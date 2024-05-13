Klagenfurt am Wörthersee

Üdülés autó nélkül – mégis mobilisan

Klagenfurt számos környezetbarát mobilitási megoldást kínál: a városon belüli rövid utakhoz tíz Nextbike-állomáson bérelhetők kerékpárok, amelyeket egyszerűen egy alkalmazáson keresztül lehet kibérelni. Akik a környéket szeretnék felfedezni, választhatnak elektromos kerékpárokat vagy hagyományos bicikliket. A kerékpárok a Wörthi-tó körül több állomáson is elérhetők és rugalmasan visszaadhatók.



Hosszabb utakhoz a Wörthersee Plus kártya fenntartható megoldást kínál: a kártyával a vendégek ingyenesen használhatják a regionális gyorsvasutat és a buszokat , ami ideális a festői környék, a Wörthi-tó vagy a közeli hegyek felfedezéséhez. Azok, akik saját jármű nélkül érkeznek, további előnyt élveznek a transzferszolgáltatások révén, amelyek közvetlenül a szálláshelyükre szállítják őket.