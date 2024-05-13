オーストリアでトレイルランニング

初心者のためのトレイルランニング

トレイルランニングとは、舗装されていない道を走ること、それ以上でもそれ以下でもありません。地元の森の中でも、これから向かう山々でも楽しむことができます。ロードやトラックでのランニングよりも退屈さや単調さが少ないのが特徴です。車の中にいる「私たち」というのは、山やアウトドアが大好きな私とその仲間たちのことです。私は熱心なマウンテンバイカーでありスノーボーダーですが、実はランニングは一切しません。電車に駆け込む時でさえ走らないほどです。一方で、私のガールフレンドは週に何度もランニングシューズを履いて走っています。

11歳の娘は体操とクライミングをしており、ほとんどすべてのスポーツに夢中です。そして、これまでの多くのトレーニング時間のおかげで、鉄のような体力を身につけていることがこれから分かるでしょう。車の中でトレイルランニングに緊張しているのは私だけです。しかし、アレックスがすぐに安心させてくれました。今回の目的は長距離を走ることではなく、短いループコースを走ることだそうです。その中には技術的で急なセクションがいくつか含まれます。私たちはテクニックや装備、そして景色を楽しむことに時間を費やす予定です。