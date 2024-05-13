Sachergugelhupf
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Il Sachergugelhupf è un dolce classico della cucina austriaca. Questa ricetta lo rende facile e veloce.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 55 min.
- 10 Porzioni
Ungere la tortiera con burro fuso e cospargerla con un po' di farina. Preriscaldare il forno a circa 170 °C ad aria calda.
Spezzettare il cioccolato, metterlo in una ciotola e farlo sciogliere lentamente a bagnomaria a fuoco basso. Sbattere il burro con lo zucchero a velo e lo zucchero vanigliato fino a renderlo chiaro e spumoso. Aggiungere lentamente i tuorli d'uovo, uno alla volta, e incorporare il cioccolato fuso.
Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero semolato. Incorporare al composto e mescolare la farina.
Versare il composto nella teglia e cuocere per 50-55 minuti. Lasciare raffreddare brevemente e sformare. Spennellare la torta ancora tiepida con la marmellata leggermente riscaldata e lasciare raffreddare. Quindi ricoprire con la glassa preparata.
Per la glassa
Mescolare lo zucchero e l'acqua e portare a ebollizione a fuoco vivo per circa 5 minuti. Lasciare raffreddare a circa 40 °C. Rompere il cioccolato di copertura in pezzi grandi e scioglierlo lentamente (!) a bagnomaria. Incorporare lentamente lo zucchero liquido tiepido al cioccolato e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Ricoprire la torta ad anello.
Ingredienti
Lo sapeci che...?
Il “Das Sacher”, come viene chiamato l'imponente hotel, fa parte di Vienna tanto quanto il Castello di Schönbrunn o la Cattedrale di Santo Stefano. Il motivo non è tanto la lussuosa struttura ricettiva, quanto la famosa torta Sacher, realizzata con un impasto umido al cioccolato. Questa è anche la base per la seguente ricetta della Gugelhupf.