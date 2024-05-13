Aranytető, történelmi épületek és avantgárd művészet a felvonók állomásain: a város az Inn mentén meglep, ámulatba ejt és gyönyörködtet - természetesen télen is.

Innsbruck óvárosa középkori sikátoraival és épületeivel varázslatos légkört áraszt, amit a hangulatos világítás, illetve az adventi vásárról áradó forralt bor és pörkölt mandula illata csak tovább fokoz.

Innsbruck egy olyan város, ahol a történelem folyamatosan jelen van - mint például a neves Aranytető, amely a Herzog-Friedrich-Straße felett ragyog, 2657 darab aranyozott réz zsindellyel. A város emellett olyan jelentős téli rendezvények helyszíne, mint a Hahnenkamm-verseny és a Négysánc-verseny, amelyek minden évben a világ minden tájáról vonzzák a sportrajongókat.

A művészet és a kultúra is jelen van a városban: a Rubens és Velázquez műveivel, valamint kazettás mennyezettel díszített Ambras-kastély nyugalmat sugároz a téli tájban. A Hofburg barokk pompája és a nyüzsgő város modern vívmányai, olyan hellyé teszik Tirol fővárosát, amely varázslatosan ötvözi a múltat és a jelent.