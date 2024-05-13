Introduction
Energiával teli és nyitott az új irányzatokra – így mutatkozik meg Linz, egy város, amely nemcsak elfogadja a változást, hanem aktívan alakítja is azt. Talán az ipari örökség az oka, a Duna menti hajógyárak és daruk, vagy az acél, amely itt írta a város történelmét. Ahol egykor izzó kohók működtek, ma ötletek születnek. A művészet, a kultúra és a technológia úgy fonódik össze, mintha soha nem is léteztek volna egymástól külön.
Linz viseli a UNESCO City of Media Arts címet – és valódi tartalommal is tölti meg. A digitális művészet itt nem trend, hanem egyfajta szemlélet. Az Ars Electronica Centerben egy olyan világba merülhettek el, ahol a mesterséges intelligencia, a robotika és az immerzív képi terek találkoznak. Mit tud a technológia? Kit szolgál? És hogyan változtatja meg a világra irányuló gondolkodásmódunkat? A múzeum nem csupán kiállítótérként van jelen, hanem a jövő laboratóriumaként is, hiszen interaktív, kritikus és meglepő.
De Linz nem csak digitális, hiszen néhány lépés és máris a klasszikus magaskultúra világa tárul elénk. A Volksgarten melletti Zeneszínház Európa egyik legmodernebb operaháza. Itt a nagy történetek kortárs rendezéssel társulnak, a hagyomány pedig a kísérletezéssel. A Lentos Művészeti Múzeum üveg homlokzatában visszatükröződik a Duna fénye és vize – belül pedig a 20. és 21. századi osztrák és nemzetközi művészet bontakozik ki. Közvetlenül vele szemben emelkedik az Ars Electronica Center, mint fénylő ellenpont. Óváros és avantgárd? Linzben ezek nem ellentétek, hanem egy harmónikus párbeszéd.
Az építészetileg és akusztikailag kiemelkedő Zeneszínház már az előadás előtt lenyűgözi a látogatókat a Klang-Foyerben. A 4. emeleten található Anton étterem pedig önmagában is élmény.
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Különleges események
Upper Austria Ladies Linz
Az Upper Austria Ladies Linz a női tenisz legjobbjait hozza össze izgalmas mérkőzésekkel és változatos kísérőprogrammal. A rendezvény a sokszínűséget, az inklúziót és a fenntarthatóságot is hangsúlyozza, és fontos állomása a nemzetközi női teniszkörforgásnak.
Linz Donau Maraton
A Linz Donau Maratonon a klasszikus maratoni táv mellett további nyolc versenyszám szerepel a programban, például a félmaraton, a negyedmaraton vagy a váltómaraton.
"Crossing Europe" Filmfesztivál
A Crossing Europe válogatott európai játék-, dokumentum- és rövidfilmeket mutat be, és összehozza a filmes alkotókat a közönséggel. A fesztivál teret ad társadalmi párbeszédnek és új európai filmes perspektíváknak.
Klassik am Dom
2026-ban is hangulatos szabadtéri esték várják a látogatókat, kötetlen open‑air atmoszférával – olyan művészekkel, mint Erwin Schrott vagy Tom Jones.
Linzer Pflasterspektatel
Európa egyik legnagyobb utcai művészeti fesztiválja, a Pflasterspektakel, mely tárgy- és improvizációs színházat, komédiát, zsonglőrködést, bohócműsort, pantomimet, magasdrót- és tűzakrobatikát, artistamutatványokat és mindenféle zenét kínál.
Linzer Klangwolke 26
A Klangwolke zenei és művészeti produkciója a Donauparkot az ország egyik legnagyobb és leglátványosabb szabadtéri színpadává alakítja.
Ars Electronica Festival
Az Ars Electronica Festival a világ egyik legfontosabb médiaművészeti fesztiválja, amely egyedülálló platformot kínál a digitális művészet, a technológia és a médiakultúra számára.
Anton Bruckner
Anton Bruckner 1824. szeptember 4-én született a felső-ausztriai Ansfeldenben és a Szent Flórián apátságban már korán kitűnt zenei tehetségével. Orgonavirtuózként improvizációival lenyűgözte közönségét, de legnagyobb szenvedélye a szimfóniák komponálása volt. A bécsi magaskultúra sokáig félreértette, de ő kitartóan küzdött az elismerésért. Végül csak idős korában szerzett hírnevet és számos kitüntetést.
Hagyatéka a linzi Bruckner-házban és az Anton Bruckner Magánegyetemen él tovább. Az ő tiszteletére rendezik meg évente a Bruckner-fesztivált, ahol a klasszikus zenét a legmagasabb színvonalon élvezhetitek. Újító stílusával átformálta a szimfóniát, ennél fogva korának egyik legjelentősebb zeneszerzőjeként tartják számon.
Essen und Trinken in Linz
Receptek
Különleges szálláshelyek
Linz-Card
A Linz-kártya birtokában kedvező áron fedezhetitek fel Linzet: ingyenes az utazás a Linz AG járataival, ingyenes a belépés számos múzeumba és egy 10 eurós Donau-Kultúra bónusz is jár a városi kártyához. Három változat létezik: egynapos és kétnapos kártya, amely tartalmazza a Pöstlingberg fogaskerekűvel való fel- és leutat, valamint egy háromnapos kártya, amely egy további 5 eurós éttermi kuponnal is rendelkezik.
A Linz-kártya online, a turistainformációban, illetve a kiválasztott múzeumokban és szállodákban is megvásárolható.