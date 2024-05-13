Kunsthaus Graz

A graziak szeretettel nevezik a Kunsthaus Grazot „a barátságos idegennek”. Hatalmas cseppként hullott a városba 2003-ban, amikor Graz Európa Kulturális Fővárosa volt. Az egyetemi város modern mérföldkövévé vált, és ellentmondásos külsejével éppúgy kitűnik, mint kiállításainak belső értékeivel. Az úgynevezett fúvókák – ormányszerű nyílások – egyikén keresztül a látogatók megpillanthatják az óratornyot. Az építészek így tudatosan teremtettek kapcsolatot a város két legfontosabb látnivalója között. A városközpont felé néző, megvilágított homlokzat lehetővé teszi a művészek és kurátorok számára, hogy kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek a városi térrel.

A Kunsthauscafé a grazi kreatív szcéna, a diákok és természetesen a kortárs művészet barátainak kedvelt találkozóhelye.