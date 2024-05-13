Lebensgefühl Austria 
Quando viaggiare ci trasforma

The Austrian Synapse: una connessione che resta

Viaggiare è trasformazione: nuove e straordinarie esperienze di vacanza creano connessioni tra le sinapsi nel cervello, ci cambiano e restano con noi. Chi viaggia in Austria porta a casa molto più di semplici bei momenti. Sono esperienze che sorprendono ed emozionano, che trasformano e continuano a risuonare a lungo. Natura alpina e laghi balneabili dalle acque cristalline, city break e cultura, vacanze sulla neve e attività outdoor si imprimono profondamente nella memoria – come immagini, come sensazioni di vita. Sono proprio questi ricordi, legati ai luoghi più diversi e agli incontri vissuti, a rimanere nella mente e nel cuore.

Estate in Austria: Lebensgefühl tra città, montagne e laghi

Città austriache: esperienze urbane che lasciano il segno

Le regioni austriache: natura, cultura e gusto

I laghi più belli: emozioni sull'acqua

Escursioni in Austria: alla scoperta di sentieri e paesaggi

Montagne e laghi: energia che rigenera corpo, anima e mente

Itinerari in bicicletta lungo fiumi e tra le montagne

Camping e glamping: speciale nella sua semplicità

Vacanze in alpeggio: scoprire un nuovo spirito alpino

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L’Austria in ogni stagione: highlight da non perdere

Lebensgefühl nell'arte e nella cultura

Dai grandi capolavori nei musei di fama mondiale alle tradizioni vive nei villaggi alpini: in Austria l’arte e la cultura sono ovunque. Concerti, festival, architetture storiche e creazioni contemporanee trasformano ogni viaggio in un’esperienza autentica e sorprendente

Esperienze culturali da non perdere

Lebensgefühl per wellness e mental balance

Ricarica le energie alle terme, rigenerati in una spa alpina, medita con lo yoga in montagna: ritrova il tuo equilibrio con trattamenti wellness rilassanti. – It's me time!

Lebensgefühl nella natura e tra le montagne

Dolci colline, foreste, laghi cristallini – e naturalmente le montagne austriache, sempre irresistibili. Qui la natura regala luoghi di energia, particolarità e sorprese capaci di entrare sotto la pelle.

Lebensgefühl con gusto

In Austria, il piacere culinario si accompagna sempre a una vista spettacolare. Che sia un ristorante in cima alla montagna con panorami mozzafiato o una rustica baita immersa nella neve – mangiare in Austria è sempre un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

La gastronomia in Austria

Ristoranti stellati, trattorie tipiche, baite di montagna, qualunque sia la tua scelta, la qualità delle materie prime, la varietà dei menu e la bontà dei piatti sono assicurati!

Lebensgefühl con alloggi straordinari

Dormire in un castello, svegliarsi in un bivacco nel bosco o soggiornare in uno chalet con vista panoramica – in Austria, le notti si trasformano in avventure. Luoghi unici in cui pernottare racchiudono il vero stile di vita austriaco: autentico e straordinario.

Dove alloggiare in Austria: i consigli dei nostri partner

Altri consigli per alloggi

Conoscere l'Austria

L'Austria ha molto da offrire, in qualsiasi stagione e periodo dell'anno.

Cosa vedere in Austria

Le regioni austriache offrono una grande ricchezza culturale e una grande varietà paesaggistica. Scoprile tutte

Viaggiare senza barriere e in modo sostenibile in Austria

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Domande frequenti

È possibile viaggiare in Austria tutto l'anno: con inverni freddi, estati calde e primavere e autunni miti, c'è sempre molto da fare e da vedere:

  • Dalla primavera all'autunno: le temperature miti sono l'ideale per andare alla scoperta delle città e della natura dell'Austria. Approfitta di questo periodo per visitare le città o fare gite presso i molti laghi balneabili e per praticare gli sport acquatici.

  • In inverno: immergiti nei paesaggi innevati dell'Austria e prova l'emozione degli sport invernali. A partire dalla fine di novembre, il Paese offre neve garantita, soprattutto nelle Alpi tirolesi e nel Salisburghese, perfette per le vacanze sulla neve.

Destinazioni in Austria

Ci sono diverse opzioni convenienti per viaggiare in Austria:

  • Ferrovia: grazie a una rete ferroviaria ben sviluppata, viaggiare non è un problema. ÖBB e Westbahn offrono collegamenti veloci e confortevoli.

  • Auto: l'Austria dispone di un'eccellente rete stradale. Attenzione, i pedaggi sono obbligatori su autostrade e superstrade.

  • Aereo: l'Austria dispone di numerosi aeroporti internazionali, tra cui Vienna, Salisburgo, Innsbruck e Graz. L'aeroporto di Vienna è l'hub più grande.

Arrivare in Austria

L'Austria vanta un'incredibile varietà di attrazioni, che rendono ogni regione unica nel suo genere. Dalle meraviglie culturali agli spettacoli naturali mozzafiato, c'è sempre qualcosa di straordinario da scoprire.

Cose da vedere in Austria
Destinazioni

L'Austria è la meta ideale per una vacanza, grazie alla sua natura spettacolare e alla sua ricca tradizione culturale. Potrete immergervi in incantevoli paesaggi alpini, visitare città storiche e godervi stazioni sciistiche di livello mondiale. Famosa per la sua cucina, con piatti iconici come la Wiener Schnitzel e la Sachertorte, l'Austria è anche all'avanguardia in fatto di trasporti pubblici e opzioni di viaggio sostenibili. Castelli fiabeschi, laghi cristallini e siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO vi regaleranno una vacanza incredibilmente varia e affascinante.

L’Austria offre numerosi luoghi meravigliosi che incantano gli amanti della natura e della cultura. Dalle spettacolari catene montuose alle città storiche, ogni destinazione ha il suo fascino unico. Che tu sia alla ricerca di attività all’aria aperta, di momenti culturali imperdibili o di puro relax, il Paese ha qualcosa da offrire per tutti i gusti.

Destinazioni
Regioni federali
Città
Piccole Città Storiche
Laghi e montagne

L'Austria offre una vasta gamma di eventi culturali e festival che si svolgono durante tutto l'anno.

Festival
Balli viennesi
I maggiori eventi
Scopri il meglio dell'Austria

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