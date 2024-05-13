Introduction
Energiával teli és nyitott az új irányzatokra – Linz már régóta hírnevet szerzett magának művészvárosként is. Talán az ipari örökség és a közeli kikötői daruk nyers bája adja az alapot, hogy a művészet, a kultúra és a technológia különösen izgalmas módon fonódjon össze egymással.
Linz, amely elnyerte az UNESCO City of Media Arts címet, innovatív kulturális élettel büszkélkedhet. A város kiemelten támogatja a digitális művészeteket és otthont ad az Ars Electronica Centernek, amely a technológia és művészet találkozásának egyik legjelentősebb központja.
Télen Linz kulturális sokszínűsége kerül a középpontba: az óváros és a történelmi főtér hangulatos adventi és karácsonyi vásárai ünnepi hagyományokkal várnak. A Pöstlingberg-vasút felvisz a Pöstlingbergre, ahol a zarándoktemplom és a városra nyíló lenyűgöző panoráma fogad. Különleges téli élményt kínál a Dunán közlekedő, ragyogó Kristályhajó fedélzetén tett sétahajózás is.
Az építészetileg és akusztikailag is kiemelkedő Linzi Zeneszínház (Musiktheater) az előadásokon kívül is lenyűgözi a látogatókat, köszönhetően a speciális hang-előcsarnoknak (Klang-Foyer). A 4. emeleten található étterem szintén különleges kulináris élményeket tartogat.
Tipp: Ismerd meg Linzet
Top különlegességek
Kirándulástippek
Különleges események
Linzi adventi és karácsonyi vásárok
Hagyományos kézműves termékek, karácsonyfa, betlehem és kulináris finomságok várnak a történelmi Főtéren, a Dómnál, a Volksgartenben, a Pfarrplatzon és a Stiegl kolostor udvarán megrendezett adventi vásárokban.
Karácsonyi varázslat a Dunán
Az egyedülálló - Swarovski kristályokból készült - kristályhajó fedélzetén ünnepi hangulatot, 4 fogásos menüt és élőzenét élvezhet. Ideális ünneplésre, barátokkal vagy romantikusan kettesben.
Anton Bruckner
Anton Bruckner 1824. szeptember 4-én született az ausztriai Ansfeldenben és a Szent Flórián-apátságban már fiatalon megmutatkozott zenei tehetsége. Orgonavirtuózként lenyűgözte hallgatóságát improvizációival, de legnagyobb szenvedélyét a szimfóniák komponálása jelentette. Hosszú ideig küzdött az elismerésért, mivel a bécsi kulturális elit eleinte nem értette meg művészetét. Csak idős korában aratott valódi sikert, amikor számos kitüntetésben részesült.
Bruckner öröksége ma is él: a Linzi Bruckner-ház koncerttermében és az Anton Bruckner Magánegyetemen egyaránt. Nevét viseli az évente megrendezett Bruckner-fesztivál is, amelyen a klasszikus zene legkiválóbb művei csendülnek fel. Innovatív stílusával örökre megújította a szimfóniát és korának egyik legjelentősebb zeneszerzőjeként tartják számon.
Gasztronómiai élmények Linzben
Receptek
Különleges szálláshelyek
Linz-kártya
A Linz-kártya segítségével kedvező áron fedezheted fel a várost: ingyenesen utazhatsz a Linz AG járatain, ingyenes a belépés számos múzeumba, valamint a kártya tartalmaz egy 10 euró értékű kreditet, ami Duna-kulturális élményekre fordítható. A kártya három változatban érhető el: 1 napos és 2 napos, amely tartalmazza a Pöstlingberg-vasút használatát egy hegy- és völgymenetre, valamint a 3 napos változat, amelyhez egy további 5 eurós gasztronómiai utalvány is jár.
A Linz-kártya beszerezhető online, a turisztikai hivatal irodájában, valamint egyes múzeumokban és szállodákban.