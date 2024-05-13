Vacanze in Stiria: un viaggio tra natura, gusto e benessere
Introduction
Le vacanze in Stiria, nel cuore verde dell’Austria, offrono un’esperienza unica che va "dal ghiacciaio al vino". Questa regione affascina per la straordinaria varietà dei suoi paesaggi e per le infinite possibilità di vivere la natura, la cultura e il gusto in ogni stagione.
Dalle vette alpine del Dachstein, che con i suoi 2.995 metri rappresenta il punto più alto della regione, fino alla profondità della sorgente termale Vulkania® a Rogner Bad Blumau, situata a 2.843 metri sotto il livello del mare, la Stiria sorprende con un dislivello totale di 5.838 metri. Proprio questi contrasti spettacolari rendono la regione così amata sia dai visitatori sia da chi la vive ogni giorno.
In pochi chilometri si passa dal nord alpino, ideale per escursioni e sport in montagna, alla vivace città di Graz, ricca di cultura e design, fino al sud e all’est della Stiria, dove dolci colline, vigneti e terme invitano a rallentare e godersi il paesaggio.
Vacanze in famiglia in Stiria
Le vacanze in famiglia in Stiria sono sinonimo di divertimento, natura e avventura per tutte le età. Tra il ghiacciaio del Dachstein, laghi alpini cristallini, foreste misteriose, pascoli in fiore, vigneti profumati e affascinanti città storiche, ogni giorno offre nuove scoperte per piccoli esploratori e grandi viaggiatori.
Si sa bene che bambini felici significano vacanze riuscite, per questo la Stiria propone durante tutto l’anno tantissime esperienze pensate proprio per le famiglie. Tra le attività più amate c’è la via ferrata per bambini di Kali a Ramsau am Dachstein, la visita alla scuderia di Piber, dove si allevano i celebri cavalli lipizzani della Scuola di Equitazione Spagnola, oppure una giornata di giochi e relax alle terme H2O nella regione termale di Bad Waltersdorf.
Anche in inverno la Stiria è una destinazione perfetta per le famiglie: dalle piccole e accoglienti stazioni sciistiche alle grandi aree sciistiche come la 4-Mountain Ski Area di Schladming, senza dimenticare i parchi di sci di fondo per bambini o le aree gioco acquatiche delle terme di Loipersdorf.
E se il tempo non è dei migliori? Nessun problema: anche nelle giornate di pioggia la Stiria offre tante alternative. Musei interattivi come FRida & freD – il museo dei bambini di Graz propongono esperienze creative e divertenti, mentre le nove terme della Stiria sono il rifugio perfetto per rilassarsi e trascorrere momenti piacevoli con tutta la famiglia.
Vacanze in famiglia
I numeri della natura della StiriaIl Cuore Verde dell’Austria è famoso per la straordinaria varietà dei suoi paesaggi. Tra vette alpine, dolci colline ricoperte di vigneti, foreste incontaminate e città ricche di storia e cultura, la Stiria offre scenari sempre diversi che rendono ogni viaggio un’esperi
La sua superficie
Ha un'estensione di 16.400 km² (il secondo Land più grande) e ricoperta per quasi il 62% da foreste.
Le sue cime
Ha 788 cime sopra i 2.000 metri e una appena sotto i 3.000 metri (Dachstein: 2.995 m)....
I suoi parchi
Ha un parco nazionale, 7 parchi naturali, un parco della biosfera UNESCO, un geoparco globale UNESCO e più di 50 aree protette Natura 2000.
Gli alpeggi
Conta 1.685 pascoli alpini
Sci alpino
Circa 70 stazioni sciistiche con più di 350 impianti di risalita, 24 funpark e piste, circa 40 piste da slittino e molto altro ancora.
Sci da fondo
17 regioni per lo sci di fondo certificate con il marchio di qualità Ski Trail dall'Associazione sciistica della Stiria.
La sua superficie
Ha un'estensione di 16.400 km² (il secondo Land più grande) e ricoperta per quasi il 62% da foreste.
Le sue cime
Ha 788 cime sopra i 2.000 metri e una appena sotto i 3.000 metri (Dachstein: 2.995 m)....
I suoi parchi
Ha un parco nazionale, 7 parchi naturali, un parco della biosfera UNESCO, un geoparco globale UNESCO e più di 50 aree protette Natura 2000.
Gli alpeggi
Conta 1.685 pascoli alpini
Sci alpino
Circa 70 stazioni sciistiche con più di 350 impianti di risalita, 24 funpark e piste, circa 40 piste da slittino e molto altro ancora.
Sci da fondo
17 regioni per lo sci di fondo certificate con il marchio di qualità Ski Trail dall'Associazione sciistica della Stiria.
Stiria: attivi nella natura tra montagne e foresteLa straordinaria diversità paesaggistica della Stiria invita i visitatori a vivere vacanze attive nella natura, con una vasta gamma di esperienze outdoor perfette per ogni stagione.
Escursioni in Stiria: camminare tra ghiacciai e vigneti
Tra i percorsi più affascinanti c'è il celebre itinerario “Dal ghiacciaio al vino”, che attraversa paesaggi straordinari collegando le Alpi ai vigneti del sud.
Introduction
Le nove terme della Stiria rappresentano uno dei pilastri dell’offerta turistica della regione. Aperte tutto l’anno, offrono la base naturale ideale per rigenerazione, salute e benessere. Dalle terapie classiche ai moderni programmi wellness, qui nasce un perfetto equilibrio tra vacanza e cura di sé.
Fiumi cristallini, cascate impetuose e laghi alimentati da sorgenti: l’acqua pura della Stiria è spesso il punto di partenza per esperienze rigeneranti nella natura. Per gli abitanti locali è qualcosa di naturale; per molti ospiti è un vero lusso autentico.
Vacanze wellness in Stiria
Tra Ausseerland-Salzkammergut e la Thermen- & Vulkanland si trovano nove centri termali dove il benessere è la priorità assoluta. Ogni struttura è specializzata in offerte diverse, creando un’ampia gamma di possibilità per rilassarsi, recuperare energia e prendersi cura della propria salute.
Il denominatore comune: in tutte le terme è possibile immergersi in acque termali curative, concedersi trattamenti spa e arricchire la vacanza con momenti di puro divertimento in acqua.Cosa c’è di meglio che sentirsi davvero bene? Negli ultimi anni la Stiria si è affermata come la destinazione numero uno in Austria per salute e wellness. L’acqua termale curativa – che secondo uno studio della MedUni Graz aiuta a ridurre gli ormoni dello stress –, la natura incontaminata e le specialità culinarie regionali contribuiscono a un benessere totale.
In hotel selezionati dedicati a salute e wellness e nelle nove terme tra Bad Mitterndorf e Bad Radkersburg, tutto ruota attorno a salute, piacere e vitalità. Per chi desidera ancora più relax, vale la pena provare trattamenti con prodotti naturali della Stiria: ingredienti che non solo sono deliziosi in cucina, ma fanno bene anche alla pelle.
Introduction
Benvenuti nella “bottega gastronomica dell’Austria”. La Stiria, soprattutto nelle regioni meridionali e orientali, è il territorio più fertile del Paese e una vera destinazione per gli amanti del gusto. Qui nascono prodotti di altissima qualità: mele croccanti, semi di zucca, olio di semi di zucca della Stiria e vini eleganti, simboli di una tradizione culinaria profondamente radicata.
Gli abitanti della Stiria sono particolarmente orgogliosi della loro cultura gastronomica, che ruota attorno alla celebre “trilogia del gusto”: vino, zucca e mela. Questi ingredienti non sono solo prodotti agricoli, ma rappresentano uno stile di vita fatto di autenticità, convivialità e rispetto per la natura.
Che si scelga una vacanza attiva tra montagne e natura o un soggiorno più rilassante tra terme e vigneti, una cosa è certa: in Stiria il piacere della tavola è sempre protagonista.
Dai pascoli alpini del nord, nelle regioni del Dachstein, Gesäuse e Hochschwab, fino ai dolci vigneti del sud, dell’ovest e dell’est, lungo la famosa Strada del vino della Stiria meridionale, la gastronomia locale racconta la ricchezza del territorio.
Dalla coltivazione dei prodotti alla loro trasformazione in specialità regionali, poche regioni in Europa possono vantare una tradizione culinaria così varia e autentica.
Il cibo, emozione ed identità
In Stiria il cibo è molto più di un semplice piacere: è casa, emozione e identità. Tra colline verdi, vigneti pittoreschi e sorgenti di montagna nasce una cucina profondamente legata alla natura.
Verdure fresche e erbe aromatiche crescono su terreni fertili, la carne proviene dagli alpeggi di montagna e il pesce arriva da acque cristalline. A rendere tutto inconfondibile è il profumo intenso dell’olio di semi di zucca della Stiria, verde scuro e dal gusto nocciolato.
Estate gourmet in Stiria
L’estate è il periodo perfetto per scoprire la gastronomia della regione. I vigneti si tingono di verde intenso e i produttori locali servono vini come Sauvignon Blanc e Schilcher nelle tradizionali Buschenschänke, le tipiche osterie del vino.
Mercati e fattorie offrono prodotti freschi di stagione: verdure colorate, albicocche succose e fragole dolci, mentre nelle locande si gustano specialità regionali come il Backhendl, il celebre pollo fritto stiriano, le insalate estive con Käferbohnen (fagioli tipici della regione)
Introduction
La Stiria invita a vivere il gusto con tutti i sensi.
tour in bicicletta tra vigneti e fattorie nella regione Thermen- & Vulkanland Steiermark
degustazioni di vino nella Stiria meridionale
spuntini tradizionali in malga con pane fatto in casa e formaggio Steirerkas
Cucina stiriana premiata dalla Guida Michelin
L’eccellenza gastronomica della regione è stata riconosciuta anche a livello internazionale: nella Guida Michelin 2025, la Stiria ha ottenuto 52 riconoscimenti, tra cui 12 ristoranti premiati con una stella Michelin.
Introduction
Nel cuore dell’Austria, tra le imponenti montagne del Dachstein e del Totes Gebirge, l’Ausseerland Salzkammergut è una delle destinazioni più affascinanti per vivere l’estate. Qui la natura si esprime in tutta la sua bellezza: laghi cristallini, panorami alpini spettacolari, sentieri escursionistici e tradizioni locali creano il contesto ideale per una vacanza all’insegna del relax e dell’avventura. In questo angolo autentico del Salzkammergut, ogni giornata diventa l’occasione perfetta per vivere il proprio momento d’estate tra natura, attività all’aria aperta e cultura.
Gli amanti della montagna trovano nell’Ausseerland Salzkammergut una rete di sentieri panoramici e itinerari escursionistici adatti a ogni livello.
Lungo i percorsi, accoglienti rifugi alpini come la Loserhütte e la Stellenkogelhütte invitano a fermarsi per assaporare specialità regionali e bevande rinfrescanti, mentre le spettacolari viste su montagne e laghi rendono ogni passo indimenticabile.
Un’altra esperienza imperdibile è l’escursione dei Sei Laghi sulla Tauplitzalm, uno degli itinerari più suggestivi della regione. Il percorso attraversa sei laghi alpini e può essere affrontato a piedi oppure raggiungendo l’altopiano con la seggiovia. I sentieri dolci sono perfetti per famiglie e camminatori occasionali, mentre gli escursionisti più esperti possono proseguire su percorsi più lunghi che regalano panorami mozzafiato. Tra prati alpini e specchi d’acqua, non mancano luoghi ideali per fotografie, picnic o momenti di quiete immersi nella natura.
L’Ausseerland Salzkammergut è celebre anche per i suoi splendidi laghi di montagna, che in estate diventano luoghi perfetti per rinfrescarsi e rilassarsi.
Il Grundlsee, l’Altausseer See, l’Ödensee e il bacino di Salza invitano a fare il bagno, praticare stand-up paddle oppure semplicemente a godersi il paesaggio
Introduction
Una destinazione ideale per chi ama la cultura in tutte le sue forme. Durante tutto l’anno, la città e il territorio circostante offrono un ricco calendario di festival internazionali, concerti, spettacoli teatrali e mostre d’arte, che rendono ogni visita un’esperienza stimolante e sempre diversa.
La città di Graz, grazie alla sua vivace scena culturale, alla qualità degli eventi e a un’atmosfera dinamica e accogliente, conquista i visitatori con un’energia che resta nel cuore anche dopo la partenza. Una città che ispira e una regione che invita a essere scoperta, vissuta e raccontata
Regione di Graz
Nella regione di Graz il piacere della tavola è ovunque. Tra mercati contadini profumati, cucine creative e accoglienti locande di campagna, la gastronomia si presenta in tutte le sue sfumature: autentica, regionale e ricca di carattere. In estate la città di Graz rivela il suo lato quasi mediterraneo. Tra vicoli del centro storico, piazze accoglienti e caffè all’aperto, è facile lasciarsi trasportare dal ritmo della città: passeggiare senza fretta, sedersi al sole con un caffè o un bicchiere di vino e godersi l’atmosfera unica.
Quando le temperature salgono, la regione di Graz offre tanti modi per vivere un’estate rinfrescante. L’acqua scorre tra le rocce della gola Kesselfallklamm, la grotta Lurgrotte regala silenzio e frescura sotterranea, mentre chiese e monasteri cittadini offrono momenti di quiete tra arte e storia.
Piccoli laghi invitano a un tuffo rigenerante e gli itinerari ciclabili permettono di esplorare il paesaggio con il vento tra i capelli. Il risultato è una vera “coolcation”: una pausa estiva naturale, varia e profondamente rilassante nel cuore della Stiria.
Eventi 2026
Bloom
10 mostre diffuse tra la Kunsthaus di Graz e diverse sedi dell'Universalmuseum Joanneum
La Strada
Le vie della città si trasformano in palcoscenici di teatro e performance