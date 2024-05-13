オーストリアの最も美しい宮殿庭園
オーストリアの城は、東西に真珠の首飾りのように広がっており、その歴史を発見するチャンスがたくさんあります。しかし、訪れる価値があるのは城そのものだけではありません。城の周囲にある庭園、公園、遊園地は、細部まで入念に設計されており、庭園デザインの真の宝石です。
建築と自然の完璧な融合
オーストリアの宮殿庭園は、美しい花壇からアルプス庭園まで、またロマンチックなデザインから水景まで、バラエティに富んでいます。これらの庭園の多くは何世紀もの歴史があり、夏には爽やかな隠れ家となる。訪れる人々が、これらの美しい緑の空間をのんびりと散策するのを楽しむのも当然です。
オーストリアの人々は、常に自然と建築に強いつながりをもってきました。早い時期から、彼らは自然の美しさを楽しむために庭園を作り始めた。今日、オーストリアの見事な宮殿庭園は、散策、探検、そしてくつろぎへとあなたを誘います。
オーストリアの宮殿庭園
愛の庭園
宮殿の庭園と生物多様性
オイゲン公と植物学
ブドウ園か城の庭か？
他に類を見ない宮殿の庭園
技術的な特徴が印象的な宮殿庭園
優雅な宮殿庭園
気候保護情報
城の庭園は、安らぎの隠れ家であるだけでなく、多くの動植物にとって重要な生息地でもあります。ウィーンのシェーンブルン宮殿のグロリエッテ草地は、昆虫の楽園となっています。
ザルツブルクの公園では、"野生のコーナー "に花を咲かせることが奨励され、交通島でさえミツバチの放牧地になっています。草刈りのスケジュールは、地元の動植物をサポートするために調整されています。
お城の公園であれ、交通島であれ、草むらであれ、すべての緑地は生物多様性に貢献しています。
持続可能性は旅行にも取り入れられています：ÖBBは、道路の堤防、草地、駅の草原を次のように変えています。
ミツバチの楽園では、ミツバチの巣箱と蜂蜜を完備しています。