A városháza és az ünnepi játékok háza St. Pöltenben
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St. Pölten télen
Téli kikapcsolódás barokk és modernitás között Ausztria legfiatalabb tartományi fővárosában

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St. Pölten, Alsó-Ausztria tartományi fővárosa tele van kontrasztokkal: római emlékek és kelta hatások találkoznak a barokk, a szecessziós és a modern építészettel.

Ausztria legfiatalabb tartományi fővárosa a jövőbe tekint. A modern Festspielhausban – az Alsó-ausztriai Tonkünstler Zenekar otthonában – klasszikus és kortárs zene, tánc és performansz kap helyet. A modern kormányzati negyed is a jövőbe mutat, benne az építészetileg figyelemre méltó „Landtagsschiff” épületével. A Landesmuseumot és a Klangturmot magában foglaló Kulturbezirk is a modern építészet felé való nyitást erősíti. A barokk Rathausplatz Boris Podrecca építész által megálmodott átalakítása szintén jól példázza ezt a sokszínűséget.

St. Pölten eredetileg történelmi alapokon nyugszik. A város rendelkezik Ausztria legrégebbi okleveles városi jogával, amelyet Konrád passaui püspök adományozott 1159-ben. St. Pölten egyben a barokk egyik fővárosa is. Miután Jakob Prandtauer építész 1689-ben ide költözött, valóságos építkezési fellendülés indult a városban, amelynek számos épülete ma is őrzi ennek a korszaknak a nyomait.

Adatok és tények St. Pöltenről
Népesség:kb. 59 767 (2025-ös adat)
Tartományi főváros:Alsó-Ausztria tartományi fővárosa
Terület:108,44 km²
Kilátóhely:Hangtorony (77 méter)

A Niederösterreich Card, vagyis az Alsó-Ausztria kártya mintegy 350 kirándulóhelyre biztosít ingyenes belépést az egész tartományban.

St. Pölten télen minden nézőpontból

Top különlegességek

Advent a Rathausplatzon: karácsonyi vásár a belvárosban

A történelmi óváros: barokk és modernitás között

A St. Pölten-i székesegyház: román kori múlt, barokk pompa

Az Ünnepi Játékok Háza: zene, színház és tánc

Alsó-Ausztria Múzeum: történelem és természet

Hangtorony: a legszebb kilátás a városra

Téli programok St. Pöltenben és környékén

Kirándulástippek

Virtuális időutazás a város történetében: városnéző séta

Felfedező városnéző túrák: kulturális séták

Városnézés: okostelefonos alkalmazással vagy lovaskocsin

Kirándulóhelyek a téli St. Pölten környékén

Különleges események

Adventi karácsonyi vásár az óvárosban

Rathausplatz, St. Pölten

Hangulatos zene, forró puncs, regionális specialitások, kézműves termékek és perchtenbemutató: a karácsonyi vásár hagyományos ünnepi esemény.

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GenussPur Gourmet Fesztivál

St. Pölten és környéke

A régió éttermei a klasszikus fogásoktól a modern kreációkig változatos gasztronómiai élményeket kínálnak. A szezonális alapanyagok és a helyi specialitások állnak a középpontban, amelyek gazdag kulináris választékot biztosítanak.

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Festival Musica Sacra

különböző helyszínek, Alsó-Ausztria

A Musica Sacra fesztivál koncertjein és miséin ismert és új művek csendülnek fel a legkülönfélébb zenei irányzatokból és korszakokból.

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Receptek

Grízgaluskaleves

A recept titka a durva grízben és a szobahőmérsékletű vajban relik. Így a grízgaluskák gyorsan és egyszerűen elkészíthetők.

Tovább a recepthez

Wachaui sárgabarackos gombóc

A wachaui sárgabarackos gombóc titka a töltelékben rejlik: az „igazi” sárgabarackban. Sok sikert az elkészítéséhez!

Wachaui sárgabarackos gombóc

Különleges szálláshelyek

Das Alfred: design budgethotel

Cityhotel Design & Classic: életstílus, 4 csillag

Schloss-Hotel THALHEIM: pihenés, nyugalom, élmények

Alsó-Ausztria legjobb éttermei

Hagyományos vidéki fogadók, vendéglők és éttermek

Alsó-Ausztriának meghatározó kulináris szíve van – a modern és kísérletező fogásoktól a hagyományos ízekig, mindig a régióhoz kötődve. Alsó-Ausztria díjnyertes és csillagos éttermei a Waldvierteltől a Weinviertelig, a Wachautól a Bécsi-erdőig figyelemre méltó gasztronómiai élményeket kínálnak. A kreatív séfek mellett gyakran a régiók legjobb különlegességei jelentik az ételek valódi főszereplőit.

Az alsó-ausztriai vendéglő kulturális érték. Itt minden együtt van: vendégszeretet, karakteres vendéglősök és kiváló regionális ételek – a ropogós sertéssülttől a Marchfeld spárgáján át a wachaui sárgabarackos gombócig.

Éttermek Alsó-Ausztriában

FAQ

St. Pöltenben a történelmi és a kortárs kultúra különleges egységet alkot. A barokk székesegyház, a szecessziós épületek, az Ünnepi Játékok Háza és a Hangtorony izgalmas téli panorámát kínálnak, míg a Rathausplatzon megrendezett adventi vásár az ünnepi időszak egyik legnagyobb attrakciója.

A St. Pölten aktuális rendezvényeiről és eseményeiről a hivatalos eseménynaptárban találtok naprakész információkat.

St. Pölten vonattal (ÖBB vagy WESTbahn) könnyen megközelíthető: a bécsi Westbahnhof pályaudvarról mindössze körülbelül 30 perc alatt elérhető.

St. Pölten számos kulturális és aktív kikapcsolódási lehetőséget kínál. A váraktól és kastélyoktól a múzeumokon és élményközpontokon át egészen a panorámakilátókig rengeteg felfedeznivaló várja a látogatókat:

A Traisen forrása a Traisen-völgyben található. A folyó keresztülhalad St. Pöltenen, majd a Dunába torkollik. A Traisen-gát mindkét oldalán gyönyörű ártéri táj terül el, ahol futó- és kerékpárutak várják a látogatókat. A terep kiválóan alkalmas görkorcsolyázásra és gyaloglásra is.

A Múzeumkártya (Museumscard) segítségével egész évben egyetlen jeggyel látogatható St. Pölten valamennyi múzeuma és kiállítóhelye. Ingyenes belépéssel az alábbi intézmények tekinthetők meg (egy alkalommal):

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