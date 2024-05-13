Klagenfurt am Wörthersee télen

Ünnepélyesen feldíszített terek, romantikus adventi vásárok és hófödte sikátorok: Klagenfurt am Wörthersee magával ragadó téli hangulatot áraszt.

Klagenfurt am Wörthersee a hideg évszakban is különleges hangulatot áraszt. A reneszánsz ékszerdobozként ismert város gyönyörűen felújított palotái, belső udvarai és terei a finom hóréteg alatt még mesebelibbé válnak. Az olasz mesterek által megálmodott, több mint 800 éves város egyedi karakterrel büszkélkedhet.



A város egyik legfőbb nevezetessége a Neuer Platz, ahol a Lindwurm-kút áll, amely Klagenfurt büszke címerállatát ábrázolja. A város terei az adventi időszakban igazi téli mesevilággá változnak. Az ünnepi fényárban úszó adventi vásárokon sétálgatva kézműves ajándékokra bukkanhatunk, miközben karácsonyi finomságokat és illatos puncsot kóstolhatunk.



Az óváros pompás homlokzatai a téli napsütésben szinte ragyognak. Klagenfurt háromszor is elnyerte az Europa Nostra-diplomát a példás műemlékvédelemért – bizonyítva, hogy a város számára mennyire fontos történelmi arculatának megőrzése. A szűk utcákon tett séták lehetővé teszik, hogy Klagenfurt szépségeit csendes, ünnepi hangulatban fedezhessük fel.