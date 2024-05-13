オーストリアのクナイプ療法
健康とバランスのための水療法
19世紀の薬草司祭であり水治療家であったセバスチャン・クナイプのメソッドは、5つの特徴的な柱に基づき、自然に親しむことを健康とウェルビーイングの向上に結びつけます。「水を知れば、水はいつも頼もしい友となる」と、クナイプ療法を生み出したセバスチャン・クナイプは語っています。
セバスチャン・クナイプは200年以上前に水の癒しの力を利用する方法を発見し、今日、オーストリア全土（そして世界各地）のクナイプ施設、ヘルスリゾート、ウェルネスカルチャーにおけるウォータートリートメントの基礎となっています。心身を癒すクナイプ療法は、無形文化遺産に登録されています。
オーストリアで最も美しい地域におけるクナイプ療法
クナイプ療法を始める前に
クナイプ療法を始める前に、必ずかかりつけの医師にご相談ください。
クナイプ・トレイルと足水浴ができる公園
クナイプ療法は5つの柱に基づいており、これらを組み合わせることで身体、心、魂を調和させ、全体的な健康を強化します。
1.水
クナイプは120種類以上のウォータートリートメントを開発しました。水療法は血行を促進し、免疫システムを強化すると信じられています。
2.運動
ウォーキングやハイキングなどの定期的な運動は、血液循環を促進し、ストレスを軽減し、免疫システムを改善することができます。
3.食事
クナイプは、全粒穀物をエネルギー源とし、適度な脂肪を摂取し、タンパク質の多い食品と少ない食品をミックスした食事を推奨しています。
4.薬用植物
クナイプは特定の植物の治癒力を利用し、セラピーに取り入れています。
5.バランス
クナイプ療法では、仕事、栄養、運動、休養をバランスよく組み合わせることが、心身の健康を達成するための鍵となります。
クナイプ療法の最もポピュラーな水治療法
水を踏む
血液循環を促進し、頭痛や循環器系の問題、静脈瘤を緩和します。
膝に水をかける
血行を促進し、血圧を下げ、緊張を和らげます。鎮静効果もあり、就寝前に最適。
顔に水を掛ける
リフレッシュして血行を促進し、頭痛を和らげ、肌を引き締め、集中力を高めます。朝に最適。
交互足浴
温水と冷水を交互に使うことで、痛みや炎症を抑えます。 朝でも夜でも効果的。
氷浴
氷浴は免疫系を高め、炎症を抑え、血行を促進する。エンドルフィンも分泌される。
冷たい腕浴
冷たい水がヒリヒリ感を与え、瞬時にエネルギーレベルを高めます。
交互シャワー
朝の刺激剤として、シャワーを温水、冷水と交互に変える：この方法は何世紀にもわたって使われてきました。
水は最も自然で、最もシンプルで、最も安く、そして正しく使えば最も安全な療法である。Sebastian Kneipp, 薬草司祭、水治療家（1821～1897年）
スパホテル：クナイプセラピーと温泉でリラックス
クアハウス・シェルディング
スパでは、クナイプの5つの柱に基づいたハイドロセラピー、エクササイズセラピー、栄養アドバイスなど、クナイプの特別なトリートメントを提供しています。
クナイプクアハウス・ドクター・ルンパー（フォアアールベルク州）
健康と活力を促進するため、個々のニーズに合わせたウォーター・トリートメント、ハーブ療法、栄養プランを提供。
ブルゲンランドのクアハウス・マリーエンクロン
このスパは現代医学と伝統的なクナイプ療法を組み合わせたもので、個別にデザインされたプログラム、ウォーターセラピー、エクササイズ、バランスの取れた食事などがあります。
クアホテル・ドクター・ピータースホーファー（オーバーエステライヒ州）
このスパホテルでは、水による古典的なクナイプ療法、理学療法、栄養アドバイスを提供しています。
NOVAケフラッハ・スパ（シュタイヤマルク州）
このスパではクナイプセラピーをウェルネスの一環として提供しています：クナイププールや特別なウォータートリートメントは、血行を促進し、免疫システムを強化するように設計されています。
シュタイヤマルクのパークテルメ・バート・ラートカーズブルク
パークテルメのサウナエリアにはクナイププールがあり、伝統的なクナイプ療法を受けることができます。
クアハウス・バート・クロイツェン（オーバーエステライヒ州）
バート・クロイツェンとバート・ミュッラッケンでは、ウォーター・アフュージョン、エクササイズ、栄養アドバイスを組み合わせたクナイプ・トリートメントを提供しています。
ピッツタールのバイオホテル・シュティアーバッハ（チロル州）
このオーガニックホテルには、足踏みと腕のプールを備えた独自のクナイプ施設があります。宿泊客はアルプスの環境の中でクナイプウォーターセラピーを体験できます。
フュシュル湖畔にあるシュテファニホーフ（ザルツブルク州）
シュテファニホーフには、クナイプウォータープール、クナイプハーブガーデン（ツアーあり）があります。
ホテル・ゼーホーフ（ケルンテン州）
ホテル内のビーチでクナイプトリートメントが受けられます。
クナイプ・ホテル・ハマーシュミーデ（ザルツブルク州）
クナイプ・ホテルは認定クナイプ・トリートメントを提供し、オリジナルのクナイプ施設とハーブ・ガーデンを併設しています。