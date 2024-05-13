St. Pölten télen
Téli kikapcsolódás barokk és modernitás között Ausztria legfiatalabb tartományi fővárosában
Introduction
Ausztria legfiatalabb tartományi fővárosa a jövőbe tekint. A modern Festspielhausban – az Alsó-ausztriai Tonkünstler Zenekar otthonában – klasszikus és kortárs zene, tánc és performansz kap helyet. A modern kormányzati negyed is a jövőbe mutat, benne az építészetileg figyelemre méltó „Landtagsschiff” épületével. A Landesmuseumot és a Klangturmot magában foglaló Kulturbezirk is a modern építészet felé való nyitást erősíti. A barokk Rathausplatz Boris Podrecca építész által megálmodott átalakítása szintén jól példázza ezt a sokszínűséget.
St. Pölten eredetileg történelmi alapokon nyugszik. A város rendelkezik Ausztria legrégebbi okleveles városi jogával, amelyet Konrád passaui püspök adományozott 1159-ben. St. Pölten egyben a barokk egyik fővárosa is. Miután Jakob Prandtauer építész 1689-ben ide költözött, valóságos építkezési fellendülés indult a városban, amelynek számos épülete ma is őrzi ennek a korszaknak a nyomait.
A Niederösterreich Card, vagyis az Alsó-Ausztria kártya mintegy 350 kirándulóhelyre biztosít ingyenes belépést az egész tartományban.
St. Pölten télen minden nézőpontból
Top különlegességek
Kirándulástippek
Kirándulóhelyek a téli St. Pölten környékén
Különleges események
Adventi karácsonyi vásár az óvárosban
Hangulatos zene, forró puncs, regionális specialitások, kézműves termékek és perchtenbemutató: a karácsonyi vásár hagyományos ünnepi esemény.
GenussPur Gourmet Fesztivál
A régió éttermei a klasszikus fogásoktól a modern kreációkig változatos gasztronómiai élményeket kínálnak. A szezonális alapanyagok és a helyi specialitások állnak a középpontban, amelyek gazdag kulináris választékot biztosítanak.
Receptek
Különleges szálláshelyek
Hagyományos vidéki fogadók, vendéglők és éttermek
Alsó-Ausztriának meghatározó kulináris szíve van – a modern és kísérletező fogásoktól a hagyományos ízekig, mindig a régióhoz kötődve. Alsó-Ausztria díjnyertes és csillagos éttermei a Waldvierteltől a Weinviertelig, a Wachautól a Bécsi-erdőig figyelemre méltó gasztronómiai élményeket kínálnak. A kreatív séfek mellett gyakran a régiók legjobb különlegességei jelentik az ételek valódi főszereplőit.
Az alsó-ausztriai vendéglő kulturális érték. Itt minden együtt van: vendégszeretet, karakteres vendéglősök és kiváló regionális ételek – a ropogós sertéssülttől a Marchfeld spárgáján át a wachaui sárgabarackos gombócig.