クナイプ療法の5つの柱

クナイプ療法は5つの柱に基づいており、これらを組み合わせることで身体、心、魂を調和させ、全体的な健康を強化します。

1.水

クナイプは120種類以上のウォータートリートメントを開発しました。水療法は血行を促進し、免疫システムを強化すると信じられています。

2.運動

ウォーキングやハイキングなどの定期的な運動は、血液循環を促進し、ストレスを軽減し、免疫システムを改善することができます。

3.食事

クナイプは、全粒穀物をエネルギー源とし、適度な脂肪を摂取し、タンパク質の多い食品と少ない食品をミックスした食事を推奨しています。

4.薬用植物

クナイプは特定の植物の治癒力を利用し、セラピーに取り入れています。

5.バランス

クナイプ療法では、仕事、栄養、運動、休養をバランスよく組み合わせることが、心身の健康を達成するための鍵となります。