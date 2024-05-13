Introduction
St. Pölten rendelkezik Ausztria legrégebbi, oklevélben rögzített városi jogával, amelyet 1159‑ben Konrad von Passau püspök adományozott oda a városnak. Ezt követően a 17. és 18. században St. Pölten a barokk színterévé vált. Amikor Jakob Prandtauer 1689‑ben ideköltözött, valódi építési fellendülés kezdődött. Kolostorok, templomok és polgárházak mesélnek ma is arról a korszakról, amikor a nagyvonalúság és a kézműves mesterség formálta a város arculatát.
Ugyanakkor St. Pölten egyben Ausztria legfiatalabb tartományi fővárosa is, mely következetesen előre tekint. A Festspielhausban a klasszikus zene, a kortárs kompozíciók, a tánc és a performansz találkozik. A modern kormányzati negyed a jellegzetes „Landtagsschiff”-fel magabiztos építészeti jelképet állít. A Kulturbezirk a Landesmuseummal és a Klangturmmal tovább gazdagítja a párbeszédet múlt és jelen között.
St. Pölten környékén a kikapcsolódás közvetlenül már a házból kilépve elkezdődik. Kerékpározás a Traisental‑kerékpárúton, fürdés természetes tavakban, kirándulás a Mariazellerbahnnal vagy egy utazás a Wachau vidékére: a táj szélesen elénk tárul, a szőlőskertek lágy vonalakat rajzolnak, a folyópartok pedig megállásra invitálnak. És mindennek a közepén: egy város, amely szilárd történelmi alapokon áll.
Alsó-Ausztria kártya
A Niederösterreich Card, vagyis az Alsó-Ausztria kártya mintegy 350 kirándulóhelyre biztosít ingyenes belépést az egész tartományban.
Érdekességek St. Pöltenről
Top különlegességek
Kirándulástippek
A Traisental kerékpárút
A Traisental kerékpárút, a Mostviertel régióban található 111 kilométer hosszú, különösen családbarát útvonal a Traisental borvidéken vezet keresztül. Ezután Herzogenburg mellett halad el St. Pölten, Lilienfeld és St. Aegyd am Neuwalde felé és Mariazellben ér véget.
A kerékpárosok élvezhetik a Mostviertel változatos tájait - a Dunától délre fekvő szelíd domboktól a Mostvierteli-Alpok hegyeiig. A gyermekes családok gyakran a Mariazell vagy Kernhof és Traismauer közötti szakaszokat részesítik előnyben.
Különleges események
Alsó-Ausztria Múzeum
A kiállítások középpontjában a természet, a történelem és a társadalom állnak. Mindemellett Alsó‑Ausztria fejlődéséhez kapcsolódó témák és változó formátumok nyújtanak betekintést az ökológiai és társadalmi összefüggésekbe.
Bravissimo
Ezen a többnapos utcai művészeti fesztiválon nemzetközi előadók mutatnak be különféle akrobatikai, komikus és zenei produkciókat. Ezenkívül interaktív állomások és „walking act”-ek gondoskodnak a szórakozásról kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Summer Blues Festival
A fesztivál nemzetközi és hazai blues‑legendákat hoz színpadra. Különböző zenekarok élő fellépései teremtenek hiteles blues‑atmoszférát és felejthetetlen szabadtéri zenei élményt.
Hagyományos vidéki fogadók, vendéglők és éttermek
Alsó‑Ausztria gasztronómiája erős, karakteres szívvel dobog – korszerűtől a kísérletezőig, de mindig a hagyományok talaján maradva. A tartomány legmagasabb szintű konyhái méltán híresek – a Waldvierteltől a Weinviertelig, a Wachauból egészen a Bécsi‑erdőig. Gyakran maguk a régiókból származó legkülönösebb ritkaságok– a kreatív séfek mellett – az ételek igazi sztárjai.
Az alsó‑ausztriai vendéglői kultúra valódi örökség. Itt minden összeér: vendégszeretet, karakteres házigazdák és kiváló, helyi alapanyagokra épülő fogások – a ropogós sült sertéssültől a marchfeldi spárgán át egészen a Wachau híres sárgabarackos gombócáig.