グラーツとシュタイヤマルク州のクリスマスマーケット
グラーツ
グラーツのクリスマスマーケットはそれぞれ徒歩圏内にあり、すべての営業時間やイベントカレンダーはグラーツのアドヴェント・ウェブサイトでご覧いただけます。 毎日午後4時半から深夜まで点灯されるクリスマス・イルミネーションを背景にしたマーケットは、実に幻想的です。 クリスマスのハイライトをいくつかご紹介しましょう。
市庁舎前アドベントマーケット
冬の寒さがやってくると、人々は暖を求めて身を寄せ合います。グラーツでは 市庁舎前のクリスマスマーケットでは、伝統的な手工芸品や美味しい素敵なお菓子を提供する屋台村が並びます。地元の祝い酒は、ワインとラム酒をブレンドして火をつけた「フォイヤーツァンゲンボーレ」。子供向けのメリーゴーランドもあり、子供たちを楽しませてくれるます
場所：市庁舎前の中央広場
日時：2025年11月21日～12月23日
営業時間:毎日10時～22時／12月24日10時～14時
旧市街の伝統的なクリスマスマーケット、フランシスカーナー教会地区
グラーツで最も古いクリスマスマーケットはフランシスカーナー教会周辺で開かれます。シュタイヤマルク州の手工芸品、農家の特産品、ポンチ（プンシュ）、身も心も温まるグリューワインなどが並びます。 旧市街の伝統的なクリスマスマーケットでは教会の入り口に、本物の羊やメリーゴーランド、おもちゃが置かれたキリスト降誕のシーンがあり、子供たちの目を輝かせています。
場所：フランシスカーナーキルヒェ教会
時期：2025年11月21日～12月24日
営業時間：毎日10時～22時／12月24日10時～13時
グロッケンシュピール広場のクリスマスマーケット
幻想的なグロッケンシュピール（仕掛け時計）の下の広場は、一年中グラーツを訪れる観光客に愛されていますが、特にクリスマスシーズンには賑わいの場となります。グラーツならではの芸術品や工芸品も販売されます。 グロッケンシュピール広場のクリスマスマーケットでは地元の直売所やケータリング業者による食べ物や、シュタイヤマルク州の様々な手工芸品の実演もあり、老若男女を問わず参加できます。
会場： グロッケンシュピール広場
期間：2025年11月21日～12月23日
開催時間: 11時～20時、屋台：11時～22時／12月24日10時～14時
市庁舎アドベントカレンダー
夕暮れ時になると、グラーツ市庁舎の美しいファサードは巨大なイルミネーションに輝きます。 アドベントカレンダーが人々の楽しみです。
場所：市庁舎正面、中央広場
期間：2025年11月21日～12月27日
営業時間:毎日16:00～22:00
州庁舎中庭の氷の聖誕祭
1996年以来、グラーツにある美しいルネッサンス様式の庭、州庁舎中庭に、透明な氷で彫られたユニークなキリスト降誕の場面が毎年飾られています。この 氷のキリスト降誕シーン(氷のベビーベッド）は、グラーツの待降節の人気アトラクションとなっています。
場所：州庁舎中庭Landhaushof, Herrengasse
期間： 2025年11月29日～12月31日
営業時間：毎日8時～21時
フェルバープラッツ広場の美術工芸品マーケット
フェルバープラッツ広場の工芸市は、もはや本物の手工芸品を愛する人たちの密かな憩いの場ではありません。ここでは、布、粘土、木、金属、紙、ワックス、ガラスで作られた最高級の品々を誰でも見つけることができます。
会場：フェルバープラッツ広場
期間：2025年11月28日～12月23日
営業時間：月曜～木曜11時～19時、金曜・土曜11時～20時、日曜12時～18時（食べ物屋台は22時まで営業）
グラーツにおけるその他のクリスマスイベント
アイゼルネス・トーアのクリスマスマーケット：2025年11月21日～12月23日
メーアプラッツ広場の美術工芸市： 2025年11月21日～12月24日
子供アドヴェント・フェア、 クライネ・ノイターガッセ：2025年11月21日～12月24日
世界各国の工芸品市なら トゥンメルプラッツ広場：2025年11月21日～12月24日
グラーツ・ウィンターワールド2,500平方メートルのアイススケートリンク： 2025年11月14日～2026年2月1日
"アウフシュタイラーン"シュロスベルクの丘のクリスマスマーケット：2025年11月21日～12月21日（金～日)
スュードティローラープラッツのクリスマスマーケット ：2025年11月21日～12月23日
ヨアネウムミュージアム地区のイベント：2025年11月21日～12月23日
グラーツのヴィンターワールドは2005年以来人気を博しています。3,000平方メートルのアイススケートリンクは、毎年冬に訪れる人々を魅了してきました。雰囲気のある照明に照らされたこのリンクは、グラーツのシュロスベルク（城山）の麓にあります。氷上に設置された売店では、軽食や飲み物が用意されています。営業期間中は、アイススケート教室やアイスディスコが開催されます。カーリングやアイスホッケーのレーンも設置されています。
シュタイヤマルク州のその他のクリスマス・イベント＆マーケット
レオーベンのクリスマス村：中央広場にて
マリアツェルのアドベント（ドイツ語のみ）
シュラードミングの山のクリスマス
バート・グライヒェンベルク のアドベントマーケット：中央広場にて
フュルステンフェルトのクリスマス・マーケット
ハルトベルクのクリスマスの魔法
2025年は25周年
マリアツェル・アドベント
巡礼地で有名なマリアツェルのクリスマスマーケットは格別です。2025年は25回目を迎え、11月20日から12月21日の木曜日から日曜日までと、祝日の12月8日に開かれます。
バロック様式のバジリカ大聖堂前の広い広場には、マーケットの屋台が並び、狭い通りにも軒を連ねます。マリアツェルのアドベントマーケットは、厳かな雰囲気と、屋台に並ぶ伝統的な製品で、高く評価されています。
町のジンジャーブレッドのパン屋やリキュールの蒸留所も訪れてみてください。コンサート、ガイドツアー、ランタンウォークなど、様々なプログラムも用意されています。