Vacanze estive in Osttirol: relax, silenzio e pura felicità
Introduction
Sei alla ricerca di una destinazione speciale per le vacanze estive? Un luogo dove potersi rilassare, vivere un’autentica connessione con la natura e respirare la felicità? Allora il meraviglioso Osttirol è probabilmente proprio quello che fa per voi. Lontano dal turismo di massa, si apre davanti a te un mondo mozzafiato. Da spettacolari punti panoramici, ponti sospesi e rinfrescanti tuffi, alle cappelle rupestri, antichi castelli, prelibatezze culinarie ed escursioni per tutta la famiglia. Questa magica regione alpina ha davvero molto da offrire.
Osttirol, una magica regione dal fascino alpino e mediterraneo.
Osttirol è una regione unica in Austria, nota anche come «Tirolo delle montagne» per le sue ben 266 vette che superano i 3.000 metri. Lienz, capoluogo della regione e città delle Dolomiti, vanta il maggior numero di ore di sole in tutta l’Austria. Nell'Osttirol si trova il Großglockner, la montagna più alta dell'Austria. Caratteristici di questo splendido angolo di terra sono gli spettacolari paesaggi montani, i villaggi autentici e l'atmosfera tranquilla e incontaminata. La regione è separata dal resto del Tirolo e confina con il Salisburghese, l'Italia e la Carinzia. Questa zona tranquilla sorprende sia con il suo fascino alpino che con quello mediterraneo.
Trekking per tutte le gambe
Se sei alla ricerca di una vacanza rigenerante tra le montagne dell’Austria, l’Osttirol è la destinazione ideale per ricaricare davvero le batterie. Questa autentica regione alpina conquista con paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e un perfetto equilibrio tra relax, attività outdoor e cultura.
L’Osttirol è perfetto sia per chi ama l’avventura sia per chi desidera vivere esperienze culturali e momenti di tranquillità immersi nella natura. Passeggiate panoramiche, sentieri escursionistici e itinerari alpini permettono di scoprire il territorio in modo autentico e al proprio ritmo.
La regione offre percorsi per ogni esigenza: dalle escursioni facili adatte anche alle famiglie con passeggino, ai trekking in alta montagna, fino agli spettacolari tour da rifugio a rifugio nelle Alpi austriache.
Qui puoi vivere la montagna esattamente come desideri: attiva, rilassante, avventurosa o contemplativa.
Il piacere di pedalare
Anche gli appassionati di bicicletta possono vivere al meglio l’estate in Osttirol. Con oltre 600 chilometri di piste ciclabili certificate, questa regione dell’Austria trasforma ogni itinerario in un’esperienza indimenticabile, dove il viaggio diventa parte integrante della destinazione.
Tra i percorsi più amati spicca la celebre pista ciclabile della Drava, che da San Candido conduce fino a Lienz e prosegue verso la Slovenia, sempre costeggiando il fiume Drava. Un itinerario ideale per tutta la famiglia, perfetto per pedalare immersi nella natura alpina.
Per chi cerca adrenalina e divertimento, i bike park di Lienz e Kals am Großglockner offrono trail e discese emozionanti in uno scenario spettacolare.
Gli amanti delle e-bike possono invece esplorare le tranquille valli laterali dell’Osttirol attraverso percorsi selezionati che permettono di vivere da vicino la natura incontaminata e i paesaggi autentici delle Alpi austriache.
Introduction
L’Osttirol è una destinazione perfetta anche per le famiglie, grazie a numerose attività all’aria aperta e attrazioni pensate per bambini e genitori.
Tra le esperienze da non perdere ci sono il parco per famiglie Zettersfeld, il divertente Wichtelpark di Sillian e il parco giochi avventura Bergen voor Dwergen, ideali per trascorrere giornate spensierate immersi nella natura delle Alpi austriache.
Gli amanti degli animali possono invece visitare il parco faunistico di Assling, dove vivono linci, procioni, serpenti e molte altre specie. Il parco dispone anche di un’ampia terrazza panoramica estiva, perfetta per rilassarsi con uno snack o una bevanda godendo di una splendida vista sulle montagne.
A rendere ancora più speciale la vacanza è la Osttirol Card, la carta ospiti che offre accesso a 24 attrazioni ed escursioni, oltre a numerose esperienze culturali. La card include inoltre l’ingresso gratuito alle piscine e l’utilizzo di sette impianti di risalita, permettendo di esplorare la regione in modo semplice e conveniente.
Scopri l’Osttirol e vivi una vacanza indimenticabile tra natura, avventura e relax per tutta la famiglia.
Attività per le famiglie
Escursioni con il passeggino
Numerosi sentieri escursionistici pensati per le famiglie con bambini piccoli, perché tutti possano partecipare
Percorsi avventura
Alla scoperta giocosa della biodiveristà, delle flora e della fauna per imparare giocando.
Per i più audaci
Se le escursioni a piedi e in bicicletta non fanno per voi, e siete alla ricerca di qualcosa di più adrenalica, in questa regione autentica e incontaminata è possibile praticare innumerevoli attività acquatiche. Il rafting e il kayak, ad esempio, si possono praticare sull’Isel, uno degli ultimi fiumi glaciali delle Alpi. Inoltre, l'arrampicata è una delle tante possibilità. Oppure fate una gita nel Parco Nazionale, andate a osservare i ghiacciai o visitate uno dei musei e delle mostre che questa bella zona ha da offrire. Altrettanto bello: nella città romana di Aguntum si possono vedere i resti dell'antica città romana.
Introduction
Dal punto di vista culinario c'è molto da scoprire in uno dei 120 accoglienti locali gastronomici. L'utilizzo di prodotti regionali e stagionali è fondamentale per questa regione. I piatti dell' Osttirol sono noti per la loro alta qualità e il loro carattere genuino e gustoso. Non a caso nella regione ci sono diversi ristoranti premiati dalla Guida Michelin e da Gault&Millau. Se vi trovate qui, non perdetevi gli Schlipfkrapfen dell' Osttirol: fagottini ripieni di patate ed erbe aromatiche. Da gustare, ad esempio, con una birra locale o un Pregler, un distillato di frutta locale protetto (una grappa).
Piatti gustosi e genuini
Alla scoperta della fauna
Proprio in autunno, quando i maestosi larici risplendono di colori dorati, mentre morbide nebbioline e la luce mite del sole trasformano il paesaggio in un'atmosfera mistica, il Parco Nazionale degli Alti Tauri si mostra nel suo aspetto più splendido. Ranger esperti di fauna selvatica guidano i visitatori, individualmente o in gruppo, attraverso il regno del gipeto, dell’aquila reale, dello stambecco, del camoscio e della marmotta – noti anche come i “Big Five delle Alpi”. Dotati di cannocchiali e binocoli, i partecipanti imparano dagli esperti tantissimo su botanica, glaciologia, ornitologia e entomologia, nonché sulle peculiarità regionali relative al “Re delle Alpi orientali”: il Großglockner, con i suoi 3.798 metri la montagna più alta dell’Austria.
Welcome Card Osttirol
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Informazioni utili
Osttirol
Telefono: +43 50 212 212