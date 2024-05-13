Passaggio 2

Spezzettare il cioccolato, metterlo in una ciotola e farlo sciogliere lentamente a bagnomaria a fuoco basso. Sbattere il burro con lo zucchero a velo e lo zucchero vanigliato fino a renderlo chiaro e spumoso. Aggiungere lentamente i tuorli d'uovo, uno alla volta, e incorporare il cioccolato fuso.