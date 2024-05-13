Klagenfurt am Wörthersee

Introduction
A türkizzöld Wörthi-tó partján fekvő Klagenfurt reneszánsz ékszerdobozként is ismert. Az olasz építőmesterek keze nyomát őrző, 800 éves város pompásan felújított palotái, belső udvarai és terei különleges hangulatot árasztanak. Ennek ékes bizonyítéka a Boris Podrecca építész tervei alapján 2008-ban átformált Neuer Platz, amelynek közepén a város címerállatát ábrázoló Lindwurm-kút áll. A sétálók számára ez a tér modern kiindulópontként szolgál egy történelmi hangulatú város felfedezéséhez. Az óváros homlokzatai is gondosan ápoltak: Klagenfurtot a példamutató műemlékvédelemért már háromszor tüntették ki a rangos Europa Nostra-diplomával.
Klagenfurtban található Ausztria legrégebbi sétálóutcája, amelyet 1961-ben nyitottak meg. A Kramergasse-tól a Wienergasse-ig tart.
Top különlegességek
Aktív kikapcsolódás Klagenfurtban és a környékén
Kirándulástippek
Különleges események
Klagenfurt Fesztivál
A Klagenfurt Fesztivál dinamikus, világra nyitott és innovatív városként mutatja be Klagenfurtot és kiemeli modern és kortárs kulturális életét.
Gasztronómia Klagenfurtban
Gasthaus im Landhaushof
Egy hagyományos vendéglő, ahol a főtt marhafartő (Tafelspitz) is megtalálható az étlapon. A régi boltíves mennyezet alatt hangulatos környezetben élvezhetjük a házias ízeket.
La Bottega
Klagenfurt legjobb olasz típusú pizzája. Vékony, egyszerre puha és ropogós tészta megfelelő mennyiségű ízletes feltéttel. Ilyennek kell lennie egy jó pizzának!
Bierhaus zum Augustin
A boltíves mennyezet és a faasztalok igazán hangulatossá teszik a sörfőzdét. A regionális és szezonális ételek íze kiváló. A nagy adagok kedvelői itt garantáltan boldogok lesznek.
Receptek
Különleges szálláshelyek
Üdülés autó nélkül – mégis mobilisan
Klagenfurt számos környezetbarát mobilitási megoldást kínál: a városon belüli rövid utakhoz tíz Nextbike-állomáson bérelhetők kerékpárok, amelyeket egyszerűen egy alkalmazáson keresztül lehet kibérelni. Akik a környéket szeretnék felfedezni, választhatnak elektromos kerékpárokat vagy hagyományos bicikliket. A kerékpárok a Wörthi-tó körül több állomáson is elérhetők és rugalmasan visszaadhatók.
Hosszabb utakhoz a Wörthersee Plus kártya fenntartható megoldást kínál: a kártyával a vendégek ingyenesen használhatják a regionális gyorsvasutat és a buszokat , ami ideális a festői környék, a Wörthi-tó vagy a közeli hegyek felfedezéséhez. Azok, akik saját jármű nélkül érkeznek, további előnyt élveznek a transzferszolgáltatások révén, amelyek közvetlenül a szálláshelyükre szállítják őket.
Klagenfurt felfedezése: az üdülési kártyák előnyei
A Karintia-kártyával több mint 100 karintiai kirándulóhelyet lehet meglátogatni ingyenesen. Ezek közé tartoznak a hegyi felvonók, a panorámautak és a sétahajózások is. Az ajánlatot emellett számos múzeum, vadaspark és egyéb szabadidős program teszi még gazdagabbá.
A díjmentes Wörthersee Plus Carddal ingyenesen vagy kedvezményes áron látogatható számos nevezetesség Klagenfurtban, a Wörthi-tónál és Közép-Karintiában.
Az üdülési kártyát az adott szálláshelyre történő bejelentkezéskor vehetik át az üdülővendégek.