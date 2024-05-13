Ars Electronica Center, Linz
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Linz télen
Téli üdülés a jövő városában

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Az izgalmas építészet, a technológia és a kísérletező művészet lenyűgöző módon találkozik egymással Linzben, ebben a Duna-parti városban.

Energiával teli és nyitott az új irányzatokra – Linz már régóta hírnevet szerzett magának művészvárosként is. Talán az ipari örökség és a közeli kikötői daruk nyers bája adja az alapot, hogy a művészet, a kultúra és a technológia különösen izgalmas módon fonódjon össze egymással.

Linz, amely elnyerte az UNESCO City of Media Arts címet, innovatív kulturális élettel büszkélkedhet. A város kiemelten támogatja a digitális művészeteket és otthont ad az Ars Electronica Centernek, amely a technológia és művészet találkozásának egyik legjelentősebb központja.

Télen Linz kulturális sokszínűsége kerül a középpontba: az óváros és a történelmi főtér hangulatos adventi és karácsonyi vásárai ünnepi hagyományokkal várnak. A Pöstlingberg-vasút felvisz a Pöstlingbergre, ahol a zarándoktemplom és a városra nyíló lenyűgöző panoráma fogad. Különleges téli élményt kínál a Dunán közlekedő, ragyogó Kristályhajó fedélzetén tett sétahajózás is.

Adatok és tények Linzről
Lakosság:kb. 213 000 (2025-ben)
Tartományi főváros:Linz Felső-Ausztria tartományi fővárosa
Terület: 95.048 km²
Kilátóhely:Pöstlingberg

Az építészetileg és akusztikailag is kiemelkedő Linzi Zeneszínház (Musiktheater) az előadásokon kívül is lenyűgözi a látogatókat, köszönhetően a speciális hang-előcsarnoknak (Klang-Foyer). A 4. emeleten található étterem szintén különleges kulináris élményeket tartogat. 

Tipp: Ismerd meg Linzet

Top különlegességek

Ars Electronica Center: a jövő múzeuma

Az óváros: történelmi és élettel teli

Kikötői túra: a Lentostól a Mural Harborig

Lentos: a kortárs művészet múzeuma

Brucknerhaus: ahol az építészet találkozik az akusztikával

Pöstlingberg: zöld oázis és élményvilág

Téli programlehetőségek Linzben és környékén

Kirándulástippek

Mariendom (Új Dóm): toronybejárás és kilátás a városra

Mural Harbour: graffiti galéria

Linzi Kastélymúzeum: természet-, kultúr- és technikatörténet

Városnéző túrák: hajó, City Express, Pöstlingbergbahn, riksa

Kirándulások a téli Linz környékén

Különleges események

Linzi adventi és karácsonyi vásárok

November – Dezember

Hagyományos kézműves termékek, karácsonyfa, betlehem és kulináris finomságok várnak a történelmi Főtéren, a Dómnál, a Volksgartenben, a Pfarrplatzon és a Stiegl kolostor udvarán megrendezett adventi vásárokban.

További információk

Karácsonyi varázslat a Dunán

2.11-31.12.2025

Az egyedülálló - Swarovski kristályokból készült - kristályhajó fedélzetén ünnepi hangulatot, 4 fogásos menüt és élőzenét élvezhet. Ideális ünneplésre, barátokkal vagy romantikusan kettesben.

Rendezvények
Zeneszerző

Anton Bruckner

Anton Bruckner 1824. szeptember 4-én született az ausztriai Ansfeldenben és a Szent Flórián-apátságban már fiatalon megmutatkozott zenei tehetsége. Orgonavirtuózként lenyűgözte hallgatóságát improvizációival, de legnagyobb szenvedélyét a szimfóniák komponálása jelentette. Hosszú ideig küzdött az elismerésért, mivel a bécsi kulturális elit eleinte nem értette meg művészetét. Csak idős korában aratott valódi sikert, amikor számos kitüntetésben részesült.

Bruckner öröksége ma is él: a Linzi Bruckner-ház koncerttermében és az Anton Bruckner Magánegyetemen egyaránt. Nevét viseli az évente megrendezett Bruckner-fesztivál is, amelyen a klasszikus zene legkiválóbb művei csendülnek fel. Innovatív stílusával örökre megújította a szimfóniát és korának egyik legjelentősebb zeneszerzőjeként tartják számon.

Anton Bruckner

Gasztronómiai élmények Linzben

Speiselokal Rossbarth: 1 Michelin-csillag

Verdi Restaurant & Einkehr: 1 Michelin-csillag

Restaurant Göttfried: Linz óvárosában, 3 szakácssapkával

Pöstlingberg Schlössl: étterem Linz háztetői felett

Receptek

Linzertorta

A linzertorta különlegessége az úgynevezett „linzer massza”, amely a világ legrégebbi tortareceptjéből származik. Általa megtapasztalhatod a torta az eredeti ízét.

Linzertorta

Linzerkarika

A linzerkarika Ausztria egyik legismertebb és legtradicionálisabb karácsonyi süteménye.

Tovább a recepthez

Különleges szálláshelyek

Best Western Hotel Spinnerei: 3 csillagos superior

Boutiquehotel am Domplatz: a Dóm téren, 4 csillag

Motel One: 3 csillagos szálloda a főtéren

URBANAUTS FLATS Cubierta: egy 1950-es évekbeli lakóházban

Hotel Schwarzer Bär: Rooftop7 bárral, bisztróval, 4 csillag

harry’s home: kertszálloda kerékpárúttal a központba

Mobilitás és kényelem a városban

Linz-kártya

A Linz-kártya segítségével kedvező áron fedezheted fel a várost: ingyenesen utazhatsz a Linz AG járatain, ingyenes a belépés számos múzeumba, valamint a kártya tartalmaz egy 10 euró értékű kreditet, ami Duna-kulturális élményekre fordítható. A kártya három változatban érhető el: 1 napos és 2 napos, amely tartalmazza a Pöstlingberg-vasút használatát egy hegy- és völgymenetre, valamint a 3 napos változat, amelyhez egy további 5 eurós gasztronómiai utalvány is jár.

A Linz-kártya beszerezhető online, a turisztikai hivatal irodájában, valamint egyes múzeumokban és szállodákban.

Minden kedvezmény egy helyen

FAQ

Télen Linz kulturális sokszínűsége kerül a középpontba.

Az óváros és a történelmi főtér hangulatos adventi és karácsonyi vásárai ünnepi hagyományokkal várnak.

A Pöstlingberg-vasút felvisz a Pöstlingbergre, ahonnan a zarándoktemplom és a városra nyíló panoráma is lenyűgöző.

Különleges élményt nyújt egy adventi dunai hajókirándulás a csillogó Kristályhajó fedélzetén.

Linz egyedülálló módon ötvözi a kulturális élményeket, a természeti szépségeket és a modern technológia vívmányait. Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb látnivalókat:

  • Ars Electronica Center – „a jövő múzeumaként” ismert interaktív múzeum, amely Linz ikonikus nevezetességeként vonzza a látogatókat.

  • Lentos Szépművészeti Múzeum – a modern és kortárs művészeti gyűjtemény minden művészetkedvelő számára kihagyhatatlan program.

  • A Mariendom (Új Dóm) Ausztria legnagyobb temploma, amelynek tornyából páratlan kilátás nyílik a városra.

  • A Pöstlingberg csodálatos panorámát kínál Linz városára és a Dunára.

  • A Linzi Kastélymúzeum a természet, kultúra és technológia történetét bemutató kiállítások helyszíne.

  • A Főtéren és az óvárosban történelmi épületek, hangulatos kávézók és egyedi üzletek sokasága várja a látogatókat.

  • Mural Harbor – Linz kikötője szabadtéri galériává alakult át, ahol nemzetközi művészek nagyszabású graffitijei és falfestményei díszítik az épületek falait.

Linz télen gazdag kulturális programkínálattal várja a látogatókat: az Ars Electronica Center, a Brucknerhaus koncertjei, a Linzi Állami Zeneszínház előadásai, valamint a hangulatos adventi és karácsonyi vásárok egyaránt kihagyhatatlan élményt nyújtanak.

Linz egy olyan város, ahol az ipar, a művészet, a természet és a technológia lenyűgöző harmóniát alkot.

  • Linz hosszú múltra tekint vissza mint iparváros, különösen a voestalpine révén, amely Európa egyik legnagyobb acélgyártó vállalata.

  • Az Ars Electronica egy világhírű fesztivál, amely a művészet, a technológia és a társadalom kapcsolatát helyezi a középpontba.

  • 2009-ben Linz volt Európa Kulturális Fővárosa és azóta igazi kulturális hotspotnak számít. Az Ars Electronica Center mellett a Lentos Szépművészeti Múzeum, a Bruckner-ház és a Linzi Zeneszínház (Musiktheater) is a város legfontosabb kulturális intézményei közé tartoznak.

  • Bruckner-fesztivál: Anton Bruckner tiszteletére minden évben megrendezik ezt a fesztivált, amelyen a klasszikus zene legkiválóbb művei csendülnek fel.

  • Linzertorta: a világ egyik legrégebbi ismert tortareceptje és igazi ínyencségnek számít.

  • Mural Harbor: Linz kikötője Európa egyik legnagyobb szabadtéri galériájává alakult át és a street art központjaként vált híressé.

Íme néhány nagyszerű étterem, amelyeket érdemes kipróbálni Linzben:

  • Josef Linz: modern vendéglő otthonos, barátságos hangulattal.

  • Pianino: stílusos étterem, amely a mediterrán és osztrák konyha ízeit ötvözi.

  • Verdi: elegáns környezetben kínál kifinomult gasztronómiai élményeket.

  • Cubus: az Ars Electronica Centerben található, kiváló konyhája mellett lenyűgöző kilátást kínál a Dunára.

  • Der Flohmarkt: egy bár, kávézó és étterem keveréke, amely kreatív vegetáriánus és vegán ételekkel várja vendégeit.

  • Promenadenhof: hagyományos osztrák étterem Linz szívében, amely kiváló osztrák konyhájáról ismert.

  • Die Donauwirtinnen: családias légkörben autentikus linzi konyhát kínál közvetlenül a Duna partján.

  • Jindrak: egy linzi látogatás nem lehet teljes anélkül, hogy ne térnénk be a Jindrak cukrászdába, amely legendás linzertortájáról vált ismertté.

Linz város hivatalos weboldala átfogó rendezvénynaptárt kínál, amelyben a művészet, a kultúra, a zene, a színház és a szabadidő aktuális programjai találhatók. Különösen hasznos a dátum és kategória szerinti szűrési lehetőség, amely megkönnyíti az érdeklődők számára a megfelelő események kiválasztását.

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