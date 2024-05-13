Colourful row of houses on the Inn in Innsbruck, snow-capped mountains in the winter background.
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Innsbruck
Az alpesi város télen

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Aranytető, történelmi épületek és avantgárd művészet a felvonók állomásain: a város az Inn mentén meglep, ámulatba ejt és gyönyörködtet - természetesen télen is.

Innsbruck óvárosa középkori sikátoraival és épületeivel varázslatos légkört áraszt, amit a hangulatos világítás, illetve az adventi vásárról áradó forralt bor és pörkölt mandula illata csak tovább fokoz.

Innsbruck egy olyan város, ahol a történelem folyamatosan jelen van - mint például a neves Aranytető, amely a Herzog-Friedrich-Straße felett ragyog, 2657 darab aranyozott réz zsindellyel. A város emellett olyan jelentős téli rendezvények helyszíne, mint a Hahnenkamm-verseny és a Négysánc-verseny, amelyek minden évben a világ minden tájáról vonzzák a sportrajongókat.

A művészet és a kultúra is jelen van a városban: a Rubens és Velázquez műveivel, valamint kazettás mennyezettel díszített Ambras-kastély nyugalmat sugároz a téli tájban. A Hofburg barokk pompája és a nyüzsgő város modern vívmányai, olyan hellyé teszik Tirol fővárosát, amely varázslatosan ötvözi a múltat és a jelent.

Adatok és tények Innsbruckról
Lakosság:kb. 132 200 (2024-es adat)
Tartományi főváros:Tirol tartományi fővárosa
Terület: 104,81 km²
Tengerszint feletti magasság:574 m
Kilátóhely: Nordkette
Az innsbruckiak házi hegye:A várostól délre emelkedő Patscherkofel népszerű túra- és síterep.

Az Innsbrucki alpesi állatkert Európa egyik legmagasabban fekvő állatkertje, amely 750 méterrel a tengerszint felett található.

Top különlegességek

Bergisel síugrósánc: építészeti szempontból is izgalmas

Alpesi állatkert: az Alpok állatvilágának megismerése

A Nordkette felvonó: a városból a hegyekbe

Hofkirche: pompa és ragyogás sok-sok történelemmel

Maria-Theresien-Straße: sétálóutca hegyi panorámával

Aranytető

Aktivitások Innsbruckban és környékén

Kirándulástippek

Tematikus idegenvezetések

Séta Innsbruckban

Építészeti városnéző túrák

Sörfőzdék felfedezése

Óvárosi túra

Éjjeliőr túra

Különleges események

Karácsonyi vásár az óvárosban

2024. 11. 15. – 2024. 12. 23.
Herzog-Friedrich-Straße 15, 6020 Innsbruck

Karácsonyi vásár a Martkplatzon

2024. 11. 15. – 2024. 12. 23.
Marktplatz Innrain, 6020 Innsbruck

Adventi vásár, Bergisel

2024. 11. 15. – 2024. 12. 22.
Bergisel 1, 6020 Innsbruck

Lumagica fénypark, Innsbruck

2024. 11. 15. – 2025. 02. 02.
Hofgarten Rennweg 6, 6020 Innsbruck

Négysánc-verseny

2025. 01. 03. – 2025. 01. 04.
Bergisel Schanze, 6020 Innsbruck

Gasztronómia Innsbruckban

Oniriq

Az Oniriq egy díjnyertes étterem modern atmoszférával, ahol a sommelier borajánlatára is érdemes odafigyelni.

Arkadenhof

Hal, hús vagy mégis inkább egy vegetáriánus fogás: az ételek csábítóan néznek ki és pont olyan ízletesek is. Az Arkadenhof különösen a forró nyári napokon csodás hűsölő hely.

Sitzwohl

A Sitzwohl igazán ízletes nemzetközi konyhát kínál, központi helyen található és visszafogott, modern berendezéssel hódít.

Goldener Adler

Az étterem a kiváló tiroli konyhát képviseli. Hangulatos, jellemzően fából készült bútorok, figyelmes kiszolgálás - itt azonnal otthon érzi magát az ember.

Különleges szálláshelyek

Hotel Schwarzer Adler

Das Innsbruck

NALA Individuellhotel

Fenntartható utazás - busszal vagy kerékpárral

A tömegközlekedés, például az IVB - az Innsbrucki Közlekedési Központ - buszai és villamosai kényelmes utazási lehetőséget biztosítanak a látogatóknak. Számos járat közlekedik a város nevezetességeihez is.

Megfizethető és rugalmas alternatíva a városi kerékpármegosztó rendszer, amely számos állomáson elérhető. A város könnyen felfedezhető kerékpárral is, köszönhetően a jól kiépített, összesen 90 kilométeres kerékpárút-hálózatnak.

Innsbruck felfedezése

Innsbruck Card

Ingyenes belépés 22 múzeumba és látnivalóhoz, egy grátisz hegy- és völgymenet a régió meghatározott felvonóin, valamint ingyenes utazás a tömegközlekedéssel és a hop-on hop-off városnéző buszon – az Innsbruck Card mindezt és ennél többet is kínál. A 24, 48 vagy 72 órán keresztül érvényes kártya megvásárlásával szabadon fedezheted fel Innsbruck nevezetességeit.

Innsbruck Card

FAQ

Innsbruck mesés alpesi kirándulóhelyek sokaságát kínálja. Íme a legszebbek:

  • Bergisel síugrósánc: az impozáns síugrósánc a sporttörténelmet és a modern építészetet ötvözi egymással. Az kilátóteraszról lenyűgöző panoráma tárul Innsbruckra és az Alpokra.

  • Ambras kastély: egy pompás kert közepén álló reneszánsz kastély, amely művészeti és történelmi szempontból is kiemelkedő.

  • Nordkette felvonó: ez a felvonó Innsbruck központjából indul és a Nordkettére visz, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a városra és ahol kiváló túraútvonalak várják a kirándulókat.

  • Aranytető: a 2657 aranyozott réz zsindellyel díszített ház Innsbruck történelmi belvárosának egyik legcsodáltabb látnivalója.

  • Innsbrucki alpesi állatkert: Európa legmagasabban fekvő állatkertje, amely az alpesi állatfajokra specializálódott.

  • Hofburg palota: impozáns barokk palota, amely egykor a Habsburgok rezidenciájaként szolgált.

Innsbruck Ausztria nyugati részén található és Tirol tartomány fővárosa. A város az Inn-völgyben fekszik, az Alpoktól körülvéve, ami a téli sportok és a természet szerelmeseinek kedvelt célpontjává teszi.

  • Síelés és snowboardozás: Innsbruck számos síterepet kínál, köztük a Nordkette, az Axamer Lizum és a Stubaital síterepeket. A régióban összesen kilenc síterep található, több mint 300 kilométernyi sípályával.

  • Sífutás: Innsbruck környékén, különösen Seefeldben és a Stubai-völgyben számos sífutópálya található, amelyek klasszikus és szabad stílusú sífutásra egyaránt alkalmasak.

  • Hótalpas túrázás: a hófödte téli tájakat hótalpas túrákon is felfedezhetik a természet szerelmesei.

  • Korcsolyázás: a városban több jégpálya is található, az Olympiaworldben pedig jéghokimeccseket is tartanak, illetve korcsolyázni is lehet.

  • Téli túrázás: a túraútvonalakat télen gondosan karbantartják, így a havas tájakon nagyszerű téli túrákat is tehetnek az ide érkező üdülővendégek.

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