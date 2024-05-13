オーストリアの最も美しい宮殿庭園

オーストリアには印象的な城があります。それと同様に注目すべきは、多くの珍しい植物を特徴とする広大な庭園です。

オーストリアの城は、東西に真珠の首飾りのように広がっており、その歴史を発見するチャンスがたくさんあります。しかし、訪れる価値があるのは城そのものだけではありません。城の周囲にある庭園、公園、遊園地は、細部まで入念に設計されており、庭園デザインの真の宝石です。

建築と自然の完璧な融合

オーストリアの宮殿庭園は、美しい花壇からアルプス庭園まで、またロマンチックなデザインから水景まで、バラエティに富んでいます。これらの庭園の多くは何世紀もの歴史があり、夏には爽やかな隠れ家となる。訪れる人々が、これらの美しい緑の空間をのんびりと散策するのを楽しむのも当然です。

オーストリアの人々は、常に自然と建築に強いつながりをもってきました。早い時期から、彼らは自然の美しさを楽しむために庭園を作り始めた。今日、オーストリアの見事な宮殿庭園は、散策、探検、そしてくつろぎへとあなたを誘います。

オーストリアの宮殿庭園

愛の庭園

アンブラス城の庭園

フェルディナント2世大公は、秘密の妻フィリッピン・ヴェルザーの隠れ家としてこの宮殿を造らせました。この城の女性には多くの伝説があります。

アンブラス城

ミラベル庭園

バロック様式の庭園を噴水まで散策し、生垣に隠れた大理石の小人を見つけ、かつてサロメ・アルトが賞賛したものと同じ景色を楽しみましょう。

ミラベル宮殿

宮殿の庭園と生物多様性

ヘルバーシュタイン城庭園

探検するものがたくさん：世界中の動物が飼育されている動物園や、太陽に沿って設計された庭園には、色とりどりのテーマ別の花壇があります。

ヘルバーシュタイン城庭園

ローゼック城庭園

野生動物園では、歴史的な城の丘を探検し、300以上の動物を見ることができます。お城までの迷路を歩くのも楽しみの一つです。

ローゼッグ城

シェーンブルン宮殿庭園

世界最古の動物園は、シェーンブルン宮殿のメイン・アトラクションです。広大な宮殿の敷地と宮殿そのものを散策するために、十分な時間を確保しましょう。

シェーンブルン宮殿

ホーフ宮殿の庭園

白いロバやリピッツァーナー種の馬とエキゾチックな植物が出会う場所はどこでしょう？ホーフ宮殿のバロック庭園です！7つのテラスと6つの噴水もあります。

ホーフ宮殿

オイゲン公と植物学

オイゲン公は将軍であるだけでなく、熱心な庭師でもありました。彼は4つの宮殿を見事なバロック庭園に変えました。

ホーフ宮殿

ベルヴェデーレ宮殿

ニーダーヴァイデン宮殿

オーバーシーベンブルン宮殿

ブドウ園か城の庭か？

カプフェンシュタイン城

40ヘクタールのブドウ畑でピクニックを楽しみながら、ハンガリーやスロベニアに思いを馳せてください。

カプフェンシュタイン城オーガニック・ワイナリー

他に類を見ない宮殿の庭園

ロゼッグ城庭園

広さ2,400 m²の迷宮では、3,000本の角材が並べられた小道を通り、1km以上にわたって生け垣が続きます。

ロゼッグ城

ラクセンブルク宮殿公園

樹齢数百年の木々、10キロに及ぶ小道、広大な牧草地や水辺が、くつろぎと静寂を与えてくれます。

ラクセンブルク城

ベルヴェデーレ宮殿の庭園

ここにはヨーロッパ最古のアルプス庭園だけでなく、宮殿庭園、室内庭園、彫刻庭園、植物園があります。

ベルヴェデーレ宮殿

技術的な特徴が印象的な宮殿庭園

エスターハージー宮殿公園

現在カフェがある場所には、かつて王政初のワット蒸気機関が設置されていました。この蒸気機関は、オランジェリー内の4つの池と温室の給水システムを動かしていました。

エスターハージー宮殿公園

ヘルブルン宮殿庭園

エスターハージー宮殿の庭園には、不思議な洞窟、トリッキーな噴水、200の手作り水上マリオネットなど、訪れる人を驚かせる水景があります。

ヘルブルン宮殿

優雅な宮殿庭園

ユネスコが「世界遺産」の称号を与えるのは、過去の文化のユニークな証言であったり、類まれな自然景観であったりする観光地です。つの宮殿とその庭園が、この名誉ある認定を受けています。

エッゲンベルク宮殿公園

宇宙の建築的表現として計画され、5つの庭園に囲まれています。

エッゲンベルク宮殿公園

ミラベル庭園

バロック様式のこの庭園は、大聖堂と要塞の方角を向いており、ザルツブルクの街並みを際立たせています。

ミラベル宮殿

シェーンブルン宮殿公園

グロリエッテからの公園、皇太子の庭園、迷路の眺めは最高です！

シェーンブルン宮殿

ベルヴェデーレ庭園

ランドスケープ・デザインの庭園は、建築と自然が見事に調和しています。

ベルヴェデーレ宮殿

気候保護情報

お城の庭園における生物多様性と種の豊かさ

城の庭園は、安らぎの隠れ家であるだけでなく、多くの動植物にとって重要な生息地でもあります。ウィーンのシェーンブルン宮殿のグロリエッテ草地は、昆虫の楽園となっています。

ザルツブルクの公園では、"野生のコーナー "に花を咲かせることが奨励され、交通島でさえミツバチの放牧地になっています。草刈りのスケジュールは、地元の動植物をサポートするために調整されています。

お城の公園であれ、交通島であれ、草むらであれ、すべての緑地は生物多様性に貢献しています。

持続可能性は旅行にも取り入れられています：ÖBBは、道路の堤防、草地、駅の草原を次のように変えています。

ミツバチの楽園では、ミツバチの巣箱と蜂蜜を完備しています。

よくある質問

ブルゲンランド州

ニーダーエステライヒ州

シュタイヤマルク州

ケルンテン州：

ニーダーエステライヒ州：

  • ラクセンブルク宮殿公園

ザルツブルク州

  • ヘルブルン宮殿公園

シュタイヤマルク州

  • ヘルバーシュタイン宮殿公園

チロル州

  • アンブラス城公園

すべての庭園と公園では、犬をリードでつないでください。

ケルンテン州

  • ロゼッグ城

シュタイヤマルク州

  • ヘルベルシュタイン城

ウィーン

  • シェーンブルン宮殿

  • 緑のバラは、ヘルバーシュタイン宮殿の庭園で見ることができます。

  • エッゲンベルク宮殿では、古代のオリーブの木メトシェラや印象的なアルビジアと並んで、1837年以前に知られ栽培されていたバラだけが栽培されています。

  • シェーンブルン宮殿のガラス温室では、世界最古の多肉植物ポットプランツの子孫であるフォッケアを見ることができます。

  • シュロス・ホーフのマイヤーホーフでは、伝統的な品種の花、ハーブ、果物、野菜が花を咲かせます。

  • 春には、ベルヴェデーレ宮殿の植物園で、毎年恒例の希少品種交換会が開催され、訪問者は自分の庭やバルコニーに植えるユニークな植物を見つけることができます。

  • エスターハージー宮殿公園では、チューリップの木、鹿の角の木、レバノン杉、ホップ・ブナ、日本の弦の木、松林などの植物の宝物が展示されています。

