Az izgalmas építészet, a technológia és a kísérletező művészet lenyűgöző módon találkozik egymással Linzben, ebben a Duna-parti városban.

Energiával teli és nyitott az új irányzatokra – Linz már régóta hírnevet szerzett magának művészvárosként is. Talán az ipari örökség és a közeli kikötői daruk nyers bája adja az alapot, hogy a művészet, a kultúra és a technológia különösen izgalmas módon fonódjon össze egymással.



Linz, amely elnyerte az UNESCO City of Media Arts címet, innovatív kulturális élettel büszkélkedhet. A város kiemelten támogatja a digitális művészeteket és otthont ad az Ars Electronica Centernek, amely a technológia és művészet találkozásának egyik legjelentősebb központja.

Télen Linz kulturális sokszínűsége kerül a középpontba: az óváros és a történelmi főtér hangulatos adventi és karácsonyi vásárai ünnepi hagyományokkal várnak. A Pöstlingberg-vasút felvisz a Pöstlingbergre, ahol a zarándoktemplom és a városra nyíló lenyűgöző panoráma fogad. Különleges téli élményt kínál a Dunán közlekedő, ragyogó Kristályhajó fedélzetén tett sétahajózás is.