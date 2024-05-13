Viaggiare è trasformazione: nuove e straordinarie esperienze di vacanza creano connessioni tra le sinapsi nel cervello, ci cambiano e restano con noi. Chi viaggia in Austria porta a casa molto più di semplici bei momenti. Sono esperienze che sorprendono ed emozionano, che trasformano e continuano a risuonare a lungo. Natura alpina e laghi balneabili dalle acque cristalline, city break e cultura, vacanze sulla neve e attività outdoor si imprimono profondamente nella memoria – come immagini, come sensazioni di vita. Sono proprio questi ricordi, legati ai luoghi più diversi e agli incontri vissuti, a rimanere nella mente e nel cuore.