Introduction
Innsbruck óvárosa középkori sikátoraival és épületeivel varázslatos légkört áraszt, amit a hangulatos világítás, illetve az adventi vásárról áradó forralt bor és pörkölt mandula illata csak tovább fokoz.
Innsbruck egy olyan város, ahol a történelem folyamatosan jelen van - mint például a neves Aranytető, amely a Herzog-Friedrich-Straße felett ragyog, 2657 darab aranyozott réz zsindellyel. A város emellett olyan jelentős téli rendezvények helyszíne, mint a Hahnenkamm-verseny és a Négysánc-verseny, amelyek minden évben a világ minden tájáról vonzzák a sportrajongókat.
A művészet és a kultúra is jelen van a városban: a Rubens és Velázquez műveivel, valamint kazettás mennyezettel díszített Ambras-kastély nyugalmat sugároz a téli tájban. A Hofburg barokk pompája és a nyüzsgő város modern vívmányai, olyan hellyé teszik Tirol fővárosát, amely varázslatosan ötvözi a múltat és a jelent.
Az Innsbrucki alpesi állatkert Európa egyik legmagasabban fekvő állatkertje, amely 750 méterrel a tengerszint felett található.
Top különlegességek
Kirándulástippek
Különleges események
Karácsonyi vásár az óvárosban
Gasztronómia Innsbruckban
Oniriq
Az Oniriq egy díjnyertes étterem modern atmoszférával, ahol a sommelier borajánlatára is érdemes odafigyelni.
Arkadenhof
Hal, hús vagy mégis inkább egy vegetáriánus fogás: az ételek csábítóan néznek ki és pont olyan ízletesek is. Az Arkadenhof különösen a forró nyári napokon csodás hűsölő hely.
Sitzwohl
A Sitzwohl igazán ízletes nemzetközi konyhát kínál, központi helyen található és visszafogott, modern berendezéssel hódít.
Goldener Adler
Az étterem a kiváló tiroli konyhát képviseli. Hangulatos, jellemzően fából készült bútorok, figyelmes kiszolgálás - itt azonnal otthon érzi magát az ember.
Oniriq
Az Oniriq egy díjnyertes étterem modern atmoszférával, ahol a sommelier borajánlatára is érdemes odafigyelni.
Arkadenhof
Hal, hús vagy mégis inkább egy vegetáriánus fogás: az ételek csábítóan néznek ki és pont olyan ízletesek is. Az Arkadenhof különösen a forró nyári napokon csodás hűsölő hely.
Sitzwohl
A Sitzwohl igazán ízletes nemzetközi konyhát kínál, központi helyen található és visszafogott, modern berendezéssel hódít.
Goldener Adler
Az étterem a kiváló tiroli konyhát képviseli. Hangulatos, jellemzően fából készült bútorok, figyelmes kiszolgálás - itt azonnal otthon érzi magát az ember.
Különleges szálláshelyek
Fenntartható utazás - busszal vagy kerékpárral
A tömegközlekedés, például az IVB - az Innsbrucki Közlekedési Központ - buszai és villamosai kényelmes utazási lehetőséget biztosítanak a látogatóknak. Számos járat közlekedik a város nevezetességeihez is.
Megfizethető és rugalmas alternatíva a városi kerékpármegosztó rendszer, amely számos állomáson elérhető. A város könnyen felfedezhető kerékpárral is, köszönhetően a jól kiépített, összesen 90 kilométeres kerékpárút-hálózatnak.
Innsbruck Card
Ingyenes belépés 22 múzeumba és látnivalóhoz, egy grátisz hegy- és völgymenet a régió meghatározott felvonóin, valamint ingyenes utazás a tömegközlekedéssel és a hop-on hop-off városnéző buszon – az Innsbruck Card mindezt és ennél többet is kínál. A 24, 48 vagy 72 órán keresztül érvényes kártya megvásárlásával szabadon fedezheted fel Innsbruck nevezetességeit.