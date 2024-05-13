Klagenfurt am Wörthersee télen

Introduction
Klagenfurt am Wörthersee a hideg évszakban is különleges hangulatot áraszt. A reneszánsz ékszerdobozként ismert város gyönyörűen felújított palotái, belső udvarai és terei a finom hóréteg alatt még mesebelibbé válnak. Az olasz mesterek által megálmodott, több mint 800 éves város egyedi karakterrel büszkélkedhet.
A város egyik legfőbb nevezetessége a Neuer Platz, ahol a Lindwurm-kút áll, amely Klagenfurt büszke címerállatát ábrázolja. A város terei az adventi időszakban igazi téli mesevilággá változnak. Az ünnepi fényárban úszó adventi vásárokon sétálgatva kézműves ajándékokra bukkanhatunk, miközben karácsonyi finomságokat és illatos puncsot kóstolhatunk.
Az óváros pompás homlokzatai a téli napsütésben szinte ragyognak. Klagenfurt háromszor is elnyerte az Europa Nostra-diplomát a példás műemlékvédelemért – bizonyítva, hogy a város számára mennyire fontos történelmi arculatának megőrzése. A szűk utcákon tett séták lehetővé teszik, hogy Klagenfurt szépségeit csendes, ünnepi hangulatban fedezhessük fel.
Klagenfurtban található Ausztria legrégebbi sétálóutcája, amelyet 1961-ben nyitottak meg. A Kramergasse-tól a Wienergasse-ig tart.
Top különlegességek
Aktív kikapcsolódás Klagenfurtban és a környékén
Különleges események
Adventi vásár a Neuer Platzon
Kézműves termékek, puncs és karácsonyi kekszek – a Neuer Platz december 24-ig ünnepélyes karácsonyi hangulatban várja a látogatókat.
Karácsonyi fúvószene a városi plébániatoronynál
Advent négy péntekén a városi plébániatorony Pfarrplatz felé néző déli oldalán klasszikus és modern darabok csendülnek fel.
Gasztronómia Klagenfurtban
Gasthaus im Landhaushof
Egy hagyományos vendéglő, ahol a főtt marhafartő (Tafelspitz) is megtalálható az étlapon. A régi boltíves mennyezet alatt hangulatos környezetben élvezhetjük a házias ízeket.
La Bottega
Klagenfurt legjobb olasz típusú pizzája. Vékony, egyszerre puha és ropogós tészta megfelelő mennyiségű ízletes feltéttel. Ilyennek kell lennie egy jó pizzának!
Bierhaus zum Augustin
A boltíves mennyezet és a faasztalok igazán hangulatossá teszik a sörfőzdét. A regionális és szezonális ételek íze kiváló. A nagy adagok kedvelői itt garantáltan boldogok lesznek.
Receptek
Karintiai töltött tésztatáska
Az eredeti karintiai töltött tésztatáska titka a töltelékben rejlik, aminek enyhe menta íze van. Sok sikert az elkészítéséhez!
Vaníliás kifli
A vaníliás kifli az egyik legismertebb karácsonyi sütemény Ausztriában. Ha magunk készítjük, a konyhát megtöltő illatok garantáltan segítenek az ünnepi ráhangolódásban.
Különleges szálláshelyek
Üdülés autó nélkül, mégis kellő mobilitással
Klagenfurt számos környezetbarát közlekedési lehetőséget kínál: a rövid városi utakhoz tíz Nextbike-állomáson bérelhetők kerékpárok, amelyeket egy mobilalkalmazás segítségével lehet igénybe venni. Akik a környéket szeretnék felfedezni, választhatnak e-bike-okat vagy hagyományos kerékpárokat is. Ezek a Wörthi-tó körül több állomáson is elérhetők és rugalmasan, bármelyik kölcsönzőállomáson visszaadhatók.
Nagyobb távolságokhoz a Wörthersee Plus Card kínál fenntartható megoldást: a kártyával a vendégek díjmentesen használhatják a régió S-Bahn járatait és buszait. Ez ideális lehetőség a festői régió, a Wörthi-tó vagy a közeli hegyek felfedezéséhez. Az autó nélkül érkezők további előnyt élvezhetnek a transzferszolgáltatások révén, amelyek közvetlenül a szállásukra viszik őket.
Klagenfurt felfedezése
A Karintia-kártyával több mint 100 karintiai kirándulóhelyet lehet meglátogatni ingyenesen. Ezek közé tartoznak a hegyi felvonók, a panorámautak és a sétahajózások is. Az ajánlatot emellett számos múzeum, vadaspark és egyéb szabadidős program teszi még gazdagabbá.
A díjmentes Wörthersee Plus Carddal ingyenesen vagy kedvezményes áron látogatható számos nevezetesség Klagenfurtban, a Wörthi-tónál és Közép-Karintiában.
Az üdülési kártyát az adott szálláshelyre történő bejelentkezéskor vehetik át az üdülővendégek.