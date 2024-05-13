St. Pölten főtere este
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St. Pölten
Nyár a barokk óváros és a modern Festspielhaus ölelésében

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St. Pölten, Alsó-Ausztria tartományi fővárosa tele van kontrasztokkal: római emlékek és kelta hatások találkoznak a barokk, a szecessziós és a modern építészettel.

St. Pölten rendelkezik Ausztria legrégebbi, oklevélben rögzített városi jogával, amelyet 1159‑ben Konrad von Passau püspök adományozott oda a városnak. Ezt követően a 17. és 18. században St. Pölten a barokk színterévé vált. Amikor Jakob Prandtauer 1689‑ben ideköltözött, valódi építési fellendülés kezdődött. Kolostorok, templomok és polgárházak mesélnek ma is arról a korszakról, amikor a nagyvonalúság és a kézműves mesterség formálta a város arculatát.

Ugyanakkor St. Pölten egyben Ausztria legfiatalabb tartományi fővárosa is, mely következetesen előre tekint. A Festspielhausban a klasszikus zene, a kortárs kompozíciók, a tánc és a performansz találkozik. A modern kormányzati negyed a jellegzetes „Landtagsschiff”-fel magabiztos építészeti jelképet állít. A Kulturbezirk a Landesmuseummal és a Klangturmmal tovább gazdagítja a párbeszédet múlt és jelen között.

St. Pölten környékén a kikapcsolódás közvetlenül már a házból kilépve elkezdődik. Kerékpározás a Traisental‑kerékpárúton, fürdés természetes tavakban, kirándulás a Mariazellerbahnnal vagy egy utazás a Wachau vidékére: a táj szélesen elénk tárul, a szőlőskertek lágy vonalakat rajzolnak, a folyópartok pedig megállásra invitálnak. És mindennek a közepén: egy város, amely szilárd történelmi alapokon áll.

Adatok és tények St. Pöltenről
Lakosság:kb. 58 860 (2024-es adat)
Tartományi főváros:Alsó-Ausztria tartományi székhelye
Terület:108,44 km²
Kilátóhely:Hangtorony (77 méter)

Alsó-Ausztria kártya
A Niederösterreich Card, vagyis az Alsó-Ausztria kártya mintegy 350 kirándulóhelyre biztosít ingyenes belépést az egész tartományban.

Érdekességek St. Pöltenről

Top különlegességek

A barokk belváros: St. Pölten ékköve

A St. Pölteni dóm: román kori gyökerek, barokk pompával

Egykori zsinagóga: a monarchia zsidó vallási épülete

Alsó-Ausztria Múzeum: történelem és természet

Az Ünnepi Játékok Háza: zene, színház és tánc

Hangtorony: a legszebb kilátás a városra 47 méter magasból

Aktivitások St. Pöltenben és környékén

Kirándulástippek

Virtuális időutazás a város történetében: Városi séta

Felfedező városi túrák: Kulturális séták

Városi túrák: Séta applikációval vagy hintós városnézés

Mostviertel kedvelt kerékpárútja

A Traisental kerékpárút

A Traisental kerékpárút, a Mostviertel régióban található 111 kilométer hosszú, különösen családbarát útvonal a Traisental borvidéken vezet keresztül. Ezután Herzogenburg mellett halad el St. Pölten, Lilienfeld és St. Aegyd am Neuwalde felé és Mariazellben ér véget.

A kerékpárosok élvezhetik a Mostviertel változatos tájait - a Dunától délre fekvő szelíd domboktól a Mostvierteli-Alpok hegyeiig. A gyermekes családok gyakran a Mariazell vagy Kernhof és Traismauer közötti szakaszokat részesítik előnyben.

Traisental kerékpárút

Kirándulóhelyek a környéken

Különleges események

Alsó-Ausztria Múzeum

St. Pölten

A kiállítások középpontjában a természet, a történelem és a társadalom állnak. Mindemellett Alsó‑Ausztria fejlődéséhez kapcsolódó témák és változó formátumok nyújtanak betekintést az ökológiai és társadalmi összefüggésekbe.

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Bravissimo

St. Pölten belváros

Ezen a többnapos utcai művészeti fesztiválon nemzetközi előadók mutatnak be különféle akrobatikai, komikus és zenei produkciókat. Ezenkívül interaktív állomások és „walking act”-ek gondoskodnak a szórakozásról kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

További információk

Summer Blues Festival

Ratzersdorfer See, St. Pölten

A fesztivál nemzetközi és hazai blues‑legendákat hoz színpadra. Különböző zenekarok élő fellépései teremtenek hiteles blues‑atmoszférát és felejthetetlen szabadtéri zenei élményt.

További információk

Frequency Festival

Greenpark, St. Pölten

Az esemény Ausztria egyik legnagyobb szabadtéri zenei rendezvénye. Több open-air színpadon lépnek fel nemzetközi és hazai előadók, akik az indie‑től a popon és a hip‑hopon át egészen az elektronikus hangzásokig széles műfaji palettát vonultatnak fel.

További információk
Alsó‑Ausztria top éttermei

Hagyományos vidéki fogadók, vendéglők és éttermek

Alsó‑Ausztria gasztronómiája erős, karakteres szívvel dobog – korszerűtől a kísérletezőig, de mindig a hagyományok talaján maradva. A tartomány legmagasabb szintű konyhái méltán híresek – a Waldvierteltől a Weinviertelig, a Wachauból egészen a Bécsi‑erdőig. Gyakran maguk a régiókból származó legkülönösebb ritkaságok– a kreatív séfek mellett – az ételek igazi sztárjai.

Az alsó‑ausztriai vendéglői kultúra valódi örökség. Itt minden összeér: vendégszeretet, karakteres házigazdák és kiváló, helyi alapanyagokra épülő fogások – a ropogós sült sertéssültől a marchfeldi spárgán át egészen a Wachau híres sárgabarackos gombócáig.

Alsó-Ausztria éttermek

Receptek

Grízgaluskaleves

A recept titka a durva grízben és a szobahőmérsékletű vajban relik. Így a grízgaluskák gyorsan és egyszerűen elkészíthetők.

Tovább a recepthez

Wachaui sárgabarackos gombóc

A wachaui sárgabarackos gombóc titka a töltelékben rejlik: az „igazi” sárgabarackban. Sok sikert az elkészítéséhez!

Wachaui sárgabarackos gombóc

Különleges szálláshelyek

Das Alfred: Dizájn Budget Hotel

Cityhotel Design & Classic: Lifestyle , 4 csillag

Schloss-Hotel THALHEIM: kikapcsolódás, nyugalom, élvezet

FAQ

Friss információkért a St. Pöltenben zajló eseményekről és programokról érdemes felkeresni az alábbi rendezvénynaptárt.

St. Pölten könnyen megközelíthető vonattal (ÖBB vagy WESTbahn): a bécsi Westbahnhofról ráadásul mindössze körülbelül 30 perc alatt elérhető.

St. Pölten számos programot és kirándulási lehetőséget kínál – legyen szó kulturális vagy sportos élményekről. Várak és kastélyok, élményközpontok és múzeumok, panorámapontok és kilátók várják itt a látogatókat:

A Traisen forrása a Traisen-völgyben található. A folyó keresztülhalad St. Pöltenen, majd a Dunába torkollik. A Traisen-gát mindkét oldalán gyönyörű ártéri táj terül el, ahol futó- és kerékpárutak várják a látogatókat. A terep kiválóan alkalmas görkorcsolyázásra és gyaloglásra is.

A Múzeumkártya (Museumscard) segítségével egész évben egyetlen jeggyel látogatható St. Pölten valamennyi múzeuma és kiállítóhelye. Ingyenes belépéssel az alábbi intézmények tekinthetők meg (egy alkalommal):

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