congress Graz és Schubertkino, Graz

Filmkészítők és más alkotók mutatják be a hegyi sportokról, a természetről és a kalandokról szóló filmjeiket, amelyeket a nemzetközi filmfesztivál keretében vetítenek és díjaznak.

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Grazi Téli Világ

Schlossberg, Graz

A Schlossberg lábánál egy 3000 m²-es jégpálya, adventi hangulat és látványos fényvilág várja a korcsolyázás, a jégkorong és a jégtekézés szerelmeseit.

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Cirque Noël – Cirkuszi történetek Grazban

Orpheum, Graz

A varázslatos cirkusz és a modern akrobatika találkozik a Cirque Noël Graz előadásain, ahol a kanadai FLIP Fabrique és az ausztrál CIRCA két különleges produkcióval nyűgözi le a közönséget költészettel, energiával és kortárs cirkuszművészettel.

További információk

Grazi Operabál

Graz

Januárban a Grazi Opera ad otthont az év egyik legjelentősebb társasági eseményének. Az Operabálon a bálozók mellett a gazdasági, média-, politikai, társadalmi és kulturális élet meghatározó szereplői is találkoznak.

További információk

Gasztronómia Grazban

Starcke Haus: ínyenc étterem a Schlossbergen

Genießerei: friss alapanyagok a termelői piacról

Edegger-Tax: udvari pékség a város szívében

Frankowitsch: zsömlék és a legfinomabb cukrászsütemények

Die Herzl Weinstube: régi, klasszikus stájer vendéglő

Receptek

Stájer rántott csirke

Próbáljátok ki a stájer konyha egyik klasszikusát: rántott csirke Johann Lafer receptje alapján.

Stájer rántott csirke

Stájer rántott csirke salátával

A recept titka: a Sulmtal baromfi. Ezzel a recepttel a rántott csirke pont olyan ízű lesz, mint az eredeti stájerországi.

Stájer rántott csirke salátával

Mézeskalács

Az évszázadok óta ismert finomságnak korábban gyógyító erőt is tulajdonítottak, mára a mézeskalács a legtöbb háztartásban a karácsonyi sütemény kínálat kötelező eleme.

Tovább a recepthez

Kletzenbrot – osztrák gyümölcskenyér

A „Kletzen” szárított körtét jelent, amit hagyományosan egy kis „aszalóházikóban” szárítottak. Mostviertelben az adventi időszak elképzelhetetlen nélküle.

Kletzenbrot – osztrák gyümölcskenyér

Különleges szálláshelyek

Grand Hotel Wiesler: a belvárosban, 5 csillag

Schlossberg Hotel: a Schlossbergnél, 4 csillag

kai36: sziklák és folyó között, 5 csillag

Palais-Hotel Erzherzog Johann: a belvárosban, 4 csillag

harry’s home: Graz Smart City negyedében, 4 csillag

Kulturális élmények és mobilitás

Graz-kártya

A Graz-kártyával a teljes mobilitást és a kulturális látnivalókat egyben élvezhetjük. Utazzatok kényelmesen vonattal, villamossal vagy busszal a múzeumokhoz és látnivalókhoz – ideális a családi felfedezésekhez! Kapható 24, 48 vagy 72 órás változatban.

Kiemelt előnyök:

  • Ingyenes utazás a 101-es díjzónában, beleértve a repülőteret is

  • Ingyenes utazás a Schlossberg fogaskerekűvel és a Schlossberg felvonóval

  • Ingyenes belépés számos múzeumba

  • Ingyenes városnézés az óvárosban

  • Kedvezmények Grazban és környékén

  • Felnőtt jegyenként 2 gyermekjegy 15 éves korig

Graz-kártya

FAQ

Az UNESCO világörökség részét képező Graz történelmi óvárosával, a Schlossberggel és az óratoronnyal, valamint az Eggenberg-kastéllyal télen igazi mesevilággá változik. A csillogó fények, a hagyományos karácsonyi vásárok és a meghitt hangulat különleges élményt teremtenek.

A folyó két partján elterülő történelmi terek – köztük a modern Mura-sziget és a Kunsthaus Graz – ünnepi fényárban ragyognak. A puncs, a forralt bor, a sült gesztenye és a mézeskalács pedig tovább fokozza a karácsonyi hangulatot Grazban, az ínyencek városában.

A történelmi és modern látnivalók kombinációja teszi Grazot olyan különleges várossá, amely művészetet, kultúrát és innovációt egyaránt kínál.

  • Schlossberg és óratorony: Graz nevezetessége fantasztikus kilátást kínál a városra. A Schlossbergbahn felvonóval vagy a Schlossberg lifttel kényelmesen feljuthatunk a hegyre.

  • Graz óvárosa: az UNESCO világörökség részét képező óvárost történelmi épületek, szűk sikátorok és hangulatos terek jellemzik.

  • Mura-sziget: modern építészeti projekt a Mura folyón – félig sziget, félig híd – kávézóval és amfiteátrummal.

  • Kunsthaus Graz: a „barátságos idegen” néven ismert futurisztikus épület a modern művészetet és az innovatív designt ötvözi.

  • Eggenberg-kastély: pompás barokk palota gyönyörű kertekkel, amely szintén az UNESCO világörökség része.

  • Főtér és városháza: a város szíve, lenyűgöző építészettel és élénk nyüzsgéssel.

A kultúra, a történelem, a modern építészet és a kiváló konyha sokszínűsége teszi Grazot lenyűgöző várossá.

  • UNESCO világörökség: Graz óvárosa jól megőrzött történelmi épületeinek és hangulatos sikátorainak köszönhetően az UNESCO világörökség része.

  • A design városa: az UNESCO a „Design városa” címet ajándékozta Graznak, amely a kreatív szcénáról, valamint olyan innovatív építészeti projektjeiről ismert, mint a Kunsthaus vagy a Murinsel.

  • Kulináris élvezetek: Graz „Ausztria kulináris fővárosaként” is ismert, regionális specialitásokkal, valamint a termelői piacok friss termékeivel kényezteti a látogatókat.

  • Diákváros: a számos egyetemnek és főiskolának köszönhetően Grazot élénk diákélet jellemzi.

  • Eggenberg-kastély: a barokk palota az UNESCO világörökség része, és pompás architektúrájával, valamint gyönyörű kertjeivel nyűgözi le a látogatókat.

Ausztria kulináris fővárosaként Graz elsőosztályú éttermek, vendéglők és hangulatos kávézók lenyűgöző választékát kínálja. Íme néhány tipp a város gasztronómiai kínálatának felfedezéséhez:

  • Der Steirer: modern stílusú stájer vendéglő

  • Gasthaus Die Herzl: hagyományos stájer konyhát kínál hangulatos környezetben

  • Aiola Upstairs: nemcsak regionális specialitásokat találunk, hanem lélegzetelállító kilátást is a városra

  • Genießerei am Markt: regionális termékek, modern környezetben

  • A Frankowitsch valóságos intézménynek számít Grazban és legendás zsemléiről ismert

  • A Hofbäckerei Edegger-Tax Graz legrégebbi péksége, amely kézzel készített pékáruiról ismert

  • Kaffee Weitzer: stílusos kávézó az azonos nevű történelmi szállodában

  • Az „Omas Teekanne” egy hangulatos kávézó, kilátással az óratoronyra

A Graz Tourismus hivatalos weboldalán áttekintést találtok az aktuális grazi eseményekről, többek között az alábbiakról:

  • A Stájer Őszi Fesztivál a nemzetközi művészetet és kultúrát mutatja be.

  • A styriate – klasszikus és barokk zenei fesztivál az Eggenbergi-kastélyban.

  • A Grazi Opera Ausztria egyik vezető operaháza, amely a klasszikus operáktól és operettektől kezdve a modern produkciókig változatos programot kínál.

  • Aufsteirern: a stájer népi kultúra fesztiválja nemcsak zenét és táncot kínál, hanem számos standon a régió hagyományos finomságait is.

Két-három nap alatt kényelmesen felfedezhetitek Graz legszebb látnivalóit, a Schlossbergtől az óváros hangulatos utcáiig. A Graz-kártyával ingyenesen látogathatjátok a legfontosabb nevezetességeket, így nyugodt tempóban is teljes élményt nyújt a város.

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