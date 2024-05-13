Aerial view: snow-covered lakeside with bathing jetties in winter, city and mountains in background, Lake Constance.
  1. Homepage
  2. Úti célok Ausztriában
  3. Ausztria városai télen
  4. Klagenfurt

Klagenfurt am Wörthersee télen
Város, hegy és tó egy helyen

A nyári oldalra
Ünnepélyesen feldíszített terek, romantikus adventi vásárok és hófödte sikátorok: Klagenfurt am Wörthersee magával ragadó téli hangulatot áraszt.

Klagenfurt am Wörthersee a hideg évszakban is különleges hangulatot áraszt. A reneszánsz ékszerdobozként ismert város gyönyörűen felújított palotái, belső udvarai és terei a finom hóréteg alatt még mesebelibbé válnak. Az olasz mesterek által megálmodott, több mint 800 éves város egyedi karakterrel büszkélkedhet.

A város egyik legfőbb nevezetessége a Neuer Platz, ahol a Lindwurm-kút áll, amely Klagenfurt büszke címerállatát ábrázolja. A város terei az adventi időszakban igazi téli mesevilággá változnak. Az ünnepi fényárban úszó adventi vásárokon sétálgatva kézműves ajándékokra bukkanhatunk, miközben karácsonyi finomságokat és illatos puncsot kóstolhatunk.

Az óváros pompás homlokzatai a téli napsütésben szinte ragyognak. Klagenfurt háromszor is elnyerte az Europa Nostra-diplomát a példás műemlékvédelemért – bizonyítva, hogy a város számára mennyire fontos történelmi arculatának megőrzése. A szűk utcákon tett séták lehetővé teszik, hogy Klagenfurt szépségeit csendes, ünnepi hangulatban fedezhessük fel.

Adatok és tények Klagenfurtról
Lakosság: kb. 105 000 (2023-as adat)
Tartományi főváros:Karintia tartományi fővárosa
Terület:120,1 km²
Tengerszint feletti magasság:446 m
Kilátóhely:Pyramidenkogel kilátó, gyönyörű kilátás a Wörthi-tóra 100 méteres magasságból
Klagenfurt házi hegye:Kreuzbergl (517 m)

Klagenfurtban található Ausztria legrégebbi sétálóutcája, amelyet 1961-ben nyitottak meg. A Kramergasse-tól a Wienergasse-ig tart.

Top különlegességek

Lindwurm: a város jelképe

Klagenfurti dóm: csodáld meg Klagenfurtot a magasból

Alter Platz: az óváros legrégebbi része

Wörthi-tó: télen is csodálatos látvány

Karintia Modern Művészeti Múzeum

Karintia Tartományi Múzeum: elmerülni Karintia történelmében

Aktív kikapcsolódás Klagenfurtban és a környékén

Különleges események

Adventi vásár a Neuer Platzon

2024. 11. 16. – 2024. 12. 24.
Neuer Markt

Kézműves termékek, puncs és karácsonyi kekszek – a Neuer Platz december 24-ig ünnepélyes karácsonyi hangulatban várja a látogatókat.

Adventi vásár a Neuer Platzon

Karácsonyi fúvószene a városi plébániatoronynál

2024. 12. 01. – 2024. 12. 22.
Pfarrplatz

Advent négy péntekén a városi plébániatorony Pfarrplatz felé néző déli oldalán klasszikus és modern darabok csendülnek fel.

Karácsonyi fúvószene

Szilveszter a Wörthi-tónál

2024. 12. 31. – 2025. 01. 01.

10 ötlet, hogy az év vége felejthetetlen élmény legyen Klagenfurtban:

Szilveszter a Wörthi-tónál

Gasztronómia Klagenfurtban

Gasthaus im Landhaushof

Egy hagyományos vendéglő, ahol a főtt marhafartő (Tafelspitz) is megtalálható az étlapon. A régi boltíves mennyezet alatt hangulatos környezetben élvezhetjük a házias ízeket.

La Bottega

Klagenfurt legjobb olasz típusú pizzája. Vékony, egyszerre puha és ropogós tészta megfelelő mennyiségű ízletes feltéttel. Ilyennek kell lennie egy jó pizzának!

Bierhaus zum Augustin

A boltíves mennyezet és a faasztalok igazán hangulatossá teszik a sörfőzdét. A regionális és szezonális ételek íze kiváló. A nagy adagok kedvelői itt garantáltan boldogok lesznek.

Restaurant Vogelhaus

Három Gault Millau szakácssapka találkozása a fine dininggal. A vendégeket ötfogásos menüvel és hozzá illő borokkal kényeztetik. Az étterem nagy hangsúlyt fektet a regionalitásra, a szezonalitásra és a kreativitásra.

Receptek

Karintiai töltött tésztatáska

Az eredeti karintiai töltött tésztatáska titka a töltelékben rejlik, aminek enyhe menta íze van. Sok sikert az elkészítéséhez!

Karintiai töltött tésztatáska

Vaníliás kifli

A vaníliás kifli az egyik legismertebb karácsonyi sütemény Ausztriában. Ha magunk készítjük, a konyhát megtöltő illatok garantáltan segítenek az ünnepi ráhangolódásban.

Tovább a recepthez

Lencsefőzelék szalonnával és zsemlegombóccal

Egy hagyományos osztrák recept, amely tökéletes választás a hideg téli napokra. Egy igazi klasszikus!

Lencsefőzelék szalonnával és zsemlegombóccal

Különleges szálláshelyek

Hotel Sandwirth Klagenfurt

Seepark Hotel

Hotel Moser Verdino Klagenfurt

Fenntartható közlekedés

Üdülés autó nélkül, mégis kellő mobilitással

Klagenfurt számos környezetbarát közlekedési lehetőséget kínál: a rövid városi utakhoz tíz Nextbike-állomáson bérelhetők kerékpárok, amelyeket egy mobilalkalmazás segítségével lehet igénybe venni. Akik a környéket szeretnék felfedezni, választhatnak e-bike-okat vagy hagyományos kerékpárokat is. Ezek a Wörthi-tó körül több állomáson is elérhetők és rugalmasan, bármelyik kölcsönzőállomáson visszaadhatók.

Nagyobb távolságokhoz a Wörthersee Plus Card kínál fenntartható megoldást: a kártyával a vendégek díjmentesen használhatják a régió S-Bahn járatait és buszait. Ez ideális lehetőség a festői régió, a Wörthi-tó vagy a közeli hegyek felfedezéséhez. Az autó nélkül érkezők további előnyt élvezhetnek a transzferszolgáltatások révén, amelyek közvetlenül a szállásukra viszik őket.

Klagenfurt felfedezése

A Karintia-kártyával több mint 100 karintiai kirándulóhelyet lehet meglátogatni ingyenesen. Ezek közé tartoznak a hegyi felvonók, a panorámautak és a sétahajózások is. Az ajánlatot emellett számos múzeum, vadaspark és egyéb szabadidős program teszi még gazdagabbá.

A díjmentes Wörthersee Plus Carddal ingyenesen vagy kedvezményes áron látogatható számos nevezetesség Klagenfurtban, a Wörthi-tónál és Közép-Karintiában.

Az üdülési kártyát az adott szálláshelyre történő bejelentkezéskor vehetik át az üdülővendégek.

FAQ

  • … Klagenfurtban találták fel a képeslapot? Dr. Emanuel Alexander Herrmann 1869-ben a „Neue Freie Presse” című újságban közölt egy cikket, amelyben a postai úton történő levelezés egy új formáját javasolta. Az akkori főpostamesternek megtetszett az ötlet és nem sokkal később megszületett az első levelezőlap, azaz korrespondenciakártya.

  • … Klagenfurt 2018 áprilisában ünnepelte az 500 éves évfordulóját annak, hogy I. Miksa császár a tartományi rendeknek ajándékozta a várost?

  • … a Kasnudelnek egykor rendkívül fontos szerepe volt? Minden karintiai lánynak meg kellett tanulnia az elkészítését, hiszen a néphagyomány szerint „akinek nem megy a krendeln, az nem talál majd férjet magának”. A „krendeln” kifejezés a tészta szélének összecsípését jelenti, amivel a túróval, burgonyával és fűszernövényekkel töltött tésztát lezárják.

  • Lindwurm-kút: a város címerállatát, a Lindwurm-sárkányt ábrázoló szökőkút, a Neuer Platz közepén áll és Klagenfurt alapításának mondáját szimbolizálja.
    Pyramidenkogel: csak néhány kilométerre Klagenfurttól található a Pyramidenkogel kilátó, amely csodás panorámát kínál a Wörthi-tóra és az Alpokra.
    Landhaus és Címerterem: a Landhaus egy lenyűgöző reneszánsz épület, amely ma a Karintiai Tartományi Múzeumnak és az impozáns Címerteremnek ad otthont.
    Mária Terézia-emlékmű: a Habsburg-uralkodónő, Mária Terézia tiszteletére állított emlékmű az Alter Platzon található.
    Karintiai Kortárs Művészetek Múzeuma: a múzeum változatos kortárs kiállításokat kínál a művészet szerelmeseinek. 

Klagenfurt Ausztria déli részén fekszik és az Olaszországgal határos Karintia tartományi fővárosa. A Klagenfurt am Wörthersee elnevezés már elárulja: ez a város Karintia legnagyobb tava mellett helyezkedik el, és egyesíti a városi életérzést a hegyvidéki üdülés varázsával.

Ez is érdekelhet titeket

Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények