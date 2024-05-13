St. Pölten, Alsó-Ausztria tartományi fővárosa tele van kontrasztokkal: római emlékek és kelta hatások találkoznak a barokk, a szecessziós és a modern építészettel.

St. Pölten rendelkezik Ausztria legrégebbi, oklevélben rögzített városi jogával, amelyet 1159‑ben Konrad von Passau püspök adományozott oda a városnak. Ezt követően a 17. és 18. században St. Pölten a barokk színterévé vált. Amikor Jakob Prandtauer 1689‑ben ideköltözött, valódi építési fellendülés kezdődött. Kolostorok, templomok és polgárházak mesélnek ma is arról a korszakról, amikor a nagyvonalúság és a kézműves mesterség formálta a város arculatát.

Ugyanakkor St. Pölten egyben Ausztria legfiatalabb tartományi fővárosa is, mely következetesen előre tekint. A Festspielhausban a klasszikus zene, a kortárs kompozíciók, a tánc és a performansz találkozik. A modern kormányzati negyed a jellegzetes „Landtagsschiff”-fel magabiztos építészeti jelképet állít. A Kulturbezirk a Landesmuseummal és a Klangturmmal tovább gazdagítja a párbeszédet múlt és jelen között.

St. Pölten környékén a kikapcsolódás közvetlenül már a házból kilépve elkezdődik. Kerékpározás a Traisental‑kerékpárúton, fürdés természetes tavakban, kirándulás a Mariazellerbahnnal vagy egy utazás a Wachau vidékére: a táj szélesen elénk tárul, a szőlőskertek lágy vonalakat rajzolnak, a folyópartok pedig megállásra invitálnak. És mindennek a közepén: egy város, amely szilárd történelmi alapokon áll.