Klagenfurt címerállata, a Lindwurm sárkány a Neuer Platzon
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Klagenfurt am Wörthersee
Város, hegy és tó egy helyen

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Kedved támadt minden érzékszerveddel átélni a kultúrát, meghódítani a hegyeket és beugrani egy türkizkék tóba? Akkor irány Klagenfurt!

A türkizzöld Wörthi-tó partján fekvő Klagenfurt reneszánsz ékszerdobozként is ismert. Az olasz építőmesterek keze nyomát őrző, 800 éves város pompásan felújított palotái, belső udvarai és terei különleges hangulatot árasztanak. Ennek ékes bizonyítéka a Boris Podrecca építész tervei alapján 2008-ban átformált Neuer Platz, amelynek közepén a város címerállatát ábrázoló Lindwurm-kút áll. A sétálók számára ez a tér modern kiindulópontként szolgál egy történelmi hangulatú város felfedezéséhez. Az óváros homlokzatai is gondosan ápoltak: Klagenfurtot a példamutató műemlékvédelemért már háromszor tüntették ki a rangos Europa Nostra-diplomával.

Adatok és tények Klagenfurtról
Lakosság: kb. 105 000 (2023-as adat)
Tartományi főváros:Karintia tartományi fővárosa
Terület:120,1 km²
Tengerszint feletti magasság:446 m
Kilátóhely:Pyramidenkogel kilátó, gyönyörű kilátás a Wörthi-tóra 100 méteres magasságból
Klagenfurt házi hegye:Kreuzbergl (517 m)

Klagenfurtban található Ausztria legrégebbi sétálóutcája, amelyet 1961-ben nyitottak meg. A Kramergasse-tól a Wienergasse-ig tart.

Top különlegességek

Lindwurm: a város jelképe

Minimundus élménypark: a nagy világ kicsiben

Klagenfurti dóm: csodáld meg Klagenfurtot a magasból

Alter Platz: séta és fagyizás

Wörthi-tó: Klagenfurt gyöngyszeme

Modern Művészetek Múzeuma: gyűjtemények és kiállítások

Botanikus kert: kirándulóhely a növénykedvelők számára

Aktív kikapcsolódás Klagenfurtban és a környékén

Kirándulástippek

Óvárosi túra Klagenfurtban: fedezzétek fel a várost!

Éjjeliőr túra: Klagenfurt utcáin keresztül

Rejtett belső udvarok: titkos betekintések

Különleges események

Klagenfurt Fesztivál

2025. 05. 22. – 2025. 06. 06.
Burghof, Burggasse  8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

A Klagenfurt Fesztivál dinamikus, világra nyitott és innovatív városként mutatja be Klagenfurtot és kiemeli modern és kortárs kulturális életét.

Klagenfurt Fesztivál

DonnerSzenen szabadtéri kulturális fesztivál

A város reneszánsz udvarai nyáron zenei színpadokká alakulnak át. A belépés ingyenes. Gyertek és élvezzétek!

DonnerSzenen szabadtéri kulturális

Gasztronómia Klagenfurtban

Gasthaus im Landhaushof

Egy hagyományos vendéglő, ahol a főtt marhafartő (Tafelspitz) is megtalálható az étlapon. A régi boltíves mennyezet alatt hangulatos környezetben élvezhetjük a házias ízeket.

La Bottega

Klagenfurt legjobb olasz típusú pizzája. Vékony, egyszerre puha és ropogós tészta megfelelő mennyiségű ízletes feltéttel. Ilyennek kell lennie egy jó pizzának!

Bierhaus zum Augustin

A boltíves mennyezet és a faasztalok igazán hangulatossá teszik a sörfőzdét. A regionális és szezonális ételek íze kiváló. A nagy adagok kedvelői itt garantáltan boldogok lesznek.

Restaurant Vogelhaus

Három Gault Millau szakácssapka találkozása a fine dininggal. A vendégeket ötfogásos menüvel és hozzá illő borokkal kényeztetik. Az étterem nagy hangsúlyt fektet a regionalitásra, a szezonalitásra és a kreativitásra.

Receptek

Karintiai töltött tésztatáska

Az eredeti karintiai töltött tésztatáska titka a töltelékben rejlik, aminek enyhe menta íze van. Sok sikert az elkészítéséhez!

Karintiai töltött tésztatáska

Különleges szálláshelyek

Hotel Sandwirth Klagenfurt

Seepark Hotel

Hotel Moser Verdino Klagenfurt

Zöld utazás vasúttal és busszal

Üdülés autó nélkül – mégis mobilisan

Klagenfurt számos környezetbarát mobilitási megoldást kínál: a városon belüli rövid utakhoz tíz Nextbike-állomáson bérelhetők kerékpárok, amelyeket egyszerűen egy alkalmazáson keresztül lehet kibérelni. Akik a környéket szeretnék felfedezni, választhatnak elektromos kerékpárokat vagy hagyományos bicikliket. A kerékpárok a Wörthi-tó körül több állomáson is elérhetők és rugalmasan visszaadhatók.

Hosszabb utakhoz a Wörthersee Plus kártya fenntartható megoldást kínál: a kártyával a vendégek ingyenesen használhatják a regionális gyorsvasutat és a buszokat , ami ideális a festői környék, a Wörthi-tó vagy a közeli hegyek felfedezéséhez. Azok, akik saját jármű nélkül érkeznek, további előnyt élveznek a transzferszolgáltatások révén, amelyek közvetlenül a szálláshelyükre szállítják őket.

Klagenfurt felfedezése: az üdülési kártyák előnyei

A Karintia-kártyával több mint 100 karintiai kirándulóhelyet lehet meglátogatni ingyenesen. Ezek közé tartoznak a hegyi felvonók, a panorámautak és a sétahajózások is. Az ajánlatot emellett számos múzeum, vadaspark és egyéb szabadidős program teszi még gazdagabbá.

A díjmentes Wörthersee Plus Carddal ingyenesen vagy kedvezményes áron látogatható számos nevezetesség Klagenfurtban, a Wörthi-tónál és Közép-Karintiában.

Az üdülési kártyát az adott szálláshelyre történő bejelentkezéskor vehetik át az üdülővendégek.

FAQ

  • … Klagenfurtban találták fel a képeslapot? Dr. Emanuel Alexander Herrmann 1869-ben a „Neue Freie Presse” című újságban közölt egy cikket, amelyben a postai úton történő levelezés egy új formáját javasolta. Az akkori főpostamesternek megtetszett az ötlet és nem sokkal később megszületett az első levelezőlap, azaz korrespondenciakártya.

  • … Klagenfurt 2018 áprilisában ünnepelte az 500 éves évfordulóját annak, hogy I. Miksa császár a tartományi rendeknek ajándékozta a várost?

  • … a Kasnudelnek egykor rendkívül fontos szerepe volt? Minden karintiai lánynak meg kellett tanulnia az elkészítését, hiszen a néphagyomány szerint „akinek nem megy a krendeln, az nem talál majd férjet magának”. A „krendeln” kifejezés a tészta szélének összecsípését jelenti, amivel a túróval, burgonyával és fűszernövényekkel töltött tésztát lezárják.

  • Lindwurm-kút: a város címerállatát, a Lindwurm-sárkányt ábrázoló szökőkút, a Neuer Platz közepén áll és Klagenfurt alapításának mondáját szimbolizálja.

  • Pyramidenkogel: csak néhány kilométerre Klagenfurttól található a Pyramidenkogel kilátó, amely csodás panorámát kínál a Wörthi-tóra és az Alpokra.

  • Landhaus és Címerterem: a Landhaus egy lenyűgöző reneszánsz épület, amely ma a Karintiai Tartományi Múzeumnak és az impozáns Címerteremnek ad otthont.

  • Mária Terézia-emlékmű: a Habsburg-uralkodónő, Mária Terézia tiszteletére állított emlékmű az Alter Platzon található.

  • Karintiai Kortárs Művészetek Múzeuma: a múzeum változatos kortárs kiállításokat kínál a művészet szerelmeseinek.

Klagenfurt Ausztria déli részén fekszik és az Olaszországgal határos Karintia tartományi fővárosa. A Klagenfurt am Wörthersee elnevezés már elárulja: ez a város Karintia legnagyobb tava mellett helyezkedik el, és egyesíti a városi életérzést a hegyvidéki üdülés varázsával.

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