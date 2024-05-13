Ars Electronica Center in Linz at night, illuminated in pink-red, reflection in the Danube, church tower in the background.
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Linz
Nyár a jövő városában, közvetlenül a Duna mentén

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A Pöstlingberg, a digitális művészet és a barokk óváros között felfedezhetjük az építészet, technológia és művészet izgalmas egymásba olvadását.

Energiával teli és nyitott az új irányzatokra – így mutatkozik meg Linz, egy város, amely nemcsak elfogadja a változást, hanem aktívan alakítja is azt. Talán az ipari örökség az oka, a Duna menti hajógyárak és daruk, vagy az acél, amely itt írta a város történelmét. Ahol egykor izzó kohók működtek, ma ötletek születnek. A művészet, a kultúra és a technológia úgy fonódik össze, mintha soha nem is léteztek volna egymástól külön.

Linz viseli a UNESCO City of Media Arts címet – és valódi tartalommal is tölti meg. A digitális művészet itt nem trend, hanem egyfajta szemlélet. Az Ars Electronica Centerben egy olyan világba merülhettek el, ahol a mesterséges intelligencia, a robotika és az immerzív képi terek találkoznak. Mit tud a technológia? Kit szolgál? És hogyan változtatja meg a világra irányuló gondolkodásmódunkat? A múzeum nem csupán kiállítótérként van jelen, hanem a jövő laboratóriumaként is, hiszen interaktív, kritikus és meglepő.

De Linz nem csak digitális, hiszen néhány lépés és máris a klasszikus magaskultúra világa tárul elénk. A Volksgarten melletti Zeneszínház Európa egyik legmodernebb operaháza. Itt a nagy történetek kortárs rendezéssel társulnak, a hagyomány pedig a kísérletezéssel. A Lentos Művészeti Múzeum üveg homlokzatában visszatükröződik a Duna fénye és vize – belül pedig a 20. és 21. századi osztrák és nemzetközi művészet bontakozik ki. Közvetlenül vele szemben emelkedik az Ars Electronica Center, mint fénylő ellenpont. Óváros és avantgárd? Linzben ezek nem ellentétek, hanem egy harmónikus párbeszéd.

Adatok és tények Linzről
Lakosság: kb. 207 247
Tartományi főváros:Felső-Ausztria tartományi fővárosa
Terület: 95.048 km²
Tengerszint feletti magasság:266 m
Kilátóhely:Pöstlingberg

Az építészetileg és akusztikailag kiemelkedő Zeneszínház már az előadás előtt lenyűgözi a látogatókat a Klang-Foyerben. A 4. emeleten található Anton étterem pedig önmagában is élmény.

Adatok és számok Linzről

Top különlegességek

Ars Electronica Center: a jövő múzeuma

Az óváros: történelmi és élettel teli

Mariendom (Neuer Dom): Ausztria legnagyobb temploma

Kastélymúzeum Linz: Ausztria legnagyobb univerzális múzeuma

Lentos: a kortárs művészet múzeuma

Pöstlingberg: természeti oázis és élményvilág

Gasztronómiai élvezetek: Linz 9 fogásban

Programok Linzben és környékén

Kirándulástippek

Mural Harbor: több mint 300 falfestmény és graffiti

Hajókirándulás: a Lentostól egészen a Mural Harborig

Körutak: hajó, City Express, Pöstlingberg‑vasút, riksa

Pöstlingbergi Grottenbahn: varázslatos mesevilág

Kirándulások Linz környékén

Különleges események

Upper Austria Ladies Linz

Linz

Az Upper Austria Ladies Linz a női tenisz legjobbjait hozza össze izgalmas mérkőzésekkel és változatos kísérőprogrammal. A rendezvény a sokszínűséget, az inklúziót és a fenntarthatóságot is hangsúlyozza, és fontos állomása a nemzetközi női teniszkörforgásnak.

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Linz Donau Maraton

Linz

A Linz Donau Maratonon a klasszikus maratoni táv mellett további nyolc versenyszám szerepel a programban, például a félmaraton, a negyedmaraton vagy a váltómaraton.

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"Crossing Europe" Filmfesztivál

Linz

A Crossing Europe válogatott európai játék-, dokumentum- és rövidfilmeket mutat be, és összehozza a filmes alkotókat a közönséggel. A fesztivál teret ad társadalmi párbeszédnek és új európai filmes perspektíváknak.

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Klassik am Dom

Linz

2026-ban is hangulatos szabadtéri esték várják a látogatókat, kötetlen open‑air atmoszférával – olyan művészekkel, mint Erwin Schrott vagy Tom Jones.

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Linzer Pflasterspektatel

Linz

Európa egyik legnagyobb utcai művészeti fesztiválja, a Pflasterspektakel, mely tárgy- és improvizációs színházat, komédiát, zsonglőrködést, bohócműsort, pantomimet, magasdrót- és tűzakrobatikát, artistamutatványokat és mindenféle zenét kínál.

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Linzer Klangwolke 26

Linz

A Klangwolke zenei és művészeti produkciója a Donauparkot az ország egyik legnagyobb és leglátványosabb szabadtéri színpadává alakítja.

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Ars Electronica Festival

Linz

Az Ars Electronica Festival a világ egyik legfontosabb médiaművészeti fesztiválja, amely egyedülálló platformot kínál a digitális művészet, a technológia és a médiakultúra számára.

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Int. Brucknerfest Linz

Linz

A nagy múltú fesztivál Anton Bruckner előtt tiszteleg. A programot szimfonikus estek, kamarazene és vendégegyüttesek fellépései határozzák meg.

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Zeneszerző

Anton Bruckner

Anton Bruckner 1824. szeptember 4-én született a felső-ausztriai Ansfeldenben és a Szent Flórián apátságban már korán kitűnt zenei tehetségével. Orgonavirtuózként improvizációival lenyűgözte közönségét, de legnagyobb szenvedélye a szimfóniák komponálása volt. A bécsi magaskultúra sokáig félreértette, de ő kitartóan küzdött az elismerésért. Végül csak idős korában szerzett hírnevet és számos kitüntetést.

Hagyatéka a linzi Bruckner-házban és az Anton Bruckner Magánegyetemen él tovább. Az ő tiszteletére rendezik meg évente a Bruckner-fesztivált, ahol a klasszikus zenét a legmagasabb színvonalon élvezhetitek. Újító stílusával átformálta a szimfóniát, ennél fogva korának egyik legjelentősebb zeneszerzőjeként tartják számon.

Anton Bruckner

Essen und Trinken in Linz

Speiselokal Rossbarth: 1 Michelin csillag

Verdi étterem: 1 Michelin csillag

Lentos étterem-kávézó-bár: Kunstmuseum Linz

Pöstlingberg Schlössl: étterem Linz felett

Receptek

Linzerkarika

A linzerkarika Ausztria egyik legismertebb és legtradicionálisabb karácsonyi süteménye.

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Linzertorta

A linzertorta különlegessége az úgynevezett „linzer massza”, amely a világ legrégebbi tortareceptjéből származik. Általa megtapasztalhatod a torta az eredeti ízét.

Linzertorta

Különleges szálláshelyek

Best Western Hotel Spinnerei: 3 csillag Superior

Boutiquehotel am Domplatz: belváros, 4 csillag

Motel One: főtér, 3 csillag

URBANAUTS FLATS Cubierta: az '50-es évek hangulata

Hotel Schwarzer Bär: Rooftop7 Bar, bisztró, 4 csillag

harry’s home: központba vezető bicikliúttal

Mobilitás és kényelem a városban

Linz-Card

A Linz-kártya birtokában kedvező áron fedezhetitek fel Linzet: ingyenes az utazás a Linz AG járataival, ingyenes a belépés számos múzeumba és egy 10 eurós Donau-Kultúra bónusz is jár a városi kártyához. Három változat létezik: egynapos és kétnapos kártya, amely tartalmazza a Pöstlingberg fogaskerekűvel való fel- és leutat, valamint egy háromnapos kártya, amely egy további 5 eurós éttermi kuponnal is rendelkezik.

A Linz-kártya online, a turistainformációban, illetve a kiválasztott múzeumokban és szállodákban is megvásárolható.

Kedvezmények egy helyen

FAQ

Linz könnyen megközelíthető – autóval az A1‑es Westautobahnon, az A7‑es Mühlkreisautobahn keresztül vagy a Duna mentén, díjmentesen a B127‑es úton. Vonattal a linzi főpályaudvarra érkezhetünk, repülővel pedig a Linz repülőtérre (Blue Danube Airport Linz).

Igen, Linz tökéletes egy egynapos kiránduláshoz. Sok látnivaló – például az óváros a Hauptplatzzal, az Ars Electronica Center, a Lentos Művészeti Múzeum és a Mariendom – központi helyen található, és könnyen bejárható gyalog vagy tömegközlekedéssel.

Linz a kultúra, a természet és a modern technológia izgalmas kombinációját kínálja. Íme a legfontosabb látnivalók:

  • Az Ars Electronica Center, amelyet gyakran a „jövő múzeumának” is hívnak, egy interaktív múzeum és a város egyik legfőbb nevezetessége.

  • A Lentos Művészeti Múzeum modern és kortárs művészeti gyűjteményéről nevezetes.

  • A Szent Mária-székesegyház (Neuer Dom) Ausztria legnagyobb temploma. Tornyából egyedülálló kilátás nyílik a városra.

  • A Pöstlingberg csodálatos panorámát kínál a városra és a Dunára.

  • A Schlossmuseum (Kastélymúzeum) betekintést nyújt a természet, a kultúra és a technika történetébe.

  • A Főtér és az Óváros számos történelmi épülettel, kávézóval és üzlettel várja látogatóit.

  • Mural Harbor: Linz kikötőjét szabadtéri galériává alakították át, ahol nemzetközi művészek nagyméretű graffitijei és falfestményei csodálhatók meg.

Linz egy város, amely izgalmasan ötvözi az ipart, a művészetet, a természetet és a technológiát.

  • Linz ipari városként is nagy hagyományokkal rendelkezik, mindenekelőtt a voestalpine-nak, Európa egyik legnagyobb acélipari vállalatának köszönhetően.

  • Linz 2009-ben Európa Kulturális Fővárosa volt és azóta kulturális fellegvárként pozícionálta magát. Az Ars Electronica Center mellett a Lentos Művészeti Múzeum, a Brucknerhaus és a Linzi Zeneszínház a város legfontosabb kulturális intézményei közé tartoznak.

  • Az Anton Bruckner tiszteletére évente megrendezett Bruckner-fesztivál klasszikus zenei élményeket kínál a legmagasabb színvonalon.

  • A linzertortát a világ egyik legrégebbi süteményreceptjeként tartják számon.

  • A Mural Harbor Európa egyik legnagyobb szabadtéri graffiti-galériájával az utcai művészet központjává nőtte ki magát.

Íme néhány étterem, amelyet érdemes felkeresni, ha Linzbe látogattok:

  • Josef Linz: modern vendéglő hangulatos környezetben.

  • Pianino: stílusos étterem mediterrán és osztrák fogásokkal.

  • Verdi: kifinomult konyha elegáns környezetben.

  • Cubus: az Ars Electronica Centerben található, nemcsak remek konyhát, hanem fantasztikus kilátást is kínál a Dunára.

  • Der Flohmarkt: egy bár, kávézó és étterem kombinációja. Az étlapon kreatív vegetáriánus és vegán ételeket találhattok.

  • Promenadenhof: Linz szívében található hagyományos étterem, amely kiváló osztrák konyhájáról ismert.

  • Die Donauwirtinnen: autentikus linzi konyha családias hangulatban, közvetlenül a Duna partján.

  • Jindrak: egyetlen linzi látogatás sem teljes a Jindrak cukrászda felkeresése nélkül, amely elsősorban híres linzertortájáról ismert.

Linz város hivatalos honlapja átfogó áttekintést nyújt minden programról. Itt megtaláljátok az aktuális eseményeket a művészet, a kultúra, a zene, a színház és a szabadidő területén. Különösen praktikus a dátum és kategória szerinti szűrőfunkció.

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