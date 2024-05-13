Colorful row of houses on the Inn riverbank in Innsbruck, forested mountains in the background under cloudy sky.
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Innsbruck
Az alpesi város

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Aranytető, történelmi épületek és avantgárd művészet a felvonók állomásain: a város az Inn mentén meglep, ámulatba ejt és gyönyörködtet.

A környéken magasodó bizarr sziklák mind valódiak, akárcsak az épületek, amelyek a völgyben lévő Inn partjához simulnak. Innsbruck óvárosának egyik különleges vonzereje, hogy a középkor egészen jelenkorinak tűnik itt. Az I. Miksa császár által építtetett Aranytető és 2657 aranyozott rézzsindelye messziről ragyog a Herzog-Friedrich-Straße felett.

Innsbruck hű maradt középkori örökségéhez, amely a város minden szegletét áthatja. Ugyanakkor büszkén ötvözi a védelmi építészet erőteljességét a művészet iránti érzékenységgel. Ennek lenyűgöző példája a Schloss Ambras masszív épülete, amelyet meglepően finom részletek gazdagítanak: kazettás mennyezetei és az olyan mesterek művei, mint Rubens, Van Dyck vagy Velázquez, különleges élményt nyújtanak.

Az Innsbruck várának részét képező Ottoburg gótikus lakótornya ma már a modern élet színtere. Az 1460 körül épült Hofburg pedig, amelyhez az udvari színház és az udvari kert is tartozik, Mária Terézia uralkodása alatt nyerte el pompás barokk megjelenését.

Adatok és tények Innsbruckról
Lakosság:kb. 132 200 (2024-es adat)
Tartományi főváros:Tirol tartományi fővárosa
Terület: 104,81 km²
Tengerszint feletti magasság:574 m
Kilátóhely: Nordkette
Innsbruck házi hegye:A várostól délre emelkedő Patscherkofel népszerű túra- és síterep.

Az Innsbrucki Alpesi Állatkert Európa egyik legmagasabban fekvő állatkertje, amely 750 méterrel a tengerszint felett található.

Top különlegességek

Bergisel sísánc: egy építészetileg izgalmas épület

Innsbrucki Alpesi Állatkert: látogatás az Alpok állatainál

Nordkette felvonó: a városból a hegyekre

Császári Hofkirhce: pompa, ragyogás és rengeteg történelem

Maria-Theresien-Straße: sétálóutca hegyvidéki panorámával

Aranytető: 1420 óta kápráztatja el a városiakat

Programok Innsbruckban és környékén

Kirándulástippek

Tematikus túrák

Séta Innsbruckban

Építészeti túra

Sörfőzde túra

Óvárosi túra

Éjjeli őr túra

Különleges események

Innsbrucki Promenád Koncertek

2025. 07. 04. – 2025. 07. 30.
Hofburg Rennweg  1, 6020 Innsbruck

Innsbrucki Ünnepi Hét

2025. 07. 24. – 2025. 08. 31.

Gasztronómia Innsbruckban

Oniriq

Egy kulináris szempontból kiemelkedő hely számos csúcsminőségű étteremmel. Az Oniriq csodálatos, modern atmoszférája a kifinomult gasztronómia tökéletes helyszíne. Különlegesség: a sommelier borajánlása.

Arkadenhof

Hal, hús vagy inkább vegetáriánus ételek: az fogások tökéletesen néznek ki és ugyanolyan ízletesek is. Az Arkadenhof különösen a forró nyári napokon kellemesen hűvös helyszín a kulináris élményekhez.

Sitzwohl

A Sitzwohl kiváló nemzetközi konyhát kínál, központi helyen található, valamint egyszerű, modern berendezéssel rendelkezik.

Goldener Adler

A Goldener Adler étterem a minőségi tiroli konyhát képviseli. Hangulatos és rusztikus berendezés, figyelmes kiszolgálás - itt azonnal otthon érzi magát az ember.

Különleges szálláshelyek

Hotel Schwarzer Adler

Hotel Das Innsbruck

NALA Individuellhotel

Fenntartható utazás - busszal, vonattal vagy kerékpárral

A tömegközlekedés, például az IVB - az Innsbrucki Közlekedési Központ - buszai és villamosai kényelmes utazási lehetőséget biztosítanak a látogatóknak. Számos járat közlekedik a város nevezetességeihez is.

Megfizethető és rugalmas alternatíva a városi kerékpármegosztó rendszer, amely számos állomáson elérhető. A város könnyen felfedezhető kerékpárral is, köszönhetően a jól kiépített, összesen 90 kilométeres kerékpárút-hálózatnak.

Innsbruck felfedezése

Innsbruck Card

Ingyenes belépés 22 múzeumba és látnivalóhoz, egy grátisz hegy- és völgymenet a régió meghatározott felvonóin, valamint ingyenes utazás a tömegközlekedéssel és a hop-on hop-off városnéző buszon – az Innsbruck Card mindezt és ennél többet is kínál. A 24, 48 vagy 72 órán keresztül érvényes kártya megvásárlásával szabadon fedezhetitek fel Innsbruck nevezetességeit.

Innsbruck Card

FAQ

Innsbruck mesés alpesi kirándulóhelyek sokaságát kínálja. Íme a legszebbek:

  • Bergisel síugrósánc: az impozáns síugrósánc a sporttörténelmet és a modern építészetet ötvözi egymással. A kilátóteraszról lenyűgöző panoráma tárul Innsbruckra és az Alpokra.

  • Ambras kastély: egy pompás kert közepén álló reneszánsz kastély, amely művészeti és történelmi szempontból is kiemelkedő.

  • Nordkette felvonó: ez a hegyi felvonó Innsbruck központjából indul és a Nordkettére visz, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a városra és ahol kiváló túraútvonalak várják a kirándulókat.

  • Aranytető: a 2657 aranyozott réz zsindellyel díszített ház Innsbruck történelmi belvárosának egyik legcsodálatosabb látnivalója.

  • Hofburg palota: impozáns barokk palota, amely egykor a Habsburgok rezidenciájaként szolgált.

Innsbruck Ausztria nyugati részén található és Tirol tartomány fővárosa. A város az Alpok által körülvett Inn-völgyben fekszik, ami a téli sportok és a természet szerelmeseinek kedvelt célpontjává teszi.

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