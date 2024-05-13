Vacanze wellness in Stiria

Tra Ausseerland-Salzkammergut e la Thermen- & Vulkanland si trovano nove centri termali dove il benessere è la priorità assoluta. Ogni struttura è specializzata in offerte diverse, creando un’ampia gamma di possibilità per rilassarsi, recuperare energia e prendersi cura della propria salute.

Il denominatore comune: in tutte le terme è possibile immergersi in acque termali curative, concedersi trattamenti spa e arricchire la vacanza con momenti di puro divertimento in acqua.Cosa c’è di meglio che sentirsi davvero bene? Negli ultimi anni la Stiria si è affermata come la destinazione numero uno in Austria per salute e wellness. L’acqua termale curativa – che secondo uno studio della MedUni Graz aiuta a ridurre gli ormoni dello stress –, la natura incontaminata e le specialità culinarie regionali contribuiscono a un benessere totale.

In hotel selezionati dedicati a salute e wellness e nelle nove terme tra Bad Mitterndorf e Bad Radkersburg, tutto ruota attorno a salute, piacere e vitalità. Per chi desidera ancora più relax, vale la pena provare trattamenti con prodotti naturali della Stiria: ingredienti che non solo sono deliziosi in cucina, ma fanno bene anche alla pelle.