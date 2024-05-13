Introduction
A környéken magasodó bizarr sziklák mind valódiak, akárcsak az épületek, amelyek a völgyben lévő Inn partjához simulnak. Innsbruck óvárosának egyik különleges vonzereje, hogy a középkor egészen jelenkorinak tűnik itt. Az I. Miksa császár által építtetett Aranytető és 2657 aranyozott rézzsindelye messziről ragyog a Herzog-Friedrich-Straße felett.
Innsbruck hű maradt középkori örökségéhez, amely a város minden szegletét áthatja. Ugyanakkor büszkén ötvözi a védelmi építészet erőteljességét a művészet iránti érzékenységgel. Ennek lenyűgöző példája a Schloss Ambras masszív épülete, amelyet meglepően finom részletek gazdagítanak: kazettás mennyezetei és az olyan mesterek művei, mint Rubens, Van Dyck vagy Velázquez, különleges élményt nyújtanak.
Az Innsbruck várának részét képező Ottoburg gótikus lakótornya ma már a modern élet színtere. Az 1460 körül épült Hofburg pedig, amelyhez az udvari színház és az udvari kert is tartozik, Mária Terézia uralkodása alatt nyerte el pompás barokk megjelenését.
Az Innsbrucki Alpesi Állatkert Európa egyik legmagasabban fekvő állatkertje, amely 750 méterrel a tengerszint felett található.
Top különlegességek
Kirándulástippek
Különleges események
Gasztronómia Innsbruckban
Oniriq
Egy kulináris szempontból kiemelkedő hely számos csúcsminőségű étteremmel. Az Oniriq csodálatos, modern atmoszférája a kifinomult gasztronómia tökéletes helyszíne. Különlegesség: a sommelier borajánlása.
Arkadenhof
Hal, hús vagy inkább vegetáriánus ételek: az fogások tökéletesen néznek ki és ugyanolyan ízletesek is. Az Arkadenhof különösen a forró nyári napokon kellemesen hűvös helyszín a kulináris élményekhez.
Sitzwohl
A Sitzwohl kiváló nemzetközi konyhát kínál, központi helyen található, valamint egyszerű, modern berendezéssel rendelkezik.
Goldener Adler
A Goldener Adler étterem a minőségi tiroli konyhát képviseli. Hangulatos és rusztikus berendezés, figyelmes kiszolgálás - itt azonnal otthon érzi magát az ember.
Oniriq
Egy kulináris szempontból kiemelkedő hely számos csúcsminőségű étteremmel. Az Oniriq csodálatos, modern atmoszférája a kifinomult gasztronómia tökéletes helyszíne. Különlegesség: a sommelier borajánlása.
Arkadenhof
Hal, hús vagy inkább vegetáriánus ételek: az fogások tökéletesen néznek ki és ugyanolyan ízletesek is. Az Arkadenhof különösen a forró nyári napokon kellemesen hűvös helyszín a kulináris élményekhez.
Sitzwohl
A Sitzwohl kiváló nemzetközi konyhát kínál, központi helyen található, valamint egyszerű, modern berendezéssel rendelkezik.
Goldener Adler
A Goldener Adler étterem a minőségi tiroli konyhát képviseli. Hangulatos és rusztikus berendezés, figyelmes kiszolgálás - itt azonnal otthon érzi magát az ember.
Különleges szálláshelyek
Fenntartható utazás - busszal, vonattal vagy kerékpárral
A tömegközlekedés, például az IVB - az Innsbrucki Közlekedési Központ - buszai és villamosai kényelmes utazási lehetőséget biztosítanak a látogatóknak. Számos járat közlekedik a város nevezetességeihez is.
Megfizethető és rugalmas alternatíva a városi kerékpármegosztó rendszer, amely számos állomáson elérhető. A város könnyen felfedezhető kerékpárral is, köszönhetően a jól kiépített, összesen 90 kilométeres kerékpárút-hálózatnak.
Innsbruck Card
Ingyenes belépés 22 múzeumba és látnivalóhoz, egy grátisz hegy- és völgymenet a régió meghatározott felvonóin, valamint ingyenes utazás a tömegközlekedéssel és a hop-on hop-off városnéző buszon – az Innsbruck Card mindezt és ennél többet is kínál. A 24, 48 vagy 72 órán keresztül érvényes kártya megvásárlásával szabadon fedezhetitek fel Innsbruck nevezetességeit.