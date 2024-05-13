A Pöstlingberg, a digitális művészet és a barokk óváros között felfedezhetjük az építészet, technológia és művészet izgalmas egymásba olvadását.

Energiával teli és nyitott az új irányzatokra – így mutatkozik meg Linz, egy város, amely nemcsak elfogadja a változást, hanem aktívan alakítja is azt. Talán az ipari örökség az oka, a Duna menti hajógyárak és daruk, vagy az acél, amely itt írta a város történelmét. Ahol egykor izzó kohók működtek, ma ötletek születnek. A művészet, a kultúra és a technológia úgy fonódik össze, mintha soha nem is léteztek volna egymástól külön.

Linz viseli a UNESCO City of Media Arts címet – és valódi tartalommal is tölti meg. A digitális művészet itt nem trend, hanem egyfajta szemlélet. Az Ars Electronica Centerben egy olyan világba merülhettek el, ahol a mesterséges intelligencia, a robotika és az immerzív képi terek találkoznak. Mit tud a technológia? Kit szolgál? És hogyan változtatja meg a világra irányuló gondolkodásmódunkat? A múzeum nem csupán kiállítótérként van jelen, hanem a jövő laboratóriumaként is, hiszen interaktív, kritikus és meglepő.

De Linz nem csak digitális, hiszen néhány lépés és máris a klasszikus magaskultúra világa tárul elénk. A Volksgarten melletti Zeneszínház Európa egyik legmodernebb operaháza. Itt a nagy történetek kortárs rendezéssel társulnak, a hagyomány pedig a kísérletezéssel. A Lentos Művészeti Múzeum üveg homlokzatában visszatükröződik a Duna fénye és vize – belül pedig a 20. és 21. századi osztrák és nemzetközi művészet bontakozik ki. Közvetlenül vele szemben emelkedik az Ars Electronica Center, mint fénylő ellenpont. Óváros és avantgárd? Linzben ezek nem ellentétek, hanem egy harmónikus párbeszéd.