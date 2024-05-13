St. Pölten, Alsó-Ausztria tartományi fővárosa tele van kontrasztokkal: római emlékek és kelta hatások találkoznak a barokk, a szecessziós és a modern építészettel.

Ausztria legfiatalabb tartományi fővárosa a jövőbe tekint. A modern Festspielhausban – az Alsó-ausztriai Tonkünstler Zenekar otthonában – klasszikus és kortárs zene, tánc és performansz kap helyet. A modern kormányzati negyed is a jövőbe mutat, benne az építészetileg figyelemre méltó „Landtagsschiff” épületével. A Landesmuseumot és a Klangturmot magában foglaló Kulturbezirk is a modern építészet felé való nyitást erősíti. A barokk Rathausplatz Boris Podrecca építész által megálmodott átalakítása szintén jól példázza ezt a sokszínűséget.

St. Pölten eredetileg történelmi alapokon nyugszik. A város rendelkezik Ausztria legrégebbi okleveles városi jogával, amelyet Konrád passaui püspök adományozott 1159-ben. St. Pölten egyben a barokk egyik fővárosa is. Miután Jakob Prandtauer építész 1689-ben ide költözött, valóságos építkezési fellendülés indult a városban, amelynek számos épülete ma is őrzi ennek a korszaknak a nyomait.