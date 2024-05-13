Aranytető, történelmi épületek és avantgárd művészet a felvonók állomásain: a város az Inn mentén meglep, ámulatba ejt és gyönyörködtet.

A környéken magasodó bizarr sziklák mind valódiak, akárcsak az épületek, amelyek a völgyben lévő Inn partjához simulnak. Innsbruck óvárosának egyik különleges vonzereje, hogy a középkor egészen jelenkorinak tűnik itt. Az I. Miksa császár által építtetett Aranytető és 2657 aranyozott rézzsindelye messziről ragyog a Herzog-Friedrich-Straße felett.



Innsbruck hű maradt középkori örökségéhez, amely a város minden szegletét áthatja. Ugyanakkor büszkén ötvözi a védelmi építészet erőteljességét a művészet iránti érzékenységgel. Ennek lenyűgöző példája a Schloss Ambras masszív épülete, amelyet meglepően finom részletek gazdagítanak: kazettás mennyezetei és az olyan mesterek művei, mint Rubens, Van Dyck vagy Velázquez, különleges élményt nyújtanak.



Az Innsbruck várának részét képező Ottoburg gótikus lakótornya ma már a modern élet színtere. Az 1460 körül épült Hofburg pedig, amelyhez az udvari színház és az udvari kert is tartozik, Mária Terézia uralkodása alatt nyerte el pompás barokk megjelenését.