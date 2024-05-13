オーストリアでトレイルランニング
Introduction
頑丈な4WDのピックアップ車で、 急勾配の曲がりくねったツィラータール・ヘーエンシュトラーセを行きます。朝日の下、ヒッパッハ、シュヴェンダウ、マイヤーホーフェンなどの眠ったような村々がゆっくりと活気を取り戻します。アメリカのパンクバンド、ドロップキック・マーフィーズのサウンドトラックを聴きながら、ハンドルを握るのはアレックス・ガンスターです。この地方で生まれ育った彼は、情熱的なトレイルランナーであり、マウンテンバイカー、そしてスキーヤーでもあります。また、愉快で魅力的な仲間でもあります。今日のファミリープログラムは、トレイルランニングです。
Introduction
トレイルランニングとは、舗装されていない道を走ること、それ以上でもそれ以下でもありません。地元の森の中でも、これから向かう山々でも楽しむことができます。ロードやトラックでのランニングよりも退屈さや単調さが少ないのが特徴です。車の中にいる「私たち」というのは、山やアウトドアが大好きな私とその仲間たちのことです。私は熱心なマウンテンバイカーでありスノーボーダーですが、実はランニングは一切しません。電車に駆け込む時でさえ走らないほどです。一方で、私のガールフレンドは週に何度もランニングシューズを履いて走っています。
11歳の娘は体操とクライミングをしており、ほとんどすべてのスポーツに夢中です。そして、これまでの多くのトレーニング時間のおかげで、鉄のような体力を身につけていることがこれから分かるでしょう。車の中でトレイルランニングに緊張しているのは私だけです。しかし、アレックスがすぐに安心させてくれました。今回の目的は長距離を走ることではなく、短いループコースを走ることだそうです。その中には技術的で急なセクションがいくつか含まれます。私たちはテクニックや装備、そして景色を楽しむことに時間を費やす予定です。
Introduction
私たちはシュヴェンドベルクのメルヒボーデンに到着し、ランニングシューズを履く時間になりました。ミニバックパックには、水筒、少しの食べ物、そして伸縮式ポールが入っています。今日は晴天で、山奥まで走る予定ではないので、雨具やウィンドジャケットは車に置いていきます。競技者でもレクリエーションランナーでも、軽量化は重要ですからね。
驚きの遊び場
アレックスがこのエリアのすべてのトレイルを熟知しているのは、ほとんど当然と言えます。「Rideable Trailbuilding & Consulting」のCEOである彼は、マウンテンバイクトレイルやトレイルパークの建設と維持を担う専門家です。さらに、この場所は彼自身が何時間も過ごしたお気に入りの遊び場でもあります。
「子どもの頃は、いつも友達と山にいました。ただ遊んだり、走ったり、楽しんだりしていただけでね……トレイルランニングなんて名前が付く前から、それをしていたんだよ」とアレックスは語ります。
今回のトレイルは、トレイルランニングの経験がほとんどない家族向けに慎重に選ばれたものです。初めの数キロは、ラストコーゲルヒュッテへ向かう緩やかな道で、素晴らしい景色を眺めながら進みます。現時点では特に障害物もなく、トレイルはスムーズにアップダウンを繰り返し、太陽が輝き、雰囲気も抜群です。体を動かす楽しさと美しい景色を両方味わえる、純粋な喜びを感じます。しかし、頭の中では「いや、これが簡単なまま終わるはずがない」と、何かの呪文のように繰り返していました。
登りと下り
そう、アレックスは立ち止まり、この先がクライミングテクニックをマスターするための理想的なコースであることをはっきりと教えてくれました。ほぼ垂直のライン、約250メートル先。アレックスは次のように説明します。
「トレイルランニング、とりわけ長距離のトレイルランニングは、すべてペース配分が鍵です。上り坂では、歩きとランニングを交互に繰り返すのは恥ずかしいことではありません。歩く際には、両手を使って太ももの上に置き、それを押しながら歩くのがベストです。こうすることで、上半身の力を部分的に使うことができ、エネルギーと体力を大幅に節約できます。自分の能力に応じて調整するのが重要で、とても急な坂では、歩くほうがランニングと同じくらい速い場合もあります。」
山頂に到着すると、私たちは景色を眺めるために立ち止まりました。トレイルは一連の迫力ある巨岩の間を通り抜ける形で続いていきます。そこでアレックスは、ランニングのテクニックや伸縮式ポールの使い方を教えてくれました。実際、これはトレイルランニングの世界では珍しいことではありません。
「多くの人はバランスをとるためだけに 『ウォーキング 』ポールを使います。しかし、より速く、よりたくさん走るようになれば、脚にかかる力を軽減するためにスティックを使うことが理想的です。登りでも下りでも、膝や腰にかかる負担を軽減するために、体全体を支えるサポートとして使う必要があるのです。冬には多くのランナーがスキー登山をしますが、彼らはポールでバランスをとりながら、大股で走るテクニックをもっています。私は、特にテクニカルな地形では、純粋にサポートとして使う方が好きです。棒を前に出し、体を上に押し上げたり、あるいは下りで体全体を支えます」とアレックスは続けます。
確かにポールは登り下りを楽にしてくれますが、私たちのコーディネーションや身体能力は、スピードを上げるレベルにはまだ達していません。
重力の助けを借りて
鉄則として、上り坂の後には必ず下り坂が待っています。ただし、アレックスが親しみを込めて「シュノッパ」または「ネパールのフラット」と呼ぶような、「ほぼ平坦」な道が長く続いた後ではありません。
下り坂では、私たち家族は安全に気を配りながら進みます。しかし、私たちが「走るには急すぎる」と思う斜面を、アレックスはまるで飛ぶように軽々と駆け下ります。大きくジャンプし、地面に触れる時間はほんのわずかで、まるで重力に身を任せるようにバランスを取るために腕を広げながら進んでいきます。
私たちはペースを落として、自分たちなりの速度で下り坂を降り、ループのスタート地点に戻りました。
Introduction
お決まりのブレトルヤウゼ（シュナップス付き）を楽しみながら、今回の経験を振り返ります。普段は走らない私ですが、このトレイルランニングを心から楽しむことができました。スピードやタイムにとらわれず、自然そのものを楽しむことに集中できるという点が、私にとって決定的な魅力でした。単なるスポーツの挑戦だけではなく、息を整えたり食事を取ったりするためだけでなく、景色を楽しんだり、周囲の自然を堪能するために立ち止まるのです。チャレンジングなトレイルを進む中で、そうした時間がとても貴重に感じられました。
そして、トレイルランニングを始めるために、高度なトレーニングやマラソン経験が必要というわけでは決してありません。
ただ靴を履いて外に出るだけ。5キロのループでも、50キロのウルトラマラソンでも、自分のレベルに応じて楽しむことができます。私のガールフレンドはすっかりトレイルランニングに魅了されてしまいました。すでに戻ってくる計画を立て始めており、マイアーホーフェン周辺やトレイルランニングの楽園であるツィラータールの可能なトレイルについて詳しく知りたいと考えています。この地域には、すべてのレベルに対応したトレイルが豊富にあり、完璧に整備されて標識も整っています。
娘にとっても、トレイルランニングは楽しめるようですが、条件付きです。それは、ゴールでカイザーシュマーレンが待っていること！
装備チェック
当然のことながら 正しいシューズ選びが重要であることは言うまでもありません。トレイルランニングに適しているのは、凹凸のある地形でも踏ん張れるよう、中足部とかかとをしっかりサポートしてくれるシューズです。ソールはグリップ力を高めるために改良されています。ほとんどのトレイルシューズは、通常のランニングシューズよりも頑丈に作られています。その分、少し重くなります。
ミニバックパックには 飲料ボトル、少量の 食料そして 伸縮ポールを入れます。
日焼け止めクリームとサングラス ―枝や虫が目に入らないようにすれば、装備完了です。