Skiing in the foothills of the Alps ニーダーエステライヒ州

ニーダーエスターライヒ州のスキーリゾートの一日は、初日の光が雪に覆われた丘を黄金色に照らす頃、早く始まります。 エッチャーÖtscher、アンナベルクAnnaberg、ホッホカーHochkarのいずれのスキー場でも、宿泊施設からゲレンデに直行できる便利さがあるため、長時間滑走したり、居心地の良い山小屋でのんびり休憩したりする時間が増えます。 ゲレンデで充実した一日を過ごした後は、近くの宿泊施設に戻り、ニーダーエスターライヒ州の山々ののどかな風景の中で、リラックスして夜を楽しむことができます。