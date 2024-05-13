グラーツとシュタイヤマルク州のクリスマスマーケット

グラーツのヴィンターワールドは2005年以来人気を博しています。3,000平方メートルのアイススケートリンクは、毎年冬に訪れる人々を魅了してきました。雰囲気のある照明に照らされたこのリンクは、グラーツのシュロスベルク（城山）の麓にあります。氷上に設置された売店では、軽食や飲み物が用意されています。営業期間中は、アイススケート教室やアイスディスコが開催されます。カーリングやアイスホッケーのレーンも設置されています。