Trekking per tutte le gambe

Se sei alla ricerca di una vacanza rigenerante tra le montagne dell’Austria, l’Osttirol è la destinazione ideale per ricaricare davvero le batterie. Questa autentica regione alpina conquista con paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e un perfetto equilibrio tra relax, attività outdoor e cultura.

L’Osttirol è perfetto sia per chi ama l’avventura sia per chi desidera vivere esperienze culturali e momenti di tranquillità immersi nella natura. Passeggiate panoramiche, sentieri escursionistici e itinerari alpini permettono di scoprire il territorio in modo autentico e al proprio ritmo.

La regione offre percorsi per ogni esigenza: dalle escursioni facili adatte anche alle famiglie con passeggino, ai trekking in alta montagna, fino agli spettacolari tour da rifugio a rifugio nelle Alpi austriache.

Qui puoi vivere la montagna esattamente come desideri: attiva, rilassante, avventurosa o contemplativa.