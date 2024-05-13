Graz télen
Téli üdülés a gasztronómia fővárosában: karácsonyi vásárok az óvárosban, a Schlossbergen és a Kunsthaus környékén
Introduction
Télen és különösen karácsonykor Graz téli csodaországgá változik: mindenütt fények ragyognak és a város történelmi terei ünnepi pompájukban tündökölnek. Az adventi vásárok a puncs és a mézeskalács finom illatával csábítják a látogatókat, miközben halk zene és vidám nevetés fokozza a meghitt hangulatot.
Graz felfedezéséhez a legjobb kiindulópont a Schlossberg. Az óvárosból 260 lépcsőfok vagy a Schlossberg felvonó visz fel Graz népszerű kilátóhegyére. A város nevezetességétől, az óratoronytól remek kilátás nyílik a városra.
Városnézéskor ne csak a gyönyörű házak homlokzatát vagy az óváros háztetőit nézzétek meg felülről, hanem fedezzétek fel a rejtett udvarokat is.
Graz télen minden nézőpontból
Top különlegességek
Kirándulástippek
Kunsthaus Graz
A graziak szeretettel nevezik a Kunsthaus Grazot „a barátságos idegennek”. Hatalmas cseppként hullott a városba 2003-ban, amikor Graz Európa Kulturális Fővárosa volt. Az egyetemi város modern mérföldkövévé vált, és ellentmondásos külsejével éppúgy kitűnik, mint kiállításainak belső értékeivel. Az úgynevezett fúvókák – ormányszerű nyílások – egyikén keresztül a látogatók megpillanthatják az óratornyot. Az építészek így tudatosan teremtettek kapcsolatot a város két legfontosabb látnivalója között. A városközpont felé néző, megvilágított homlokzat lehetővé teszi a művészek és kurátorok számára, hogy kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek a városi térrel.
A Kunsthauscafé a grazi kreatív szcéna, a diákok és természetesen a kortárs művészet barátainak kedvelt találkozóhelye.
Különleges események
Mountainfilm Graz
Filmkészítők és más alkotók mutatják be a hegyi sportokról, a természetről és a kalandokról szóló filmjeiket, amelyeket a nemzetközi filmfesztivál keretében vetítenek és díjaznak.
Grazi Téli Világ
A Schlossberg lábánál egy 3000 m²-es jégpálya, adventi hangulat és látványos fényvilág várja a korcsolyázás, a jégkorong és a jégtekézés szerelmeseit.
Cirque Noël – Cirkuszi történetek Grazban
A varázslatos cirkusz és a modern akrobatika találkozik a Cirque Noël Graz előadásain, ahol a kanadai FLIP Fabrique és az ausztrál CIRCA két különleges produkcióval nyűgözi le a közönséget költészettel, energiával és kortárs cirkuszművészettel.
Gasztronómia Grazban
Receptek
Stájer rántott csirke
Próbáljátok ki a stájer konyha egyik klasszikusát: rántott csirke Johann Lafer receptje alapján.
Stájer rántott csirke salátával
A recept titka: a Sulmtal baromfi. Ezzel a recepttel a rántott csirke pont olyan ízű lesz, mint az eredeti stájerországi.
Mézeskalács
Az évszázadok óta ismert finomságnak korábban gyógyító erőt is tulajdonítottak, mára a mézeskalács a legtöbb háztartásban a karácsonyi sütemény kínálat kötelező eleme.
Különleges szálláshelyek
Graz-kártya
A Graz-kártyával a teljes mobilitást és a kulturális látnivalókat egyben élvezhetjük. Utazzatok kényelmesen vonattal, villamossal vagy busszal a múzeumokhoz és látnivalókhoz – ideális a családi felfedezésekhez! Kapható 24, 48 vagy 72 órás változatban.
Kiemelt előnyök:
Ingyenes utazás a 101-es díjzónában, beleértve a repülőteret is
Ingyenes utazás a Schlossberg fogaskerekűvel és a Schlossberg felvonóval
Ingyenes belépés számos múzeumba
Ingyenes városnézés az óvárosban
Kedvezmények Grazban és környékén
Felnőtt jegyenként 2 gyermekjegy 15 éves korig